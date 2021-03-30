Администрация Байдена тесно сотрудничает с ЕС в плане "дополнительных ответов" на вызовы от России, - Салливан
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Администрация президента США Джо Байдена тесно взаимодействует с европейскими партнерами в подготовке дополнительных ответов на вызовы, исходящие со стороны России.
Об этом заявил в пятницу на брифинге в Белом доме советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Он (президент Байден - ред.) занял твердую позицию в отношении России во взаимодействии с европейцами, в частности в контексте внедрения санкций за отравления Алексея Навального, а также по другим ответов на злонамеренные действия со стороны РФ", - подчеркнул советник главы Белого дома.
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