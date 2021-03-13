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За минувшие сутки 1 воин погиб, 1 получил боевую травму. Зафиксировано 14 нарушений режима "тишины", - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

За минувшие сутки 1 воин погиб, 1 получил боевую травму. Зафиксировано 14 нарушений режима

За минувшие сутки, 12 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПІВНІЧ", вблизи поселка Катериновка оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что вблизи населенного пункта Пивденне вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских защитников из минометов 82 калибра и крупнокалиберных пулеметов. В результате, один украинский воин получил боевое травмирование. Военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "СХІД", вблизи Старогнатовки, российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов, а у поселков Тарамчук и Пески - еще и из стрелкового оружия и станковой противотанкового гранатомета. Около населенного пункта Гнутово, захватчики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а в пригороде Водяного, что на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов. На этом же направлении были замечены инженерные оборудования позиций войск противника", - подчеркивают в штабе.

Читайте также: От пули российского снайпера 12 марта под Марьинкой погиб украинский воин

Сообщается также, что вблизи населенного пункта Марьинка, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников. Вследствие вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения, не совместимые с жизнью. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

"Командование операции Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника. На дерзкие действия противника наши воины открывали ответный огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - добавили в штабе.

По состоянию на 7 утра, 13 марта, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Все они были осуществлены районе населенного пункта Пески. Противник открывал огонь в сторону наших позиций из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+18
ГЕРОЇ не вмирають !!!
(співчуття родині загиблого воїна)
найскорішого і повного одужаня пораненому воїну ...і головноякбикомандуючому (від манії величі)
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13.03.2021 08:09
+18
Світла пам'ять полеглому воїну.
Президенту - ганьба.
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13.03.2021 08:11
+11
За минулу добу 1 воїн загинув, 1 зазнав бойової травми. Зафіксовано 14 порушень режиму "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6702
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13.03.2021 09:10
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ГЕРОЇ не вмирають !!!
(співчуття родині загиблого воїна)
найскорішого і повного одужаня пораненому воїну ...і головноякбикомандуючому (від манії величі)
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13.03.2021 08:09 Ответить
Світла пам'ять полеглому воїну.
Президенту - ганьба.
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13.03.2021 08:11 Ответить
А представте если такой треш бы при Порохе творился!? Я представить такого не могу!
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13.03.2021 08:15 Ответить
Тут би ЗЕлохи завили-запричитали на всі лади. Аж сервер ЦН перегрівся б.
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13.03.2021 08:21 Ответить
Ты начинай уже представлять Тупина на эшафоте в Гааге и рашистских пропаГандонов на нарах...
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13.03.2021 09:59 Ответить
Що тут уявляти? ********* по г+г заламувала б руки і верещала, що , не зважаючи на 10 зашкварених, у відповідь, орків, Порошкнко вбивця, який наживається на війні.
А зараз- тиша, тому й наріду «уставшемуАтвАйни» какаяразница.
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13.03.2021 10:27 Ответить
у нас много совков, "фапающих" на совок, так вот - например итальянские воины - тупо сидели под обстрелами совка, или бу отвечели на провокации варваров?
смешной вопрос, но все же. и да, немецкий дид говорил - мы наложили кучу совков, пулеметы перегревались, а они все лезут и лезут - Почему, Как, что это?
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13.03.2021 08:19 Ответить
Я читав спогади солдатів вермахту, так і було.
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13.03.2021 08:23 Ответить
не читав, просто щас читаю книгу від англ. автора про тов. Гітлера..... найперше дивись - походу Ілон Маск правий(світ типу циифровий), не знаю, але виходить шо реально воно так і є.
перепрошую якщо ви православний.
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13.03.2021 08:32 Ответить
Безнаказаність порождае беспредел,воїни гинуть просто так як мішені ніякої ответкі хомчаки армію деградіровали,якщо побратими в армії не хочуть відомстити за свого товариша це вже не армія ,командування потрібно судити за безкарність ворога ,воїнів більше загинуло чим при Порошенко котрий вів бойові дії і звільнив більш половини території донбасу,а нинішна влада боягузлива
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13.03.2021 08:32 Ответить
За минулу добу 1 воїн загинув, 1 зазнав бойової травми. Зафіксовано 14 порушень режиму "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6702
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13.03.2021 09:10 Ответить
У "главнокомандующего" более важная задача - отделить "конфеты от мух".
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13.03.2021 09:12 Ответить
А, ответку дать гринпоц запретил. Что ж такого ценного он увидел в очке *****?
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13.03.2021 09:24 Ответить
Пока говнокомандуючий не піде з поста і не сяде в камеру--нас будуть знищувати ,принижувати.
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13.03.2021 09:51 Ответить
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Погибшему вечная память и земной поклон....
Спочивай з миром, синку...
За минулу добу 1 воїн загинув, 1 зазнав бойової травми. Зафіксовано 14 порушень режиму "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5031

А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!

Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!
За минулу добу 1 воїн загинув, 1 зазнав бойової травми. Зафіксовано 14 порушень режиму "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5037
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13.03.2021 11:44 Ответить
Царство Небесне загиблому...
Одужання пораненому.

Слава Україні!!!
ГЕРОЯМ слава!!!
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13.03.2021 20:34 Ответить
Президент - лапша !
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13.03.2021 23:12 Ответить
 
 