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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 243 человека, зафиксированы 13 276 случаев заражения, почти 4 тыс. человек госпитализированы

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 243 человека, зафиксированы 13 276 случаев заражения, почти 4 тыс. человек госпитализированы

13 276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 13 марта 2021 года. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Степанова, за минувшие сутки⤵️

▪️госпитализованы - 3967 человек;

▪️летальних случаев - 243;

▪️выздоровели - 4897 человек;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 99 270 (в том числе методом ПЦР - 46361, методом ИФА - 18658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 34251).

За все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболели - 1 451 744 человека;

🔺выздоровели - 1 219 773 человека;

🔺летальних случаев - 28 158;

🔺проведено ПЦР-тестов - 7328468.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Це пірімога майстра боротьби з ковідом! Ура!
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13.03.2021 08:32
+4
хвала дебилам, которые на всё забили
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13.03.2021 08:48
+4
Иван Ребров 82e314e3 не сравнивайте с россией показатели зараженных так как кацапы носятся со своим спутником как с пысаной торбой идет мощнейшая пропаганда ее вакцины плюс она обсерает конкурентов и к тому же как обычно на белое черное и наоборот вчера у рос пропагандов появилась новость что идет мощнейшая атака на их спутник "США вместе со своими союзниками готовят масштабную информационную атаку на вакцину «Спутник V». Об этом предупредил высокопоставленный источник в Кремле со ссылкой на данные спецслужб" https://lenta.ru/news/2021/03/12/atack/,то есть не они дезинформируют а наоборот их-шаблон один и тот же когда орки обстреливают наши позиции в россии новость-всу обстреливает "апалченцев" поэтому верить кацапам нельзя больше чем уверен есть какие то побочки смерти но в Европе и США это не скрывают ксати Польша тоже показатели вверх несмотря что там идет вацинация давно а Италия закрывается до Пасхи там тоже идет вакцинация вы слышали в новостях что есть побочки и смерти от спутника?нет, так как кацапы хотят показать что их вакцина идеальна и день за днем снижается вот чудо то какое даже если будут загибаться сотнями мы никогда не узнаем у нас же Степанов наоборот нагнетает чтоб кололись индийской бормотухой поэтому показатели будут расти они даже тесты по 100 000 делают сейчас и чтоб страшней все выглядело но тогда максимум было по 15 000 в локдаун но тестов максимум 60 000
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13.03.2021 09:36
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Кто не любит вакцину - тот не любит Яхве, ибо побесноваться на "праздники" - гуд, а потом.... попам и так прибыль. отпевают аж кадилы дымятся то В Украине за сутки от COVID-19 умерли 243 человека, зафиксированы 13 276 случаев заражения, почти 4 тыс. человек госпитализированы - Цензор.НЕТ 9373
правда позаражают других, но это так, издержки - прибыль попам
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13.03.2021 08:28 Ответить
Ватный рашистский длбб , сколько человек умерло от осложнений после вакцинации ? Единицы! Сколько умирают каждый день от ковида ? Наверно,ты с детства состоишь на учете в психдиспансере...
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13.03.2021 10:20 Ответить
давай, верь в то шо грии убивалка, а вирус недотога В Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, зафіксовано 13 276 випадків інфікування, майже 4 тисячі осіб госпіталізовано - Цензор.НЕТ 496
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13.03.2021 10:25 Ответить
Це пірімога майстра боротьби з ковідом! Ура!
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13.03.2021 08:32 Ответить
Степанов его вЫмя)))) Короче хвала ему и его....))))
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13.03.2021 08:38 Ответить
Степанова назначил янелох, так что то его "пабеда"
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13.03.2021 09:26 Ответить
Ну так судячи з тієї брехливої статистики по інфікованих за добу мордор вже обігнали.
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13.03.2021 08:50 Ответить
хвала дебилам, которые на всё забили
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13.03.2021 08:48 Ответить
Зедебіли при владі не можуть забезпечити виконання карантину, а зебидло внизу не хоче його дотримуватись.
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13.03.2021 08:53 Ответить
Больше 13 тысяч заболевших за сутки, в РФии меньше 10. Зато Степанов настоящий патриот. Каждый день клеймит агрессора. Для сохранения должности это самое главное. А народишко и сам выживет.
