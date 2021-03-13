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Новости Политика Украины
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Данилов (1056) СБУ (18718) СНБО (4374) Харьковский пакт (216) шоу_Шустера (315)

Данилов: Депутаты звонят мне и говорят, что не голосовали за "харьковские соглашения"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Данилов: Депутаты звонят мне и говорят, что не голосовали за

Секретарь СНБО Данилов пояснил, что именно будет выяснять СБУ во время расследования обстоятельств голосования за Харьковские соглашения.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Данилова, после вчерашнего сообщения о том, что СБУ проверит голосовавших за "харьковские соглашения депутатов", у него "телефон был красный".

"Они мне звонят, говорят: Вячеславович, мы не голосовали. Один говорит: меня вообще в зале не было! Тогда у меня вопрос: как вообще это происходило? Кто же тогда голосовал? И почему тогда не было понимания, контроля со стороны тех лиц, которые должны это контролировать? Почему это сфальсифицированое решение привело к тем последствиям", - сказал Данилов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений", - Данилов. ВИДЕО

По его словам, СБУ проверит, не получил ли кто-то из тогдашних депутатов взятку за то, что поддержал "харьковские соглашения".

"Если кому-то не за что волноваться - он может за это не волноваться. Но если у кого-то после этого голосования появился дом в Конче-Заспе, появились счета или другие вещи - мы их просто допросим, ​​откуда вы, ребята, именно в это время как раз это взяли. И все. Все довольно просто. Ничего сложного здесь нет", - пояснил он.

Также на Цензор.НЕТ: Кого из действующих и бывших нардепов проверят за поддержку "харьковских соглашений". СПИСОК

"Министры, которые поставили подпись под этими соглашениями, которые все завизировали - они также будут отвечать", - добавил Данилов.

Напомним, ранее СНБО поручил СБУ проверить, нет ли государственной измены в действиях 236 депутатов, которые в 2010 году поддержали ратификацию "харьковских соглашений". С перечнем депутатов можно ознакомиться здесь.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+21
Какой-то совсем уж тупой лепет для лохов. Есть данные системы Рада.
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12.03.2021 22:11
+21
Данилов: депутаты звонят мне и говорят, что не голосовали за "харьковские соглашения" - Цензор.НЕТ 8127

...
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12.03.2021 22:15
+12
Даже шоу поумнее сварганить не могут. Квартальная тупость так и прет.
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12.03.2021 22:12
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Правила форума Совет форумчан
Какой-то совсем уж тупой лепет для лохов. Есть данные системы Рада.
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12.03.2021 22:11 Ответить
Даже шоу поумнее сварганить не могут. Квартальная тупость так и прет.
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12.03.2021 22:12 Ответить
Данилов: депутаты звонят мне и говорят, что не голосовали за "харьковские соглашения" - Цензор.НЕТ 8878
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12.03.2021 22:12 Ответить
Да, но есть такая штука как кнопкодавство. Он вполне себе мог и не быть в зале, но за него проголосовал кто-то другой. С одной стороны, его не было, а с другой, он дал другому проголосовать за себя. Вот как его классифицировать? Он вполне может сказать, что не знал об этом и всё делалось без его ведома. Поди теперь докажи.
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12.03.2021 22:41 Ответить
В этом случае, он должен был ТОГДА заявить об этом, а не сейчас ! Сейчас поздно - его голос засчитан как голосовавшего и он его не оспорил хотя бы заявой в ВР - ещё тогда !
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13.03.2021 09:37 Ответить
Это не важно. Он этот случай может годами в судах оспаривать и затягивать процесс. Заявит, что тогда не мог, так как боялся мафии януковича, к примеру. Да мало ли что можно придумать в своё оправдание? А вылезать сухими из воды у нас хорошо умеют.
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13.03.2021 09:53 Ответить
Как у нас юристов говорят - он сожет писать что угодно и куда угодно - это НИЧЕГО уже для него не значит... !
заявлять нужно было вовремя !
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13.03.2021 09:55 Ответить
Да бросьте. Это ж Украина.)
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13.03.2021 09:56 Ответить
Это не повод - ничего не делать и спускать все с рук...
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13.03.2021 09:58 Ответить
Вы прекрасно понимаете, для чего они сейчас устраивают эти шоу.
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13.03.2021 09:57 Ответить
Я хочу верить в лучшее... Но даже если это и шоу...- то кое кому - это выльется в копеечку.... Тоже вариант для начала.. а придет время- сядит по полной!
Архивы не горят... всегда найдутся те, кто их сбережёт...
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13.03.2021 10:01 Ответить
Даже если ему придется откупиться - ему это выльется в копейку... тоже как вариант для НАЧАЛА !!!! А потом , когда будет реальная возможность - посадить !
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13.03.2021 09:59 Ответить
Когда у тебя провели обыск и нашли ствол - никому не интересно, что ты там рассказываешь... что типа хотел отвести но не успел...
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13.03.2021 09:56 Ответить
а нашо доказувати?
якщо не він, то чого не підняв гвалт зразу?
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13.03.2021 21:34 Ответить
Голосуем не покладая рук. Обеих.
Данілов: депутати телефонують мені і кажуть, що не голосували за "харківські угоди" - Цензор.НЕТ 9764
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18.05.2021 13:02 Ответить
Это шоу. Депутаты есть конечно туповатые, но не до такой же степени, чтобы не знать о системе Рада.
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12.03.2021 22:14 Ответить
а кнопкодавство??? ось побачите, вони оберуть штраф за кнопкодавсво і "оренду" своєї картки, аби лише не бути під статтею держзрада!!!
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12.03.2021 22:36 Ответить
И депутаты, голоса которых типа "подделали", молчали все 11 лет? Данілов: депутати телефонують мені і кажуть, що не голосували за "харківські угоди" - Цензор.НЕТ 7979
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12.03.2021 22:39 Ответить
А их кто-то спрашивал?
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12.03.2021 22:42 Ответить
Они дети малые? Данілов: депутати телефонують мені і кажуть, що не голосували за "харківські угоди" - Цензор.НЕТ 1977 "Васенька, это ты там нагадил в углу?".

