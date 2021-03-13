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Новости Политика Украины
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Харьковский пакт (216) шоу_Шустера (315) Рахманин (117) Демченко Руслан (39)

Рахманин: Ответственность за Харьковские соглашения должен нести в том числе глава комитета по вопросам разведки Руслан Демченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рахманин: Ответственность за Харьковские соглашения должен нести в том числе глава комитета по вопросам разведки Руслан Демченко

Руслан Демченко в 2010 году был заместителем министра иностранных дел и причастен к подготовке Харьковских соглашений.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил нардеп "Голоса" Сергей Рахманин, информирует Цензор.НЕТ.

"По странной иронии судьбы, человек, который непосредственно готовил Харьковские соглашения - сознательно! Уже нельзя сказать, что бессознательно! - был тот человек, который сегодня занимает должность заместителя секретаря СНБО. А тогда занимал должность заместителя министра иностранных дел. И когда вы говорите, что давайте, Служба безопасности займется теми людьми, которые имели непосредственное отношение - давайте господином Демченко она займется? К примеру", - сказал Рахманин.

Он предложил вспомнить, что руку к Харьковским соглашениям приложили не только Янукович и депутаты, но и тогдашний состав СНБО и руководители целого ряда министерств.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Я убежден, что глава комитета по вопросам разведки Руслан Демченко - российский шпион", - Бутусов. ВИДЕО

"Давайте привлечем к ответственности - в известной степени - президента Ющенко. Знаете, почему? Ну а чего, он же не довел до логического завершения решение СНБО. Или президента Кучму, при президентстве которого появились заключительные положения Конституции, где было предусмотрено пребывание военно-морских баз на территории Украины", - добавил Рахманин.

Данилов ответил, что если информация о причастности Руслана Демченко к Харьковским соглашениям подтвердится, он будет привлечен к ответственности.

"Если господин Демченко принимал в этом участие - он также должен нести ответственность. У Владимира Александровича (Зеленского. - Ред.) нет людей, которые имеют некую индульгенцию, защиту от того, что если человек нарушил закон", - сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Данилов: депутаты звонят мне и говорят, что не голосовали за "харьковские соглашения"

"Не то что должен кто-то сесть за решетку, кого-то надо там казнить, и так далее. Это для того, чтобы в будущем этого никогда не повторялось. Это очень и очень важный момент", - добавил Данилов.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+42
Рух Опору Капітуляції@rok_org_ua 9 ч

Руслан #Демченко діючий перший заступник секретаря РНБОУ, після факультету міжнародних відносин КНУ ім. Шевченко закінчив Червонопрапорний інститут імені Андропова КГБ СССР (нині Червонопрапорна академія зовнішньої розвідки).
Ще раз: перший заступник РНБОУ - КГБіст...
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12.03.2021 23:58
+25
А головний стрілочник Литвин. Переводить стрілки на кого завгодно щоб відмазатись. Рахманин: ответственность за Харьковские соглашения должен нести в том числе глава комитета по вопросам разведки Руслан Демченко - Цензор.НЕТ 8098
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13.03.2021 00:00
+16
Еще как имел , он их в бане удовлетворял..
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13.03.2021 00:19
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Рух Опору Капітуляції@rok_org_ua 9 ч

Руслан #Демченко діючий перший заступник секретаря РНБОУ, після факультету міжнародних відносин КНУ ім. Шевченко закінчив Червонопрапорний інститут імені Андропова КГБ СССР (нині Червонопрапорна академія зовнішньої розвідки).
Ще раз: перший заступник РНБОУ - КГБіст...
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12.03.2021 23:58 Ответить
укр дипломат у Сербії 2005 рік - ПРорусиш в штатском
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13.03.2021 05:20 Ответить
"Я хочу сказать, что главное предательство, которое произошло во главе с Януковичем, - это, безусловно, подписание Харьковских соглашений. Это был первый аккорд в оккупации Крыма... Харьковские соглашения - это фактически и был фундамент оккупации Крыма", - отметил Турчинов.

По его слова, данные соглашения позволили неограниченно передвигаться в Крыму "крупным воинским подразделениям Российской Федерации".

