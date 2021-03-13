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Местные власти могут сами усиливать ограничительные меры, не дожидаясь пока регион отнесут к "красной зоне", - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Местные власти могут сами усиливать ограничительные меры, не дожидаясь пока регион отнесут к

Местные власти могут принимать решение об усилении ограничений, не дожидаясь отнесения региона к "красной" зоны эпидемической опасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Сейчас можно ввести, и это может сделать местное самоуправление, соответствующие ограничительные меры, которые, с одной стороны, не будут бить сильно по экономике, но, с другой стороны, будут в состоянии хотя бы немного останавливать (распространение инфекции), - сказал Степанов.

В качестве примера министр привел переход на дистанционное образование с 5 класса или раньше начать каникулы. По словам Степанова, это уменьшит мобильность населения.

Также он отметил важность усиления контроля за соблюдением уже имеющихся ограничений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львовщина приближается к красной карантинной зоне, - Степанов

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+7
очень сильно извиняюсь - зеленые 3,14дерасты все.
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13.03.2021 02:08
+5
А могут ли местные власти самостоятельно заказывать сертефицированные в ЕС вакцины и прививать ими население вместо индокитайского фуфломицина?
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13.03.2021 01:43
+5
Только с конфискацией, непременно с конфискацией.
Чтобы компенсировал бизнесам за разорение.
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13.03.2021 07:46
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А могут ли местные власти самостоятельно заказывать сертефицированные в ЕС вакцины и прививать ими население вместо индокитайского фуфломицина?
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13.03.2021 01:43 Ответить
Темпы роста госпитализаций принимают угрожающие масштабы. Средний темп роста госпитализаций составляет 650-660 пациентов в сутки !!! И ситуация быстро ухудшается везде. "Корона" сама-собой не спадает как ждет Степанов и перекладывает ответственность на местные власти . Ну не **** *** ?!
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13.03.2021 01:45 Ответить
А местные власти нужны только для того, чтобы местные бюджеты пилить?
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13.03.2021 06:57 Ответить
Подтверждаю вашу последнюю фразу но с небольшой поправкой. Он не просто ****, он заворовавшийся ****-коррупционер и казнакрад.
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13.03.2021 07:39 Ответить
НЕ ПИ.ДИ ! Это всё ширма, что бы принудить людей колосться фуфломицином !
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13.03.2021 10:13 Ответить
это само-собой , а еще они не знают что делать с эпидемией.. домародерились..
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13.03.2021 14:02 Ответить
А НЕТ НИКАКОЙ эпидемии !!! Есть попытка запугать людей и на этом фоне мутить свои мутки !
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13.03.2021 14:27 Ответить
как нет !? вы больны !?
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13.03.2021 14:28 Ответить
А вот так - НЕТ и НЕ было !
Украина НИ РАЗУ не пересекала эпидемиологическую норму по кавиду19 !!!
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13.03.2021 14:31 Ответить
Місцева влада може сама посилювати обмежувальні заходи, не чекаючи віднесення регіону до "червоної" зони, - Степанов - Цензор.НЕТ 2376 угу.. и вирусняка в Украине нет... прАстой грипп...
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13.03.2021 18:54 Ответить
Ну во первых - грипп это и есть вирус...
А во вторых - наличие "вирусника" - не говорит о том, что это эпидемия !!!
Повторюсь, в свиязи с ковид19 у нас НЕ БЫЛО и НЕТ эпидемии !!!
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14.03.2021 00:17 Ответить
я за свою жизнь пережил и переболел многими вирусами гриппа - и ни РАЗУ от "гриппа" ни умер ни ОДИН мой знакомый и родственник !!! а сейчас уже счет перевалил за 10 человек !!! я и сам прошлой зимой переболел и уже почти ГОД я не могу мозги собрать в кучу и постоянная слабость и нет сил и т.д. и т.п....
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14.03.2021 00:25 Ответить
Тогда я вам посоветую "мозги собрать в кучу " и ознакомится с тем, ПРИ КАКИХ обстоятельствах ситуация является ЭПИДЕМИЕЙ !!!