Особенно после начала агрессии Раши. Сильно уж тупая отмазка.
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12.03.2021 22:46 Ответить
они - дети подневольньіе, нал в конвертах руки обрьівает.
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12.03.2021 22:49 Ответить
Ну так не все депутаты того созыва остались у власти. И чтобы ни один ничего не сказал -- это уже из области тупых теорий заговора. Тем более есть видео кучи журналистов, где все видно.
Все гораздо проще. Обычная информ.технология. Пытаются новым громким шоу перебить новость о собственном предательстве в "вагнергейте". Но очень недолугая попытка, в стиле тупых шоу "95 квартала".
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12.03.2021 22:58 Ответить
так говорити вілкрито стали лише після Революції гідності. До цього це називалося "виносити сміття з хати", а цього НЕ робити навіть школа вчить.
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12.03.2021 23:17 Ответить
Там голосовали не только идейные, а и купленные тушки из БЮТ и НУ под руководством Жвании. И чтобы ни один ничего за все время не сказал -- это из области фантастики. И еще раз повторю. Все это элементарно проверяется видео архивами СМИ и журналистов.

А Данилов просто тупо отрабатывает свою роль в новом шоу от зелени. Очень пересрали они от "вагнергейта". Дергаются, и поэтому так тупят.
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12.03.2021 23:24 Ответить
час покаже. хай дьоргаються, українцям на руку.
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12.03.2021 23:56 Ответить
Зелебобики,хавайТе.
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12.03.2021 22:14 Ответить
Данилов: депутаты звонят мне и говорят, что не голосовали за "харьковские соглашения" - Цензор.НЕТ 8127

...
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12.03.2021 22:15 Ответить
Да там у всех рыло в пуху, в той, или иной степени.
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12.03.2021 22:43 Ответить
ясный пень...
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12.03.2021 22:48 Ответить
Когда в 1945 году спрашивали , - Зачем они голосовали За гитлера , - То оказалось , что ни один немец не голосовал , вот Так.
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12.03.2021 22:15 Ответить
Там у Шустіка вже Литвин всрався !...Су ще пхається на посаду ректора КДУ !
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12.03.2021 22:18 Ответить
Данилов, а проверить сейчас областных налоговиков, слабо?
Постоянно покупает новые Lexus, обзавелся апартаментами в Турции и электростанцией. Что известно о главном налоговике Херсона

"...Клим при достаточно скромной зарплате умудрялся почти каждый год менять автомобили. Например, 2016-ом приобрел за полмиллиона новехонькую Toyota Camry, а уже в начале пандемии в 2020-ом сменил ее на Lexus 2019 года выпуска. Этот притом, что в личном автопарке семьи налоговика до того было несколько дорогостоящих авто.