"Фактически не было ограничений (в передвижении войск России после подписания соглашений - ред.). Не только в Севастополе они теперь могли находиться, они теперь могли передвигаться и в Крыму, чем они и воспользовались", - подчеркнул секретарь СНБО. (2018г)
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13.03.2021 08:02 Ответить
Что ты фуфло гонишь ? Про твое сказать , людям глубоко чхать. Страну СЕЙЧАС И ТУТ предают и сдают врагу. Отвлечь внимание на то что было когда-то хочет только подонок типа зескота.
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13.03.2021 09:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1YcM7oHDuWM
Портников от том, кто реально виноват
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13.03.2021 13:04 Ответить
Стаття в УП , Воскресенье, 13 июня 2010 .
Просто нагадую друзям, які забули, що Петь Лєксєїч Барига є видатним політиканом-хамелеоном.
Рахманін: відповідальність за Харківські угоди має нести в тому числі глава комітету з питань розвідки Руслан Демченко - Цензор.НЕТ 9380
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2010/06/13/5136127/
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13.03.2021 08:08 Ответить
Твои друзья в паРаше сидят напоминатель хренов. Ты в унисон с жопой ху...ла вещаешь. А может ты и есть очко ху...ла?
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13.03.2021 09:19 Ответить
Ти своїм друзям нагадав хіба те,що крім заголовків нічого не читаєш.
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13.03.2021 10:08 Ответить
А головний стрілочник Литвин. Переводить стрілки на кого завгодно щоб відмазатись. Рахманин: ответственность за Харьковские соглашения должен нести в том числе глава комитета по вопросам разведки Руслан Демченко - Цензор.НЕТ 8098
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13.03.2021 00:00 Ответить
Зеля не имел к этому отношение.Он должен навести порядок в своей команде.К чему его и подталкивает команда помощников Украины.Почему сейчас и готовится очеродное большое наступление "угнетенных" "бендеровцами" "шахтеров".
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13.03.2021 00:01 Ответить
Еще как имел , он их в бане удовлетворял..
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13.03.2021 00:19 Ответить
бреше твоя методичка. Як завше.
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13.03.2021 00:28 Ответить
Фуфломет мемуары дрыща почитай .
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13.03.2021 00:40 Ответить
Зеленський після скандальної ратифікації злочинних домовленостей виступав перед президентами України і РФ Януковичем і Медведевим, які слухали найнятого коміка в банних халатах...
Це було 17 травня 2010 року під Києвом - Володимир Ар'єв
https://facebook.com/volodymyr.ariev/posts/4161028573959967
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13.03.2021 00:43 Ответить
зебил, тебе снова вовка шмаркля ЛИЧНО нассал в очи, признавшись что оно удовлетворяло в бане януковича и медведчука: Рахманін: відповідальність за Харківські угоди має нести в тому числі глава комітету з питань розвідки Руслан Демченко - Цензор.НЕТ 2887

