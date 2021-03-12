Канада будет оказывать давление на Россию, пока Крым не вернут Украине, - глава МИД Гарно
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Канада не изменит политику давления на Россию, пока РФ не вернет Крым Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Канады Марк Гарно, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Наша приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины тверда. Мы продолжим давить на Россию, пока она не будет уважать суверенитет, территориальную целостность и международное право ", - сказал Гарно. Он добавил, что Канада поддерживает инициативу Крымской платформы, "призванной предоставить долгосрочное видение деоккупации и реинтеграции Крыма".
"Канада подтверждает свою солидарность с народом Украины, который продолжает неутомимо бороться за свои основополагающие права и свободы", - подчеркнул министр.
Напоминаем, в ООН проходит виртуальное заседание высокого уровня по формуле "Арріа" на тему "Крым: 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины".
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ОЛЕКСАНДР КОЛИМ @Oleksandr_Kolym 16 ч
Крим - це Україна!!!
Березень 2014 року
Росія краще за НАТО готова до війни на півночі у разі реальної загрози бойових дій.
Такий висновок оприлюднило Шведське агентство дослідження обороноздатності (FOІ), пише Польське радіо.
В опублікованому звіті агентство звертає увагу на те, що війська НАТО проводять мало вишколів, військових маневрів, а країни розсіяні географічно та мають дуже різний рівень військової спроможності.
Агентство FOI створило воєнну гру, щоби оцінити військову рівновагу сил НАТО та союзників, зокрема, у Швеції, стосовно сил Росії.
«Росія краще підготовлена до масштабної війни у Північній Європі, ніж країни-члени НАТО», - до таких висновків прийшло Шведське агентство дослідження обороноздатності (FOІ).
Автори взяли до уваги обороноздатність країн станом на 2020 рік.
«Якщо бракуватиме часу на оборонну підготовку країн Заходу, Росія матиме значну перевагу в безпосередньому сусідстві Швеції, особливо коли йдеться про сухопутні війська. Домінація росіян може тривати кілька місяців, до моменту релокації Сполученими Штатами своїх сухопутних військ», - вважає головний редактор звіту Крістер Паллін.
Симуляція нападу російської армії на балтійські держави через Білорусь показала, що попри збільшену присутність американського війська у сусідніх з Росією країнах, зокрема, у Польщі, Росія краще за НАТО готова до війни на півночі.https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-krashhe-za-nato-gotova-do-vijny-na-pivnochi-shvetsiya/
ПС. Цікаво, а чого ти взагалі всралось? Я в упоротих нічого не питаю...
Еще раз специально для тех, до кого туго доходит. Этот индекс вполне себе конкретное число. И Канада никогда никуда не скатывалась. В 2005году он составлял 0,89, в 2008 - 0.9, в 2012 - 0,91, в 2015 - 0,92, в 2019 - 0,93. Т.е. наблюдается стабильный рост - ни о каком скатывании и речи нет.
Опять повторюсь : не должны обезьяны рассуждать о человеческом развитии Канады. Индекс 1 - это Бог, все что выше 0,90 - запредельные цифры. Тебе такой в ближайшие лет 50 точно не светит.
Вот график ИЧР Канады https://en.actualitix.com/country/can/canada-human-development-index.php, который доказывает, что ты редкий дебил, да еще и очень упертый))). Ты даже не обезьяна а зеленый баран!
А вот здесь вообще очень наглядно показано
Думаю, что даже до зеленых баранов должно дойти.