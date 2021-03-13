Данилов: Депутаты звонят мне и говорят, что не голосовали за "харьковские соглашения"
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Секретарь СНБО Данилов пояснил, что именно будет выяснять СБУ во время расследования обстоятельств голосования за Харьковские соглашения.
Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
По словам Данилова, после вчерашнего сообщения о том, что СБУ проверит голосовавших за "харьковские соглашения депутатов", у него "телефон был красный".
"Они мне звонят, говорят: Вячеславович, мы не голосовали. Один говорит: меня вообще в зале не было! Тогда у меня вопрос: как вообще это происходило? Кто же тогда голосовал? И почему тогда не было понимания, контроля со стороны тех лиц, которые должны это контролировать? Почему это сфальсифицированое решение привело к тем последствиям", - сказал Данилов.
Смотрите на Цензор.НЕТ: СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений", - Данилов. ВИДЕО
По его словам, СБУ проверит, не получил ли кто-то из тогдашних депутатов взятку за то, что поддержал "харьковские соглашения".
"Если кому-то не за что волноваться - он может за это не волноваться. Но если у кого-то после этого голосования появился дом в Конче-Заспе, появились счета или другие вещи - мы их просто допросим, откуда вы, ребята, именно в это время как раз это взяли. И все. Все довольно просто. Ничего сложного здесь нет", - пояснил он.
Также на Цензор.НЕТ: Кого из действующих и бывших нардепов проверят за поддержку "харьковских соглашений". СПИСОК
"Министры, которые поставили подпись под этими соглашениями, которые все завизировали - они также будут отвечать", - добавил Данилов.
Напомним, ранее СНБО поручил СБУ проверить, нет ли государственной измены в действиях 236 депутатов, которые в 2010 году поддержали ратификацию "харьковских соглашений". С перечнем депутатов можно ознакомиться здесь.
Пожалуйста, подождите...
заявлять нужно было вовремя !
Архивы не горят... всегда найдутся те, кто их сбережёт...
якщо не він, то чого не підняв гвалт зразу?
Особенно после начала агрессии Раши. Сильно уж тупая отмазка.
Все гораздо проще. Обычная информ.технология. Пытаются новым громким шоу перебить новость о собственном предательстве в "вагнергейте". Но очень недолугая попытка, в стиле тупых шоу "95 квартала".
А Данилов просто тупо отрабатывает свою роль в новом шоу от зелени. Очень пересрали они от "вагнергейта". Дергаются, и поэтому так тупят.
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Постоянно покупает новые Lexus, обзавелся апартаментами в Турции и электростанцией. Что известно о главном налоговике Херсона
"...Клим при достаточно скромной зарплате умудрялся почти каждый год менять автомобили. Например, 2016-ом приобрел за полмиллиона новехонькую Toyota Camry, а уже в начале пандемии в 2020-ом сменил ее на Lexus 2019 года выпуска. Этот притом, что в личном автопарке семьи налоговика до того было несколько дорогостоящих авто.
В 2018 году Игорь Клим приобрел оборудование для солнечной электростанции на более чем 580 тыс грн. А еще в его собственности как-то оказались несколько домовладений, квартир, гостиница на Ивано-Франковщине. Да еще семейные апартаменты в Бодруме (Турция) в придачу. Кстати, по соседству с виллой экс-главы ГНС времен Петра Порошенко - Мирославом Проданом."
Кто вообще правит страной ?
Австралопитек Вы наш..
😁
Тоді Вам на домени sRU..))
Як там погода в кацапетівці?
😁
😝
Дави гадов, Мячеславович, - пусть сволочи краснеют, а не телефон!
Пришёл в зал уже с двумя бодигардами с зонтиками, ****.
У той день біля стін Верховної Ради зібралось тисяч 5 протестуючих (в тому числі і я) проти Харківських угод. Обстановка в залі і надворі була напружена, до останньої хвилини було сподівання, що голосів не набереться. Нехай Данилов запитає у Тягнибока, він і багато членів партії "Свобода" були тоді депутатами і чинили відчайдушний спротив.
