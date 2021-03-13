РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16970 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
7 212 92
Данилов (1056) СБУ (18718) Харьковский пакт (216) Демченко Руслан (39)

Мне не известно, причастен ли Демченко к Харьковским соглашениям. Если следствие выявит чью-то вину - будут отвечать независимо от фамилий, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мне не известно, причастен ли Демченко к Харьковским соглашениям. Если следствие выявит чью-то вину - будут отвечать независимо от фамилий, - Данилов

Независимо от должностей и фамилий, лица, которые были причастны к подписанию Харьковских соглашений, будут нести ответственность.

Об этом заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", комментируя вопрос причастности первого заместителя Аппарата СНБО Руслана Демченко к подготовке Харьковских соглашений, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я могу сказать, что если кто-то, - не имеет значения, кто - из должностных лиц был причастен, он должен за это отвечать. Был ли господин Демченко причастен или нет - мне не известно. Если в процессе следствия, в процессе расследования, которые будут проводить следователи, что-то будет выясняться, еще раз - не имеет значения фамилия, имя, отчество, имеет значение позиция, которую будет занимать следствие... Вы слышали выступление Президента, он четко сказал: индульгенции ни у кого нет, если человек виновен, он должен отвечать", - заявил Данилов.

Ранее Цензор.НЕТ также сообщал со ссылкой на заявление Данилова, что СБУ проверит, не получил ли кто-то из тогдашних депутатов взятку за то, что поддержал "харьковские соглашения".

Напомним, ранее СНБО поручил СБУ проверить, нет ли государственной измены в действиях 236 депутатов, которые в 2010 году поддержали ратификацию "харьковских соглашений". С перечнем депутатов можно ознакомиться здесь.

Читайте также: Рахманин: ответственность за Харьковские соглашения должен нести в том числе глава комитета по вопросам разведки Руслан Демченко

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+44
Вот это уровень профессионализма. В ходе расследования неожиданно вышли на себя
показать весь комментарий
13.03.2021 10:04
+26
Імітація бурхливої діяльності триває!!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!))
показать весь комментарий
13.03.2021 10:05
+24
Мне не известно, причастен ли Демченко к Харьковским соглашениям. Если следствие выявит чью-то вину - будут отвечать независимо от фамилий, - Данилов - Цензор.НЕТ 1563
показать весь комментарий
13.03.2021 10:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот это уровень профессионализма. В ходе расследования неожиданно вышли на себя
показать весь комментарий
13.03.2021 10:04 Ответить
Данілов-патріот здувся. Надувся Данілов - чинуша.
показать весь комментарий
13.03.2021 10:25 Ответить
Скорее надулся Данилов -- плохой актер.
показать весь комментарий
13.03.2021 10:28 Ответить
ні ,вийшли на мародера.
показать весь комментарий
13.03.2021 11:06 Ответить
Да там и Чалый с Климкиным этот договор тоже подготавливали,скелетов полный шкаф. Мені невідомо, чи причетний Демченко до Харківських угод. Якщо слідство виявить чиюсь провину, відповідатимуть незалежно від прізвищ, - Данілов - Цензор.НЕТ 4551
показать весь комментарий
13.03.2021 12:15 Ответить
Є список хто приймав участь в голосуванні. Гугл тобі в поміч.
показать весь комментарий
13.03.2021 10:05 Ответить
Система Рада. Больше ничего не нужно.
показать весь комментарий
13.03.2021 10:07 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває!!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!))
показать весь комментарий
13.03.2021 10:05 Ответить
Мне не известно, причастен ли Демченко к Харьковским соглашениям. Если следствие выявит чью-то вину - будут отвечать независимо от фамилий, - Данилов - Цензор.НЕТ 1563
показать весь комментарий
13.03.2021 10:09 Ответить
Мені не відомо, чи причетний Демченко до Харківських угод. Якщо слідство виявить чиюсь провину, відповідатимуть незалежно від прізвищ, - Данілов - Цензор.НЕТ 5466
показать весь комментарий
13.03.2021 10:25 Ответить
Эт точно , вся эта нынешняя возня вокруг харьковских соглашений - белый шум , на выходе который даст пшык
показать весь комментарий
13.03.2021 10:19 Ответить
Ви б бачили, як вчора на "Свободі слова" павуки вже рвали собі задниці , звинувачуючи один одного в причетності до харковської зради. Навіть, якщо це імітація, то для багатьох "господарів життя" цей час буде не самим кращим. Але хочеться вірити, що питання підняте надовго і в серйоз.
