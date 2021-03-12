РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12944 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныПроисшествия Силовики
13 009 65
правоохранительные органы (2943) патрульная полиция (1789) Арахамия (957) штраф (1230) Билошицкий (111)

Арахамия оштрафован на 510 грн за парковку автомобиля на пешеходном переходе, - патрульная полиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Арахамия оштрафован на 510 грн за парковку автомобиля на пешеходном переходе, - патрульная полиция. ФОТО

Патрульная полиция оштрафовала народного депутата из фракции "Слуга народа" за парковку автомобиля на пешеходном переходе возле Офиса Президента в Киеве.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в медиа распространялось сообщение о нарушении ПДД, совершенное Давидом Арахамия, с намеком на непривлечение к ответственности якобы в связи с его статусом. Однако, патрульные полицейские отреагировали на это нарушение - господина  Арахамия привлекли к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства", - написал Билошицкий.

Полицейский добавил, что было составлено административное постановление по ч. 3 ст. 122 КУоАП. Штраф был оплачен на месте с помощью электронного терминала.

Арахамия оштрафован на 510 грн за парковку автомобиля на пешеходном переходе, - патрульная полиция 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Арахамия приехал к президенту и запарковался прямо на пешеходном переходе. ФОТОрепортаж


Арахамия оштрафован на 510 грн за парковку автомобиля на пешеходном переходе, - патрульная полиция 02

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+22
ого...510 грн...чашка неполная чая в вельвете - на ветер ))))
Арахамия оштрафован на 510 грн за парковку автомобиля на пешеходном переходе, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 7264

...
показать весь комментарий
12.03.2021 21:16
+20
Трохи смішно навіть...Справа не в тому, що це створіння заплатило штраф...А що воно паркується , як бидлота...ЗЕбидло....
показать весь комментарий
12.03.2021 21:32
+17
Почему не эвакуировали машину с перехода?!
показать весь комментарий
12.03.2021 21:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всіх ********** треба штрафувати до початку виконання ними законів.
показать весь комментарий
12.03.2021 21:12 Ответить
Краще:- давати срок на кічі ...
Років на 10 до вступу на держпосаду зразу.
За невиконання обіцянок, мародерство, брехливість ітп...
І в Констититуцію треба внести!
І також для Всіх держслужбовців!!
Не виконав-на кічу!
І скільки економії... аж страх і пацталом!
🤣🤣
показать весь комментарий
12.03.2021 21:25 Ответить
ПОЛНЫЙ БРЕД В ШВЕЦИИ МИНИСТЕРКА пьяной была поймана полицией они ее по гадежету простучали база показала хто вона такая есть они в базу ее деклараций и доходов и штраф ей впарили с расчета ее зарплаты премий за вредность на должности министра в% исчислении и заплатила как миленькая тут же на месте остановки с карты банка... а на утро подала в отставку.... а у нас что ты пенсионер 1800 грн 510 грн штрафу что ты нардеп и еще тебе конвертики на 40 тысяченок зеленкой подбрасывают каждый месяц как проститутке дешевке и те же 5210 грн а почему не 51 тысяча а не 5 млн. 100 тысяч и в евро доллар??!! О! сделай такое сразу все слуги будут пешаком топать или на лесопедах 3 колесных... и у метров и маршрутках а там глядишь и обществу транспорт перепадет да трамваи новые и автобусы и метро ибо слуги будут сами ездить с такими штрафами...
показать весь комментарий
12.03.2021 21:31 Ответить
украл у украинцев Арахамію оштрафовано на 510 грн за паркування автомобіля на пішохідному переході, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 7801чурбан штраф заплатил Арахамію оштрафовано на 510 грн за паркування автомобіля на пішохідному переході, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 3804
показать весь комментарий
13.03.2021 00:50 Ответить
Показушники. Ещё видосик по этомуповоду запишите!!!
показать весь комментарий
12.03.2021 21:15 Ответить
Ні, не "показуха". Так мають працювати Закони, так працюють Закони у нормальних країнах. Ви таке можете кявити на набутилкіно-скалєнвставанії? Отож... тим Українці й відрізняються від рашаРабоБидла.
показать весь комментарий
12.03.2021 22:25 Ответить
ого...510 грн...чашка неполная чая в вельвете - на ветер ))))
Арахамия оштрафован на 510 грн за парковку автомобиля на пешеходном переходе, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 7264

...
показать весь комментарий
12.03.2021 21:16 Ответить
ой ***...в велюре ))))) (пардон))))))
показать весь комментарий
12.03.2021 21:21 Ответить
чашка без печєньки )))
показать весь комментарий
12.03.2021 21:37 Ответить
нищеброды...на печеньку не нашкребли )))))
показать весь комментарий
12.03.2021 21:41 Ответить
Да какой он там велюр. Вельвет он и есть вельвет. Хорошую кличку Вы пустили в народ!
показать весь комментарий
13.03.2021 00:04 Ответить
там не указана единица измерения - может одна чашка, а может это один самовар или одно ведро
показать весь комментарий
12.03.2021 21:27 Ответить
ну мне б... так 580 грн хватило б и не на одно ведро)))) и 15 грн на лимон целый )))
даже за чайничек на 3 порции (ибо лимона 3 порции) 480 грн немало...
показать весь комментарий
12.03.2021 21:40 Ответить
Целый лимон в супермаркете не более 10 гр.
показать весь комментарий
13.03.2021 12:51 Ответить
и я за то!
показать весь комментарий
13.03.2021 12:52 Ответить
http://nasha-karta.ua/restaurant/velyur/menu/

