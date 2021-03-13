Зеленский на съезде "Слуги народа": Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Партия "Слуга народа" постепенно очищает свою команду от засланных казачков и случайных людей.
Об этом сегодня, выступая на съезде партии "Слуга народа", заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей, есть и такие, которые каким-то образом попали. Мы готовы двигаться дальше. Если в этом зале есть те, кто готов опустить руки или до сих пор не осознал разницу между настоящим мнением народа и своим Фейсбук-пузырем, лучше встаньте и уйдите сами", - отметил он.
Он также заявил, что требует от "Слуги народа" быть постоянно на передовой изменений и сосредоточиться на важных законопроектах.
"Должны думать на несколько шагов вперед....Партия должна быть источником инициатив и реформ", - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1085805.0
Для тих хто не в темі: журналіст Бігус вчора на ютубі розмістив розслідування його команди щодо "журналіста" Дубинського.
Жахливі подробиці як брехню поширювали у суспільстві на догаду злочинній владі. Саме такі дії вбивають віру людей у себе, спотворюють сприйняття світу.
Справа навіть не про Майдан. Справа про базові людяні цінності та паразитування на їх.
Хто ще не бачив
Пока у населения не будет брезгливости к подобным ублюдкам, пока не будет работать внутренний логический и арифметический контроль входной информации - эта херня будет вечной
Медіа шльондри шкодять суспільству значно більше, ніж навіть злочинні угруповання чи серийні вбивці.
Їхне сміття, яке ллеться з ТВ та інтернету з легкістю годує мізкі людей, у яких відсутне критичне мислення. Як приклад діяльність дубінського. Цього Гапона непогано б десь на Майдані підвисити за тестікули.
Адже ЙОГО БРЕХЛИВІ СЮЖЕТИ ПРОВОКУВАЛИ ВОРОЖНЕЧУ У СУСПІЛЬСТВІ, ТА СПОТВОРЮВАЛИ ПРАВДУ НА ДОГАДУ БАНДІ ЯНУКОВІЧА.
ЗАЯВИЛ ПОРТНОВ.
http://news24ua.com/ya-otvratitelno-otnoshus-k-volonteram-kotorye-uvlekayutsya-gimnopeniem-portnov
Свежий рейтинг Форбс.
Коломойский +800 млн долл за год правления ЗЕленского
Пинчук +900 млн долл за год правления ЗЕленского
Жеваго +1,1 млрд долл за год правления ЗЕленского
Новинский +600 млн долл за год правления ЗЕленского
И это - только первая пятерка!
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То есть - буквально за первый год, ЗЕкукла отбила своим бенефициарам половину их состояний.
И теперь, кукла должна сделать вид, как героически "борется с непосильно нажитыми состояниями" в том числе и при самом зеленском!
Лоха накормить сериалом "Слуга народа 4" - не в западло!
Nick Vest
tZE inform
@tZEinform
·7 ч
"Политикам придется поломать голову, придумывая новые предвыборные обещания. Мы за 2 года сделали то, что другие не смогли за десятилетия" Зеленский на съезде. 1. За полтора года угробили экономику. 2. Увеличили госдолг на 60%
Моральні зелені уроди
Зеленский взял в свою команду "серого кардинала" украинской политики, уволил и переназначил Руслана Демченко на должность советника президента.
Ранее сообщалось, что в округе № 14 в Винницкой области победила кандидат от пропрезидентской партии Ирина Борзова, дочь продюсера шоу "Лига смеха" и владелица бизнеса в оккупированном Крыму.
Так, президент Зеленский подписал два указа. Первым - №547/2019 "Об освобождении Руслана Демченко с должности советника президента Украины", он уволил Демченко. Вторым - №548/2019 "Назначить Демченко Руслана Михайловича советником президента Украины", он вернул его.
https://www.dialog.ua/ukraine/184761_1563952091