Якщо всі кажуть, що не голосували, то тоді треба спитати у Литвина, який був тоді головою Верховної Ради ( а зараз висувається на ректора університету ім. Т. Г. Шевченка в Києві), як таке трапилось, що голосування було сфальсифіковане.
Із 161 народного депутата від фракції "Партії Регіонів" за Харківські угоди не голосував лише один - Дмитро Шенцев. За збереження російського флоту у Севастополі тоді проголосували депутат шостого скликання, олігарх Рінат Ахметов, син експрезидента-втікача Віктора Януковича, Михайло Чечетов, який 28 лютого 2015 року за версією слідства скоїв самогубство.
Серед нардепів ВО "Батьківщина", яка була другою за розміром фракцією з 154 народними обранцями, знайшлось дев'ять, які підтримали ратифікацію вигідного Росії договору.
Це Сергій Зубов, Володимир Іваненко, Петро Кузьменко, Олег Маліч, Святослав Олійник, Володимир Писаренко, Ігор Савченко, Іван Сідельник та Олег Черпіцький.
Серед 72 нардепів фракції НУНС угоду з Росією ратифікували семеро: Бут Юрій , Василенко Сергій , Довгий Станіслав , Жванія Давид , Поляченко Володимир , Омельченко Олександр, Палиця Ігор.
Повний список депутатів, які проголосували за Харківські угоди дивіться тут:
https://espreso.tv/news/2021/03/11/khto_golosuvav_za_ratyfikaciyu_quotkharkivskykh_ugodquot_povnyy_spysok
«Тіту́шки» - збірна назва найманців, часто люмпенізованих кримінальних елементів, гопників, молодиків, у тому числі спортсменів, які використовувалися українською владою (насамперед Януковичем) для застосування фізичної сили і участі в масових сутичках; зокрема, для перешкоджання діяльності опозиційних активістів та для дій проти вуличних протестів: провокацій, підпалів машин, залякування, побиття та розгону демонстрацій, впливу на процес голосування на виборах тощо. Офіційно визнано використання державними службовцями правоохоронних органів та спецслужби кримінальних бандитських формувань «тітушок» проти демократичної акції «Євромайдану».
16.03.2010 "....За прошедшие недели понятие "тушки" стало популярным в Украине. Так стали называть некоторых бывших членов фракций НУНС и БЮТ.
Будучи избранными в Верховную Раду по спискам этих двух политических блоков, они покинули свои фракции и присоединились к Партии регионов, коммунистам и Блоку Литвина. Названные фракции были бы не в состоянии самостоятельно сформировать правительство. Однако благодаря голосам членов парламента, предавших своих политических соратников, это стало возможным.
В иное время эти депутаты оказались бы политическими трупами. Но новая коалиция продлила "тушкам" жизнь в политике, взамен на жизнь правительства Николая Азарова.
Проблема "тушек" активно и довольно агрессивно дебатировалась на ТВ, политики и эксперты обсуждали конституционность их использования для формирования правительства...."
Поддержавших "харьковские соглашения" депутатов нельзя привлечь к ответственности, - экс-глава КСУ Шевчук
Согласно Конституции, депутаты не несут уголовной ответственности за голосование, если голосовали исходя из собственных соображений.
Вот если бы был порядок в стране, была экономика, работали предприятия, , был высокий ВВП тогда другое дело. А так дешевый пиар для отвлечения внимания народа и только
Тут теж саме, тому що 80 ст конституції прямого говорить, що депутати не несуть відповідальності за закони за які голосують, а тому навіть чисто теоретично нікого звинуватити не вийде. Це неможливо. Добре, звісно, що вату пресують, але це звичайний цирк і марні спроби підняти собі рейтинг
А діарея буде.. скоро у багатьох хто не законно збагачувався.. і незаконно приватизував підприємства
Як вже писав,"це вже не бджоли проти меду! Це вислюк проти морквини під носом!".