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Генштаб ВС (4361) НАТО (8960) Хомчак (250)

Вооруженная агрессия РФ на Донбассе является основной угрозой не только для Украины, но и для безопасности всех стран НАТО, - Хомчак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Вооруженная агрессия РФ на Донбассе является основной угрозой не только для Украины, но и для безопасности всех стран НАТО, - Хомчак

Вчера, 12 марта главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак провел телефонный разговор с председателем Военного комитета НАТО, главным маршалом авиации сэром Стюартом Пичем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба, генерал-полковник Руслан Хомчак проинформировал главного маршала авиации сэра Стюарта Пича о текущей ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

"Вооруженная агрессия России на Донбассе является основной угрозой не только для Украины и ее национальной безопасности, но для безопасности и стабильности всех стран Альянса", - отметил главнокомандующий ВС Украины.

Особое внимание во время разговора стороны уделили дальнейшему развитию военного сотрудничества между Украиной и НАТО.

"Хочу отметить как друг Украины прогресс, который достигли ваши Вооруженные Силы. Мы будем продолжать находить дальнейшие пути оказания необходимой помощи украинской армии, - отметил Пич.

В ходе телефонного разговора генерал-полковник Руслан Хомчак поблагодарил НАТО за поддержку нашего государства и отметил, что диалог Вооруженных Сил Украины и НАТО сохраняет положительную динамику.

Также стороны обсудили вопросы противодействия распространению COVID-19.  Хомчак проинформировал собеседника о начале вакцинации личного состава Вооруженных Сил Украины.

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"Кроме этого, собеседники договорились координировать дальнейшие совместные усилия по углублению сотрудничества между НАТО и Украиной в рамках Программы расширенных возможностей НАТО, в том числе и во время очередного заседания Военного комитета НАТО с Украиной во второй половине марта текущего года в Брюсселе", - сказано в сообщении Генштаба.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
Це той Хомчак який "прославився" на Домбасі?
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13.03.2021 08:30
+6
Запад не доверяет Украине из-за тотальной коррупции.Если кто то на западе смотрел вчерашнего Савика Шустера,то и пистолета не дал бы.Потом удивляемся ,почему какой то Афганистан получает оружия от них больше,чем мы.
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13.03.2021 08:33
+4
Четырёхквартирный хенерал подал голос! Вооруженная агрессия РФ на Донбассе является основной угрозой не только для Украины, но и для безопасности всех стран НАТО, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9002
И молодуху пристроил. Вооруженная агрессия РФ на Донбассе является основной угрозой не только для Украины, но и для безопасности всех стран НАТО, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9772
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13.03.2021 08:33
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Це той Хомчак який "прославився" на Домбасі?
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13.03.2021 08:30 Ответить
Именно он. Вооруженная агрессия РФ на Донбассе является основной угрозой не только для Украины, но и для безопасности всех стран НАТО, - Хомчак - Цензор.НЕТ 7946
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13.03.2021 08:33 Ответить
будеть те пуйловский ЗЕленый коридор пряма к пуйлу в сортир.
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13.03.2021 11:55 Ответить
Ти вже вакцинувався, гамериканець?
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13.03.2021 11:59 Ответить
Четырёхквартирный хенерал подал голос! Вооруженная агрессия РФ на Донбассе является основной угрозой не только для Украины, но и для безопасности всех стран НАТО, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9002
И молодуху пристроил. Вооруженная агрессия РФ на Донбассе является основной угрозой не только для Украины, но и для безопасности всех стран НАТО, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9772
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13.03.2021 08:33 Ответить
..весь в "муденка"-любимца "барыги"..."вышкил"...
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13.03.2021 12:15 Ответить
Запад не доверяет Украине из-за тотальной коррупции.Если кто то на западе смотрел вчерашнего Савика Шустера,то и пистолета не дал бы.Потом удивляемся ,почему какой то Афганистан получает оружия от них больше,чем мы.
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13.03.2021 08:33 Ответить
А с чего бы это? Вооруженная агрессия РФ на Донбассе является основной угрозой не только для Украины, но и для безопасности всех стран НАТО, - Хомчак - Цензор.НЕТ 6302
Ведь до мая 2019 года доверял и оружие поставлял. В подарок. Вооруженная агрессия РФ на Донбассе является основной угрозой не только для Украины, но и для безопасности всех стран НАТО, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3410
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13.03.2021 08:35 Ответить
И сейчас поставляет,но сравните поставки нам и своим союзникам не в Нато.
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13.03.2021 08:36 Ответить
Основной враг это ты и остальной зескот.
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13.03.2021 09:30 Ответить
Вірно, дикунам дай зброю, порохоботи перестріляють зескотів, ватники - вишиватників, і навпаки. Агресор буде тільки спостерігати та іржати над убогими...
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13.03.2021 20:27 Ответить
Ось Буратіна як візьметься, як візьметься і всіх пабідіт. І корупцію теж.
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13.03.2021 08:37 Ответить
Запросити НАТО в Україну, нехай облаштовують свої бази, ми тим часом будемо набувати критеріїв вступу в альянс. думаю одно-іншому не завадить.
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13.03.2021 08:36 Ответить
де Генерал, который бросил своих солдат, о.....Путиенно договорится шоп НАТО нам помогало.
Это как Скрудж Макдак договорится шоп пролетарии пахали за миску риса или "суповой набор"
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13.03.2021 08:41 Ответить
Он может и хреновый генерал , а кто ты ставящий лайки врагам Украины ?
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13.03.2021 09:37 Ответить
я тот, которому нефиг делать, но который думает - че у де.генерала телефон светился в Горловке
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13.03.2021 09:42 Ответить
Ну если ты еще и поприветствуешь бурными аплодисментами ху-ла , то я дам более точное определение кто ты.
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13.03.2021 09:48 Ответить
так суд может определить
я грю шо писали то.
и да - поставь ся на его место - че тебе лишняя "рахунок" в 50к. евро шоле*
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13.03.2021 09:51 Ответить
Я тебе НЕ ПРО генерала , а про твои лайки врагу Украины. Если ты еще не проснулся то -ТЫ СТАВИШЬ ЛАЙКИ ВРАГАМ УКРАИНЫ , а конкретно ботоферме. На соседней ветке они приветствуют сдачу вагнеровцев
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13.03.2021 10:07 Ответить
Вот этого " kostjaua5 "" уже в спам выкинули ,а так я тебе дал бы ссылки.
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13.03.2021 10:11 Ответить
лайки просто за констатацию, вибач, но я и за првослабие прежде бы "лайкал", но теперь как Невзоров(понял сто жто такое)и да - СС - круто, как и Вермахт - били совковую чуму, что не так?
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13.03.2021 10:20 Ответить
Бывает , проехали.
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13.03.2021 10:25 Ответить
давай
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13.03.2021 10:28 Ответить
35к£
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13.03.2021 18:20 Ответить
шо?
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13.03.2021 18:29 Ответить
Не шо а га .... га ла тей😆🤫 хомяк тоже віллу в Англії хоче
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13.03.2021 18:34 Ответить
Ты шёл нах!
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13.03.2021 09:08 Ответить
Уже. Збройна агресія РФ на Донбасі є основною загрозою не лише для України, але і для безпеки всіх країн НАТО, - Хомчак - Цензор.НЕТ 5782
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13.03.2021 09:11 Ответить
О! Быстра.
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13.03.2021 09:13 Ответить
телка прогнала хомчака с теплой постели и тут хомчак загнал умняка... простолюдин проинформировал сэра, а заодно попросил о помощи... удивительно дебильных мудаков рождает земля украинская...
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13.03.2021 09:09 Ответить
Предатель Хомчак обеспокоился о безопасности стран НАТО. Да они парашу как клопа прихлопнут, если им действительно будет что-то от неё угрожать. А вот вступаться за предателей, которые за 2 года слили в унитаз всё, что было сделано за 5 лет до того, никакой дурак не будет. Збройна агресія РФ на Донбасі є основною загрозою не лише для України, але і для безпеки всіх країн НАТО, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2245
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13.03.2021 09:10 Ответить
"Герой" Иловайска Хомчак о своем, о девичьем... Что лон еще мог ляпнуть, дабы оправдать свое существование в этой должности...
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13.03.2021 09:26 Ответить
Воевать на фронте ,когда в тылу страну сдают с потрохами зеофилы - надо ,но при этом необходимо помнить что враг в тылу. Еще немного и выясниться что защищать уже нечего.
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13.03.2021 09:35 Ответить
Хомчак , ГДЕ БАЗЫ НАТО В УКРАИНЕ ??? Почему ВР не разрешила строить на территории Украины эти базы?

