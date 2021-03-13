Мне не известно, причастен ли Демченко к Харьковским соглашениям. Если следствие выявит чью-то вину - будут отвечать независимо от фамилий, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Независимо от должностей и фамилий, лица, которые были причастны к подписанию Харьковских соглашений, будут нести ответственность.
Об этом заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", комментируя вопрос причастности первого заместителя Аппарата СНБО Руслана Демченко к подготовке Харьковских соглашений, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я могу сказать, что если кто-то, - не имеет значения, кто - из должностных лиц был причастен, он должен за это отвечать. Был ли господин Демченко причастен или нет - мне не известно. Если в процессе следствия, в процессе расследования, которые будут проводить следователи, что-то будет выясняться, еще раз - не имеет значения фамилия, имя, отчество, имеет значение позиция, которую будет занимать следствие... Вы слышали выступление Президента, он четко сказал: индульгенции ни у кого нет, если человек виновен, он должен отвечать", - заявил Данилов.
Ранее Цензор.НЕТ также сообщал со ссылкой на заявление Данилова, что СБУ проверит, не получил ли кто-то из тогдашних депутатов взятку за то, что поддержал "харьковские соглашения".
Напомним, ранее СНБО поручил СБУ проверить, нет ли государственной измены в действиях 236 депутатов, которые в 2010 году поддержали ратификацию "харьковских соглашений". С перечнем депутатов можно ознакомиться здесь.
Пожалуйста, подождите...
Порятунок татарова всіма узеленськими, взагалі, відійшов на хрін знає який план.
(не дождавшись ни одной люстрации...даже от новых лиц)
непотопляемое...или бесценное?
А последствия потом пытались повесить на Тимошенко.
Эта зе-тварь ответила, что оно поставками электроэнергии не занимается...
Та же Тимошенко чуть ли не в одиночку боролась с харьковскими соглашениями. Потом на нее еще и ответсвенность за них пытались повесить в части газового договора.
Хотя после голосования радой и внесения туда правок это уже ни разу не её договор.
блин нельзя сразу после Рыбникова коментировать...
Як записано в законодавстві - це дорадчий орган при президенті. Він там головує і приймає всі рішення.
І цей шлях призведе до диктатури.
Точно так у 20-30-ті роки вишукували.
Треба найперше відповідально ставитись до свого вибору всіх гілок влади під час голосування. А гвалтувати Конституцію - оце і є справжній кримінал.
Інакше як знущання, слова Данілова спримати не можна.
ШО, ВРЕМЕНИ НЕХВАТИЛО???? ОТКЛАДЫВАЛ ВСЁ НА ЧЕТВЁРТЫЙ СРОК????
😆😅🤣😂😉😄😃😝🤪😜😛
непричастен и все тут
Виноваты Антоненко,Стерненко и другие патриоты