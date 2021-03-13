РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16970 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Оккупация Крыма
2 286 27
ООН (3936) США (23253) деоккупация (839) Крымская платформа (304)

США поддерживают инициативу Украины по "Крымской платформе". Пора прекратить оккупацию полуострова и агрессию на Донбассе, - посол страны в ООН Томас-Гринфилд

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США поддерживают инициативу Украины по

США поддерживают инициативу Украины относительно создания "Крымской платформы по деоккупации полуострова".

Об этом заявила постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при ООН Линда Томас-Гринфилд во время неформального онлайн-заседания ООН по формуле "Арриа" на тему "Крым: 7 лет нарушениям суверенитета и территориальной целостности Украины", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Соединенные Штаты приветствуют новую инициативу Украины "Крымская платформа" как следующий шаг и площадку для международных партнеров... Пора прекратить оккупацию Крыма Россией и ее нынешнюю агрессию на востоке Украины. Мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы с Украиной, нашими союзниками и партнерами, чтобы достичь этого", - подчеркнула Томас-Гринфилд.

Посол заявила, что через семь лет со времени вторжения России в Крым, международное сообщество поддерживает основные принципы Устава ООН, "ни одна страна не может изменять границы другой посредством силы".

"Россия хочет, чтобы мы верили, что ее вторжение в Крым было оправданным и спровоцированным. Но мы не позволим нас обмануть. Правда заключается в том, что после того, как протесты (на Майдане. - Ред.) прекратили деятельность коррумпированного режима Януковича, Москва отомстила Украине за ее решение определить путь в направлении демократических реформ", - сказала американский дипломат.

Она напомнила, как в феврале 2014 года российские "зеленые человечки" с российским оружием получили контроль над Крымом.

Читайте также: До начала работы "Крымской платформы" необходимо принять законы о населении деоккупированных территорий и коренных народах Крыма, - замглавы Минреинтеграции Яременко

"В марте российские агитаторы захватили здания и разожгли кровавый конфликт на Донбассе, который унес жизни более 13 тыс. человек. Таким образом кампания по подрыву и дестабилизации Украины началась", - констатировала она.

В то же время Томас-Гринфилд отметила, что российская агрессия не является "внутренним украинским конфликтом", как утверждает Россия.

"Россия финансирует, вооружает, тренирует свои марионеточные силы и вооруженные группы, возглавляет их, и воюет на их стороне на востоке Украины. После ее вторжения в Крым произошел ряд убийств и исчезновений десятка оппонентов оккупации. Эти дела остаются нераскрытыми, и они должны быть расследованы. Мы настоятельно призываем Россию освободить более 100 украинских политических заключенных, которых она удерживает", - подчеркнула посол США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть веские основания ожидать, что Байден примет участие в "Крымской платформе", - Джемилев

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
США підтримують ініціативу України щодо "Кримської платформи". Час припинити окупацію півострова й агресію на Донбасі, - посол країни в ООН Томас-Грінфілд - Цензор.НЕТ 9680
показать весь комментарий
13.03.2021 10:16
+7
Пора то пора. Звісно шо вже давно пора. Тільки от є одна проблема. Кацапи звідти по добрій волі не підуть, і ракет з військом ***** туди напхав і ще пхає. Спочатку треба зробити, щоб кацапи так звані "ножки Буша" старшого почали прости, ***** сам здохло або його подєльніки шарфік нєосторожно подали чи ще щось. А надіятись, що кацапська бидломаса начне бузити та стане на демократичний шлях розвитку, це марна справа. Вже в 1991-му американці єльцину повірили, і ножки буша дали і нафтою та газом дозволили торгувати. Кацап є кацап. Від'ївся, напився, трохи відми вся, приодівся і ноги положив на стіл. Дикун є дикун.
показать весь комментарий
13.03.2021 09:48
+6
Імперські амбіціі Московіі зникнуть, лише разом з Московією !!!))))
показать весь комментарий
13.03.2021 10:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Томас-Гринфилд просто ещё не знает, что зеленский много чего может пообещать когда это ему нужно, но это только лишь для рейтинга пообещать, на деле ж ничего не будет и всё быстро забудется

