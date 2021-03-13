На Тернопольщине приватизировали спиртзавод за 180 млн грн, что в 25 раз выше стартовой цены, - Фонд госимущества

Мышковицкий спиртзавод в Тернопольской области, приватизировали за 181 млн гривен. Это уже второй аукцион по приватизации объекта спиртовой отрасли за два дня.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

Так, во время аукциона стоимость спиртзавода выросла почти в 25 раз - на старте торгов объект стоил 7 млн 291 тыс. гривен. Здания этого завода расположены в двух населенных пунктах Тернопольщины - селе Мышковичи и поселке Дружба.

Чтобы процесс приватизации считался официально завершенным, победитель аукциона должен оплатить покупку - подписать протокол о результатах аукциона заключить договор купли-продажи и произвести расчет.

В Фонде государственного имущества отмечают, что успешная приватизация этого завода состоялась в рамках демонополизации спиртовой отрасли, которая началась в 2020 году.

Всего на приватизацию государство выставит 41 объект госпредприятия "Укрспирт" и еще 37 объектов, объединенных в концерн "Укрспирт". В Фонде ожидают, что по результатам онлайн-аукционов в государственный бюджет должно поступить около миллиарда гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лопатинский спиртзавод приватизировали за 50 миллионов, - ФГИ