Вопросом провала операции по вагнеровцам будет заниматься временная следственная комиссия ВР, - Арахамия
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия обнародовал информацию о том, что вопрос провала операции по вагнеровцам в Беларуси будет рассматривать временная следственная комиссия ВР, создание которой будет проголосовано на следующей неделе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера".
Отвечая на вопрос о том, какая атмосфера в Офисе президента перед показом анонсированного фильма журналистов-расследователей Bellingcat о сливе операции по захвату террористов-вагнеровцев, глава фракции заявил: "Нормальная атмосфера. Рабочая абсолютно. Кстати мы на этой неделе зарегистрировали Временную следственную комиссию по расследованию любых признаков вмешательства, там государственную измену. В том числе тот вопрос, который тревожит обществобудет рассмативаться в рамках этой комиссии и я надеюсь, что на следующей неделе мы ее проголосуем".
Напомним, ночью 29 июля 2020 в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".
14 августа 2020 Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа 2020, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.
В конце декабря стало известно, что Bellingcat снимает фильм о провале спецоперации по захвату боевиков ЧВК Вагнера после совещания в Офисе Президента.
По словам руководителя организации Христо Грозева, расследователи нашли доказательства существования спецоперации, которую разработало ГУР Минобороны совместно с сотрудниками СБУ. Первую часть расследования хотят выпустить в I квартале 2021 года.
В феврале 2020 года и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что дело о срыве операции по вагнеровцам активно расследуется, допрашиваются ряд лиц, в том числе, глава Офиса президента Андрей Ермак.
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2.Операция,где последовательность деятков действий должна сойтись в одну точку в пространстве и времени,причем скрытно не может никудаперкеосится,особенно.когда уже в процессе выполнения на 70 процентов. Ее только можно отменить,но раньше.
3.Достаточно было решения президента притормозить,как полезли аномальные события по всей сетке операции.Аналитики ФСБ это дело сразу вычмслили.Так что автор у этой жопы один.
хотя есть и второй вариант - зеля прекращает операцию звонит втихаря путлеру и говорит уважаемый вв- мы вам от чистого сердца возвращаем ваших пацанов, а вы нам идете на встречу в лугандоне... путлер как всегда говорит да, и в очередной раз на.бует зелю. а зеле стыдно признаться что его путлер на.бал....
в обоих случаях виноват гарант как некомпетентный и неграмотный руководитель!
2.Ты понимаешь,что написано? - или некогда.нАдо высраться.
Я СКАЗАЛ ЛИШЬ ТО,ЧТО НЕ НАДО ИСКАТЬ,КТО ЗВОНИЛ В РОССИЮ!НАРУШАЯ,ПЕРЕНОСЯ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ,ОН РАСШИФРОВАЛ ЕЕ!
Вопросом ПРИКРЫТИЯ провала операции по вагнеровцам будет заниматься временная следственная комиссия ВР, - Арахамия
Про це на своїй сторінці у Facebook написав відомий волонтер Юрій Бутусов, інформує Златопіль.
Хамия в очередной раз солгал.
-прочитай хоть бы Суворова-Аквариум...,может дойдёт шо это вся шумиха идёт с кремля...
Ну для початку, хоч зі сторінки?!
Тошно вже дивитись на ці Хламідії, їй-бо!