В Украине за сутки от COVID-19 умерли 243 человека, зафиксированы 13 276 случаев заражения, почти 4 тыс. человек госпитализированы
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
13 276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 13 марта 2021 года. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
По данным Степанова, за минувшие сутки⤵️
▪️госпитализованы - 3967 человек;
▪️летальних случаев - 243;
▪️выздоровели - 4897 человек;
▪️осуществлено тестирований за сутки - 99 270 (в том числе методом ПЦР - 46361, методом ИФА - 18658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 34251).
За все время пандемии в Украине⤵️
🔺заболели - 1 451 744 человека;
🔺выздоровели - 1 219 773 человека;
🔺летальних случаев - 28 158;
🔺проведено ПЦР-тестов - 7328468.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.
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правда позаражают других, но это так,
издержки- прибыль попам
В Чехии - 8000
https://www.pravda.com.ua/cdn/covid-19/cpa/
Медаль придурка - раз-два, (тебе)
дебилосы Соловьевы - не принимаются.