США поддерживают инициативу Украины по "Крымской платформе". Пора прекратить оккупацию полуострова и агрессию на Донбассе, - посол страны в ООН Томас-Гринфилд

США поддерживают инициативу Украины относительно создания "Крымской платформы по деоккупации полуострова".

Об этом заявила постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при ООН Линда Томас-Гринфилд во время неформального онлайн-заседания ООН по формуле "Арриа" на тему "Крым: 7 лет нарушениям суверенитета и территориальной целостности Украины", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Соединенные Штаты приветствуют новую инициативу Украины "Крымская платформа" как следующий шаг и площадку для международных партнеров... Пора прекратить оккупацию Крыма Россией и ее нынешнюю агрессию на востоке Украины. Мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы с Украиной, нашими союзниками и партнерами, чтобы достичь этого", - подчеркнула Томас-Гринфилд.

Посол заявила, что через семь лет со времени вторжения России в Крым, международное сообщество поддерживает основные принципы Устава ООН, "ни одна страна не может изменять границы другой посредством силы".

"Россия хочет, чтобы мы верили, что ее вторжение в Крым было оправданным и спровоцированным. Но мы не позволим нас обмануть. Правда заключается в том, что после того, как протесты (на Майдане. - Ред.) прекратили деятельность коррумпированного режима Януковича, Москва отомстила Украине за ее решение определить путь в направлении демократических реформ", - сказала американский дипломат.

Она напомнила, как в феврале 2014 года российские "зеленые человечки" с российским оружием получили контроль над Крымом.

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"В марте российские агитаторы захватили здания и разожгли кровавый конфликт на Донбассе, который унес жизни более 13 тыс. человек. Таким образом кампания по подрыву и дестабилизации Украины началась", - констатировала она.

В то же время Томас-Гринфилд отметила, что российская агрессия не является "внутренним украинским конфликтом", как утверждает Россия.

"Россия финансирует, вооружает, тренирует свои марионеточные силы и вооруженные группы, возглавляет их, и воюет на их стороне на востоке Украины. После ее вторжения в Крым произошел ряд убийств и исчезновений десятка оппонентов оккупации. Эти дела остаются нераскрытыми, и они должны быть расследованы. Мы настоятельно призываем Россию освободить более 100 украинских политических заключенных, которых она удерживает", - подчеркнула посол США.

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