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Новости Экономика
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приватизация (1036) спирт (259)

На Тернопольщине приватизировали спиртзавод за 180 млн грн, что в 25 раз выше стартовой цены, - Фонд госимущества

Новости Цензор.НЕТ Экономика

На Тернопольщине приватизировали спиртзавод за 180 млн грн, что в 25 раз выше стартовой цены, - Фонд госимущества

Мышковицкий спиртзавод в Тернопольской области, приватизировали за 181 млн гривен. Это уже второй аукцион по приватизации объекта спиртовой отрасли за два дня.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

Так, во время аукциона стоимость спиртзавода выросла почти в 25 раз - на старте торгов объект стоил 7 млн 291 тыс. гривен. Здания этого завода расположены в двух населенных пунктах Тернопольщины - селе Мышковичи и поселке Дружба.

Чтобы процесс приватизации считался официально завершенным, победитель аукциона должен оплатить покупку - подписать протокол о результатах аукциона заключить договор купли-продажи и произвести расчет.

В Фонде государственного имущества отмечают, что успешная приватизация этого завода состоялась в рамках демонополизации спиртовой отрасли, которая началась в 2020 году.

Всего на приватизацию государство выставит 41 объект госпредприятия "Укрспирт" и еще 37 объектов, объединенных в концерн "Укрспирт". В Фонде ожидают, что по результатам онлайн-аукционов в государственный бюджет должно поступить около миллиарда гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лопатинский спиртзавод приватизировали за 50 миллионов, - ФГИ

