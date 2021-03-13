Зеленский на съезде "Слуги народа": Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей

Партия "Слуга народа" постепенно очищает свою команду от засланных казачков и случайных людей.

Об этом сегодня, выступая на съезде партии "Слуга народа", заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей, есть и такие, которые каким-то образом попали. Мы готовы двигаться дальше. Если в этом зале есть те, кто готов опустить руки или до сих пор не осознал разницу между настоящим мнением народа и своим Фейсбук-пузырем, лучше встаньте и уйдите сами", - отметил он.

Он также заявил, что требует от "Слуги народа" быть постоянно на передовой изменений и сосредоточиться на важных законопроектах.

"Должны думать на несколько шагов вперед....Партия должна быть источником инициатив и реформ", - отметил он.

Читайте также: "Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ. ФОТО