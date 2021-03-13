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В больницах Ужгорода закончились койки для пациентов с коронавирусом, - врач-инфекционист

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В больницах Ужгорода закончились койки для пациентов с коронавирусом, - врач-инфекционист

В Ужгороде на Закарпатье наблюдается сложная ситуация с госпитализацией из-за коронавируса. В больницах не хватает коек для пациентов, и больных оставляют лечиться дома.

Об этом сообщил врач-инфекционист Виктор Петров в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сегодня мне не удалось положить в стационар пациентов, которые требовали госпитализации. Сейчас они находятся дома на кислородных концентраторах. И, слава Богу, удалось их обеспечить хотя бы этим необходимым оборудованием для того, чтоб они могли дышать", - отметил врач.

Он добавил, что больные, которых оставили дома, молодые люди. И на утро 12 марта, по всему городу было только пять свободных коек, на которых могли бы разместить таких пациентов.

"Интенсивная терапия также занята и не справляется. Мы очень надеемся, что сможем привлечь какие-либо дополнительные ресурсы, чтоб стабилизировать ситуацию", - добавил врач.

Читайте также: Среди больных COVID-19 пациентов Закарпатской облбольницы - 80% кислородозависимые, - главврач

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
Так вы их в Буковель отправляйте лечиться ))
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13.03.2021 08:45
+4
Зараз лижник привезе їм ще.
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13.03.2021 08:42
+4
Певно, вони знають більше, ніж ти.
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13.03.2021 09:27
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Зараз лижник привезе їм ще.
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13.03.2021 08:42 Ответить
В больницах Ужгорода закончились койки для пациентов с коронавирусом, - врач-инфекционист - Цензор.НЕТ 3724В больницах Ужгорода закончились койки для пациентов с коронавирусом, - врач-инфекционист - Цензор.НЕТ 1446В больницах Ужгорода закончились койки для пациентов с коронавирусом, - врач-инфекционист - Цензор.НЕТ 1306
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13.03.2021 08:45 Ответить
о и чего опять ждет власть МОЗ??? пока не начнут умирать по 5-8 сотен и потом и тысяч в сутки в Одессе умирают в муках молодые коечный фонд практически выбран НЕМА КИСЛРОРОДА ВСЕ СМЕРТИ ИЗ ЗА ОТСУТСТВИЯ КИСЛОРОДА!!!!! Винница уже по факту красная зона Тернополь Николаев БУКРОВЕЛЬ НАКОНЕЦ ТО ЗАКРЫЛИ МАССОВЫЙ ЗАБЕГ КОВИДНЫХ.... и так везде игра в цифири модно занятие зедебилов.. они думают про себя лично до 15 марта пока не выйдет Вагнергейт 1 серия Вовы нема он типа помер малость вместо него шМУндель и завхоз фЕрмак вещают...
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13.03.2021 09:08 Ответить
https://dumskaya.net/news/nozhevnikova-v-odesskih-kovidnyh-bolnitcah-ostra-138810/