ссылка для входа чтобы ознакомится с меню
показать весь комментарий
13.03.2021 03:41 Ответить
дик ето в 19годе. а скоко щаз з учотом инфляції
показать весь комментарий
12.03.2021 22:17 Ответить
страшно представить )))
показать весь комментарий
12.03.2021 22:23 Ответить
а ще представ шо там...,,% за обслуживания не включен"..(на чеке написано)
показать весь комментарий
12.03.2021 23:08 Ответить
это цена за цистерну чая, что ли?
показать весь комментарий
12.03.2021 22:41 Ответить
наверное за заварной чайничек (гр на 400-450) скорее всего... на 3 рыльца (ибо 3 порции лимончика))))
показать весь комментарий
12.03.2021 22:47 Ответить
недурная такая рентабельность. 3-4 ложечки чая (или 2-3 пакетика) - 580 гривен. супер!
показать весь комментарий
12.03.2021 23:18 Ответить
Такие цены в некоторых заведениях - финансовый дресс-код, чтобы избранным не приходилось сидеть напротив обычного люда. Ведь даже человек со средним достатком вряд ли захочет платить за чай 580 грн. Вроде как ресторан для всех, но по факту только особых.
показать весь комментарий
12.03.2021 23:06 Ответить
********!!!!! хачара смердючий!!!!!!
показать весь комментарий
13.03.2021 00:51 Ответить
Смотрел их меню только что 100 грамм осьминога 1156 грн, паста с морепродуктами и чернилами каракатицы 1543 грн Арахамію оштрафовано на 510 грн за паркування автомобіля на пішохідному переході, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 1344
http://nasha-karta.ua/restaurant/velyur/menu/
показать весь комментарий
13.03.2021 03:34 Ответить
а как тебе пол кило пиццы с морепродуктами за 2190 гривен?
показать весь комментарий
13.03.2021 15:55 Ответить
нормально да кстати пол кило осьминога 5х1156=5780 Арахамію оштрафовано на 510 грн за паркування автомобіля на пішохідному переході, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 8010 короче депутатско- судейско -прокурорская столовая Арахамію оштрафовано на 510 грн за паркування автомобіля на пішохідному переході, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 4409
показать весь комментарий
13.03.2021 22:18 Ответить
Як слоняки дробиняка..
🤣
показать весь комментарий
12.03.2021 21:17 Ответить
Почему не эвакуировали машину с перехода?!
показать весь комментарий
12.03.2021 21:18 Ответить
а у них на 2.5 тонны нет эвакуаторов Арахамію оштрафовано на 510 грн за паркування автомобіля на пішохідному переході, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 5718
показать весь комментарий
12.03.2021 21:28 Ответить
Ну так есть бульдозеры!👹
показать весь комментарий
12.03.2021 21:35 Ответить
лучше сразу арахамнию на историческую
показать весь комментарий
12.03.2021 22:23 Ответить
я бы стекла побил на тачке..
показать весь комментарий
12.03.2021 21:18 Ответить
Быдлячье племя. Из того же стада, что и "мама любит скорость"
показать весь комментарий
12.03.2021 21:20 Ответить
Арахамия там что? сам на стреме стоял?? клоуны....
показать весь комментарий
12.03.2021 21:20 Ответить
крузак минимум за пару лимонов блатной номер и стало быдло на переходе. вали в Абхазию зверек тест-драйв на ишаках проводи
показать весь комментарий
12.03.2021 21:21 Ответить
Такий Номер на машині більше 30 тисяч коштує
показать весь комментарий
12.03.2021 21:23 Ответить
Повага патрульним за оперативність. Так тримати.
показать весь комментарий
12.03.2021 21:23 Ответить
Трохи смішно навіть...Справа не в тому, що це створіння заплатило штраф...А що воно паркується , як бидлота...ЗЕбидло....
показать весь комментарий
12.03.2021 21:32 Ответить
Хламидия выводится, говорят, достаточно легко.
Главное - не "запускать" !
показать весь комментарий
12.03.2021 21:32 Ответить
шах и мат ..
помню как Югик с больной печенью ,бувши министром МВС Украини оштрахував сина Ющенка за перевищення скорості аж на 17 гривень .це в 2009 аба 2008 році було
показать весь комментарий
12.03.2021 21:33 Ответить
Для его 510 грн., как для простого украинца 51 копейка, хотя бы не смешили народ.
показать весь комментарий
12.03.2021 21:35 Ответить
нет для него это как для меня 0.000051 коп
показать весь комментарий
13.03.2021 00:00 Ответить
А соседние авто привлекли? 15 метров от перехода
показать весь комментарий
12.03.2021 21:39 Ответить
Арахамію оштрафовано на 510 грн за паркування автомобіля на пішохідному переході, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 8736 .Ти шо , тож точило Бені , а інше Ахметки . НІЗЗЯ торкати , Боже збав .!! Небезпечно для здоров'я . Арахамію оштрафовано на 510 грн за паркування автомобіля на пішохідному переході, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 5734 .
показать весь комментарий
12.03.2021 21:48 Ответить
цікаво, патрульний там був до поста в інеті чи після? )))
показать весь комментарий
12.03.2021 21:42 Ответить
Гутаришь по немецкому?
показать весь комментарий
12.03.2021 22:00 Ответить
не розумію собачу мову.
показать весь комментарий
12.03.2021 22:23 Ответить
Варум данн унтер дойтшер IP?
показать весь комментарий
13.03.2021 00:02 Ответить
собача мова - це російска, узькомозглику.
показать весь комментарий
13.03.2021 00:39 Ответить
Каста неприкасаемых- кака в Индии...
Тільки наоборотчерездупу...
😁
показать весь комментарий
12.03.2021 21:57 Ответить
510 гривен, думаю ему не смогли отдать сдачу и поэтому просто так отпустили
показать весь комментарий
12.03.2021 21:59 Ответить
обезьянка хламидия компенсирует свой маленький рост и отсутствие мозгов - большой и бестолковой машиной. Фу ***, еще один зебил с синдромом наполеона.
показать весь комментарий
12.03.2021 22:01 Ответить
Автопарки депутатів 2021: хто ганяє на нових Крузаках, Майбаху і Роллс-Ройсі?

