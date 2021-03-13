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Новости Политика Украины
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голосование (1381) Зеленский (16621) Слуга народа (2548)

Когда речь идет о принципиальных вещах - на табло всегда должно быть минимум 226 голосов "Слуги народа", - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Когда речь идет о принципиальных вещах - на табло всегда должно быть минимум 226 голосов

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов "Слуги народа" демонстрировать единство при принятии важных законопроектов.

Об этом он заявил сегодня, выступая на съезде партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ.

"Единство! Мы никогда не сделаем нашу Украину единой, если сами не будем сплоченными. У вас может быть дискуссия относительно деталей, но когда речь идет о принципиальных, важных для страны вещах, на табло всегда должно быть минимум 226 голосов, наших голосов, голосов "Слуги народа". Вам должно быть все равно, как голосуют другие партии, пусть это останется на их совести ", - отметил он.

Читайте также: Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей, - Зеленский на съезде "Слуги народа"

Он также призвал депутатов забыть о словах "Да, но", когда речь идет о выполнении обещаний по отношению к избирателям. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+30
Т.е. когда на кону интересы папы Бени, то все должны отработать пайку.
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13.03.2021 11:42
+14
фух!.. я думал они,нидайбох,поумнели... Когда речь идет о принципиальных вещах - на табло всегда должно быть минимум 226 голосов "Слуги народа", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2694.
а тут все то же-нагибание к единомыслию.
пронесло нас в очередной раз
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13.03.2021 11:46
+13
Вы уже Всю Украину сплотили
...против себя. Когда речь идет о принципиальных вещах - на табло всегда должно быть минимум 226 голосов "Слуги народа", - Зеленский - Цензор.НЕТ 31
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13.03.2021 11:48
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Т.е. когда на кону интересы папы Бени, то все должны отработать пайку.
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13.03.2021 11:42 Ответить
Пізно. вже третину фракції розкупили Рижий і Бєня, чи навпаки.
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13.03.2021 11:56 Ответить
226 плевков тебе в табло -это легко
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13.03.2021 11:43 Ответить
Татьяна, скажіть, а як у Зеленського індійська підробка вийшла вдвічі дорожчою від справжньої вакцини?
Коли йдеться про принципові речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 голосів "Слуги народу", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7204
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13.03.2021 13:17 Ответить
Не смешите мови тапочки!!!"Депутати"...(...).
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13.03.2021 11:43 Ответить
о принципиальных вещах.-Одинаково принципиальных для Коломойского и Ахметова.
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13.03.2021 11:43 Ответить
Вова! Робота Парламенту не може бути не принципіальною...
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13.03.2021 11:43 Ответить
Когда речь идет о принципиальных вещах - на табло всегда должно быть минимум 226 голосов "Слуги народа", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9271
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13.03.2021 11:44 Ответить
Тетяна Чорновол- душевнохвора людина.

І має на це повне право і об'єктивні підстави.
Ми ставимося до неї з повагою і розумінням.
Але це не привід цитувати її нам заради розваги чи досухатися її порад.
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13.03.2021 16:58 Ответить
Принципиальный вопрос - откуда у олигархов яхты и дорогие виллы за рубежом.

А простые украинцы - обеднели совсем
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13.03.2021 11:45 Ответить
Долой олигархов и их МОНОПОЛИЗМ
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13.03.2021 11:46 Ответить
фух!.. я думал они,нидайбох,поумнели... Когда речь идет о принципиальных вещах - на табло всегда должно быть минимум 226 голосов "Слуги народа", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2694.
а тут все то же-нагибание к единомыслию.
пронесло нас в очередной раз
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13.03.2021 11:46 Ответить
Когда речь идет о принципиальных вещах - на табло всегда должно быть минимум 226 голосов "Слуги народа", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5205

...
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13.03.2021 11:48 Ответить
Вася, а теперь, скажи всё это на нормальном ... поэтическом языке.
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13.03.2021 11:49 Ответить
///
Однажды Шкрека, с криворожского болота
случайно выбрали планктоном управлять...
Тот сразу в пузыри - наполеончик, что ты!
И, ну, на каждой кочке булавой махать.

- Стрекоз всех вон! Заколебали!
Бобров - налогами на зубы обложить.
И плавунцов к ногтю, чтоб не мешали
цивилизованно амёбов...дальше разводить.

