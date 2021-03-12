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Новости Политика Украины
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Посол в Испании Погорельцев стал представителем Украины во Всемирной туристической организации, - указ Зеленского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Посол в Испании Погорельцев стал представителем Украины во Всемирной туристической организации, - указ Зеленского

Президент Владимир Зеленский издал указ о назначении постоянного представителя Украины при Всемирной туристической организации (ВТО). Представлять Украину в организации будет Сергей Погорельцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Офиса президента.

Погорельцев сейчас находится на должности посла Украины в Испании, поэтому представителем при ВТО он будет по совместительству.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Испания Погорельцева Сергея Алексеевича постоянным представителем Украины при Всемирной туристской организации по совместительству", - говорится в тексте указа.

Также читайте: Украинский туризм нужно рекламировать на ведущих западных телеканалах, - Зеленский

Автор: Роман Свиридович
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солома@elnazaro777 8 ч

В черноморские воды вошел флагман группы-испанский фрегат F105 Cristobal Colon.
В состав группы также входят румынский фрегат F221 Regina Maria, немецкий корабль обеспечения A514 Werra, патрульные корабли-греческий P229 Tolmi, турецкий P1201 Karaburun и болгарский корвет «Смелый».
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12.03.2021 23:24 Ответить
Таки издал указ ? Ну, наконец-то. Теперь заживем. А можно пана Погорельцева, для улучшения жизни наших сограждан, направить представителем еще в международные общества защиты кенгуру, борьбы с ожирением индейцев и освобождению Тибета ? Вова, подпиши !
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12.03.2021 23:30 Ответить
До чего же хорошо, когда тебя пошлют послом в страну райского туризма.

Интересно, а послали кого-нибудь послом в Монако или генеральным консулом в Ниццу?
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13.03.2021 04:02 Ответить
В Іспанії є багато бажаючих відвідати Україну, але інформації про Україну немає. Цей інтерес з'явився не в останню чергу тому, що між українськими заробітчанами і іспанцями з'явились дружні стосунки і у останніх з'явився інтерес до нашої країни. Впевнена, що так само інререс до України зростає і в інших європейських країнах. Сподіваюсь, що з призначенням пана Погорельцева ситуація зміниться і про Україну зможуть дізнаватись багато людей.
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13.03.2021 07:00 Ответить
 
 