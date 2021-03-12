РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13714 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежомВойна в Украине Агрессия России против Украины
1 634 30
Канада (1897) Крым (26022) Гарно Марк (10)

Канада будет оказывать давление на Россию, пока Крым не вернут Украине, - глава МИД Гарно

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Канада будет оказывать давление на Россию, пока Крым не вернут Украине, - глава МИД Гарно

Канада не изменит политику давления на Россию, пока РФ не вернет Крым Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Канады Марк Гарно, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины тверда. Мы продолжим давить на Россию, пока она не будет уважать суверенитет, территориальную целостность и международное право ", - сказал Гарно. Он добавил, что Канада поддерживает инициативу Крымской платформы, "призванной предоставить долгосрочное видение деоккупации и реинтеграции Крыма".

"Канада подтверждает свою солидарность с народом Украины, который продолжает неутомимо бороться за свои основополагающие права и свободы", - подчеркнул министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Канада поддерживает создание Крымской платформы - глава МИД Гарно

Напоминаем, в ООН проходит виртуальное заседание высокого уровня по формуле "Арріа" на тему "Крым: 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины".

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Канада будет оказывать давление на Россию, пока Крым не вернут Украине, - глава МИД Гарно - Цензор.НЕТ 1347 Канада будет оказывать давление на Россию, пока Крым не вернут Украине, - глава МИД Гарно - Цензор.НЕТ 6739
показать весь комментарий
12.03.2021 22:26
+6



ОЛЕКСАНДР КОЛИМ @Oleksandr_Kolym 16 ч

Крим - це Україна!!!

Березень 2014 року

Канада тиснутиме на Росію, поки Крим не повернуть Україні, - голова МЗС Гарно - Цензор.НЕТ 4603

показать весь комментарий
12.03.2021 22:58
+2
И реально что-то делают? Могут сделать?
показать весь комментарий
12.03.2021 22:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Канада будет оказывать давление на Россию, пока Крым не вернут Украине, - глава МИД Гарно - Цензор.НЕТ 1347 Канада будет оказывать давление на Россию, пока Крым не вернут Украине, - глава МИД Гарно - Цензор.НЕТ 6739
показать весь комментарий
12.03.2021 22:26 Ответить



ОЛЕКСАНДР КОЛИМ @Oleksandr_Kolym 16 ч

Крим - це Україна!!!

Березень 2014 року

Канада тиснутиме на Росію, поки Крим не повернуть Україні, - голова МЗС Гарно - Цензор.НЕТ 4603

показать весь комментарий
12.03.2021 22:58 Ответить
Гарно сказав
показать весь комментарий
12.03.2021 22:28 Ответить
Главне озабочєнность виказувать...
показать весь комментарий
12.03.2021 22:28 Ответить
О це Гарно.
показать весь комментарий
12.03.2021 22:29 Ответить
И реально что-то делают? Могут сделать?
показать весь комментарий
12.03.2021 22:32 Ответить
Щимити москалів козломордих до усрачки, оце буде Гарно!!!
показать весь комментарий
12.03.2021 22:34 Ответить
Росія краще за НАТО готова до війни на півночі - Швеція