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13.03.2021 09:13 Ответить
В эрэфии 22000
В Чехии - 8000
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13.03.2021 09:27 Ответить
Перепроверил. РФ-9794 чел. Украина-13276. Источник- https://coronavirusonline.com.ua/countries/
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13.03.2021 09:55 Ответить
Ну у кого какие источники. Я сюда смотрел:
https://www.pravda.com.ua/cdn/covid-19/cpa/
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13.03.2021 09:57 Ответить
Это данные(по рф),представленные утром 12 числа,соответственно за 11-е число.Сегодня статистика еще не поступила.Хотя 12-го у нас тоже было больше-12946.Но вопрос в другом:КАКОЕ нам дело до статистики в рф?Сомневаюсь,что есть в мире еще такие долбоебы,которых больше волнует чужая статистика,чем своя.
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13.03.2021 10:13 Ответить
Меня как раз волнует наша статистика. И организация работы Минздравом. А Рф для сравнения. Население в 3-4 раза больше, а заболеваемость и в процентных и в абсолютных значениях ниже.
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13.03.2021 10:24 Ответить
А для меня любые сравнения с рф сами по себе странные.Тем более сравнение статистических данных со страной,где статистику пишут по заказу.Когда человек хочет указать на недостатки организации работы Минздравом,он делает именно это,а не пропагандирует работу минздрава врага.А в данном случае именно так и получилось.Типа :"Вон как в расеюшке все хорошо организовано,а как у нас все хреново".Как бы не обосрался наш минздрав,но искренне сомневаюсь,что где-то в Туве или Корякии дела обстоят лучше.Там 95% симптомных даже не тестируют.Так что не надо тут рассказывать об успехах рф,да еще и путая статистику
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13.03.2021 10:45 Ответить
Ну так-то проще. Пусть моя корова заболела, но я точно знаю, что у соседа сдохла. И на душе сразу так хорошо и спокойно. А если у соседа не сдохла, то у его брата точно, хоть они об этом молчат, гады. Все постигается в сравнении.- Примерно одинаковый образ и уровень жизни, инфраструктура, климат и пр. Разница в управленцах. На такой должности должен быть технократ, и он должен кричать на каждом углу о проблемах медицины, организовывать работу. А этот 90 процентов времени борется с агрессором , языком. И большинство во власти таких. Не говорим о качестве и цене предлагаемой нам вакцины .
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13.03.2021 11:24 Ответить
Тебе лучше оттого,что у соседа сдохла корова?Да вы,батенька,кацап)Хз,как по национальности,но по состоянию души-точно
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13.03.2021 14:08 Ответить
ватник, ты веришь в рашкостатистику?
Медаль придурка - раз-два, (тебе)
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13.03.2021 12:21 Ответить
Ну все, поплыл ... Слов и аргументов не хватает. Послал, глазки закрыл- и нет проблемы. Ведь моста нет? Дитятко неразумное. Не забывай руки мыть..
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13.03.2021 13:25 Ответить
Ватан, я цразумею тя даже, просто навел бы ты факты. ок, я бы поня ибо в Украине мы понимаем хоть сложныеЮ но фактыю Твой вопрос - в чем?
дебилосы Соловьевы - не принимаются.
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13.03.2021 15:04 Ответить
Отвечаю Юре-Лехе одновременно, Не понимаю возбуждения. Привел официальную статистику из украинских источников, из которых следует, что за минувший день в Украине заболевших больше, чем у ватников. Заявил, что Степанов не на своем месте. Не нравится статистика,- бывает. Но факт вещь упрямая. Нравится Степанов ? Хороший министр здравоохранения? Ему бы в ООН или подобной площадке воевать, а тут надо конкретными делами заниматься.Так что, ребятки, желаю вам здоровья, оно в нынешней ситуации ой как пригодится. И корове вашей тоже.
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13.03.2021 15:49 Ответить
Иван Ребров 82e314e3 не сравнивайте с россией показатели зараженных так как кацапы носятся со своим спутником как с пысаной торбой идет мощнейшая пропаганда ее вакцины плюс она обсерает конкурентов и к тому же как обычно на белое черное и наоборот вчера у рос пропагандов появилась новость что идет мощнейшая атака на их спутник "США вместе со своими союзниками готовят масштабную информационную атаку на вакцину «Спутник V». Об этом предупредил высокопоставленный источник в Кремле со ссылкой на данные спецслужб" https://lenta.ru/news/2021/03/12/atack/,то есть не они дезинформируют а наоборот их-шаблон один и тот же когда орки обстреливают наши позиции в россии новость-всу обстреливает "апалченцев" поэтому верить кацапам нельзя больше чем уверен есть какие то побочки смерти но в Европе и США это не скрывают ксати Польша тоже показатели вверх несмотря что там идет вацинация давно а Италия закрывается до Пасхи там тоже идет вакцинация вы слышали в новостях что есть побочки и смерти от спутника?нет, так как кацапы хотят показать что их вакцина идеальна и день за днем снижается вот чудо то какое даже если будут загибаться сотнями мы никогда не узнаем у нас же Степанов наоборот нагнетает чтоб кололись индийской бормотухой поэтому показатели будут расти они даже тесты по 100 000 делают сейчас и чтоб страшней все выглядело но тогда максимум было по 15 000 в локдаун но тестов максимум 60 000