https://youtu.be/iRtyRR9zCkA
показать весь комментарий
12.03.2021 22:23 Ответить
Бадоєв молодчага! Оплески!
показать весь комментарий
12.03.2021 22:30 Ответить
старий грузинський анекдот
їдуть два грузини у волзі, водій проїзджає перехрестя на червоне світло.
Другий питає: Гіві, а навіщо ти поїхав на червоний.
Майстер за кермом, відповідає Гіві.
На слідуючому перехресті Гіві зупиняється на зелений колір світлофора
навіщо ти зупинився-питає пасажир.
а вдруг там майстеР їде-гордо відповідає Гіві
так і Арахамія купив права в Сухумі, а їздить по києву і зупиняється де хоче. Дальше стати не хоче, далеко йти до ОП, та й мокрий бронежилет заважає, затяжкий.
показать весь комментарий
12.03.2021 22:37 Ответить
Для чиновников штрафы должны быть минимум в 100 раз выше чем для простых граждан. При повторном нарушении на 5 лет лишать возможности занимать должности в гос. структурах!
показать весь комментарий
12.03.2021 22:47 Ответить
Спальний район Копенгагену vs спальний район будь-якого міста України

Арахамію оштрафовано на 510 грн за паркування автомобіля на пішохідному переході, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 142
показать весь комментарий
12.03.2021 23:26 Ответить
реальное фото а не фотохфейк ...в Конче Заспу поедь там дворец путлера с аквадискотккой - банальная дача против дачь в столице Киевской Руси
показать весь комментарий
13.03.2021 00:03 Ответить
так твоё ***** получается лох в сравнении с украинскими ворами? Арахамію оштрафовано на 510 грн за паркування автомобіля на пішохідному переході, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 9461 Арахамію оштрафовано на 510 грн за паркування автомобіля на пішохідному переході, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 7560
показать весь комментарий
14.03.2021 01:16 Ответить
А за какие деньги эта хламидия купила такую дорогую машину. А налог на роскошь эта обезьянка заплатила?
показать весь комментарий
12.03.2021 23:58 Ответить
Зеленская увеличила свой кортеж: на какие машины пересела.
Общество / Видео 12-мар, 18:199 1 818 0
Первая леди, супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского Елена приехала на форум "Украина 30" в КВЦ "Парковый" в обновленном составе
Теперь в автоколонне Зеленской появился внедорожник прикрытия и увеличилось количество машин.
В конце осени в один из публичных мероприятий, которое проходило на Михайловской площади в Киеве, первая леди приехала на бронированном Mercedes в сопровождении сотрудников Управления госохраны на седане бизнес-класса Toyota Camry. С ней был десяток охранников и еще сотрудники УГО.
Сейчас же машины проехали несколько кварталов от Парковой аллеи до полицейского патруля, что дежурил на дороге. Движение для беспрепятственного перемещения супруги президента не перекрывали, а лишь следили за правопорядком.
Теперь личные телохранители Елены Зеленской следуют за ней на японском джипе Toyota Prado. А сотрудники госохраны пересели с Toyota Camry на Volkswagen Passat. Уточняется, что это нормальная практика, когда авто кортежа меняются в целях безопасности.
показать весь комментарий
13.03.2021 00:09 Ответить
 
 