Росія краще за НАТО готова до війни на півночі у разі реальної загрози бойових дій.
Такий висновок оприлюднило Шведське агентство дослідження обороноздатності (FOІ), пише Польське радіо.
В опублікованому звіті агентство звертає увагу на те, що війська НАТО проводять мало вишколів, військових маневрів, а країни розсіяні географічно та мають дуже різний рівень військової спроможності.
Агентство FOI створило воєнну гру, щоби оцінити військову рівновагу сил НАТО та союзників, зокрема, у Швеції, стосовно сил Росії.
«Росія краще підготовлена до масштабної війни у Північній Європі, ніж країни-члени НАТО», - до таких висновків прийшло Шведське агентство дослідження обороноздатності (FOІ).
Автори взяли до уваги обороноздатність країн станом на 2020 рік.
«Якщо бракуватиме часу на оборонну підготовку країн Заходу, Росія матиме значну перевагу в безпосередньому сусідстві Швеції, особливо коли йдеться про сухопутні війська. Домінація росіян може тривати кілька місяців, до моменту релокації Сполученими Штатами своїх сухопутних військ», - вважає головний редактор звіту Крістер Паллін.
Симуляція нападу російської армії на балтійські держави через Білорусь показала, що попри збільшену присутність американського війська у сусідніх з Росією країнах, зокрема, у Польщі, Росія краще за НАТО готова до війни на півночі.https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-krashhe-za-nato-gotova-do-vijny-na-pivnochi-shvetsiya/
показать весь комментарий
12.03.2021 22:35 Ответить
Дякуємо, брати!
показать весь комментарий
12.03.2021 22:36 Ответить
Канада самая дружелюбная и самая верная для нас страна по сравнению , например с жидовским Израилем. Евреи для нас на сегодня--это кровные враги.
показать весь комментарий
12.03.2021 22:44 Ответить
Я думаю у вас нынче более конкретные и близкие враги есть...
показать весь комментарий
12.03.2021 22:55 Ответить
Чушь не мели! Израиль тоже заставляет нервничать свинособак в Сирии. Да - Израиль пока что не наш союзник, но и пока что не враг. Если для тебя лично евреи стали врагами, то это чисто твои личные проблемы. А если у тебя еще и кровные враги появились - это к психиатру.
показать весь комментарий
12.03.2021 23:12 Ответить
Повторяю--евреи для Украины на сегодня ГЛАВНЫЕ ВРАГИ.
показать весь комментарий
12.03.2021 23:20 Ответить
Для Украины сегодня главные враги - это идиоты, типа тебя, и кацапы, которые отжали территории. А повторять сегодня ты можешь все, что угодно.
показать весь комментарий
12.03.2021 23:23 Ответить
Ж2 пограбувала Україну, при Ющенко долар був 1.75, грн. при соєвому лузеру був і 30 грн.
показать весь комментарий
12.03.2021 23:41 Ответить
Ну, так, =канадська хохлорня= (с) і =брудна піна= (с) постаралися.
показать весь комментарий
13.03.2021 00:27 Ответить
Гарно краще б своєю країною цікавилося. За кілька останніх років Канада в індексі людського розвитку скотилась з 2-го місця аж на 16-е...
показать весь комментарий
12.03.2021 23:00 Ответить
До тебя хотя бы доходит, что ты в индексе человеческого развития вообще от обезьяны не ушел? Ты понимаешь, о чем говорит 16-е место?
показать весь комментарий
12.03.2021 23:16 Ответить
Мавпа зелена, для тебе, я бачу, що 2-ге місце, що 16-те - "какая разніца".
ПС. Цікаво, а чого ти взагалі всралось? Я в упоротих нічого не питаю...
показать весь комментарий
13.03.2021 00:01 Ответить
Ты не спрашиваешь, а просто срешь на форуме. Я не нашел ни одного источника, в котором Канада была бы на 2-м месте. В 19-м году она была на 16. В 2018 на 14. И самое главное, что у нее ИЧР постоянно растет, просто у некоторых стран он растет еще быстрее. Поэтому повторюсь еще раз: не должны обезьяны рассуждать о человеческом развитии Канады.
показать весь комментарий
13.03.2021 09:00 Ответить
Так ти, виявляється, ще й інтернетом користуватись не здатен. Це типово для мавп, особливо упоротих. Бо якби вмів, то знав би що, наприклад, з 1994-го по 2000-й Канада була взагалі на першому місці по ІЛР, а потім, по мірі пролізання у владу різних емігрувавших титульних, індусів, місцевих космонавтів та інших популістів, які під тиском США ставлять перед усім не інтереси своєї країни, а мету насолити іншим державам (приміром, Huawei чи та ж росія), почала потихеньку скочуватись, на 2-е, потім на 4-е, 5-е, 8-ме, 11-е і так далі, вже до 16-го в 2019-му.
показать весь комментарий
13.03.2021 15:13 Ответить
Какой 1994? Что ты задницей виляешь? Это какая обезьяна написала: "За кілька останніх років Канада в індексі людського розвитку скотилась з 2-го місця аж на 16-е"(с). Т.е. ты утверждал, что в 2018 году Канада была на 2 месте, что было явным фейком, так как Канада была на 14-м. Ты реально считаешь, что мне нужно из-за каждой глупой обезьяны лезть в Гугл? И нет бы промолчать, но тебе явно нравится, когда тебя мордой в твое же дерьмо тыкают. Мужчина сказал бы : "бывает, ошибся, с кем не бывает" - но это явно не про тебя. Ты дальше продолжаешь извиваться.
Еще раз специально для тех, до кого туго доходит. Этот индекс вполне себе конкретное число. И Канада никогда никуда не скатывалась. В 2005году он составлял 0,89, в 2008 - 0.9, в 2012 - 0,91, в 2015 - 0,92, в 2019 - 0,93. Т.е. наблюдается стабильный рост - ни о каком скатывании и речи нет.
Опять повторюсь : не должны обезьяны рассуждать о человеческом развитии Канады. Индекс 1 - это Бог, все что выше 0,90 - запредельные цифры. Тебе такой в ближайшие лет 50 точно не светит.
показать весь комментарий
13.03.2021 21:45 Ответить
Кілька останніх років - це конкретно 2018-й? Ти зовсім тупий? А в 2007-му році - 0,966, а в 2019-му - 0,929 - це стабільне зростання? Тупень зелений, іди вчи українську мову і математику, мущинка...
показать весь комментарий
14.03.2021 00:35 Ответить
Канада тиснутиме на Росію, поки Крим не повернуть Україні, - голова МЗС Гарно - Цензор.НЕТ 4832 Дебил, в 2007 было 0.90. приблизительно так же, как и в 2006-м и в 2008-м Что ты на мову съезжаешь? Понимаешь, если ты дебил по жизни, то язык ничего не меняет. До тебя, барана, даже не доходит, о чем говорит этот индекс, и почему он не может поменяться в один миг.
Вот график ИЧР Канады https://en.actualitix.com/country/can/canada-human-development-index.php, который доказывает, что ты редкий дебил, да еще и очень упертый))). Ты даже не обезьяна а зеленый баран!
показать весь комментарий
14.03.2021 01:13 Ответить
О чудо, в 2000 году ИЧР Канады составлял 0,86, а в 1990 вообще 0,84 - ужас -то какой Канада тиснутиме на Росію, поки Крим не повернуть Україні, - голова МЗС Гарно - Цензор.НЕТ 3684 ! Так что ты там, придурок, про скатывание говорил?
показать весь комментарий
14.03.2021 01:17 Ответить
https://knoema.ru/atlas/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0