в одесских «ковидных» больницах острая нехватка кислорода.... У лікарнях Ужгорода закінчилися ліжка для пацієнтів із коронавірусом, - лікар-інфекціоніст - Цензор.НЕТ 7372
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13.03.2021 09:11 Ответить
ужас
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13.03.2021 15:32 Ответить
слышь, мужик, я с пару мес. взад. - поспилкувался с дураком - у коорого - Ой, а тот генерар шо в Иловайске был - Порох виноват
я грю - так его Начштабом назначили
= а вот все равно, все крадут
У лікарнях Ужгорода закінчилися ліжка для пацієнтів із коронавірусом, - лікар-інфекціоніст - Цензор.НЕТ 7183 это реально ..... нуивонаПутина. - ответил шо типо - а все равно все крадут.(он то)
реально у нас такой народ походу.
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13.03.2021 09:32 Ответить
да нет не весь народ такой да в массе своей терплячий долго терплячий а во власт ь всплывает всякое лайно увы увы.. селянину нормальном у ФОП и так далее нема когда вылизывать астрал задний властных идиетов.. посмотрите Мервтечука прихлопнули малость на 5% всего а какой в Мошкании вой дьявола поднялся сразу и бамбим Украину и всех ВСУ расстреляем.. .. надулись все разом а представим себе что у нас трошки еще и постреляют внутри страны плотина терпения не резиновая Пинчук на крови и ковиде увеличил статки в 2 раза Ахметка в 2,8 раза Коломойский в 1,7 раза и так везде и по всем в том числе подпольным которые на зарплату 46 рэ типа живут.. недели хватит в стране ДИКТАТУРЫ И ГИГЕМОНИИ народа чтобы всех к ногтю и к стенке.. вы думаетет там в Раде КМУ и Президента не понимают что их голыми руками просто как мразей передушат... их жалкая кучка.. скажу так если рванет с Ковидом и люди начнут умирать а родные хоронить потому что КИСЛОРОДА НЕМА из за дебильной власти думаю сметут когда терять уже нечего то сметут... вот помню ка кони бравурно ура кричали с 1 ареля поднимем тариф на свет я им 6 писем в КМу отправил где пообещал что им надо выбирать себе способ смерти и похорон типа заповит чтобы власть кретино обрезанных оставила аль Гитлера нового позовем и что слышу от Шмыгайло мол тариф остается старым потому что уже всем понятно нет и не было никаких реформ в Украине Супрун ****** и все остальное это все последствия "реформы в медицине" нет никакой реформы административной и тем более полиции судов пркоуратуры и так далее все работает методом ручного рубильника или отбойного молотка... и есть деление потоков бабла которое пока есть и нажива в 500% статков на 1 гривна вложений они отбивают на тарифах 500 баксов. навару.. растеряли ублюдки берега и попутали рамсы...
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13.03.2021 09:43 Ответить
все правильно сказал, но за Гитлнра почитай напр. это..
блин вроде заблокировали = Майкл Толард - Гитлер, там найдешь.
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13.03.2021 09:55 Ответить
Ничего народ не сделает! Натравят друг на друга прямо на майдане и опять ни один депутат не пострадает, зато люди друг другу чубы повырывают )
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13.03.2021 13:24 Ответить
Так вы их в Буковель отправляйте лечиться ))
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13.03.2021 08:45 Ответить
там чистый горный морозный воздух... и дороги хорошие
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13.03.2021 08:50 Ответить
Неуместно.Хотя граждане сами избрали безвластие клоуна. Теперь ,получают ответ на свой выбор.
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13.03.2021 08:59 Ответить
что "неуместно" ? чистый воздух и хорошие дороги?
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13.03.2021 09:03 Ответить
І тепер їх везуть по гарних асфальтованих та освітлених дорогах на цвинтар.
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13.03.2021 09:08 Ответить
Буковель и Ужгород ,совсем не близкие населенные пункты и в совершенно в разных областях.В закарпатской области достаточно курортов с большей вместимостью ,чем горный буковель,причем находятся прямо в пригороде Ужгорода.
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13.03.2021 09:09 Ответить
тут дело не в географии и месте расположения и наличии курортов, а в символизме...
в карантин забитый Буковель посещает преЗЕ - чем не наглядный пример для всех - как надо весело карантинить на деле, а не кисло умничать с экрана...
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13.03.2021 09:15 Ответить
география точно не причём. буржуи тоже докатались. понты дороже здоровья. как же так, зима и без шиурлауба?! коллеги ещё подумают шо облошарились. щас тоже города закрывают.
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13.03.2021 09:21 Ответить
В пригороді Ужгорода ніяких не залишилося трас, тому що натурального снігу практично не випадає. Мінімум за 70-100км. Хочу захистити закарпатців - ми, переважно, їздимо на 1 день, без ночівлі, харчування і т.п., а на трасі, на підйомнику заразитися дуже складно.
Осередок заражень - готелі та їдальні.
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14.03.2021 12:32 Ответить
Просіть і буде дано вам, сказано в Біблії. Випросили і тепер нехай не скиглять. Епоха бідності минула і всі стали президентами. У лікарнях Ужгорода закінчилися ліжка для пацієнтів із коронавірусом, - лікар-інфекціоніст - Цензор.НЕТ 1291
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13.03.2021 09:06 Ответить
Ніхто його не вибирав, ще йося сталін сказав- неважливо як галасують ,важливо хто рахує!
Цей ****** кандидував від партії котра на момент висунення клоуна не була всеукраїнською,тобто не мала права брати участі у висунені кандидатів на посаду пріпіздєнта!
Ну а далі -захоплення влади через неконституційний розпуск парламенту.
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13.03.2021 10:19 Ответить
И, слава Богу, удалось их обеспечить хотя бы этим необходимым оборудованием для того, чтоб они могли дышать", - отметил врач. Источник: https://censor.net/ru/n3253108\\\\\\\\\\\\