Во время ратификации Харьковских соглашений весной 2010 года нынешний президент Украины Владимир Зеленский выступал в бане перед экс-президентом Виктором Януковичем и 3-м президентом России Дмитрием Медведевым. Источник: https://censor.net/ru/v3253091
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13.03.2021 03:07 Ответить
Рахманін: відповідальність за Харківські угоди має нести в тому числі глава комітету з питань розвідки Руслан Демченко - Цензор.НЕТ 2581
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13.03.2021 01:09 Ответить
Зеленский иуда 🤡 лично ,как и Янукович ,назначает нужных путлеру ермаков , демченко , татарова, с портнова 100% 😈бакановым снимаются подозрения
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13.03.2021 07:17 Ответить
Этот "иуда" сделал для Украины столько,сколько,не сделал не один недопрезидент до него.И поэтому вас так коробит.
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13.03.2021 07:21 Ответить
Зеофил твой иуда тебе сколько платит за твои высеры ?.
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13.03.2021 07:51 Ответить
Первый пошел.Надо хоть зеле написать в канцелярию,мож заплатит)))
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13.03.2021 07:57 Ответить
ЗЕбил, а назови хоть одно достижение ЗЕлупы! Зарплаты 4000 долларов где? Посадки олигархов где? Война законченная где? "Президент живе як простий вчитель, а вчитель як преЗЕдент - ГДЕ??? Фуфлыжники вы ЗЕбильтные БРЕХЛИВЫЕ!!!
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13.03.2021 10:36 Ответить
Рахманін: відповідальність за Харківські угоди має нести в тому числі глава комітету з питань розвідки Руслан Демченко - Цензор.НЕТ 1254
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13.03.2021 10:39 Ответить
Рахманін: відповідальність за Харківські угоди має нести в тому числі глава комітету з питань розвідки Руслан Демченко - Цензор.НЕТ 800
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13.03.2021 10:41 Ответить
Рахманін: відповідальність за Харківські угоди має нести в тому числі глава комітету з питань розвідки Руслан Демченко - Цензор.НЕТ 5224
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13.03.2021 10:46 Ответить
Соєвий лузер, своїми злочинними діями , девальвацією гривні , Роттердам+, і іншими "подвигами" вкрав у пенсіонерів 150 млрд. дол. а у працюючих українців 300 млрд. дол. , тому місце його на нарах разом з іншими корупціонерами.
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13.03.2021 12:30 Ответить
Рахманін: відповідальність за Харківські угоди має нести в тому числі глава комітету з питань розвідки Руслан Демченко - Цензор.НЕТ 6912
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13.03.2021 10:47 Ответить
Шо ж он сделал? А , утырок, расскажи????? Ты больной на всю голову? Ввел санкции против 2-х предприятий мертветчука в россии? Дал возможность вывести все его 5 самолетов в Швейцарию и слить всю нефть с трубопровода? Его арестовали за госизмену? Его даже не допрашивали, а 3 недели уже прошло. С Рады его выгнали? Нет, и это при твоей зеленогнойной мрази он попал в Раду, и вернулись десятки рыгоАналов в страну, предавших Украину , и сидевших под лавкой в 14-19 годах. Сейчас идет крик о продаже Мотор сичи, а кто ее продал? Твои конченные зеленожопые ублюдки. А куча агентов фсб в правительстве и спецслужбах откуда появилось? Кто их притащил во власть? Твой тупой фсбшный наркоман гринпоц. Какая мразь развалила экономику в стране, которую получили в 2019 г. с ростом ВВП и полной казной и госрезервом? И не надо киздеть тут, что короновирус подорвал экономику, все уже шло полным ходом до короновируса, в конце 2019 года. И дальше- про продажу заграницу масок и средств защиты от короны, про разграбление госрезерва, про полную неготовность страны к эпидемии, про большое крадивныцтво и т.д. и т.п. И про беню бабломойского с его грабежом страны не забудь, ублюдок.. Вы, суки зеленожопо-кремледрочерские, должны на равне с вашим кловуном ослом оманским полностью отвечать по всей строгости закона за госизмену и предательство интересов страны в пользу агрессора.
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13.03.2021 10:34 Ответить
Рахманін: відповідальність за Харківські угоди має нести в тому числі глава комітету з питань розвідки Руслан Демченко - Цензор.НЕТ 3676
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13.03.2021 10:41 Ответить
Рахманін: відповідальність за Харківські угоди має нести в тому числі глава комітету з питань розвідки Руслан Демченко - Цензор.НЕТ 5107
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13.03.2021 10:44 Ответить
!!!
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13.03.2021 22:06 Ответить
не трогайте ******* русика.. его вербанули до того как он, почти овечка Долли, слежил ыдыйотам...
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13.03.2021 00:06 Ответить
А какой был кабминьет министров??
Вони ваще нічо не знали і не здогадувалися??
Депи -звісно за бабло гаааласували!
А ляльководи і зараз при владі..
🤣
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13.03.2021 00:17 Ответить
Вот скажите мне - нах нам засерают мозги "харьковскими угодами" !?
А я отвечу почему - Приближается дефолт, но шмыгалята не унывают. Под шумок не выплат пенсий,зарплат шахтерам и т.д., хотят украсть Нефтегаз, Укрзализныцю, Энергоатом...

