Вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 9 304 человека, всего - 47 541, - Минздрав
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
За минувшие сутки, 12 марта, в Украине привиты от коронавируса 9304 человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу Минздрава.
Все эти люди получили первую дозу вакцины Oxford/AstraZeneca индийского производства.
Таким образом, по состоянию на утро сегодняшнего дня в Украине вакцинированы от коронавируса 47 541 человек. В настоящее время в нашей стране вакцинированные получают первую дозу препарата.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Киевской области (690 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4654 прививки), наименьшая - в Черниговской области (756 прививок).
Отметим, что 11 марта в Украине вакцинировали от коронавируса 8 859 человек.
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Україна не встигає використати закуплену вакцину до закінчення терміну придатності
Термін придатності вакцини Covishield від коронавірусу, 500 тис. доз якої отримала Україна, закінчується 23 червня 2021 року. Аби уся партія була використана вчасно, швидкість вакцинації в країні має зрости щонайменше вдвічі.
з того що купили вакцину з малим строком придатності, та не ту що була заявлена раніше?
через полгода год, его лечат, учат и обеспечивают всем необходимым от квартиры, до машины.
вылечивают все известные излечимые болезни, Гепатиты, проблемы с нервной системой.
неходящих учат ходить, бывают конечно совсем неизлечимые, но они остаются на пожизненом довольствии страны.
многие в Израиль поэтому и едут на ПМЖ.
"Їх вже повезли по асфальтованим дорогам. "
правда чуть не обосрался, но продолжает бороться с коррупцией.
да че там - если ВОЗ одобрил вроде, то чего бы не подставить плечо под то шо даже ПАП говорит шо оно "гивно"?
- А вы руки не забываете мыть?
Після масової інформаційної кампанії імені Зєлєнского...
..Любий військовий Начальник - від командира групи, відділення ...- до ГлЗСУ .. що буде якимось чином ЗАОХОЧУВАТИ здійснити це " ДІЙСТВО" - стає ЗЛОЧИНЦЕМ , особливо НЕприпустимо ця дія від НАЙшанованіших військових МЕДИКІВ.. Наші ВОЇНИ здебільшого МОЛОДІ Люди ..багато з Них ще НЕмають Дітей ..
... НІЯКИХ вакцинацій ДОБРОВІЛЬНОГО самознищення - пташиний свиний .. . цих вже 19 ковідних .. ці Ублюдки Світу Вам ще намалюють ..
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..
Ну думаю поставленой мне вакцины хватит на годик, а там заново как с Гриппом.
Найменша надлишкова смертність за 2020 рік зафіксована в скандинавських країнах, де карантини були найслабшими (у вигляді низки рекомендацій, а не купи вимог, за невиконання яких штрафують чи б'ють кийками). Школи там не закривалися, маски носиш, якщо хочеш, ітд.
І навпаки в країнах з найжорсткішими лохдаунами надлишкова смертність відчутно зросла в порівнянні із прогнозованими значеннями.
Taiwan 10 deaths
Sweden 13 146 deaths
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Населення Тайваню 23 млн, населення Швеції 10 млн
Sweden 13 146 deaths
Це надлишкова смертність, маніпулятор?