показать весь комментарий
13.03.2021 10:19 Ответить
Рівно до того часу, поки не придумають щось краще, щоб перебити скандал з вагнерівцями.
показать весь комментарий
13.03.2021 10:49 Ответить
"Поживемо- побачимо", - як сказав один сліпий.
показать весь комментарий
13.03.2021 11:21 Ответить
Show Must Go On. Тему "вагнергейта" зеленые упорно пытаются перебить своим шоу. Но артисты никакие и сценарий туповат.
показать весь комментарий
13.03.2021 10:06 Ответить
Вагнерівці. А корисні санкції для бабломойського від Америки, ЄС та повна тиша з боку «української влади».
Порятунок татарова всіма узеленськими, взагалі, відійшов на хрін знає який план.
показать весь комментарий
13.03.2021 12:14 Ответить
З 23 вересня 2014 радник президента Порошенка Мне не известно, причастен ли Демченко к Харьковским соглашениям. Если следствие выявит чью-то вину - будут отвечать независимо от фамилий, - Данилов - Цензор.НЕТ 6454
показать весь комментарий
13.03.2021 10:07 Ответить
Мне не известно, причастен ли Демченко к Харьковским соглашениям. Если следствие выявит чью-то вину - будут отвечать независимо от фамилий, - Данилов - Цензор.НЕТ 9738
показать весь комментарий
13.03.2021 10:12 Ответить
Мне не известно, причастен ли Демченко к Харьковским соглашениям. Если следствие выявит чью-то вину - будут отвечать независимо от фамилий, - Данилов - Цензор.НЕТ 2264
показать весь комментарий
13.03.2021 10:15 Ответить
Сказать то что этим хотело? Так он был до этого Министром ИД, потом советником у Пороха, потом с 2019 года советником у Зели. Ну и что? Советник не должностное лицо и не допущен к гостайне, в отличие от зама.секретаря СНБО.
показать весь комментарий
13.03.2021 10:21 Ответить
а до этого Януковича, а после этого Зеленского)))
(не дождавшись ни одной люстрации...даже от новых лиц)
непотопляемое...или бесценное?
показать весь комментарий
13.03.2021 10:35 Ответить
Ничего следствие не выявит и никого не накажут...шоу для Байдена и спасение рейтинга... Мне не известно, причастен ли Демченко к Харьковским соглашениям. Если следствие выявит чью-то вину - будут отвечать независимо от фамилий, - Данилов - Цензор.НЕТ 5700
показать весь комментарий
13.03.2021 10:08 Ответить
Интересно , а голосовавшим за харьковскую сдачу Украины уже запретили выезд из страны ?
показать весь комментарий
13.03.2021 10:14 Ответить
Они кстати и газовый договор в пакете проголосовали. Включив туда все хотелки х-ла и убрав пункт про арбитраж и пересмотр.
А последствия потом пытались повесить на Тимошенко.
показать весь комментарий
13.03.2021 10:37 Ответить
и, шо, лапоть, кто то в твой бред таки верит?
показать весь комментарий
13.03.2021 11:28 Ответить
А по факту возразить что-то есть ?
показать весь комментарий
13.03.2021 12:05 Ответить
Що втекти хочеш? Та біжи!
показать весь комментарий
13.03.2021 11:26 Ответить
Їх тут вже нема. Залишивсь тільки Палиця, який Одесу у 2014му забрав від Раші на посаді губернатора. Може ці зелені з РНБО саме проти нього цей хайп про Харківські угоди піднімають? Доній, доречі, більше всіх постраждав у цих подіях. Його там трохи не вбили в Раді. Нехай би він і був би свідком на РНБО. А може і надати йому право голосу.
показать весь комментарий
13.03.2021 11:39 Ответить
"Был ли господин Демченко причастен или нет - мне не известно"---Источник: https://censor.net/ru/n3253114 От чомусь віриться "...с трудом..." і браком оптимізму....
