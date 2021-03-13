США поддерживают инициативу Украины по "Крымской платформе". Пора прекратить оккупацию полуострова и агрессию на Донбассе, - посол страны в ООН Томас-Гринфилд
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
США поддерживают инициативу Украины относительно создания "Крымской платформы по деоккупации полуострова".
Об этом заявила постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при ООН Линда Томас-Гринфилд во время неформального онлайн-заседания ООН по формуле "Арриа" на тему "Крым: 7 лет нарушениям суверенитета и территориальной целостности Украины", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Соединенные Штаты приветствуют новую инициативу Украины "Крымская платформа" как следующий шаг и площадку для международных партнеров... Пора прекратить оккупацию Крыма Россией и ее нынешнюю агрессию на востоке Украины. Мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы с Украиной, нашими союзниками и партнерами, чтобы достичь этого", - подчеркнула Томас-Гринфилд.
Посол заявила, что через семь лет со времени вторжения России в Крым, международное сообщество поддерживает основные принципы Устава ООН, "ни одна страна не может изменять границы другой посредством силы".
"Россия хочет, чтобы мы верили, что ее вторжение в Крым было оправданным и спровоцированным. Но мы не позволим нас обмануть. Правда заключается в том, что после того, как протесты (на Майдане. - Ред.) прекратили деятельность коррумпированного режима Януковича, Москва отомстила Украине за ее решение определить путь в направлении демократических реформ", - сказала американский дипломат.
Она напомнила, как в феврале 2014 года российские "зеленые человечки" с российским оружием получили контроль над Крымом.
"В марте российские агитаторы захватили здания и разожгли кровавый конфликт на Донбассе, который унес жизни более 13 тыс. человек. Таким образом кампания по подрыву и дестабилизации Украины началась", - констатировала она.
В то же время Томас-Гринфилд отметила, что российская агрессия не является "внутренним украинским конфликтом", как утверждает Россия.
"Россия финансирует, вооружает, тренирует свои марионеточные силы и вооруженные группы, возглавляет их, и воюет на их стороне на востоке Украины. После ее вторжения в Крым произошел ряд убийств и исчезновений десятка оппонентов оккупации. Эти дела остаются нераскрытыми, и они должны быть расследованы. Мы настоятельно призываем Россию освободить более 100 украинских политических заключенных, которых она удерживает", - подчеркнула посол США.
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вспомните 5 вопросов от зеленского? где они? их даже никто не считал, всё сдали на маккулатуру
У нас 5 вопросов!
шоп все злые стали очено добрыми
шоп все стали праволавнными
шоп все были дебилами
шоп все думали шо Рашка - очень православная
идите на Путина, нам похрен шо Украина разоружилась, а поэтому мы продадим ей Ф-15, в 20-30-м году, возможно.
Трамп или Байден это подпиshit
ах оставьте
Йухло думало, что все уже забыли и смирились, а тут такое. Несколько лет назад на ЦЕНЗОРУ.НЕТ, когда там еще форум был, я схлестнулся с кацапскими уродами на тему Крыма и его оккупации. Тогда я говорил, что Крым - такая себе ловушка для обезьяны. Ну, это когда в ящик с дыркой кладут вкусняшку, обезьяна просовывает в дырку лапу, хватает приманку, а вытащить лапу с зажатой в ней приманкой уже не может, не пролазит. Ящик привязан к дереву. Выпустить приманку и свалить обезьяне не позволяет либо тупость, либо жадность. Так их, глупых, и ловят.
С приходом к власти в США агента фсб Трампова я начал думать, что малость ошибся в своих оценках, однако теперь снова улыбаюсь. Шо, абизяны кремлевские, попались? Жаль, что вторую лапу вы успели выдернуть из Сирии, сейчас бы вашу беспомощную тушку просто имели во все щели, а пока вы еще способны одной лапой отмахиваться. Но ничего, умные взрослые дядьки найдут способ зафиксировать вас для удобного использования. Медики, к примеру, утверждают, что хорошо зафиксированный пациент в анетезии не нуждается.
почитай за Гитлера например - тупо "по линии" делал, не говоря ужк про Сралина
Ага, за контроль над таможней.
"Генеральная прокуратура обнародовала рейтинг российских регионов с наибольшим уровнем роста преступности в 2020 году. Согласно данным ведомства, антилидером стал Севастополь с ростом уровня преступности на 44% в сравнении с 2019 годом."
(выделено мной)
Зато в родной гавани!
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