Рахманин: Ответственность за Харьковские соглашения должен нести в том числе глава комитета по вопросам разведки Руслан Демченко
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Руслан Демченко в 2010 году был заместителем министра иностранных дел и причастен к подготовке Харьковских соглашений.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил нардеп "Голоса" Сергей Рахманин, информирует Цензор.НЕТ.
"По странной иронии судьбы, человек, который непосредственно готовил Харьковские соглашения - сознательно! Уже нельзя сказать, что бессознательно! - был тот человек, который сегодня занимает должность заместителя секретаря СНБО. А тогда занимал должность заместителя министра иностранных дел. И когда вы говорите, что давайте, Служба безопасности займется теми людьми, которые имели непосредственное отношение - давайте господином Демченко она займется? К примеру", - сказал Рахманин.
Он предложил вспомнить, что руку к Харьковским соглашениям приложили не только Янукович и депутаты, но и тогдашний состав СНБО и руководители целого ряда министерств.
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"Давайте привлечем к ответственности - в известной степени - президента Ющенко. Знаете, почему? Ну а чего, он же не довел до логического завершения решение СНБО. Или президента Кучму, при президентстве которого появились заключительные положения Конституции, где было предусмотрено пребывание военно-морских баз на территории Украины", - добавил Рахманин.
Данилов ответил, что если информация о причастности Руслана Демченко к Харьковским соглашениям подтвердится, он будет привлечен к ответственности.
"Если господин Демченко принимал в этом участие - он также должен нести ответственность. У Владимира Александровича (Зеленского. - Ред.) нет людей, которые имеют некую индульгенцию, защиту от того, что если человек нарушил закон", - сказал он.
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"Не то что должен кто-то сесть за решетку, кого-то надо там казнить, и так далее. Это для того, чтобы в будущем этого никогда не повторялось. Это очень и очень важный момент", - добавил Данилов.
Пожалуйста, подождите...
Руслан #Демченко діючий перший заступник секретаря РНБОУ, після факультету міжнародних відносин КНУ ім. Шевченко закінчив Червонопрапорний інститут імені Андропова КГБ СССР (нині Червонопрапорна академія зовнішньої розвідки).
Ще раз: перший заступник РНБОУ - КГБіст...
По его слова, данные соглашения позволили неограниченно передвигаться в Крыму "крупным воинским подразделениям Российской Федерации".
"Фактически не было ограничений (в передвижении войск России после подписания соглашений - ред.). Не только в Севастополе они теперь могли находиться, они теперь могли передвигаться и в Крыму, чем они и воспользовались", - подчеркнул секретарь СНБО. (2018г)
Портников от том, кто реально виноват
Просто нагадую друзям, які забули, що Петь Лєксєїч Барига є видатним політиканом-хамелеоном.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2010/06/13/5136127/
Це було 17 травня 2010 року під Києвом - Володимир Ар'єв
https://facebook.com/volodymyr.ariev/posts/4161028573959967
Во время ратификации Харьковских соглашений весной 2010 года нынешний президент Украины Владимир Зеленский выступал в бане перед экс-президентом Виктором Януковичем и 3-м президентом России Дмитрием Медведевым. Источник: https://censor.net/ru/v3253091
Вони ваще нічо не знали і не здогадувалися??
Депи -звісно за бабло гаааласували!
А ляльководи і зараз при владі..
🤣
А я отвечу почему - Приближается дефолт, но шмыгалята не унывают. Под шумок не выплат пенсий,зарплат шахтерам и т.д., хотят украсть Нефтегаз, Укрзализныцю, Энергоатом...
"З\проект від КабМіну-4020 Передбачає продаж 49% акцій держави - Нафтогаза, УЗ, УкрПошти, Энергоатома."
Фамилия Грефа была названа Арестовичем совершенно открыто в его Фейсбуке.
Понятное дело, что соседи деньги дают под определенные условия, и если эти условия ОПГ "Квартал 95" не выполнит - то тогда, действительно, будет дефолт.
Вот
ОПГОП и старается.
що
«...Минские соглашения закреплены решением Совбеза ООН, точно также как и аннексия Крыма» (!)
