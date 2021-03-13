Мы вошли в достаточно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса. Совсем другая клиническая картина, заражается больше людей, - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Украина вошла в достаточно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса, меняется клиническая картина COVID-19 и растет заболеваемость.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы должны понимать, что мы зашли в достаточно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса. Мы это видим, об этом говорят врачи, он более контагиозен и больше людей заражается, поражает молодых людей. Мы видим изменения клинической картины, он поражает центральную нервную систему, почки, печень. Совсем другая клиническая картина", - сказал он.
Вместе с тем, комментируя ситуацию в Ивано-Франковской области, Степанов отметил стабилизацию ситуации.
"По количеству заболевших, я думаю, мэр (Ивано-Франковска. - Ред.) это подтвердит, в последние несколько дней мы видим стабилизацию ситуации, я имею в виду, что у нас нет такого роста заболевания, которое было. Ивано-Франсковская область уже не входит в топ по количеству заболевших", - сказал министр.
Пожалуйста, подождите...
Який президент, такі і призначенці. Дострокові.
Якщо зовсім інша клінічна картина, то чому дебіл-мінстр говорить, що це - той же вірус, але лише його новий штам? Як в біології описуються види? - Зовнішній вигляд, характерна їжа і поведінка, подібність внутрішніх органів. Ну й тепер - гени багато про що кажуть.
Може це все таки інший вірус? Раз хвороба проходить по іншому?
Фармацевтична індустрія є мистецтво. Перетворювати міліграми в мільярди. Герхард Кохер.
ВІТАЮ Всіх ... куди НЕ глянь ЗМІ , що належать сіоністській БАНДІ злодійського племені ( а національних українських НЕМА- о де БІДА ) , .. РОЗГАНЯЮТЬ страхи- ПАНІКУ ...ЦІЛОДОБОВО зі ВСІХ ресурсів і будуть до-поки НЕ ВКРАДУТЬ останній РЕСУРС Українців Св.Землю.. НЕ виморять Українців як Націю з цієї Землі ..і скільки в цих ЗЛОЧИНЦІВ - БАНДИ злодійського племені "помічників" серед зашорених обдурених обкрадених ...
..ті "тести" ТІЛЬКИ добавляють страху Людині -ліків ще НЕМА ... і ПРИБУТКИ тим хто каже що пам"ятає Клятву Гіпократа , тому вони свідомо включають ПСИХОЗ.... бо ж за даними самого ЦСУ кількість смертей від ковід складає 0.7 % від ВСІХ померлих ... найбільше серцево-судинні і онкологічні захворювання .. про них МОВЧАТЬ бо то НЕдає прибутку .. а тут маски тести вакцина і - ВСЕ це до ОДНОГО місця в РЕАЛЬНОМУ лікуванні .. .. таке ДИКІСТЬ і ВАРВАРСТВО захопили Життєвий простір... БУДЬТЕ ПИЛЬНІ Люди ... повторю ПСИХІЧНІ втрати Людини ВТРИЧІ перевершують ФІЗИЧНІ ... а от ЗНАННЯМ-розумом МОЖНО вберегтися ... ВИХОВУЙТЕ Силу Духу і формуйте моцний Організм все Життя ..наснаги і Здоров"я
За ними другие приходят,
Они будут тоже трудны...