показать весь комментарий
13.03.2021 10:15 Ответить
Весь цей цирк щоб відволікти увагу від Вагнерівців. Одну зраду хочуть прикрити іншою.
показать весь комментарий
13.03.2021 10:15 Ответить
Мне не известно, причастен ли Демченко к Харьковским соглашениям. Если следствие выявит чью-то вину - будут отвечать независимо от фамилий, - Данилов - Цензор.НЕТ 2694
показать весь комментарий
13.03.2021 10:19 Ответить
charkovskie to davno.Akto otvetit za Omanskie?
показать весь комментарий
13.03.2021 10:18 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏
показать весь комментарий
13.03.2021 10:53 Ответить
Мне не известно, причастен ли Демченко к Харьковским соглашениям. Если следствие выявит чью-то вину - будут отвечать независимо от фамилий, - Данилов - Цензор.НЕТ 262
показать весь комментарий
13.03.2021 10:18 Ответить
підгорає? не бійтесь, система своїх не здасть. ну може пару сакральних жертв.
показать весь комментарий
13.03.2021 10:31 Ответить
когда эту шестёрку зе-гниды, борца с сотрудничающими со страной агрессором РФ, спросили - а как же ж поставки электроэнергии, которые возобновила зе-шобла?
Эта зе-тварь ответила, что оно поставками электроэнергии не занимается...
Мені не відомо, чи причетний Демченко до Харківських угод. Якщо слідство виявить чиюсь провину, відповідатимуть незалежно від прізвищ, - Данілов - Цензор.НЕТ 7860
показать весь комментарий
13.03.2021 10:25 Ответить
Всім вже відомо а йому не відомо - не вірю я жодному слову цього Данілова - жодному! А всі ці його "буйні" діяння і "санкції" ніщо інше як прикриття зливу операції по "вагнеровцях" який зробили своєму шефу ***** його "слуги" найвищі посадові особи держави включно з "ЗЕ-преЗЕдентом" а можливо і ще чогось важливішого - дуже скоро в цьому переконаємось!
показать весь комментарий
13.03.2021 10:28 Ответить
Зелень влаштувала шоу для лохторату і спрямувала його увагу в потрібне русло.
показать весь комментарий
13.03.2021 10:29 Ответить
" Мне неизвестно, мы не знаем , нас не так поняли, операции вагнеровцев не было , вырвано из контекста" методические рекомендации, "Как ссать избирателю в лицо и убеждать, что это божья роса" от слуг.
показать весь комментарий
13.03.2021 10:30 Ответить
Литвин же сказав -то усьо поробила Тимошенко.
показать весь комментарий
13.03.2021 10:31 Ответить
Та отож. З усіх утюгів 20 років кричало, що вонаукраланашефсьо. Справжні крадуни знайшлись, але осад залишивсь.
показать весь комментарий
13.03.2021 11:23 Ответить
Правильно, к ответу, Порошенко, Медведчука, Юлю и пол парламента. Рада исчезнет сама собой, сам пью, сам гуляю с РНБО. Красота, новое веяние, цифровое управление ОНЛАЙН всей страной.
показать весь комментарий
13.03.2021 10:32 Ответить
Не надо мешать всё в кучу. Это технология мокшанской гэбни.
Та же Тимошенко чуть ли не в одиночку боролась с харьковскими соглашениями. Потом на нее еще и ответсвенность за них пытались повесить в части газового договора.
Хотя после голосования радой и внесения туда правок это уже ни разу не её договор.
показать весь комментарий
13.03.2021 10:41 Ответить
Это все театр трагикомедии, Юля тоже в главной роли, а вот Вовочка в роли НЕРОНА, который сверг сотрапа и решил получить Оскара украинского и никто не знает, чем кончится спектакль, проходит только 2 года. И не какая там технология, это современное искусство.
показать весь комментарий
13.03.2021 10:57 Ответить
Не оцінили, варвари, героїчної боротьби ЮТ в боротьбі за доступ до труби "животворящей". Кинули!
показать весь комментарий
13.03.2021 11:30 Ответить
"нарративы, перспективы" загадочно говорит человек с лицом напоминающим мне годы застоя...
блин нельзя сразу после Рыбникова коментировать...