"З\проект від КабМіну-4020 Передбачає продаж 49% акцій держави - Нафтогаза, УЗ, УкрПошти, Энергоатома."
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13.03.2021 00:18 Ответить
Та відволікання, як завжди, уваги лохорату від чергової падлючисті влади.😁
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13.03.2021 00:24 Ответить
Нет, дефолта не будет, Греф (это кто Сбербанк) деньги подбрасывает.
Фамилия Грефа была названа Арестовичем совершенно открыто в его Фейсбуке.
Понятное дело, что соседи деньги дают под определенные условия, и если эти условия ОПГ "Квартал 95" не выполнит - то тогда, действительно, будет дефолт.
Вот ОПГ ОП и старается.
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13.03.2021 07:57 Ответить
Необходимо срочно начать расследование а не замешаны кто то в развязывании Первой Мировой войны.
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13.03.2021 00:22 Ответить
Этот сарказм ни к чему. Когда они это подписывали, то думали с них потом никто не спросит. Но политикам нужно всегда знать, что придет время и подросшие "дети" с него спросят по полной. Принимая нынешние решения, действующие политики должны учитывать -"а как это будет выглядеть потом? Ведь потом придут молодые и спросят с меня. И церемониться никто не будет, потому что они росли, видели, и прочувствовали последствия моих решений на себе. Поэтому им и наврать не получиться"...
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13.03.2021 00:41 Ответить
Я понимаю что твоя диарея тебя больше беспокоит чем нас. так занимайся своей срачкой и не грузи нас своей галиматьей.
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13.03.2021 07:54 Ответить
Щойно на пропагандистському телеканалі «НАШ» покидьок на прізвище Мураєв заявив ,
що
«...Минские соглашения закреплены решением Совбеза ООН, точно также как и аннексия Крыма» (!)
Я в шоці ! І канал цього кремлівського мерзотника не закривають !?

#РосІнформВійна #медіавульвота #пропаганда
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13.03.2021 00:53 Ответить
Та ви шо! Ви дивитесь гав-наш? Завтра вами займеться СБУ ( літінант баканов лічно) і вас поставлять в куток. Жартую.
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13.03.2021 01:14 Ответить
За восьмим разом прйняло допис. Може то літінант баканов вже мною займається?
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13.03.2021 01:16 Ответить
А министром кто был?
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13.03.2021 00:58 Ответить
Когда писькограй яныка в бане развлекал?
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13.03.2021 07:56 Ответить
Та все правильно. Готовил Порошенко!!! Вот засада ))) А виноват заместитель!
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13.03.2021 01:04 Ответить
1. На момент підписання Харківських угод Порошенко не був у владі!

25 лютого 2010 року Янукович став президентом, а вже 11 березня 2010 року звільнив Порошенка з посади міністра закордонних справ (президент Ющенко, прем'єр міністр Тимошенко).

21 квітня 2010 Янукович у Харкові підписав з Медведєвим угоди, а 27 квітня 2010 року Верховна Рада ратифікувала їх.
Харківські угоди готував Демченко, який на той час був заступником міністра закордонних справ, а міністром Костянтин Гриценко. Коли Вава став преЗЕдентом, то спочатку призначив Демченко своїм радником, а потім призначив його заступником голови РНБО Данилова. РНБО працює під керівництвом президента.
То яким боком тут Порошенко?

2. Сайт УНН (українські національні новини), який належить прес секретутці януковоча, регіоналці Ганні Герман написав, що "заяву опублікував сайт ТСН, але зараз цей запис недоступний", і прикріпив фото монтаж з російськими титрами і з датою аж 14 червня. Прикол в тому, що ТСН веде новини тільки українською мовою. Але якщо в архіві Г+Г є таке відео, то нехай покаже. Якщо Порошенка хтось із журналістів на цю тему і запитував, і він щось відповів то воно не має ніякого значення, бо на той час він не був ні державним високопосадовцем який приймав державні рішення, ні депутатом, який голосував за ратифікацію угоди. Хоч з депутатів як з гуся вода. Поддержавших "харьковские соглашения" депутатов нельзя привлечь к ответственности, - экс-глава КСУ Шевчук
Согласно Конституции, депутаты не несут уголовной ответственности за голосование, если голосовали исходя из собственных соображений.