Здесь всё разрушить! Там будут обедать,
А на торфянике по центру будет шапито..
Мне подфартило высшей властью ведать!
Я вам не лох! Я преЗЕдент? Иль хто?

Взроптали аисты: «От бесталанные паскуды!
Чтоб черт обратно вас в Квартал увлёк!
Нам мало, что тритоны все оттуда -
Так нате - мамыРимы ушленький сынок...

А Шкреку что? Он весел, позитивен!
Он самому х.ло у бельма заглядал..
А тот кивал, мол, всё в порядке - эффективен…
Пока.... капец однажды не настал.

Опять исполнЯсь значимости важной
на новой кочке надуваясь пузырём
Шкрек оступясь, на сук наткнулся влажный -
Бабах! И нету бубы.... только тишина кругом.

Мораль:
коль, выбран большинством - веди себя нормально
и прежде кваканья, подумай наперёд,
что всяк пузырь, раздутый аномально
всегда на тощий зад свой приключение найдет !!!
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13.03.2021 11:55 Ответить
Є такий ресурс - генератор поезії. Так ось, ще наприкінці 2018 (за півроку до виборів) він згенерував щось пророче про Зе, у якого в Україні нема коріння - тільки квартальні сміх*йочки та хуцпа.
І навіть прозоро натякнув, що Зюзя - рептилоїд ("внеземной иудей")... Коли йдеться про принципові речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 голосів "Слуги народу", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8012

Коли йдеться про принципові речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 голосів "Слуги народу", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7790
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13.03.2021 12:07 Ответить
что-такое в воздухе носилось
предвещая беду ))))
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13.03.2021 12:10 Ответить
Вы уже Всю Украину сплотили
...против себя. Когда речь идет о принципиальных вещах - на табло всегда должно быть минимум 226 голосов "Слуги народа", - Зеленский - Цензор.НЕТ 31
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13.03.2021 11:48 Ответить
Не слишком ли громкое заявление - всей Украиной считать одного себя и троих вас поддержавших?
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13.03.2021 12:01 Ответить
що цікаво: юзер Василь Худотеплий - типовий 73/43%зебіл (я поки що не розібрався - якого сорту? сволота, нацжон, чи навіть зажоп... ну, це попереду) - але тут я йому принципово лайкнув
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13.03.2021 12:13 Ответить
тот, кто своими делами перед народом Украины ежедневно талдонит "Да, но",не выполняя обещания, призвал депутатов забыть о словах "Да, но",
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13.03.2021 11:49 Ответить
Зеля, тебе накидать список принципиальных вещей?
Я начну, а народ накидает:
- Арест и срок уродам, слившим операцию по вагнеровцам
- Арест и срок Бене и ему подобным чумаходам с конфискацией и национализацией всего и вся.
- Арест и срок Вовку и его шараге, с конфискацией всего и вся
- Арест и срок уродам, отмывшим ковидный фонд на вэлыком крадивныцтве.
- Полный отчет по оманскому зашквару.
- Про тарифы, млять, не забудь
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13.03.2021 11:51 Ответить
Принципиальный вопрос - почему в Украине нет баз НАТО ?
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13.03.2021 11:52 Ответить
Полтавский и миргородский аэродромы давно нужно предложить НАТО или Штатам для дислокации их "оккупационной" авиации на теренах Украины.
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13.03.2021 11:56 Ответить
вы мне сейчас напомнили бубин вопрос-претензию к Байдену - "а почему мы еще не в НАТО?"
ответ простой и незатейливый - все ждут когда цирк закончится и клованы уйдут,
а уже потом можно о чем то начинать говорить.
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13.03.2021 11:58 Ответить
Знаете, слушая некоторых внутри Украины , появляется осторожное предположение , шо он пройдёт на другой срок. Бо на финише будет ОПЗЖ И ЗЕ.

Добавлю - я за Зе не голосовала .

