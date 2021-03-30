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Администрация Байдена тесно сотрудничает с ЕС в плане "дополнительных ответов" на вызовы от России, - Салливан

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Администрация Байдена тесно сотрудничает с ЕС в плане

Администрация президента США Джо Байдена тесно взаимодействует с европейскими партнерами в подготовке дополнительных ответов на вызовы, исходящие со стороны России.

Об этом заявил в пятницу на брифинге в Белом доме советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Он (президент Байден - ред.) занял твердую позицию в отношении России во взаимодействии с европейцами, в частности в контексте внедрения санкций за отравления Алексея Навального, а также по другим ответов на злонамеренные действия со стороны РФ", - подчеркнул советник главы Белого дома.

Также читайте: "Это будут не просто санкции": в США готовят ответ России на кибератаки

Автор: Роман Свиридович
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Ця інфа на кого розрахована? Ми маємо радіти??
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12.03.2021 23:04 Ответить
А можна ввести 6-й флот в Одесу, і 150 F35 в Миколаїв, для штурму і звільнення Криму від кацапських загарбників?
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12.03.2021 23:20 Ответить
Адміністрація Байдена тісно співпрацює з ЄС в плані "додаткових відповідей" на виклики від Росії, - Салліван - Цензор.НЕТ 3467
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12.03.2021 23:30 Ответить
Как можно сотрудничать с "европартнерами" ? Это все равно что с овцами сотрудничать. Человек должен овец взять за рога и загнать в стойло, а волка застрелить из ружья.
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13.03.2021 11:21 Ответить
 
 