показать весь комментарий
13.03.2021 10:33 Ответить
Харьковские соглашения подписывали те,кто хотел смотреть в глаза путлера угощая карамельками в сладкой преданности в любви получить преференции для себя.По большому счёту нынешняя власть в данном вопросе ничем не отличается от власти того времени.Строемление предано посмотреть в глаза путлера и увидев в них желание к миру,а затем маниакальное стремление поговорить с ним тет а тет,то результат такого сценария очевиден.История повторяется как фарс.Не прошло и 10 лет!!!
показать весь комментарий
13.03.2021 10:36 Ответить
Нафуй ты там сидиш???Если тебе ничего не известно!!!
показать весь комментарий
13.03.2021 10:37 Ответить
Якщо він послався на слова презика,значить брехня і все буде тільки бла-бла.
показать весь комментарий
13.03.2021 10:41 Ответить
Что значит "причастен или нет", именно Демченко их и готовил, все тексты соглашений.
показать весь комментарий
13.03.2021 10:43 Ответить
Лещенко показал уже, как сывочолый был 'категорически против' харьковских угод. Как его княжицкий голосовал 'за' - случайно, наверное. Ну , а порошенко в своём интервью прямо сказал , что Харьковские соглашения - безальтернативны, так что его безальтернативность имеет глубокие корни.
показать весь комментарий
13.03.2021 10:49 Ответить
Вас спамлять засранці порохоботовські. Срані петроботи не ******* фактів і правди
показать весь комментарий
13.03.2021 11:40 Ответить
Просто у них нет аргументов, спам от бессилия.
показать весь комментарий
13.03.2021 11:44 Ответить
Панове, не варто рвати душу. Данилов - особа підлегла. Звісно, зараз він працює на створення інформаційної завіси для прикриття вагнергейту, але ж по ходу п"єси відбуваються корисні речі. От нехай собі й відбуваються. Давайте разом радіти даній обставині. Запитаю: чи забудему ми з вами про факти злиття операції по вагнерівцям, розкрадання ковідного фонду, зрав програми вакцинації та інші подвиги нашого "геракакела"? Нєа! Мені невідомо, чи причетний Демченко до Харківських угод. Якщо слідство виявить чиюсь провину, відповідатимуть незалежно від прізвищ, - Данілов - Цензор.НЕТ 360 Тож дамо ім зробити ці, вимушені для них, корисні Україні стправи, а потім спитаємо з них за всі зашквари. Беллінгкет нікуди не дівся, наміри його не змінилися, все йде за планом. От тільки одне мене непокоїть: які саме канали в Україні матимуть сміливість показати нам це чудове кіно вже наступного тижня? Окрім 5-го, звичайно. Чи не закриє нове "мінправди" ті канали, які натикають пикою драних котів у їх власне лайно...
показать весь комментарий
13.03.2021 10:50 Ответить
Если по каждому из 236 экс-депутатам расследование будет длится месяц, то окончание этого кина будет только через 20 лет... Мені невідомо, чи причетний Демченко до Харківських угод. Якщо слідство виявить чиюсь провину, відповідатимуть незалежно від прізвищ, - Данілов - Цензор.НЕТ 5449
показать весь комментарий
13.03.2021 10:55 Ответить
РНБО це такий собі гурток побазікати. РНБО не приймає управлінських рішень, воно може заявити про те, що Україні треба терміново летіти на Марс, а може влаштувати як Раїса Богатирьова високооплачувані посиденьки для її подруг. Всі рішення РНБО є дорадчі. Хоче президент чи його завхоз і все помножить на нуль і навіть - розділить, хоче він їх легітимізує. Там нікого ніхто не вибирає, а значить і ніхто не відповідає за їх рішення. Коли влада зацікавлена вона з РНБО робить такого собі мудрого Гудвіна, а хоче робить з РНБО аеродром збитих льотчиків ім. Шуфрича, чи курси МіКУКУША Міськи курси крою і шиття ім. Р.В. Богатирьової. З таким же успіхом можна прислуховуватись до порад бабусь на будь-який лавочці біля під'їзду, які гігабайтами обмінюються між собою інформацією.
показать весь комментарий
13.03.2021 10:59 Ответить
Суть РНБО змальована точно.
Як записано в законодавстві - це дорадчий орган при президенті. Він там головує і приймає всі рішення.
показать весь комментарий
13.03.2021 11:06 Ответить
Щось у мене складається враження, що це початок політики ПОШУКУ ВОРОГІВ НАРОДУ.