А вот здесь вообще очень наглядно показано
Думаю, что даже до зеленых баранов должно дойти.
показать весь комментарий
14.03.2021 01:25 Ответить
Канада тиснутиме на Росію, поки Крим не повернуть Україні, - голова МЗС Гарно - Цензор.НЕТ 64
показать весь комментарий
14.03.2021 12:49 Ответить
Звідкіля ти видряпало ці сайти? Є офіційний сайт ООН, яка і розраховує цей індекс, на цьому сайті опубліковані відповідні доповіді. За їхніми даними: в 2000-му році ІЛР Канади становив 0,940. В 2007-му - 0,966 (доповідь 2009 року), а в 2019-му - 0,929. Це зростання? А про скочування я говорив не про абсолютні числа, а про РЕЙТИНГ, тобто яке місце займає Канада за ІЛР поміж інших країн. Ще раз тобі про це кажу, бо з першого разу ти не зрозумів чи навмисне перекрутив, в упоротих є така звичка, перекручувати, коли аргументів немає. Щоправда, з 2-м місцем я дійсно помилився, визнаю, скотилася вона з 1-го місця у 1998 році відразу на 3-е в 1999-му. Ну і далі пішло вниз по накатаній аж до 16-го в 2019-му.
показать весь комментарий
14.03.2021 03:03 Ответить
 
 