Я в шоці ! І канал цього кремлівського мерзотника не закривають !?
#РосІнформВійна #медіавульвота #пропаганда
25 лютого 2010 року Янукович став президентом, а вже 11 березня 2010 року звільнив Порошенка з посади міністра закордонних справ (президент Ющенко, прем'єр міністр Тимошенко).
21 квітня 2010 Янукович у Харкові підписав з Медведєвим угоди, а 27 квітня 2010 року Верховна Рада ратифікувала їх.
Харківські угоди готував Демченко, який на той час був заступником міністра закордонних справ, а міністром Костянтин Гриценко. Коли Вава став преЗЕдентом, то спочатку призначив Демченко своїм радником, а потім призначив його заступником голови РНБО Данилова. РНБО працює під керівництвом президента.
То яким боком тут Порошенко?
2. Сайт УНН (українські національні новини), який належить прес секретутці януковоча, регіоналці Ганні Герман написав, що "заяву опублікував сайт ТСН, але зараз цей запис недоступний", і прикріпив фото монтаж з російськими титрами і з датою аж 14 червня. Прикол в тому, що ТСН веде новини тільки українською мовою. Але якщо в архіві Г+Г є таке відео, то нехай покаже. Якщо Порошенка хтось із журналістів на цю тему і запитував, і він щось відповів то воно не має ніякого значення, бо на той час він не був ні державним високопосадовцем який приймав державні рішення, ні депутатом, який голосував за ратифікацію угоди. Хоч з депутатів як з гуся вода. Поддержавших "харьковские соглашения" депутатов нельзя привлечь к ответственности, - экс-глава КСУ Шевчук
Согласно Конституции, депутаты не несут уголовной ответственности за голосование, если голосовали исходя из собственных соображений.
3. Щоб заглушити зашквари з "вагнерівцями", з санкціями США проти каломойського, з провалом вакцинації та спалаху коронавірусу на лижних курортах, з затримками зарплат медикам, вчителям і бюджетникам Клоун розігрує відосик-шоу, - бо більше нічого робити не здатен,- в якому "найвеличнішому патріоту **********" постійно накладає в штани Порошенко. Зебидло73% хаває.
11 марта 2010 года за кандидатуру Николая Азарова на пост премьер-министра Украиныпроголосовало 242 депутата
21 апреля 2010 года на встрече в Харькове Виктор Янукович провёл переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым, по итогам которых были подписаны Харьковские соглашения о продлении базирования российского Черноморского флота в Крыму на 25 лет
Демченко 2005 год - посол в Сербии И Черногории .
2006-2010 - Руководитель Офиса Президента Украины.С 17 февраля 2010[9] по 17 декабря 2010 года[10] - заместитель Министра иностранных дел Украины.С 17 декабря 2010[11] по 5 марта 2014 года[12] - первый заместитель Министра иностранных дел Украины.
А ЗЕЛЕНСКИЙ В ХАРЬКОВСКОМ ЛЕСУ НОЧЬЮ РАЗВЛЕКАЛ МЕДВЕДЕВА И ЯНУКОВЧА ( видео Гордона - с подачи Арьева ЮТУБ "Зеленский о том, как перед Медведевым и Януковичем в халатах выступал")
Но не может ли быть варианта , что этот Демченко, работавший в администрации президента Ющенко , при министре иностранных дел Порошенко , не обвинит его , Порошенко в подготовке того самого апрельского Харьковского соглашения?
Ну не могут же они вытянуть Харьковские соглашения чтобы завалить Демченко???
А ясно одно- юридически эта история полный пшик, но политически - это всем понятно под кого они гребут.
Еще неделю назад ЗЕлядям было плевать на харьковские угоды. А 3 года назад ЗЕ было абсолютно плевать на Украину (хотя ему и сейчас плевать).
П.С. Насчет привлечения Ющенка, хорошая идея. Он и привел Яныка во власть, мямлив про "я президент всей Украины". Собственно, это чмо и есть причина Крыма и Донбасса.
НЕТ, су.ка - пусть отвечают по полной и каждый !