3. Щоб заглушити зашквари з "вагнерівцями", з санкціями США проти каломойського, з провалом вакцинації та спалаху коронавірусу на лижних курортах, з затримками зарплат медикам, вчителям і бюджетникам Клоун розігрує відосик-шоу, - бо більше нічого робити не здатен,- в якому "найвеличнішому патріоту **********" постійно накладає в штани Порошенко. Зебидло73% хаває.
Рахманін: відповідальність за Харківські угоди має нести в тому числі глава комітету з питань розвідки Руслан Демченко - Цензор.НЕТ 4854
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13.03.2021 01:39 Ответить
C 3 марта 2010 года, после отставки правительства Юлии Тимошенко, Порошенко в течение недели временно исполнял обязанности министра до формирования правительства Николая Азарова

11 марта 2010 года за кандидатуру Николая Азарова на пост премьер-министра Украиныпроголосовало 242 депутата
21 апреля 2010 года на встрече в Харькове Виктор Янукович провёл переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым, по итогам которых были подписаны Харьковские соглашения о продлении базирования российского Черноморского флота в Крыму на 25 лет

Демченко 2005 год - посол в Сербии И Черногории .

2006-2010 - Руководитель Офиса Президента Украины.С 17 февраля 2010[9] по 17 декабря 2010 года[10] - заместитель Министра иностранных дел Украины.С 17 декабря 2010[11] по 5 марта 2014 года[12] - первый заместитель Министра иностранных дел Украины.
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13.03.2021 04:30 Ответить
А теперь вопрос о Демченко к Википедии - 2006 год-2010 го руководитель ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ - разве так назывался тогда ? А может АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА? НО с 3 Марта 2010 года Порошенко временно НЕДЕЛЮ продолжал исполнять обязанности министра иностранных дел, затем Демченко русишдипломат Украины в штатском стал зам министром Грищенко и они уже готовили Януковича к переговорам в Харькове 21 апреля - ПОРОШЕНКО КАК МЕСЯЦ НЕ БЫЛ УЖЕ ИО МИНИСТРА ИД .
А ЗЕЛЕНСКИЙ В ХАРЬКОВСКОМ ЛЕСУ НОЧЬЮ РАЗВЛЕКАЛ МЕДВЕДЕВА И ЯНУКОВЧА ( видео Гордона - с подачи Арьева ЮТУБ "Зеленский о том, как перед Медведевым и Януковичем в халатах выступал")
Но не может ли быть варианта , что этот Демченко, работавший в администрации президента Ющенко , при министре иностранных дел Порошенко , не обвинит его , Порошенко в подготовке того самого апрельского Харьковского соглашения?
Ну не могут же они вытянуть Харьковские соглашения чтобы завалить Демченко???
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13.03.2021 04:52 Ответить
Скорее всего они хотят захотят притянуть к подготовке этих соглашений Порошенко - и Рахманин у Шустера заявил, что готовил не только Демченко но и министры...
А ясно одно- юридически эта история полный пшик, но политически - это всем понятно под кого они гребут.
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13.03.2021 05:04 Ответить
При чем тут Зеленский? Он был простым артистом и только.
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13.03.2021 22:08 Ответить
А я этого и не писал. Ну да. И не высказывал свою позицию и т.д. Подготовили за месяц ))))
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13.03.2021 11:00 Ответить
Текст угоди підготував кремль.
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13.03.2021 15:36 Ответить
т.е. не Демченко?
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13.03.2021 15:41 Ответить
Демченко, Янукович і ко робили і підписували те, що їм казали з кремля.
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13.03.2021 15:46 Ответить
Ииииии министр тут вообще ненужен. И Рада тоже )))) Дальше можешь не продолжать. Несут ответственность все, кто подписывал, голосовал, готовил. А не один человек!!! А попытки переложить ответственность ... Ну так есть кандидат. Путин )))) Он во всем виноват
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13.03.2021 15:53 Ответить
Демченко, всем давно ясно, российский агент. Вопрос: кто идиот ?
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13.03.2021 01:21 Ответить
Лично зеленский🤡 🤢 назначил - демченко ,ермака, татарова и он не идиот , а враг на цырлах исполняет волю *****
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13.03.2021 07:30 Ответить
Словами "Не то что должен кто-то сесть за решетку, кого-то надо там казнить, и так далее. Это для того, чтобы в будущем этого никогда не повторялось",- Данилов підтвердив, що це всього лише черговий випуск шоу для била73%.
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13.03.2021 01:23 Ответить
Срочное незамедлительное расследование именно сейчас - дымовая завеса на фоне вагнеровской зрады ЗЕ и Ермака.