Где турецкие беспилотники ? Сколько произвели за этот год совместных с Украиной?
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13.03.2021 09:35 Ответить
Это не у него надо спрашивать? Оно ничего не решает.
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13.03.2021 09:38 Ответить
Во время Второй Мировой войны наши солдаты сидели в окопах на подступах к Днепропетровску а немцы в это время уже прогуливались по проспекту. Так и сейчас ,ВСУ на фронте ,а враг гуляет по Хрещатику.
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13.03.2021 09:45 Ответить
увсе по ЗЕленкиному ненадострелятельному плану !
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13.03.2021 10:23 Ответить
Да друзі це той самий Хомчак. Герой після Донбасу. А взагалі коментар його відносно НАТО ну це просто сміх і гріх. Та начорта нам переживать за спокій в НАТО. Нам потрібно переживать за свою державіу в якій ніяк не перестають українці українців калічить і убивать. Та Хомчака потрібно за його патріотізм на Донбасі в окопи на посаду командира взводу в його теперішньому званні і хай показуе як правильно поступать. І не стидно видавать таке в ЗМІ (ні стида ні совісті) один подхалімаш перед кимось. Та думайте на яких компромісних засадах врегулювати каонфлікт на Донбасі. а потім уже і розсуджать на якісь більш глибокі матерії. Без миру в державі розвитку нашої україни небачить як своїх вух це треба понімать. А взагалі військові конфлікти (історично) закінчуються тільки з приміненням компромісів у переговорах між конфліктуючими . Да щось якась сторона губить але основна задача остановить кровопролиття хіба це непонятно. З повагою пенсіонер
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13.03.2021 10:13 Ответить
Пошел бы ты н...й пенсионер сраный .Таких как ты в войну на березе вешали ,
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13.03.2021 10:20 Ответить
гнилое тельце пуйловского вяликоскрепного ихтамнета имеет великолепный пуйлосортирный унтенрменшевский аромат !
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13.03.2021 10:21 Ответить
Зескот полным ходом сдает Украину . Твари уже про "компромисс" с врагом заговорили . Шо твари ,чуете кто к вам приближается.
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13.03.2021 10:23 Ответить
Хомчак паркетний генерал з штабу, на сміття його.
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13.03.2021 19:35 Ответить
Так точно,кэп !!!
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13.03.2021 21:43 Ответить
Смотри, сцыкло ещё умеет что то мыслить, а я то думал, что после побега и бросив своих солдат,.он вообще ни на что не будет способен. А это конечно благодаря зелёному, который его пригрел.
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13.03.2021 22:44 Ответить
 
 