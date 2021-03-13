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Зеленский на съезде "Слуги народа": Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский на съезде

Партия "Слуга народа" постепенно очищает свою команду от засланных казачков и случайных людей.

Об этом сегодня, выступая на съезде партии "Слуга народа", заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей, есть и такие, которые каким-то образом попали. Мы готовы двигаться дальше. Если в этом зале есть те, кто готов опустить руки или до сих пор не осознал разницу между настоящим мнением народа и своим Фейсбук-пузырем, лучше встаньте и уйдите сами", - отметил он.

Он также заявил, что требует от "Слуги народа" быть постоянно на передовой изменений и сосредоточиться на важных законопроектах. 

"Должны думать на несколько шагов вперед....Партия должна быть источником инициатив и реформ", - отметил он.

Читайте также: "Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+51
Угу, від ФСБшника Єрмака, друга ЯнукОвоча - Татарова, Демченка, Бужанського, гвалтівника Іванісова вже очистив)))
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13.03.2021 11:33
+48
очищаете, точно-точно - Татаров с Портновым подтвердят
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13.03.2021 11:34
+45
Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей, - Зеленский на съезде "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 4306
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13.03.2021 11:36
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Сутенер аптиМайдану
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1085805.0
Для тих хто не в темі: журналіст Бігус вчора на ютубі розмістив розслідування його команди щодо "журналіста" Дубинського.
Жахливі подробиці як брехню поширювали у суспільстві на догаду злочинній владі. Саме такі дії вбивають віру людей у себе, спотворюють сприйняття світу.

Справа навіть не про Майдан. Справа про базові людяні цінності та паразитування на їх.
Хто ще не бачив
Пока у населения не будет брезгливости к подобным ублюдкам, пока не будет работать внутренний логический и арифметический контроль входной информации - эта херня будет вечной
Медіа шльондри шкодять суспільству значно більше, ніж навіть злочинні угруповання чи серийні вбивці.
Їхне сміття, яке ллеться з ТВ та інтернету з легкістю годує мізкі людей, у яких відсутне критичне мислення. Як приклад діяльність дубінського. Цього Гапона непогано б десь на Майдані підвисити за тестікули.
Адже ЙОГО БРЕХЛИВІ СЮЖЕТИ ПРОВОКУВАЛИ ВОРОЖНЕЧУ У СУСПІЛЬСТВІ, ТА СПОТВОРЮВАЛИ ПРАВДУ НА ДОГАДУ БАНДІ ЯНУКОВІЧА.
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13.03.2021 19:36 Ответить
Народный депутат Украины из "СЛУГИ народа" Сергей Литвиненко может быть замешан в уголовном деле об убийстве титушками активиста Юрия Вербицкого в 2014 году. ": https://www.dialog.ua/ukraine/195154_1574421777
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13.03.2021 19:38 Ответить
К ЛЮДЯМ НАЗЫВАЮЩИХ СЕБЯ ВОЛОНТЕРАМИ, АКТИВИСТАМИ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИМНОПЕНИЕМ, ПАТРИОТИЗМОМ, Я ОТНОШУСЬ АБСОЛЮТНО ОТВРАТИТЕЛЬНО", -

ЗАЯВИЛ ПОРТНОВ.
http://news24ua.com/ya-otvratitelno-otnoshus-k-volonteram-kotorye-uvlekayutsya-gimnopeniem-portnov
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13.03.2021 19:40 Ответить
13.03.21
Свежий рейтинг Форбс.
Коломойский +800 млн долл за год правления ЗЕленского
Пинчук +900 млн долл за год правления ЗЕленского
Жеваго +1,1 млрд долл за год правления ЗЕленского
Новинский +600 млн долл за год правления ЗЕленского
И это - только первая пятерка!
=================
То есть - буквально за первый год, ЗЕкукла отбила своим бенефициарам половину их состояний.
И теперь, кукла должна сделать вид, как героически "борется с непосильно нажитыми состояниями" в том числе и при самом зеленском!
Лоха накормить сериалом "Слуга народа 4" - не в западло!
Nick Vest
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13.03.2021 20:54 Ответить
Он что, в отставку собрался?!
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13.03.2021 21:36 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·7 ч

"Политикам придется поломать голову, придумывая новые предвыборные обещания. Мы за 2 года сделали то, что другие не смогли за десятилетия" Зеленский на съезде. 1. За полтора года угробили экономику. 2. Увеличили госдолг на 60%
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13.03.2021 21:45 Ответить
Поки в Зе клоуна за спиною копошаться такі гниди як Татаров, Демченко, Єрмак - ціна його слову нуль.
Моральні зелені уроди
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13.03.2021 21:48 Ответить
Только не нужно опять говорить в духе - царь хороший, бояре плохие. Основной моральный урод - сам Зе клоун и пока ОНО у власти, татаровых, демченко, ермаков... будет все больше, пока, с*ки, окончательно Украину не угробят.
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14.03.2021 05:26 Ответить
так почему ***** у писюнопианиста рейтинг 20 проц а не ноль или еще ниже плинтуса --- или народ совсем ******* или он неплохой писюнопианист окруживший себя ермаками . татаровыми . бенядиктовыми и прочей рыгоанальной ********* . а бенька засунул мохнатую руку в дупу и крутит чучело куда хочет --- дедушка ДЖО уже санкции на мохнорылого . а эта гнида в ответ пороха вспоминает -- все из роли сценического дурачка не выйдет никак --- вот выбрали так выбрали презердента
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14.03.2021 06:25 Ответить
Купка дибілів з ініціативою....аж страшно..ЗЕбидло.
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13.03.2021 22:16 Ответить
А нахера вы их туда брали? Очистители хреновы...
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14.03.2021 00:14 Ответить
Украина 24 июля 2019, 10:16
Зеленский взял в свою команду "серого кардинала" украинской политики, уволил и переназначил Руслана Демченко на должность советника президента.
Ранее сообщалось, что в округе № 14 в Винницкой области победила кандидат от пропрезидентской партии Ирина Борзова, дочь продюсера шоу "Лига смеха" и владелица бизнеса в оккупированном Крыму.
Так, президент Зеленский подписал два указа. Первым - №547/2019 "Об освобождении Руслана Демченко с должности советника президента Украины", он уволил Демченко. Вторым - №548/2019 "Назначить Демченко Руслана Михайловича советником президента Украины", он вернул его.

https://www.dialog.ua/ukraine/184761_1563952091
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14.03.2021 00:50 Ответить
Неужели ЗЕЛЕНА ШМАРКЛЯ, прямо вот так, как сказал, сам встанет и уйдёт???
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14.03.2021 00:54 Ответить
зеленая блевотина во всей красе --- особенно дубинский . бужанский . смаглюк
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14.03.2021 06:10 Ответить
Запор мысли и понос словесный.
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14.03.2021 06:10 Ответить
Дубинского очистили и избрали в Национальный совет громад.
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14.03.2021 08:40 Ответить
дебіл, не зрозуміло зачищаєте від кАзачків чи пАвертаєте?
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14.03.2021 09:23 Ответить
Осталось выгнать главного засланного козачка в стрингах и на шпильках. Более позорного я в жизни не видел.
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14.03.2021 09:30 Ответить
Блазень живёт в альтернативной реальности....
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14.03.2021 10:16 Ответить
Очищение для вас предельно простое. Несколько раз хорошо смыть, потом ёршиком, потом хлорочкой щедро, потом туалетный утенок не жалея и снова хорошо смыть.
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14.03.2021 11:09 Ответить
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