вспомните 5 вопросов от зеленского? где они? их даже никто не считал, всё сдали на маккулатуру США поддерживают инициативу Украины по "Крымской платформе". Пора прекратить оккупацию полуострова и агрессию на Донбассе, - посол страны в ООН Томас-Гринфилд - Цензор.НЕТ 8199
показать весь комментарий
13.03.2021 09:42 Ответить
США поддерживают инициативу Украины по "Крымской платформе". Пора прекратить оккупацию полуострова и агрессию на Донбассе, - посол страны в ООН Томас-Гринфилд - Цензор.НЕТ 5684
показать весь комментарий
13.03.2021 09:46 Ответить
Ура!
У нас 5 вопросов!
шоп все злые стали очено добрыми
шоп все стали праволавнными
шоп все были дебилами
шоп все думали шо Рашка - очень православная
идите на Путина, нам похрен шо Украина разоружилась, а поэтому мы продадим ей Ф-15, в 20-30-м году, возможно.
Трамп или Байден это подпиshit
показать весь комментарий
13.03.2021 09:47 Ответить
Ерничать будешь на чеченбутылке ,рашистик...
показать весь комментарий
13.03.2021 11:24 Ответить
аргументты?
ах оставьте
показать весь комментарий
13.03.2021 12:02 Ответить
Я вас ,лядей, рентгеном вижу начиная с 14го ,им и работаю...
показать весь комментарий
13.03.2021 12:15 Ответить
так и раб.отай и дальше, в чем проблема то?
показать весь комментарий
13.03.2021 12:19 Ответить
Пора то пора. Звісно шо вже давно пора. Тільки от є одна проблема. Кацапи звідти по добрій волі не підуть, і ракет з військом ***** туди напхав і ще пхає. Спочатку треба зробити, щоб кацапи так звані "ножки Буша" старшого почали прости, ***** сам здохло або його подєльніки шарфік нєосторожно подали чи ще щось. А надіятись, що кацапська бидломаса начне бузити та стане на демократичний шлях розвитку, це марна справа. Вже в 1991-му американці єльцину повірили, і ножки буша дали і нафтою та газом дозволили торгувати. Кацап є кацап. Від'ївся, напився, трохи відми вся, приодівся і ноги положив на стіл. Дикун є дикун.
показать весь комментарий
13.03.2021 09:48 Ответить
Імперські амбіціі Московіі зникнуть, лише разом з Московією !!!))))
показать весь комментарий
13.03.2021 10:04 Ответить
Совершенно солидарен. Поэтому бороться надо не с амбициями, а с московией.
показать весь комментарий
13.03.2021 10:14 Ответить
"А Васька слушает,да ест!" !!!)))
показать весь комментарий
13.03.2021 09:54 Ответить
На какое время рассчитано это - ПОРА?
показать весь комментарий
13.03.2021 09:55 Ответить
какаяразніза?
показать весь комментарий
13.03.2021 10:01 Ответить
Я тепер ще більше буду купляти грінфілда!
показать весь комментарий
13.03.2021 09:58 Ответить
Чим би дитя не тішилось, аби на транвай не чіплялось.
показать весь комментарий
13.03.2021 10:02 Ответить
США поддерживают инициативу Украины по "Крымской платформе". Пора прекратить оккупацию полуострова и агрессию на Донбассе, - посол страны в ООН Томас-Гринфилд - Цензор.НЕТ 362
показать весь комментарий
13.03.2021 10:05 Ответить
Ой, мама... Реставратор - чертов гений! Памятник питекантропу, вождю питекантропов. США підтримують ініціативу України щодо "Кримської платформи". Час припинити окупацію півострова й агресію на Донбасі, - посол країни в ООН Томас-Грінфілд - Цензор.НЕТ 4776
показать весь комментарий
13.03.2021 10:12 Ответить
блін, ну зараз же знесуть як альонушку, а чілавєк старався!
показать весь комментарий
13.03.2021 12:09 Ответить
Вот что Байден животворящий делает! США поддерживают инициативу Украины по "Крымской платформе". Пора прекратить оккупацию полуострова и агрессию на Донбассе, - посол страны в ООН Томас-Гринфилд - Цензор.НЕТ 8602
Йухло думало, что все уже забыли и смирились, а тут такое. Несколько лет назад на ЦЕНЗОРУ.НЕТ, когда там еще форум был, я схлестнулся с кацапскими уродами на тему Крыма и его оккупации. Тогда я говорил, что Крым - такая себе ловушка для обезьяны. Ну, это когда в ящик с дыркой кладут вкусняшку, обезьяна просовывает в дырку лапу, хватает приманку, а вытащить лапу с зажатой в ней приманкой уже не может, не пролазит. Ящик привязан к дереву. Выпустить приманку и свалить обезьяне не позволяет либо тупость, либо жадность. Так их, глупых, и ловят.
С приходом к власти в США агента фсб Трампова я начал думать, что малость ошибся в своих оценках, однако теперь снова улыбаюсь. Шо, абизяны кремлевские, попались? Жаль, что вторую лапу вы успели выдернуть из Сирии, сейчас бы вашу беспомощную тушку просто имели во все щели, а пока вы еще способны одной лапой отмахиваться. Но ничего, умные взрослые дядьки найдут способ зафиксировать вас для удобного использования. Медики, к примеру, утверждают, что хорошо зафиксированный пациент в анетезии не нуждается.
показать весь комментарий
13.03.2021 10:10 Ответить
Илон вроде сказл шо ирр - искуственен.
почитай за Гитлера например - тупо "по линии" делал, не говоря ужк про Сралина
показать весь комментарий
13.03.2021 11:59 Ответить
США підтримують ініціативу України щодо "Кримської платформи". Час припинити окупацію півострова й агресію на Донбасі, - посол країни в ООН Томас-Грінфілд - Цензор.НЕТ 9680
показать весь комментарий
13.03.2021 10:16 Ответить
Лишь бы до войны не дошло между этими двумя братскими народами
США підтримують ініціативу України щодо "Кримської платформи". Час припинити окупацію півострова й агресію на Донбасі, - посол країни в ООН Томас-Грінфілд - Цензор.НЕТ 8119
показать весь комментарий
13.03.2021 10:23 Ответить
"Лишь бы до войны не дошло между этими двумя братскими народами"