Еще неделю назад ЗЕлядям было плевать на харьковские угоды. А 3 года назад ЗЕ было абсолютно плевать на Украину (хотя ему и сейчас плевать).
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13.03.2021 01:47 Ответить
А что вцепились в эти Харьковские соглашения? Можно еще вспомнить и ядерное разоружение. И еще, и еще, и еще. К чему это? Займитесь сегодняшним днем? Что это за сериал? Какова цель этих действий?
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13.03.2021 02:34 Ответить
Они думали на Пороха выйти а вышли на Демченко
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13.03.2021 03:51 Ответить
но это еще не конец истории , их цель Порох.
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13.03.2021 05:07 Ответить
Это дымовая завеса ,перед выходом фильма , где весь мир увидит , что зеленский пособник террористической организации»вагнеровцы»
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13.03.2021 07:34 Ответить
Леонид Данилыч и Витя Индюкович тогда так хотели с РАБссией шашни водить... Рахманін: відповідальність за Харківські угоди має нести в тому числі глава комітету з питань розвідки Руслан Демченко - Цензор.НЕТ 1234Мудрий нарід вібрал ДАУНетского Хряка,а не Йюлю..а почему?Ума не хватило?2010 год много чем запомнился...
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13.03.2021 03:42 Ответить
Вы выбрав Индюковича и Кривосисю стали Зрадой.... Рахманін: відповідальність за Харківські угоди має нести в тому числі глава комітету з питань розвідки Руслан Демченко - Цензор.НЕТ 6178 Рахманін: відповідальність за Харківські угоди має нести в тому числі глава комітету з питань розвідки Руслан Демченко - Цензор.НЕТ 6178
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13.03.2021 03:44 Ответить
Державна Зрада Наріда в 2010 году и 73 % недавно єто и есть Зрада Рахманін: відповідальність за Харківські угоди має нести в тому числі глава комітету з питань розвідки Руслан Демченко - Цензор.НЕТ 3512
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13.03.2021 03:47 Ответить
Но во всем виноват Порошенко Рахманін: відповідальність за Харківські угоди має нести в тому числі глава комітету з питань розвідки Руслан Демченко - Цензор.НЕТ 7775 Рахманін: відповідальність за Харківські угоди має нести в тому числі глава комітету з питань розвідки Руслан Демченко - Цензор.НЕТ 7775
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13.03.2021 03:48 Ответить
У кацапа если губы шевелятся - значит 3,14#дит
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13.03.2021 06:41 Ответить
Вышли на себя называется а вот случайно ли - Демченко не окажется ли сданой пешкой? Не зря же не в пятницу а в четверг собрались , а белингкетчикам в интервью отказали...
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13.03.2021 03:50 Ответить
Мудрій нарід не помнит,что в 2004 году Индюкович ворвался в кабинет Кучмі и стуча кулаком по столу требовал расстрелять людей на Майдане...Данилычу хватило ума тогда не делать этого...,но мудрый нарид в 2010 исправил ошибку исправил...выбрав дважды не судимого... Рахманін: відповідальність за Харківські угоди має нести в тому числі глава комітету з питань розвідки Руслан Демченко - Цензор.НЕТ 9382и тут Порошенко виноват.... Рахманін: відповідальність за Харківські угоди має нести в тому числі глава комітету з питань розвідки Руслан Демченко - Цензор.НЕТ 9382
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13.03.2021 04:01 Ответить
Вот интересно, а есть такая статья в уголовном кодексе "Неправильно голосовал" или ее надо придумать? Как можно привлечь депутата к ответу, если голосование не уголовно-ответственное действие? Рахманін: відповідальність за Харківські угоди має нести в тому числі глава комітету з питань розвідки Руслан Демченко - Цензор.НЕТ 3622
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13.03.2021 05:16 Ответить
Порошенко с 3 марта был 1 неделю ИО . 11 марта уже был министром Грищенко (бывший посол Украины у рашистов) , его замом был Демченко - на переговорах с Медведевым ав Харькове были Грищенко глава МИД и Янукович
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13.03.2021 05:24 Ответить
заключение Харьковских соглашений вменяется в вину по делу о предательстве Я-НУ-КО-ВИ-ЧУ .Воскрешение дела по Харьковским - ЗЕдебильная последняя соломинка для Вовкиной братии спастись от дела о предательстве . Просерут зеленые все как всегда!
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13.03.2021 05:29 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1969-VI#Text
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13.03.2021 05:34 Ответить
Та не рви жопу, дятел. Мы же знаем какой ты 3,14#добол
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13.03.2021 06:43 Ответить
Ситуация аховая! По-моему назрел момент звать на помощь Тимошенко на пост Премьер-Министра!
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13.03.2021 05:29 Ответить
Яценюк будет
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13.03.2021 05:30 Ответить
Ця Тимошенко якраз і зірвала газові домовленості з РФ та розв'язала руки Кремлю.
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13.03.2021 06:09 Ответить
Жюля сосет, но ей нужна помощь, присоединяйся
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13.03.2021 06:44 Ответить
Традиционно у нас как ни СБУ и разведка, сидит в керівниках ФСБэ. Дома портрет Дзержинского, в сейфе на Лубянке настоящий мундир с погонами орденами. Но доказательств нет.