это не врач, но просто .... ну как и любой поп - Антиколорадос писал шо в Киеве надо 125к. шоп тока наожили поциента в больничку. плюс... ну, стандартно - овэрдоПутина денег на "лекарства"
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13.03.2021 08:49 Ответить
Главное не спешить с "индийским шмурдяком" ...
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13.03.2021 08:59 Ответить
Главное не делать вакцинацию таким как ты ,оставить людям.
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13.03.2021 09:00 Ответить
Вроде кавычки поставил для "полковников", один хер все плохо
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13.03.2021 16:06 Ответить
А з людськими хворобами там ще можна в лікарню попасти, чи все лікують в ковідних? Так ви ще один наказ видайте - всіх зі шмарклями-кашлями - в ковідні, а не тіки з групи ризику.
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13.03.2021 09:02 Ответить
У нас можна потрапити і з іншими хворобами, та лікарі самі сидять з соплями та кашлем і головне без масок. Ідійотів нічого не вчить.
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13.03.2021 09:25 Ответить
Певно, вони знають більше, ніж ти.
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13.03.2021 09:27 Ответить
А задихаючтсь від інфаркту, та без тесту куди людина потрапить?
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13.03.2021 09:29 Ответить
Не переживай він від поносу помре- зі страху! У лікарнях Ужгорода закінчилися ліжка для пацієнтів із коронавірусом, - лікар-інфекціоніст - Цензор.НЕТ 5287
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13.03.2021 10:21 Ответить
А такі і не бояться, вони хочуть, шоб боялись інші.
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13.03.2021 10:35 Ответить
И что, никто им коек не может подвезти?
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13.03.2021 09:05 Ответить
Им койки должны были обеспечить заранее, отчеты о загрузке коек у Стипашки айболита ведь на руках? Теперь вперед, на вертолеты МВД Аеробусы и в соседние области.
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13.03.2021 09:14 Ответить
жила бы проблема ковидная и нет других забот. Насобирать людей для ковида в больницу решаемая проблема в одном небольшом городе. Попробуйте в Киеве денег не хватит на такую спецоперацию.
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13.03.2021 09:16 Ответить
ПриЗЕдент не лох, он крутой - он Ковида сразу в асфальт закатал. А сейчас просто байстрюки Ковида шухер наводят в стране....
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13.03.2021 09:26 Ответить
Чергова дешева маніпуляція.
"Реанімація на одне ліжко забита на 200%."
Рік вже, як оголошено пандемію! В Китаї за тиждень шпиталі будували, бо розуміли, що існуючих місць може не вистачити.
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13.03.2021 10:16 Ответить
ні, вони будували шпиталі не для того. Вони хотіли налякати весь світ, аби ті повірили у довготривалий китайський локдаун і стали скидати акції свої підпрємств у Китаї на біржі. А китайці їх за безцінь купили. Тільки ж це сталося, як локдаун стали відміняти. А хвороба пішла по світу. Слід було б розслідувати: чи не давала китайська влада багатьом інфікованим китайцям гроші на подорожі по всьому світу. Якби я був китайським комуністом, я б скоріше за все саме так і вчинив би. Щось довести дуже важко.
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13.03.2021 13:03 Ответить
Згоден.
Але якщо є проблема нестачі місць, і це можна було спрогнозувати заздалегідь, чому ковідний фонд хоча б частково не витрачений на вирішення цієї проблеми? Все, що робиться, це констатація того, що місць не вистачає, або іноді примусово звільняють вже існуючу лікарню або навіть пологовий від пацієнтів, перетворюючи її на ковідну.
Якщо начебто "новий вірус", начебто "багато хворих", то будуйте, курви, будуйте. Це ж логічно.
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13.03.2021 13:15 Ответить
мені сподобався підхід у деяких зарубіжних країнах. Там взяли великі пощі виставкових залів, розділили їх перегородками і поставили кисневе та інше обладнання. Ліжка (виділяю наголос як звик з дитинства) на коліщатах, що дуже зручно. У нас принаймні в Києві, багато пустуючих висавкових центрів з опаленням. Розводка води, каналізації, електрики проводиться дуже швидко. Осталося лише закупити частину ліжок за кордоном, а іншу, значно більшу, замовити українським підприємствам. Те ж саме і з кисневими баллонами та іншим. За два мільярди доларів можна було вирішити практично всі проблеми охорони здоровья взагалі. Якщо не красти.
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13.03.2021 13:32 Ответить
можна було вже збудувати десятки лікарень, але це нікому непотрібно
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13.03.2021 13:34 Ответить
Покажіть хоч одне фото
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13.03.2021 12:43 Ответить
У лікарнях Ужгорода закінчилися ліжка для пацієнтів із коронавірусом, - лікар-інфекціоніст - Цензор.НЕТ 794
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13.03.2021 15:33 Ответить
Цей петров-іфекціоніст дуже відомий у Закарпатті аноніст, тому його коментарі цікаві виключно певній аудиторії...
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13.03.2021 21:43 Ответить
 
 