В 2018 году Игорь Клим приобрел оборудование для солнечной электростанции на более чем 580 тыс грн. А еще в его собственности как-то оказались несколько домовладений, квартир, гостиница на Ивано-Франковщине. Да еще семейные апартаменты в Бодруме (Турция) в придачу. Кстати, по соседству с виллой экс-главы ГНС времен Петра Порошенко - Мирославом Проданом."
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12.03.2021 22:21 Ответить
кум Гройсмана, а не Порошенка. Щось у Вас Гройсман у білих рукавицях. Продан це його кадр
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13.03.2021 07:23 Ответить
Все, що ми зараз бачимо це профанація діяльності зебілів. Насправді реальних дій, які можуть щось змінити не відбувається, здійснюється шизофренічний хаос від якого немає нікому жодного результату. Все розраховано на "лохів", відувається видих великого "ПєЖє" в безодню.
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12.03.2021 22:22 Ответить
Show Must Go On
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12.03.2021 22:24 Ответить
А от при ****** Потроху і профанувати було нІчого - той нічого не робив проти друзів риго-аналів. Особливо якщо згадати, як сучий Потрох підтримував ці пресловути зрадницькі "харківські угоди".
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12.03.2021 22:32 Ответить
Ссылку на интервью Пороха дадите?
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12.03.2021 22:37 Ответить
якщо немає доказів, то можна наговорити шо хош.
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12.03.2021 22:44 Ответить
А министры экономики не звонят? Не божатся, что они не поддерживали харьковские угоды?
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12.03.2021 22:23 Ответить
Народ, я не понял - когда это вы голосовали за президента Данилова ?
Кто вообще правит страной ?
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12.03.2021 22:25 Ответить
Меня устраивает, что Данилов - русофоб.
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12.03.2021 22:32 Ответить
Он просто луганский. Когда надо - русофоб. Ничего личного, просто бизнес.
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12.03.2021 23:10 Ответить
А чого ти вирішив, що Данілов - президент? звик, що ********** за усі контори новини оголошує і цього за Зе-глашатого прийняв?
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12.03.2021 22:39 Ответить
А кто если не он ? Это же он угрожает депутатам.
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12.03.2021 23:09 Ответить
Качкодзьоби...))
Австралопитек Вы наш..
😁
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12.03.2021 22:39 Ответить
Ты о чём, сынок ?
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12.03.2021 23:10 Ответить
🤣🤣
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12.03.2021 23:12 Ответить
Ты идиот ? Словами сказать не можешь ?
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12.03.2021 23:16 Ответить
Шукаєте лишню хромосому??
Тоді Вам на домени sRU..))
Як там погода в кацапетівці?
😁
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12.03.2021 23:20 Ответить
Moё предположение было правильным.
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12.03.2021 23:24 Ответить
"Никто не хотел умирать!" (С)
😝
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12.03.2021 22:25 Ответить
Хватайте эту блондинистую шлюху Литвина. Все видели, как эта падаль за зонтиком прятался.
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12.03.2021 22:27 Ответить
Кто-то типа подделал их важнейшее голосование и они 11(!) лет МОЛЧАЛИ?!
Данілов: депутати телефонують мені і кажуть, що не голосували за "харківські угоди" - Цензор.НЕТ 6804
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12.03.2021 22:28 Ответить
ага, усі мовчать, поки на посаді. а коли вже не на посаді, тоді говорять. а тут проблема, що ніяк не здихаються посад, щоб заговорити.
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12.03.2021 22:40 Ответить
Данилов так скоро Кровавого Пастыря переплюнет по лютости=)
Дави гадов, Мячеславович, - пусть сволочи краснеют, а не телефон!
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12.03.2021 22:29 Ответить
Там Литвин, как голова ВР несёт наибольшую ответственность.
Пришёл в зал уже с двумя бодигардами с зонтиками, ****.
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12.03.2021 22:29 Ответить
Голосування було поіменне, система для голосування зафіксувала результат, а карточка депутата була вставлена у слот і натиснута кнопка "за".

