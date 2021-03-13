Впервые с декабря количество новых случаев COVID-19 за сутки в Киеве превысило 1 тысячу
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
За минувшие сутки в столице Украины подтвердили 1049 новых случаев коронавируса COVID-19. Это максимальный показатель с декабря 2020 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.
По его данным, заболели 599 женщин в возрасте от 18 до 86 лет, 385 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, 4 девочки от 2 до 17 лет и 31 мальчик от 1 до 17 лет.
За прошедшие сутки зафиксировано 24 летальных случая от вируса, сообщил мэр.
В больницы столицы госпитализировали 114 пациентов. Выздоровели за прошедшие сутки 380 человек.
Больше всего случаев заболевания выявили в районах Дарницком (234), Днепровском (138) и Оболонском (132), рассказал Кличко.
Топ комментарии
+5 Viktor Zotov
показать весь комментарий13.03.2021 11:42
+5 Юрій Ан
показать весь комментарий13.03.2021 11:43
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И еще было бы интересно провести статистику, сколько из последних заболевших, было любителей пакататься на лыжах
Дослідження, опубліковане в жовтні в журналі Indoor Air, розглянуло 318 спалахів в Китаї, в яких було виявлено три або більше випадків. Дослідники поділили спалахи на шість категорій: будинки, транспорт, їжа, розваги, покупки та інші - і вони виявили, що люди в 19 разів частіше заражаються вірусом вдома.
https://research.unc.edu/2020/04/24/household-deemed-most-common-place-for-covid-19-transmission/ До аналогічного висновку прийшли дослідники в Університеті Чапел-Хілл в Північній Кароліні: вони виявили, що будинок є найпоширенішим місцем передачі "ковіду".
А ти особисто сам поміркуй без тіх вчених, як ти можешь захворіти ковідом, сидячи вдома, та не зкім не входячи в контакт????????Так шо не мели дурниць
Единственной силой, которая могла бы смести этот режим, является армия.
Но армейская верхушка, очевидно, в доле с Даниловым. Они уже договорились с Грефом о сдаче Украины.
У него много планов. Начиная от добычи сланцевого газа на Юзовском месторождении, и заканчивая финансированием украинского госбюджета от грефовского Сбербанка.
Эти ребята - не добрейший Порох. Они пришли крепко и надолго.