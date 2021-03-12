Париж отвергает обвинения России в блокировании Украиной переговоров в "нормандском формате", - посол Франции в ООН

Франция не воспринимает риторику России об ответственности Украины за невыполнение решений лидеров в нормандской формате.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявил 12 марта постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер во время виртуального заседания Совета Безопасности ООН высокого уровня по формуле "Арриа" "Крым: 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Мы не воспринимаем риторику России, обвиняет Украину в том, что ситуация зашла в тупик", - заявил французский посол о нынешнем состоянии переговоров в нормандской формате.

Он отметил, что результатом переговоров в нормандской формате должно стать полное восстановление суверенитета Украины в Донбассе.

Французский дипломат также вспомнил о негативных последствиях милитаризации Крыма и региона Черного моря Россией, что наносит вред и противоправно ограничивает международное судоходство.

Кроме этого, он осудил политику РФ, нарушает права человека в Крыму и привела к ухудшению ситуации на полуострове из-за убийства, политические заключения, исчезновения людей и дискриминацию по религиозным признакам, включая крымских татар и украиноязычных людей.

"Россия должна прекратить свою политику демографических изменений на полуострове", - добавил постпред Франции при ООН.

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