У той день біля стін Верховної Ради зібралось тисяч 5 протестуючих (в тому числі і я) проти Харківських угод. Обстановка в залі і надворі була напружена, до останньої хвилини було сподівання, що голосів не набереться. Нехай Данилов запитає у Тягнибока, він і багато членів партії "Свобода" були тоді депутатами і чинили відчайдушний спротив.

Якщо всі кажуть, що не голосували, то тоді треба спитати у Литвина, який був тоді головою Верховної Ради ( а зараз висувається на ректора університету ім. Т. Г. Шевченка в Києві), як таке трапилось, що голосування було сфальсифіковане.
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12.03.2021 22:31 Ответить
И депутаты, голоса которых типа "подделали", молчали все 11 лет?
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12.03.2021 22:36 Ответить
У 2010 році депутатів і партії "Голосу" ще не було.
Із 161 народного депутата від фракції "Партії Регіонів" за Харківські угоди не голосував лише один - Дмитро Шенцев. За збереження російського флоту у Севастополі тоді проголосували депутат шостого скликання, олігарх Рінат Ахметов, син експрезидента-втікача Віктора Януковича, Михайло Чечетов, який 28 лютого 2015 року за версією слідства скоїв самогубство.

Серед нардепів ВО "Батьківщина", яка була другою за розміром фракцією з 154 народними обранцями, знайшлось дев'ять, які підтримали ратифікацію вигідного Росії договору.
Це Сергій Зубов, Володимир Іваненко, Петро Кузьменко, Олег Маліч, Святослав Олійник, Володимир Писаренко, Ігор Савченко, Іван Сідельник та Олег Черпіцький.

Серед 72 нардепів фракції НУНС угоду з Росією ратифікували семеро: Бут Юрій , Василенко Сергій , Довгий Станіслав , Жванія Давид , Поляченко Володимир , Омельченко Олександр, Палиця Ігор.

Повний список депутатів, які проголосували за Харківські угоди дивіться тут:

https://espreso.tv/news/2021/03/11/khto_golosuvav_za_ratyfikaciyu_quotkharkivskykh_ugodquot_povnyy_spysok
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12.03.2021 22:54 Ответить
Я помню. Депутатов перебежчиков тогда называли "тушки".
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12.03.2021 23:04 Ответить
Термін з'явився у травні 2013 року і набув широкої популярності з листопаду 2013, в період Євромайдану та походить від прізвища спортсмена Вадима Тітушка, який 18 травня 2013 року в Києві напав на журналістів Ольгу Сніцарчук та Владислава Соделя. Напад було зафіксовано фотокореспондентами, що і слугувало основним доказом його провини в суді.

«Тіту́шки» - збірна назва найманців, часто люмпенізованих кримінальних елементів, гопників, молодиків, у тому числі спортсменів, які використовувалися українською владою (насамперед Януковичем) для застосування фізичної сили і участі в масових сутичках; зокрема, для перешкоджання діяльності опозиційних активістів та для дій проти вуличних протестів: провокацій, підпалів машин, залякування, побиття та розгону демонстрацій, впливу на процес голосування на виборах тощо. Офіційно визнано використання державними службовцями правоохоронних органів та спецслужби кримінальних бандитських формувань «тітушок» проти демократичної акції «Євромайдану».
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12.03.2021 23:26 Ответить
Не титушки, а тушки. Тушками называли депутатов, купленных Яныком в 2010 году. У него не хватало голосов.

