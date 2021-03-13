На Тернопольщине приватизировали спиртзавод за 180 млн грн, что в 25 раз выше стартовой цены, - Фонд госимущества
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Мышковицкий спиртзавод в Тернопольской области, приватизировали за 181 млн гривен. Это уже второй аукцион по приватизации объекта спиртовой отрасли за два дня.
Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.
Так, во время аукциона стоимость спиртзавода выросла почти в 25 раз - на старте торгов объект стоил 7 млн 291 тыс. гривен. Здания этого завода расположены в двух населенных пунктах Тернопольщины - селе Мышковичи и поселке Дружба.
Чтобы процесс приватизации считался официально завершенным, победитель аукциона должен оплатить покупку - подписать протокол о результатах аукциона заключить договор купли-продажи и произвести расчет.
В Фонде государственного имущества отмечают, что успешная приватизация этого завода состоялась в рамках демонополизации спиртовой отрасли, которая началась в 2020 году.
Всего на приватизацию государство выставит 41 объект госпредприятия "Укрспирт" и еще 37 объектов, объединенных в концерн "Укрспирт". В Фонде ожидают, что по результатам онлайн-аукционов в государственный бюджет должно поступить около миллиарда гривен.
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Спірне питання? Згоден.)
Але щось в ньому є.)
-це ж уже не під прикриттям держави та прокуратури з мусорами заливати країну лівою водярою-це зовсім інший вимір-конкуренція,ринок...а просчитати лівак надзвичайно просто..-кількість спожитої електроенергії,газу,води..