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+5
Значить низька стартова ціна була. Роздають баригам бюджетооьбразуючі прибуткові підприємства.....Розкрадають... (взять ГОКи, лікеро.....). Немає порядку в країні..Мотор-Січ?
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13.03.2021 06:42
+5
Стартова ціна десь 260 000 $ На Тернопольщине приватизировали спиртзавод за 180 млн грн, что в 25 раз выше стартовой цены, - Фонд госимущества - Цензор.НЕТ 7765 Вартість двох нових брендових автівок. На Тернопольщине приватизировали спиртзавод за 180 млн грн, что в 25 раз выше стартовой цены, - Фонд госимущества - Цензор.НЕТ 7765
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13.03.2021 07:18
+4
На Тернопольщине приватизировали спиртзавод за 180 млн грн, что в 25 раз выше стартовой цены, - Фонд госимущества - Цензор.НЕТ 4357 Не выгодный бизнес.. нужно было срочно продавать бо обуза гос-тву...Зебилы - они такие...
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13.03.2021 01:37
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На Тернопольщине приватизировали спиртзавод за 180 млн грн, что в 25 раз выше стартовой цены, - Фонд госимущества - Цензор.НЕТ 4357 Не выгодный бизнес.. нужно было срочно продавать бо обуза гос-тву...Зебилы - они такие...
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13.03.2021 01:37 Ответить
Значить низька стартова ціна була. Роздають баригам бюджетооьбразуючі прибуткові підприємства.....Розкрадають... (взять ГОКи, лікеро.....). Немає порядку в країні..Мотор-Січ?
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13.03.2021 06:42 Ответить
Надо смотреть экспертную оценку - оценщики под разными предлогами занижают цену госимуществу и небезплатно. Вообще экспертам - оценщикам тоже неплохо сдавать декларации о доходах и имуществе, т к они имеют дела с госимуществом . И занимаются неприкрытой коррупцией
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13.03.2021 06:51 Ответить
Стартова ціна десь 260 000 $ На Тернопольщине приватизировали спиртзавод за 180 млн грн, что в 25 раз выше стартовой цены, - Фонд госимущества - Цензор.НЕТ 7765 Вартість двох нових брендових автівок. На Тернопольщине приватизировали спиртзавод за 180 млн грн, что в 25 раз выше стартовой цены, - Фонд госимущества - Цензор.НЕТ 7765
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13.03.2021 07:18 Ответить
Навіть до однієї Бентлі не дотягує , про що іде мова? Пропозиція до офісу простих рішень - на скільки разів занижена вартість обьєкту стільки років і давати оценщіку. В 25 разів? Отримай 25 років з конфіскацією!
Спірне питання? Згоден.)
Але щось в ньому є.)
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13.03.2021 08:06 Ответить
На Тернопільщині приватизували спиртзавод за 180 млн грн, що у 25 разів вище за стартову ціну, - Фонд держмайна - Цензор.НЕТ 6987БЮДЖЕТООБРАЗУЮЧІ На Тернопільщині приватизували спиртзавод за 180 млн грн, що у 25 разів вище за стартову ціну, - Фонд держмайна - Цензор.НЕТ 6987
На Тернопільщині приватизували спиртзавод за 180 млн грн, що у 25 разів вище за стартову ціну, - Фонд держмайна - Цензор.НЕТ 7946
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13.03.2021 17:14 Ответить
Себестоимость 96% спирта~ 16 гр. за литр. Водка минимум 80. Иметь минимум тысячу процентов рентабельности. Берём объем производства з тыс тонн имеем окупаемость меньше месяца. Прикольные "прибыля" для государства Украина( соцбюджет НАШ) ,а кто то неплохо прибарахляется. Алкоголь ДВАДЦАТЬ процентов бюджета. Но в государстве Украина таких"вкусностей" уже не осталось,все у "крепких" хозяйственников. Ну понятно взять убыток и построить бизнес это ж надо СНАЧАЛА вложить ,а потом,возможно получить. Зачем? Есть тупой охлос,у которого за взятку уродам( которая с налогов этого охлоса- платят зарплату) можно БЕСПЛАТНО( деньги НИКТО платить НЕ будет,в крайнем случае в ГОСбанке возьмут кредит,который не вернут) взять актив СРАЗУ дающий прибыль. Это "украинская приватизация". Потом на "эти два процента" два процента "настоящих украинцев" и "талантливых бизнесменов"( бюрократия,имеющая властные полномочия) и ЖИВЕТ и НЕ платит даже налоги( почти 100% таких предприятий в офшорах) этому ТУПОРЫЛОМУ охлосу. Ну и в уши "вдувают" "восторженную чушь" типа как классно продали килограмм золота за медный грош.
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13.03.2021 08:13 Ответить
Десь так і є. Сам жену, зараз виходить десь 30 грн за літр 40%. З урахуванням води, газу, дріжджів, з теперішніми цінами на цукор. Якість значно краща за магазинну. У великих заводських об'ємах собівартість і складатиме десь 15- 17 гривень.
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13.03.2021 08:29 Ответить
а якщо заплотити європейську зарплатню працівникам,а акциз і т.д...і вдруг виявлять ліве виробнитво і відразу позбавлть ліцензії і тд...
-це ж уже не під прикриттям держави та прокуратури з мусорами заливати країну лівою водярою-це зовсім інший вимір-конкуренція,ринок...а просчитати лівак надзвичайно просто..-кількість спожитої електроенергії,газу,води..
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13.03.2021 17:22 Ответить
так, значит, надо разобраться почему заплачено в 25 раз больше стоимости... кто гнал цену вверх... потому что самое первое, что было бы спрошено нормальной страной - а не ОТМЫВКА ЛИ ЭТО ДЕНЕГ путем покупки актива? потому что смахивает именно на отмывание денег... и потом пусть покажут бизнес-план что и как они планируют делать с предприятием...
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13.03.2021 08:30 Ответить
А ти впевнений, що ті 180 мільйонів то хоча б чверть реальної вартості? Проблема не в тому, скільки заплатили, а яка стартова вартість! Хто і як оцінював? 7 мільйонів? Пілять, та там лише каналізаційні труби дорожче вартують, якщо їх в брухт здати.
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13.03.2021 09:20 Ответить
я впевнений в тому, що ти відносишся до того типу українців, які своїм довгостроковим умнякабовтанням, а потім як Бобіки ховались в будку, заганяв Україну в нікуди... завдяки таким розумним як ти в Україні навіть освіти не було и немає... а ти питаєш чи впевнений я в підпищенні початкової ціни в 25 разів? ти і далі працюй по методичці, зробиш кар'єру, купиш лапцардак з фалдами і будеш на пенсії свиням хвости крутити...
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13.03.2021 09:26 Ответить
Блін, ну ти й придурок. Само хоч зрозуміло, що тут нагородило? Чи тобі просто мозок прорвало? Ну ти не напружуйся більше так, а то взагалі всьо витече, одна порожнина залишиться.
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13.03.2021 09:39 Ответить
Хлопцю реально недобре. На Тернопільщині приватизували спиртзавод за 180 млн грн, що у 25 разів вище за стартову ціну, - Фонд держмайна - Цензор.НЕТ 6743
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13.03.2021 09:42 Ответить
А как ЗЕбилы будут наполнять государственный бюджет, когда прожрут и просрут эти 180 млн.?
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13.03.2021 09:34 Ответить
та какой там бюджет)) пару брычек обновят в автосалоне да с ******* слетают на острова))
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13.03.2021 09:39 Ответить
а вони колись казали, що прийшли, щоб наповнювати державний бюджет?
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13.03.2021 10:57 Ответить
Нужно было делать стартовую такую за какую скинули.было бы чесно.)))
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13.03.2021 09:39 Ответить
Люди гребуть під себе,крадуть,комбінують,набирають майна,нерухомості і все що погано лежить і не думають,що переважна більшість населення України катастрофічно бідніє,перетворюється в жебраків.І обов"язково настане момент,коли ця більшість поверне свій погляд на шикарні маєтки з басейнами за кованими огорожами.І піде трощити,витягуючи з-під уламків отих самих скоробагатьків,які вважали себе хитрими і розумними,елітою націі.Так вже не раз було і так обов"язкова буде...Єдина лишень поправка - втікнути і сховатись на цей раз буде важче - у світі спокійних місць майже не залишилось...
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13.03.2021 10:22 Ответить
Тем временем в параллельной вселеноой..., потом и кровью каждый слуга трудится что бы хоть копейку в бюджет принести. Не спят ночами, думаю как помочь и что сделать. Жертвуют своими интересами и временем что бы мы с вами жили лучше!)) На Тернопільщині приватизували спиртзавод за 180 млн грн, що у 25 разів вище за стартову ціну, - Фонд держмайна - Цензор.НЕТ 1197
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13.03.2021 12:05 Ответить
 
 