16.03.2010 "....За прошедшие недели понятие "тушки" стало популярным в Украине. Так стали называть некоторых бывших членов фракций НУНС и БЮТ.
Будучи избранными в Верховную Раду по спискам этих двух политических блоков, они покинули свои фракции и присоединились к Партии регионов, коммунистам и Блоку Литвина. Названные фракции были бы не в состоянии самостоятельно сформировать правительство. Однако благодаря голосам членов парламента, предавших своих политических соратников, это стало возможным.
В иное время эти депутаты оказались бы политическими трупами. Но новая коалиция продлила "тушкам" жизнь в политике, взамен на жизнь правительства Николая Азарова.
Проблема "тушек" активно и довольно агрессивно дебатировалась на ТВ, политики и эксперты обсуждали конституционность их использования для формирования правительства...."
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12.03.2021 23:31 Ответить
Щось подібне відбулося в кінці каденції 8 скликання ВР. Якби та більшість трималась разом, то по Конституції майбутній нелох оманський не мав повноважень розпуску ВР. Але Самонеміч, РадиКАЛИ шляшка, БЮТ І частина БПП( в першу чаргу Удар) побігли перевзуватись на нові вибори і багато з них пролетіли, як фанера над Парижем. А зараз ллють крокодилові сльзи на ефірах яка ж погана зешобла. А потрібно було вже влітку 2019 дати бій зеленим дилетантам. Та 2010 рік нічого не навчив і за кілька місяців мудрий нарід обрав монобільшість з трускавецьким лікнепом.
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13.03.2021 00:46 Ответить
Не "Удар", а фракція "Народний фронт" Яценюка, з ним Аваков, Антон Геращенко і ко.
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13.03.2021 01:12 Ответить
Дякую за поправку. Вже трохи забувається. Глянув на списки фракцій 8 каденції ВР. З сумом можна константувати про роки втрачених можливостей.Пригадуються рядки з вірша Івана Мазепи:"Пшез незгоди всі пропали, самі себе звоювали, тен направо, тен наліво...."
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13.03.2021 01:42 Ответить
Пардон! Не додивився і прочитав як тітушки. Данілов: депутати телефонують мені і кажуть, що не голосували за "харківські угоди" - Цензор.НЕТ 9240 Так, дійсно їх тоді називали тушками.
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13.03.2021 01:08 Ответить
Данілов: депутати телефонують мені і кажуть, що не голосували за "харківські угоди" - Цензор.НЕТ 5303
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13.03.2021 01:10 Ответить
"Тушками" называли, все-таки, депутатов-перебежчиков, а "титушками" тех, о ком Вы написали.
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13.03.2021 00:16 Ответить
зараз стаття за кнопкодавство буде найменшим злом, аніж держзрада. Данілов: депутати телефонують мені і кажуть, що не голосували за "харківські угоди" - Цензор.НЕТ 2187
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12.03.2021 22:42 Ответить
Я теж чудово пам'ятаю це злочинне засідання з мордобоєм, риги притягли у зал прути і залізні ланцюги і до крові били і калічили тодішню опозицію, особливо постраждав тодішній БЮТ, а генералу Петруку тоді риги розбили голову. Своїх дев'ятьох зрадників після голосування Тимошенко негайно вигнала з фракції, Ющенко своїх сімох не карав. Порядку у залі при "голосуванні" не було жодного, хто НАСПРАВДІ голосував, а за кого вставили карту, бо їх зібрали централізовано до початку засідання риги литвинівці та коммі, достеменно невідомо. Я взагалі тоді оцінив те, що відбулось, як антидержавний заколот, і час підтвердив такий висновок. Нарешті у держави стало мужності повернутись до тих подій, вважаю, потреба жорстко покарати заколотників залишилась актуальною і зараз.
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12.03.2021 22:48 Ответить
Невже ви такий наївний, що вірите, що клоун когось покарає за харківські угоди? Демченко, який у 2010 на посаді заступника міністра закордонних справ готував Харківські угоди, у 2020 був радником Зеленського, а зараз він перший заступник голови РНБО Данилова. Це у такий спосіб Клоун корчить із себе патріота та щоб заглушити скандал у ЗМІ з "вагнерівцями", і з санкціями США проти Коломойського.