П.С. Насчет привлечения Ющенка, хорошая идея. Он и привел Яныка во власть, мямлив про "я президент всей Украины". Собственно, это чмо и есть причина Крыма и Донбасса.
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13.03.2021 07:57 Ответить
Рахманін, ти у своему розумі? Яка відповідальність може бути у *************** агента?
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13.03.2021 08:09 Ответить
Рахманин молодец , что ,вовремя ,ткнул зелёных засранцев мордой 🤡🤢🐲😈 в их же дерьмо ! Агент ***** - демченко и был разработчиком этой зрады
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13.03.2021 08:33 Ответить
Все же Демченко зам, а Порошенко был министром
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13.03.2021 22:23 Ответить
Смотрел я выступлениеГолоса..Господин вообще попытался размыть ответственность действующих и живых политиков, введя коллективную ответственность ,а для персональной ответственности нашёл Цапа-Видбувайло-стрелочника.Умело перевёл стрелки.Выгораживал Литвина и Других.
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13.03.2021 09:03 Ответить
Жрить харківські угоди і не заважайте пиляти бабло.
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13.03.2021 09:05 Ответить
Элита 8% ная, а какую должность занимал Демченко при Сонцесяйном гэтьмане? Рахманін: відповідальність за Харківські угоди має нести в тому числі глава комітету з питань розвідки Руслан Демченко - Цензор.НЕТ 1756
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13.03.2021 09:35 Ответить
В его словах мне показалось, есть желание замять эту тему.. Мол, слишком многие полягут причастных.... Мол пожалейте "стариков"
НЕТ, су.ка - пусть отвечают по полной и каждый !
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13.03.2021 09:50 Ответить
харківські домовленності-це наслідок масковскіх домовленостей тимошенко-путін.копайте глибше.
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13.03.2021 14:59 Ответить
Такие соглашения как Харьковские готовят не одну неделю А Порошенко был министром МИД до 11 Марта 2010 г. (с 11 Марта Грищенко). Т е Порошенко не мог не участвовать в подготовке текста соглашений. И потому несет ответственность вместе со всеми
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13.03.2021 22:20 Ответить
 
 