В больницах Ужгорода закончились койки для пациентов с коронавирусом, - врач-инфекционист
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В Ужгороде на Закарпатье наблюдается сложная ситуация с госпитализацией из-за коронавируса. В больницах не хватает коек для пациентов, и больных оставляют лечиться дома.
Об этом сообщил врач-инфекционист Виктор Петров в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Сегодня мне не удалось положить в стационар пациентов, которые требовали госпитализации. Сейчас они находятся дома на кислородных концентраторах. И, слава Богу, удалось их обеспечить хотя бы этим необходимым оборудованием для того, чтоб они могли дышать", - отметил врач.
Он добавил, что больные, которых оставили дома, молодые люди. И на утро 12 марта, по всему городу было только пять свободных коек, на которых могли бы разместить таких пациентов.
"Интенсивная терапия также занята и не справляется. Мы очень надеемся, что сможем привлечь какие-либо дополнительные ресурсы, чтоб стабилизировать ситуацию", - добавил врач.
Пожалуйста, подождите...
в одесских «ковидных» больницах острая нехватка кислорода....
я грю - так его Начштабом назначили
= а вот все равно, все крадут
это реально ..... нуивонаПутина. - ответил шо типо - а все равно все крадут.(он то)
реально у нас такой народ походу.
блин вроде заблокировали = Майкл Толард - Гитлер, там найдешь.
в карантин забитый Буковель посещает преЗЕ - чем не наглядный пример для всех - как надо весело карантинить на деле, а не кисло умничать с экрана...
Осередок заражень - готелі та їдальні.
Цей ****** кандидував від партії котра на момент висунення клоуна не була всеукраїнською,тобто не мала права брати участі у висунені кандидатів на посаду пріпіздєнта!
Ну а далі -захоплення влади через неконституційний розпуск парламенту.
это не врач, но просто .... ну как и любой поп - Антиколорадос писал шо в Киеве надо 125к. шоп тока наожили поциента в больничку. плюс... ну, стандартно - овэрдоПутина денег на "лекарства"
"Реанімація на одне ліжко забита на 200%."
Рік вже, як оголошено пандемію! В Китаї за тиждень шпиталі будували, бо розуміли, що існуючих місць може не вистачити.
Але якщо є проблема нестачі місць, і це можна було спрогнозувати заздалегідь, чому ковідний фонд хоча б частково не витрачений на вирішення цієї проблеми? Все, що робиться, це констатація того, що місць не вистачає, або іноді примусово звільняють вже існуючу лікарню або навіть пологовий від пацієнтів, перетворюючи її на ковідну.
Якщо начебто "новий вірус", начебто "багато хворих", то будуйте, курви, будуйте. Це ж логічно.