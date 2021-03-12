РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12944 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
4 410 6
ООН (3936) Франция (3083) нормандская четверка (1594)

Париж отвергает обвинения России в блокировании Украиной переговоров в "нормандском формате", - посол Франции в ООН

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Париж отвергает обвинения России в блокировании Украиной переговоров в

Франция не воспринимает риторику России об ответственности Украины за невыполнение решений лидеров в нормандской формате.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявил 12 марта постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер во время виртуального заседания Совета Безопасности ООН высокого уровня по формуле "Арриа" "Крым: 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Мы не воспринимаем риторику России, обвиняет Украину в том, что ситуация зашла в тупик", - заявил французский посол о нынешнем состоянии переговоров в нормандской формате.

Он отметил, что результатом переговоров в нормандской формате должно стать полное восстановление суверенитета Украины в Донбассе.

Французский дипломат также вспомнил о негативных последствиях милитаризации Крыма и региона Черного моря Россией, что наносит вред и противоправно ограничивает международное судоходство.

Кроме этого, он осудил политику РФ, нарушает права человека в Крыму и привела к ухудшению ситуации на полуострове из-за убийства, политические заключения, исчезновения людей и дискриминацию по религиозным признакам, включая крымских татар и украиноязычных людей.

"Россия должна прекратить свою политику демографических изменений на полуострове", - добавил постпред Франции при ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Присутствие США усилит "нормандский формат". Россия никогда не слушает тех, кого не боится, - Кравчук

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
спасибо, добрый человек...
чаще уличайте рашку в брехне - и всем будет счастье...
показать весь комментарий
12.03.2021 21:43 Ответить
наконец нашелся честный человек.
а, наш преЗЕдент хочет встречаться с каждым лидером из Нормандской компашки с глазу на глаз . шо тогда будет петь эрэфия?!
показать весь комментарий
12.03.2021 22:03 Ответить
Париж відкидає звинувачення Росії у блокуванні Україною переговорів у "нормандському форматі", - посол Франції в ООН - Цензор.НЕТ 6308 Париж відкидає звинувачення Росії у блокуванні Україною переговорів у "нормандському форматі", - посол Франції в ООН - Цензор.НЕТ 957
показать весь комментарий
12.03.2021 22:15 Ответить
Игра нервов в разгаре!.Московский улус надувает щёки и издаёт зловония..Украине нужно заключать с США неотложно договор о партнерстве.Украина может оказаться оказаться иглой в яйцо Кащея кремлевского.
показать весь комментарий
12.03.2021 22:25 Ответить
щось в труфелістів - жабоїдів не складається, то афериста саркозі посадили, то макрон співає діфірамби путіну "на закате дня", то азнавури з Національних зборів вимагали визнати Азербаджан агресором, а тут посли розкладують все по полицях.Навіть рейховські раби, які ******* матюкатись в Раді безпеки своїм новим матерним "язиком" промовчали. Не порядок,однако. В 1943 році, президент Рузвельт повідомив де Голля, що Америка буде надавати допомогу Франції, яка бороться, тільки після того, як той підпише Антлантичну Хартію (відмова від колоній). Де Голль гордо відмовився. А потім де Голлю надавали по мордасах в Індокитаї, в Лівії, в Алжирі, і Франція стухла, пішла геть звідусіль. зараз щось там шупортались в Лівії, ділили з рейхом спадщину Каддафі, знову надавали вже обом. і що з ними бубочка буде обговорювати ?
показать весь комментарий
12.03.2021 22:27 Ответить
Французы - озабоченные наблюдатели, не больше. Главное, чтобы Украина государственные кредиты брала и катера заказывала. Вице-президент позаботится.
показать весь комментарий
16.03.2021 17:14 Ответить
 
 