То что вы знаете о 10 летальных случаях - это не говорит и не подтверждает не дат право говорить об эпидемии !
Это говорит лишь о том, что Вы знаете о 10 случаях...
А вот я, например, за все это время НЕ ЗНАЮ НИ ОДНОГО !
и ЭТО ТОЖЕ ни о чем не говорит, кроме того, что я ни знаю ни одного ...!

Так как для эпидемии важны конкретные - КОНКРЕТНЫЕ критерии - КОТОРЫХ НЕ БЫЛО И НЕТ !!!
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14.03.2021 00:35 Ответить
ВЫ ЖЕ НЕ БУДЕТЕ НАЗЫВАТЬ эпидемией ДТП случившееся в Польше на днях..., только из-за того, что там в одном мест погибли люди и кто то из ехавших с ними - знал их всех в лицо ?! А ваш пример - аналогичный... "вы кого то знали - и считаете, что это уже эпидемия"


Но это не так...
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14.03.2021 00:37 Ответить
ой блин.. я понял - вирусняка нет и это все выдумки врачей... не кашляйте и всего доброго..
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14.03.2021 00:44 Ответить
) вирус есть - но он не настолько распространен и не настолько опасен, как нам его "преподносят"!
На счет врачей - они одни из вигодополучателей от "ковид-кипиша", поэтому их мнение по этому поводу малоинтересно !
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14.03.2021 00:46 Ответить
давай переживем весну и летом поговорим, что есть и чего нету и насколько это опасно ..
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14.03.2021 00:52 Ответить
мы уже ПЕРЕЖИЛИ БОЛЕЕ ГОДА, что бы понять... - что нас дурят !
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14.03.2021 00:53 Ответить
Я сейчас в пути в Европу. Сегодня сдавал для поездки тест на ковид... Так народу сдающего тест - ПОЛНО !! Врачи принимающие на тест настолько напуганы короной, что тесты берут БЕЗ ВСЯКОЙ ЗАЩИТЫ !!!
и ЗА ЭТОТ ГОД ПОСТРОИЛИ НОВОЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ ЭТИХ ТЕСТОВ... -ВО БАБЛО КРУТИТСЯ...!
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14.03.2021 00:55 Ответить
Надеюсь вы поняли, что по словами "Врачи принимающие на тест настолько напуганы короной" - это аллигория.. На самом деле - они НЕ БОЯТСЯ..., ПРОСТО КОСЯТ БАБЛО...
И кстати. все те, что сдавал тест и получал ответы передо мной и со мной- были отрицательными - здоровыми..!
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14.03.2021 01:36 Ответить
Психически.
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13.03.2021 14:44 Ответить
очень сильно извиняюсь - зеленые 3,14дерасты все.
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13.03.2021 02:08 Ответить
Ни один мэр не будет лично усиливать карантин, ведь это значительно ударит по его "рейтингу". А вот если кричать мы за простых людей, мы против карантинов, это пожалуйста! Правда потом начинают просить помощи у других регионов и рассказывать что это кто то там виноват, а они молодцы.
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13.03.2021 02:39 Ответить
Степанова нужно посадить в красную зону.
И "панедмия" немедленно закончится.
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13.03.2021 03:34 Ответить
Степанова нужно посадить в следственный изолятор СБУ, затем на скамью подсудимых, затем в исправительную колонию № 4 на 12 лет.
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13.03.2021 07:37 Ответить
Только с конфискацией, непременно с конфискацией.
Чтобы компенсировал бизнесам за разорение.
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13.03.2021 07:46 Ответить
В місцевій владі є необхідні спеціалісти для таких рішень?І нахєра тоді тебе кормити,якщо все вирішується на місцях?
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13.03.2021 04:02 Ответить
Вот глупец совдеповский, как можно это регулировать в коррупционной Украине Местные власти могут сами усиливать ограничительные меры, не дожидаясь пока регион отнесут к "красной зоне", - Степанов - Цензор.НЕТ 5156
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13.03.2021 07:07 Ответить
Плещивый воришка решил переложить с снбя ответственнось за свои паскудные делишки. Местные власти могут сами усиливать ограничительные меры, не дожидаясь пока регион отнесут к "красной зоне", - Степанов - Цензор.НЕТ 8320
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13.03.2021 07:36 Ответить
"Местные власти могут сами усиливать ограничительные меры, не дожидаясь пока регион отнесут к "красной зоне", - Степанов"