Ага, за контроль над таможней.
показать весь комментарий
13.03.2021 10:35 Ответить
Ну да... не подрались бы. А то йухлу придется дополнительных миротворцев вводить! США підтримують ініціативу України щодо "Кримської платформи". Час припинити окупацію півострова й агресію на Донбасі, - посол країни в ООН Томас-Грінфілд - Цензор.НЕТ 8384
показать весь комментарий
13.03.2021 12:02 Ответить
Новосто от соседей, официальные:
"Генеральная прокуратура обнародовала рейтинг российских регионов с наибольшим уровнем роста преступности в 2020 году. Согласно данным ведомства, антилидером стал Севастополь с ростом уровня преступности на 44% в сравнении с 2019 годом."
(выделено мной)

Зато в родной гавани!
показать весь комментарий
13.03.2021 10:34 Ответить
у собак по усьому світі підгорає від ОДНІЄЇ україномовної сценки учоряшнього нового Дізель Шоу! Ткаченко, читать, поки очі не повилазять і у голові скрєпа не лопне!
США підтримують ініціативу України щодо "Кримської платформи". Час припинити окупацію півострова й агресію на Донбасі, - посол країни в ООН Томас-Грінфілд - Цензор.НЕТ 4311"
показать весь комментарий
13.03.2021 12:02 Ответить
Крым наш, однозначно. Плохо, что не все в это верят.
показать весь комментарий
14.03.2021 09:35 Ответить
 
 