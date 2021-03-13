"Местные власти могут сами усиливать ограничительные меры, не дожидаясь пока регион отнесут к "красной зоне", - Степанов"

Местные власти могут принимать решение об усилении ограничений, не дожидаясь отнесения региона к "красной" зоны эпидемической опасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Сейчас можно ввести, и это может сделать местное самоуправление, соответствующие ограничительные меры, которые, с одной стороны, не будут бить сильно по экономике, но, с другой стороны, будут в состоянии хотя бы немного останавливать (распространение инфекции), - сказал Степанов.

В качестве примера министр привел переход на дистанционное образование с 5 класса или раньше начать каникулы. По словам Степанова, это уменьшит мобильность населения.

Также он отметил важность усиления контроля за соблюдением уже имеющихся ограничений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львовщина приближается к красной карантинной зоне, - Степанов