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13.03.2021 09:36 Ответить
Нам же не нужно производить эффективную, но вражескую вакцину, лучше сдохнуть или срубить деньги на закупках фигни всякой
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13.03.2021 09:41 Ответить
А ким доведено,що ворожа вакцина більш ефективна за індійську?Облздравом рязанської області?
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13.03.2021 10:24 Ответить
Ватан, тоже недурак,перечитай мой пост на 10-25 ниже ,тебя касается тоже...
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13.03.2021 10:30 Ответить
Ифан-недурак, все что озвучивает рашистская ********* - есть ложь и фальсификации ,причем это касается абсолютно любой информации ,любой сферы вашего существования! А ты и дальше будь недураком...
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13.03.2021 10:25 Ответить
Всім *песюністам * (песимістам )зайти облизати ручки в інфекційних відділеннях . В Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, зафіксовано 13 276 випадків інфікування, майже 4 тисячі осіб госпіталізовано - Цензор.НЕТ 4006
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13.03.2021 09:25 Ответить
Тебе, лизун, верю,у тебя опыт
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13.03.2021 09:27 Ответить
Поки діти ходитимуть до школи, поки й буде збільшуваться число хворих.
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13.03.2021 10:02 Ответить
У нас уже пошли заболевшие учителя. В моём понимании это как минимум всю учительскую нужно на карантин. Всем пох. Перевели на дистанционку класс начальной школы, где выбыл с короной учитель и всё.
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13.03.2021 10:21 Ответить
О позорной "вакцинации" уже даже статистику не дают?
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13.03.2021 10:02 Ответить
А смысл ее давать. По факту уже можно говорить что вакцинация сорвана. И тут даже дело не в наличии вакцин. Желающих вакцинироваться мало.
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13.03.2021 17:01 Ответить
Желающих уже больше 200 тыс.А введут "паспорта"-будут миллионы.Вопрос в том:мы готовы?Нет.И вакцины есть.Организованности нет.И я не ною,абы просто поныть.
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13.03.2021 17:30 Ответить
Откуда цифра что Вы озвучили? И даже если она верна - 200 тыс. от 38 млн получаем аж 0,5%. И у нас не организованности нет. У нас хуже. Гораздо хуже. Доверия нет. И это главное.
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13.03.2021 19:10 Ответить
Так и я о том же:нет организованности и системного подхода.Хотя есть и ресурсы,и инфраструктура.Иногда создается впечатление,что все это делается сознательно.Саботаж.А о доверии к власти-то и говорить на эту тему не будем. https://vaccination.covid19.gov.ua/
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14.03.2021 13:03 Ответить
путешественники вернулись с новой заразой((((
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13.03.2021 10:09 Ответить
Давайте, заблокируйте мое сообщение еще раз. Пандемия шурует во всём мире. Европа имеет огромные проблемы, но бутусовский сайт тысячу раз обкакает Зеленого, а Порох победил бы корону за неделю. Какие же вы убогие, шоко боты
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13.03.2021 11:15 Ответить
ла, ща посмотрю Укрнет, там вроде более круче новости.
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13.03.2021 12:26 Ответить
Вы вообще представляете, что происходит, степашка зная что они провалили вакцинацию, просрали ковидный фонд, что все независимые сми контролируют вопрос вакцинации, эта Крыса закупает Фуфломицин через схемы рЫговской Клячи боготыревой как минимум с 50% накруткой, а теперь вопрос кто в доле.....
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13.03.2021 14:59 Ответить
Однако. Почти 4000 госпитализаций - это больше, чем в осенний пик. А вакцинация ползёт с черепашьей скоростью...
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13.03.2021 15:25 Ответить
 
 