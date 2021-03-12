Арахамия оштрафован на 510 грн за парковку автомобиля на пешеходном переходе, - патрульная полиция. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия
Патрульная полиция оштрафовала народного депутата из фракции "Слуга народа" за парковку автомобиля на пешеходном переходе возле Офиса Президента в Киеве.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в медиа распространялось сообщение о нарушении ПДД, совершенное Давидом Арахамия, с намеком на непривлечение к ответственности якобы в связи с его статусом. Однако, патрульные полицейские отреагировали на это нарушение - господина Арахамия привлекли к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства", - написал Билошицкий.
Полицейский добавил, что было составлено административное постановление по ч. 3 ст. 122 КУоАП. Штраф был оплачен на месте с помощью электронного терминала.
Пожалуйста, подождите...
Років на 10 до вступу на держпосаду зразу.
За невиконання обіцянок, мародерство, брехливість ітп...
І в Констититуцію треба внести!
І також для Всіх держслужбовців!!
Не виконав-на кічу!
І скільки економії... аж страх і пацталом!
🤣🤣
...
даже за чайничек на 3 порции (ибо лимона 3 порции) 480 грн немало...
ссылка для входа чтобы ознакомится с меню
http://nasha-karta.ua/restaurant/velyur/menu/
🤣
Главное - не "запускать" !
помню как Югик с больной печенью ,бувши министром МВС Украини оштрахував сина Ющенка за перевищення скорості аж на 17 гривень .це в 2009 аба 2008 році було
Тільки наоборотчерездупу...
😁
https://youtu.be/iRtyRR9zCkA
їдуть два грузини у волзі, водій проїзджає перехрестя на червоне світло.
Другий питає: Гіві, а навіщо ти поїхав на червоний.
Майстер за кермом, відповідає Гіві.
На слідуючому перехресті Гіві зупиняється на зелений колір світлофора
навіщо ти зупинився-питає пасажир.
а вдруг там майстеР їде-гордо відповідає Гіві
так і Арахамія купив права в Сухумі, а їздить по києву і зупиняється де хоче. Дальше стати не хоче, далеко йти до ОП, та й мокрий бронежилет заважає, затяжкий.
Общество / Видео 12-мар, 18:199 1 818 0
Первая леди, супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского Елена приехала на форум "Украина 30" в КВЦ "Парковый" в обновленном составе
Теперь в автоколонне Зеленской появился внедорожник прикрытия и увеличилось количество машин.
В конце осени в один из публичных мероприятий, которое проходило на Михайловской площади в Киеве, первая леди приехала на бронированном Mercedes в сопровождении сотрудников Управления госохраны на седане бизнес-класса Toyota Camry. С ней был десяток охранников и еще сотрудники УГО.
Сейчас же машины проехали несколько кварталов от Парковой аллеи до полицейского патруля, что дежурил на дороге. Движение для беспрепятственного перемещения супруги президента не перекрывали, а лишь следили за правопорядком.
Теперь личные телохранители Елены Зеленской следуют за ней на японском джипе Toyota Prado. А сотрудники госохраны пересели с Toyota Camry на Volkswagen Passat. Уточняется, что это нормальная практика, когда авто кортежа меняются в целях безопасности.