І цей шлях призведе до диктатури.
Точно так у 20-30-ті роки вишукували.
показать весь комментарий
13.03.2021 11:03 Ответить
Начали издалека, но постепенно приучают к диктатуре.
показать весь комментарий
13.03.2021 11:06 Ответить
Тільки не в Україні. Один урод вже спробував...
показать весь комментарий
13.03.2021 11:42 Ответить
Теж проти, щоб людей притягали до криміналу за їх голосування в Раді. Там має бути єдина відповідальність - політична. Ці люди мають стати політиками з смітника. А люди вже нехай самі вирішують - чи слухати його, чи перемикнути канал.
показать весь комментарий
13.03.2021 11:27 Ответить
А якщо завтра депутани проголосують за поділ України по Дніпру то це буде злочин чи ні
показать весь комментарий
13.03.2021 11:44 Ответить
Так то буде злочин, тому що подібне рішення може бути тільки через референдум. Див ст. 73 Конституції (Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України)
показать весь комментарий
13.03.2021 12:04 Ответить
Не проголосують. А, якщо проголосують, то це рішення може бути оскаржене в Конституційному суді.
Треба найперше відповідально ставитись до свого вибору всіх гілок влади під час голосування. А гвалтувати Конституцію - оце і є справжній кримінал.
показать весь комментарий
13.03.2021 12:43 Ответить
Народ требует привлечь дворников и гардеробщиц! Иначе будет великая несправедливость по отношению к можновладцам с 30 летним стажем.
показать весь комментарий
13.03.2021 11:12 Ответить
этот поцреот на Черкащине самовольно загородил проход к земельным участкам, *********** нарезаны атовцам, так, что охрана не пропускает собственников на их же участки. Вот и все , что нужно знать про эту зеленую падаль, маскирующуюся под патриота
показать весь комментарий
13.03.2021 11:30 Ответить
Дебилы, учите Конституцию, в 80-й статье четко написано: депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования.
показать весь комментарий
13.03.2021 13:28 Ответить
Не знає ? А спитати у сусідньому кабінеті важко ? Він його зам.
Інакше як знущання, слова Данілова спримати не можна.
показать весь комментарий
13.03.2021 15:33 Ответить
СМЕШНЫЕ ПОРНОХОБОТЫ ИЗ СЕКТЫ СВЯТОГО ПЕТРА ОПЯТЬ В ТЕСНОМ СТРОЮ С РФИЯНЦАМИ НАКИНУЛИСЬ НА ЗЕЛЕНСКОГО И ДАНИЛОВА ДОКАЗЫВАЯ ЧТО ВСЁ ЭТО ИМИТАЦИЯ БУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. НО ПРИ ЭТОМ ЗАБЫВАЯ ПРОСТЕЙШИЙ И ЛОГИЧНЫЙ ВОПРОС К НИМ И К ПСЕВДОПАТРИОТУ ПЕТРУ ШЕКОЛАДНАЯДУПА, - АЛЛЁ, УБОГИЕ А ПОЧЕМУ ТАКОЙ ИЗ СЕБЯ ВЕСЬ ПАТРИОТ ЗА ВСЕ СВОИ ПЯТЬ ЛЕТ ТАК И НЕРЕШИЛСЯ ДАЖЕ НА ИМИТАЦИЮ РАЗБОРОК ПОЛЁТОВ В ХАРЬКОВСКИХ СОГЛАШЕНИЯХ С МЕДВЕДЧУКОМ, И МНОГОЕ ДРУГОЕ????
ШО, ВРЕМЕНИ НЕХВАТИЛО???? ОТКЛАДЫВАЛ ВСЁ НА ЧЕТВЁРТЫЙ СРОК????
😆😅🤣😂😉😄😃😝🤪😜😛
показать весь комментарий
13.03.2021 17:01 Ответить
ну и что что он готовил эти "соглашения"
непричастен и все тут
Виноваты Антоненко,Стерненко и другие патриоты
показать весь комментарий
13.03.2021 18:14 Ответить
Кстати, прекрасный способ расправиться с конкурентами у корыта - Тимошенко и ей подобными...
показать весь комментарий
13.03.2021 20:12 Ответить
 
 