Точно.
Как Премьерша штата Квинсленд, Австралия, Настя Палащук (выбл*док славного украинского народа), нацистка (она не разрешила ребенку, больному лейкемией, прихать в Квинсленд для пересадки костного мозга) закрыла в Брисбане госпиталя и дома престарелых, потому что в г*вне в канализации обнаружили следы ковида по слуыхам от какого-то врача, зараженного ковидом.
Молодец Настя, славный холуй, хорошо выполняет указивки своих хозяев - китайских коммуняк.

Сдается мне, что если так дальше пойдет, то в следующий раз лестница упадет уже на Настю (как упала лестница на Премьера штата Виктория, Эндрюса, который особенно бойко устраивал локдауны с комендантским часом).
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13.03.2021 07:43 Ответить
Добряче хоть лестница упала или так - припугнула?
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13.03.2021 08:39 Ответить
Да в госпитале премьер штата Виктория лежит; сначала был в реанимации, потом перевели в травмотологию.
Врачи решают: то ли оперировать премьера штата, то ли нет, но, говорят, что надолго приболел холуй китайский (перелом ребер и позвонки повредил).
Как продлил премьер штата Виктория "state of emergency", то бишь положение чрезвычайное - так на него лестница и упала, даже лестница не вынесла приближающегося киздеца, запланированного премьером Эндрюсом - третьего локдауна (для того он чрезвычайное положение и продлил), а ведь лестница - это не бизнес, а вообще неодушевленный объект.
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13.03.2021 10:13 Ответить
Краще на містах вибирати свого міністра охорони здоров'я, а степашку вислати на історичну батьківщину. Местные власти могут сами усиливать ограничительные меры, не дожидаясь пока регион отнесут к "красной зоне", - Степанов - Цензор.НЕТ 7483
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13.03.2021 07:52 Ответить
Тупой
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13.03.2021 08:53 Ответить
А ковідного фонду також їм виділять для підтримки бізнеса, або на вакцини
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13.03.2021 09:16 Ответить
НЕ МОГУТ ! Не имеют на то законных оснований и полномочий !
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13.03.2021 09:28 Ответить
Все-таки, какие иудушки у власти. Сейчас они бояться дразнить народ и поэтому пусть карантин местные власти объявляют, хотя у них нет таких полномочий, как остановить ж/д сообщение например. А как раньше дышали, когда принимали решение по Новым Санжарам, без согласия местных властей.
Это я для людей написал - адептам ЗЕ не читать, во избежание потери аппетита на шаурму и потенции на корабельную сосну...
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13.03.2021 09:36 Ответить
Будь-які карантинні обмеження в окремій області чи в державі загалом можуть бути встановлені ЛИШЕ ПІСЛЯ введення надзвичайного СТАНУ. Тому на сьогодні в Україні немає і не було карантину. Усі ці постанови - фількіна грамота і в той же час доказ вчинених Кабміном злочинів.
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13.03.2021 10:05 Ответить
Засиділись шморгалєску разом з зеленеску! Пора "провітритись"- на смереку! Місцева влада може сама посилювати обмежувальні заходи, не чекаючи віднесення регіону до "червоної" зони, - Степанов - Цензор.НЕТ 671
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13.03.2021 10:06 Ответить
 
 