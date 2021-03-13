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Мы вошли в достаточно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса. Совсем другая клиническая картина, заражается больше людей, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Мы вошли в достаточно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса. Совсем другая клиническая картина, заражается больше людей, - Степанов

Украина вошла в достаточно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса, меняется клиническая картина COVID-19 и растет заболеваемость.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы должны понимать, что мы зашли в достаточно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса. Мы это видим, об этом говорят врачи, он более контагиозен и больше людей заражается, поражает молодых людей. Мы видим изменения клинической картины, он поражает центральную нервную систему, почки, печень. Совсем другая клиническая картина", - сказал он.

Вместе с тем, комментируя ситуацию в Ивано-Франковской области, Степанов отметил стабилизацию ситуации.

"По количеству заболевших, я думаю, мэр (Ивано-Франковска. - Ред.) это подтвердит, в последние несколько дней мы видим стабилизацию ситуации, я имею в виду, что у нас нет такого роста заболевания, которое было. Ивано-Франсковская область уже не входит в топ по количеству заболевших", - сказал министр.

Читайте также: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 243 человека, зафиксированы 13 276 случаев заражения, почти 4 тыс. человек госпитализированы

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+22
Мы вошли в достаточно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса. Совсем другая клиническая картина, заражается больше людей, - Степанов - Цензор.НЕТ 2645
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13.03.2021 09:24
+20
Тяжёлый период в Украине начался не с приходом вируса COVID -19, а с приходом вируса KLOUN - 95 в 2019 г.
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13.03.2021 09:42
+16
Легше перечислити що зелень не провалила.
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13.03.2021 09:14
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Ивано-Франсковская область уже не входит в топ по количеству заболевших... Может потому что в других областях повысился уровень заболевших. Аналитег, однако...Источник: https://censor.net/ru/n3253110
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13.03.2021 10:37 Ответить
Що там з корупцією на держзакупівлях? Чому одна і та вакцина для європейців коштує на порядок дешевше? Навіщо була фірма-прокладка? Не можна було купити напряму?
Який президент, такі і призначенці. Дострокові.
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13.03.2021 10:39 Ответить
Вже навибирали, далі тіки гірше буде з такими виборцями.
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13.03.2021 12:31 Ответить
Что значит МЫ? Это мы вошли. И наши старики. А Степанов со своей камарильей привился.
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13.03.2021 10:43 Ответить
Уже угробили своими дебилокарантинами один год жизни. Теперь собираются изосрать ещё и второй.
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13.03.2021 11:13 Ответить
Знаю я, что он хочет сказать. Давайте все по новой! Катать на колесе уже не выгодно. Придумали как на иглу посадить. Каждый день брехня, все краше.
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13.03.2021 12:02 Ответить
про це говорять лікарі, він більш контагіозний, більше людей інфікується, вражає молодих людей. Ми бачимо зміни клінічної картини, він вражає центральну нервову систему, нирки, печінку. Зовсім інша клінічна картина" Джерело: https://censor.net/ua/n3253110

Якщо зовсім інша клінічна картина, то чому дебіл-мінстр говорить, що це - той же вірус, але лише його новий штам? Як в біології описуються види? - Зовнішній вигляд, характерна їжа і поведінка, подібність внутрішніх органів. Ну й тепер - гени багато про що кажуть.
Може це все таки інший вірус? Раз хвороба проходить по іншому?
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13.03.2021 12:51 Ответить
Перевод на человеческий: "Треба ще грошi"
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13.03.2021 12:57 Ответить
....це треба ЗНАТИ ..
Фармацевтична індустрія є мистецтво. Перетворювати міліграми в мільярди. Герхард Кохер.
ВІТАЮ Всіх ... куди НЕ глянь ЗМІ , що належать сіоністській БАНДІ злодійського племені ( а національних українських НЕМА- о де БІДА ) , .. РОЗГАНЯЮТЬ страхи- ПАНІКУ ...ЦІЛОДОБОВО зі ВСІХ ресурсів і будуть до-поки НЕ ВКРАДУТЬ останній РЕСУРС Українців Св.Землю.. НЕ виморять Українців як Націю з цієї Землі ..і скільки в цих ЗЛОЧИНЦІВ - БАНДИ злодійського племені "помічників" серед зашорених обдурених обкрадених ...
..ті "тести" ТІЛЬКИ добавляють страху Людині -ліків ще НЕМА ... і ПРИБУТКИ тим хто каже що пам"ятає Клятву Гіпократа , тому вони свідомо включають ПСИХОЗ.... бо ж за даними самого ЦСУ кількість смертей від ковід складає 0.7 % від ВСІХ померлих ... найбільше серцево-судинні і онкологічні захворювання .. про них МОВЧАТЬ бо то НЕдає прибутку .. а тут маски тести вакцина і - ВСЕ це до ОДНОГО місця в РЕАЛЬНОМУ лікуванні .. .. таке ДИКІСТЬ і ВАРВАРСТВО захопили Життєвий простір... БУДЬТЕ ПИЛЬНІ Люди ... повторю ПСИХІЧНІ втрати Людини ВТРИЧІ перевершують ФІЗИЧНІ ... а от ЗНАННЯМ-розумом МОЖНО вберегтися ... ВИХОВУЙТЕ Силу Духу і формуйте моцний Організм все Життя ..наснаги і Здоров"я
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13.03.2021 13:57 Ответить
...

За ними другие приходят,
Они будут тоже трудны...
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13.03.2021 21:46 Ответить
а пусть степанов станет подопытным кроликом для всех вакцин - пусть его колят один раз в неделю до конца года и народ с удовольствием будет наблюдать...
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14.03.2021 07:57 Ответить
"Мы вошли в достаточно тяжелый период". Довели страну до ручки, за это сажать надо таких патриотов.
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14.03.2021 09:46 Ответить
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