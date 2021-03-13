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Спасенные с затонувшего у берегов Румынии судна моряки вернутся в Украину на следующей неделе, - посольство

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Спасенные с затонувшего у берегов Румынии судна моряки вернутся в Украину на следующей неделе, - посольство

Вчерашние поисковые работы румынских военных спасателей завершились безрезультативно. Корабль ВМС Румынии покинул место аварии. Сегодня в 7 утра поиски были возобновлены силами и специальными судами Береговой охраны Пограничной полиции Румынии и Морской судоходной администрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Румынии.

"Спасатели ищут тело погибшего капитана затонувшего судна (в самом начале его зафиксировали в районе аварии, но не смогли поднять на борт спасательного судна), а также первого помощника капитана, который с начала поисковой операции считается пропавшим без вести", - сказано в сообщении посольства.

Кроме этого подчеркивается, что состояние спасенных моряков удовлетворительное. Все они будут находиться под медосмотром в больнице г.Констанца до 15 марта. Вчера им вручили свидетельства для возвращения в Украину.

"В зависимости от состояния здоровья и срока завершения ряда следственных действий румынских правоохранительных органов, возвращение украинских моряков на родину следует ожидать на следующей неделе", - добавили в посольстве.

Все моряки обеспечены одеждой и надлежащим питанием.

Как сообщалось, 11 марта у берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 украинцами на борту. 10 моряков спасены, 2 погибших, продолжались поиски 1 человека. Позже МИД обнародовал имена погибших и пострадавших граждан Украины.

Напомним, это не первое судно с украинским экипажем, затонувшее в акватории Черного моря .

Так, в январе-2021 у берегов Турции потерпел крушение российский сухогруз "Арвин".

На затонувшем судне находились 10 украинцев и два иностранца. Два человека погибли, шестерых спасли, еще четверо пропали без вести.

Читайте также: ВМС Румынии направили вертолет для транспортировки украинки, пострадавшей в результате крушения судна в Черном море

Автор: Ірина Дашківська
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Язык не поворачивается назвать этих моряков украинскими ...
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13.03.2021 10:49 Ответить
Кто тебе разрешал открывать рот, чмо?
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13.03.2021 17:16 Ответить
Слава богу, торжественно встретим героев.
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13.03.2021 10:59 Ответить
Посадить пару владельцев этих корыт, которые эти речные плоскодонки советской постройки в море отправляют, они будучи новыми зимой не эксплуатировались, и работали только на реке, а теперь появились судовладельцы типа оксаны марченко, для нее народ- биоматериал, можна на ржавом 50-летнем речном корыте, зимой и в море...
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13.03.2021 12:27 Ответить
Какой болван идет туда работать.Во первых,-все эти волго-балты такое старье,что удивительно,как они и при хорошей погоде не разваливаются.А во вторых, где-то с середины октября до середины апреля,-это период осенне-зимних штормов и выходить на волго-балтах в море-самоубийство.Они длинные,и их ламает на волне,как трухлявую щепку.
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10.05.2021 02:06 Ответить
 
 