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Редактор белорусской версии международного волонтерского сообщества InformNapalm Ивашин задержан в Гродно

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Редактор белорусской версии международного волонтерского сообщества InformNapalm Ивашин задержан в Гродно

В Беларуси задержали журналиста, редактора белорусской версии журналистского сообщества InformNapalm, Дениса Ивашина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает группа InformNapalm.

В сообщении отмечается: "Внимание, очень важно! Сегодня в Беларуси, в г. Гродно задержали белорусского журналиста, редактора белорусской языковой версии сайта международного волонтерского сообщества InformNapalm Денис Ивашин.

Мать Дениса - Людмила сообщила, что Дениса задержало КГБ Беларуси, сейчас происходит обыск в его квартире. Вероятно, задержание связано с его журналистской деятельностью. Вчера, Денис давал комментарии каналу "Настоящее Время" на тему третьей части своего расследования для издания "Новы Час / Novy Čas" о бывших бойцах расформированного в Украине спецподразделения "Беркут", которые сбежали в Беларусь и продолжают разгонять протестные акции по указанию режима Лукашенко.

"Задержание Дениса работниками милиции может нести угрозу его жизни и здоровью, поэтому просим максимальной огласки от журналистов и правозащитных организаций. Также обращаемся за помощью в Министерство иностранных дел Украины и лично Дмитрию Кулебе. Обращаем внимание МИД Украины, что Денис имеет статус зарубежного украинца (Зарубежный украинец - это лицо, которое является гражданином другого государства, а также имеет украинское этническое происхождение или происхождением из Украины, поэтому также обращаемся к представителям украинской диаспоры в разных странах мира, чтобы придать этому событию общественную международную огласку", - подчеркнули в сообществе. 

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Автор: Роман Свиридович
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Усатый диктатор совсем с катушек слетел !
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12.03.2021 19:49 Ответить
Чекаємо на пропагандонських каналах лукашскі та кремлядів чергову серію диких воплів про "український слід" в протестах сябрів.
А по суті: яка жалюгідна пародія з лукашескі виходить не те, що на путлєра, а навіть на янеовоча! І, як завжди у фашисто-рашистів, страждають звичайні люди, що мають власну думку та позицію.
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12.03.2021 19:55 Ответить
надо вытаскивать- напалм наш)))
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13.03.2021 00:25 Ответить
 
 