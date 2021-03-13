Вопросом провала операции по вагнеровцам будет заниматься временная следственная комиссия ВР, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия обнародовал информацию о том, что вопрос провала операции по вагнеровцам в Беларуси будет рассматривать временная следственная комиссия ВР, создание которой будет проголосовано на следующей неделе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера".

Отвечая на вопрос о том, какая атмосфера в Офисе президента перед показом анонсированного фильма журналистов-расследователей Bellingcat о сливе операции по захвату террористов-вагнеровцев, глава фракции заявил: "Нормальная атмосфера. Рабочая абсолютно. Кстати мы на этой неделе зарегистрировали Временную следственную комиссию по расследованию любых признаков вмешательства, там государственную измену. В том числе тот вопрос, который тревожит обществобудет рассмативаться в рамках этой комиссии и я надеюсь, что на следующей неделе мы ее проголосуем".

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Напомним, ночью 29 июля 2020 в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа 2020 Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

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Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа 2020, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.

В конце декабря стало известно, что Bellingcat снимает фильм о провале спецоперации по захвату боевиков ЧВК Вагнера после совещания в Офисе Президента.

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По словам руководителя организации Христо Грозева, расследователи нашли доказательства существования спецоперации, которую разработало ГУР Минобороны совместно с сотрудниками СБУ. Первую часть расследования хотят выпустить в I квартале 2021 года.

В феврале 2020 года и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что дело о срыве операции по вагнеровцам активно расследуется, допрашиваются ряд лиц, в том числе, глава Офиса президента Андрей Ермак.