Поддержавших "харьковские соглашения" депутатов нельзя привлечь к ответственности, - экс-глава КСУ Шевчук
Согласно Конституции, депутаты не несут уголовной ответственности за голосование, если голосовали исходя из собственных соображений.
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12.03.2021 23:14 Ответить
Неужели кто-то думает, что Харьковские угоды могли заставить Путина и Россию поступить как-то иначе. Наивные вы люди. Все было так как оно есть. Чихал он на эти угоды! Сильную, богатую страну надо иметь, а не то недоразумение что есть.
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12.03.2021 23:44 Ответить
Це звичайний цирк, ніхто нікого навіть допитувати не буде.
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13.03.2021 00:21 Ответить
Скоро не знайдеш тих, хто голосував за зє...
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12.03.2021 22:42 Ответить
єто типа как "ихтамнет" там любую гниду 99% которая біла у коріта можно смело садить на 15 лет или пожизненно с конфискацией.причем вместе с членами их семей.ои же как урки 30 лет одни и теже рожи разыгрывают страну в карты. " сегодня выиграл я- значит моя очередь воровать а ты подожди ,мож в следующий раз тебе повезет" но друг друга не трогают ,как бы одной крови."среди воров должно быть честно. " как то так ..
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12.03.2021 22:48 Ответить
Лгут конечно. То наполнение Рады, люди беспринципные и с присущей украинским функционерам манерой лгать в глаза, даже будучи пойманными за руку.
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12.03.2021 23:33 Ответить
Данилов! Извини если я неправ. Неужели ты думаешь, что Харьковские соглашения что-то изменили и могли изменить. Россия всегда чихала на эти бумажки, которые для нее значили не больше чем туалетная бумага. У нас были намного более весомые документы, Будапештский договор, например. И что? Бумага не больше. Надо было Путину взять Крым он его взял. И без Харьковских соглашений взял бы. Черноморский флот никуда и никогда из Севастополя не ушел.

Вот если бы был порядок в стране, была экономика, работали предприятия, , был высокий ВВП тогда другое дело. А так дешевый пиар для отвлечения внимания народа и только
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12.03.2021 23:41 Ответить
Це все у стилі терориста Медведчука, якому так і не вручили підозру у, на хвилиночку, фінансуванні тероризму.
Тут теж саме, тому що 80 ст конституції прямого говорить, що депутати не несуть відповідальності за закони за які голосують, а тому навіть чисто теоретично нікого звинуватити не вийде. Це неможливо. Добре, звісно, що вату пресують, але це звичайний цирк і марні спроби підняти собі рейтинг
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13.03.2021 00:18 Ответить
Почему мне эта харя напоминает Брежнева?
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13.03.2021 00:22 Ответить
По-моему, ДАНИЛОВ на своем месте. Красавчик!
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13.03.2021 00:27 Ответить
Красавчик! Что это за слово такое? Избиратели Зеленского со времен его инаугурации и разгона Рады использовали совсем другие обороты: Красава чувак! или Чувак красава! Вот это по-нашему
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13.03.2021 00:53 Ответить
Не вір! Розстріляти всіх нах. і крапка!
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13.03.2021 02:06 Ответить
Підставляй кишені, зараз вони тобі розкажуть, ти тільки покажи скільки розказувати.
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13.03.2021 08:12 Ответить
Почалося! Под страхом вагнергейта начлась массовая панничееская диаррея.
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13.03.2021 11:51 Ответить
нічого.. якщо вони працюють, коли їм самим лячно.. то навіть добре
А діарея буде.. скоро у багатьох хто не законно збагачувався.. і незаконно приватизував підприємства
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13.03.2021 13:31 Ответить
Ги! "незаконо збагачувався.. І незаконн приватизував". Ги! Хто?!! "ЗЕрмак & К95" ?
Як вже писав,"це вже не бджоли проти меду! Це вислюк проти морквини під носом!".
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13.03.2021 19:50 Ответить
Какой вагнергейт,всё,что вы тут разгоняете,это попытка переложить ответственность за пребывания вагнеровцев в беларуси с фсб на Украину.
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13.03.2021 16:19 Ответить
Расеянин - это диагноз!
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13.03.2021 19:52 Ответить
Лечись.
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13.03.2021 20:42 Ответить
Дебилы, учите Конституцию, в 80-й статье четко написано: депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования.
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13.03.2021 13:35 Ответить
Во всём виноваты Литвин, и Янукович!!
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13.03.2021 14:27 Ответить
Во всём виноваты Литвин и Янукович!!
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13.03.2021 14:28 Ответить
Врут сучьи дети,карточку отдал ,отвечай.
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13.03.2021 16:07 Ответить
"Работают" не покладая рук!
Данілов: депутати телефонують мені і кажуть, що не голосували за "харківські угоди" - Цензор.НЕТ 3063
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13.03.2021 23:13 Ответить
Вот этот цирк уже с признаками качества. Гражданам предлагают купить побольше чипсов и пива
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16.03.2021 17:10 Ответить
 
 