А если он даст возможность вввозить простым людям хорошие европейские авто без растаможки - то 100 % пройдет. Ибо заробитчане - а их 2 млн ( с семьей и роднёй все 7 млн) ненавидят тех, кто сделал закон про евробляхи . Умные политики всегда используют такой момент себе в пользу. Если сам не сообразит - то ему подскажут политтехнологи
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13.03.2021 12:14 Ответить
Тобі ті євробляхи- головна причина жити, я бачу.
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13.03.2021 13:24 Ответить
А ты продолжай ездить на своём ржавом корыте 😀😀😀
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13.03.2021 13:51 Ответить
Моя не іржава від слова взагалі. Дверку пасажирську тіко один даун на євроблясі у салон загнав. Добу рихтували, таки міняти доведеться. І коли влупило мінус 32 на відміну від власників євроблях один я на роботу машиною поїхав. Взагалі, народ наївся євроблях. Вони після купівлі сипатися починають. Ви, європейці, хитрі. Весь моторесурс викатаєте, а потім аби ще й продати.
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13.03.2021 13:56 Ответить
Да знаю я на кого ты работаешь 😀😀😀
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13.03.2021 14:14 Ответить
За логікою ЗЕбіла, на це питання чомусь має відповідати Байден)))
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13.03.2021 12:01 Ответить
😀😀😀
А кто ещё?

Не с этих же спрашивать ? Им и без НАТО не бедно жить
Коли йдеться про принципові речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 голосів "Слуги народу", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5656
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13.03.2021 12:16 Ответить
РНБО всем составом в Раду и по горячему следу, не откладывая. Пенсии, тарифы и все, что касается выживания, прописать НЕ ПРИНЦИПЕАЛЬНЫЕ ВЕЩИ.
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13.03.2021 11:52 Ответить
в ВР ще не вистачало всього складу РНБО... Там і так чверть його складу, з тих, що голосують.
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13.03.2021 11:56 Ответить
ЗЕлядям во внутреннем чате СН пишут какие кнопки по каким вопросам нажимать.

Такую "принципиальность" может и дрессированная мартышка проявлять за банан.
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13.03.2021 11:53 Ответить
когда на "табло" зели увидим государственика? а не кловуна заглядывающего в дупу агрессору.
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13.03.2021 11:54 Ответить
ніколи.
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13.03.2021 11:54 Ответить
не пойняв, так це з'їзд партії, чи з'їзд нардепів?
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13.03.2021 11:54 Ответить
Одно абсолютно равно другому. Ну, так совпало...
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13.03.2021 11:59 Ответить
"Сначала намечались торжества, потом аресты; потом решили совместить"
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13.03.2021 12:23 Ответить
Ржунимагу! Пацталом! Коли йдеться про принципові речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 голосів "Слуги народу", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5874 Коли йдеться про принципові речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 голосів "Слуги народу", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5874 Коли йдеться про принципові речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 голосів "Слуги народу", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5874
Спасибо! Хохотал от души!
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13.03.2021 12:31 Ответить
Я вот думаю, кому больше подходит кличка "пластилиновая ворона": зеленскому или венедиктовой?
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13.03.2021 11:54 Ответить
кто этот дурак?
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13.03.2021 11:56 Ответить
Коли йдеться про принципові речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 голосів "Слуги народу", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2427
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13.03.2021 11:57 Ответить
Коли йдеться про принципові речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 голосів "Слуги народу", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3673
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13.03.2021 12:00 Ответить
Началось. Уже Данилов вам не нравится. То ли ещё будет. СНБО теперь каждую неделю будет выжимать предателей . Молодцы!
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13.03.2021 12:03 Ответить
ты ты шо? И кого же из предателей посадили? Или хотя бы вручили подозрение? Лечи бошку, ЗЕбилка брехливая)))
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13.03.2021 12:05 Ответить
Сама лечись, зебилка брехливая. Мертведчука каналы закрыли, санкции вам вручили, продолжение следует , ждите, или , хотя бы, иди купи себе сено
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13.03.2021 12:09 Ответить
санкции, ЗЕбилка ту..пая? А-ха-ха))) Компания Мертвечука "Спортмастер" как работала, так и РАБОТАЕТ! Нефть Мертвечуку дали возмозность слить из трубы, и вывезти. ГДЕ ЖЕ САНКЦИИ, ЗЕбилка? И если Мертвечук обвиняется клоунским РНБО в финансировании ТЕРРОРИЗМА!!!, то почему огн не в ТЮРЯГЕ, слабо.умное? Лечи бошку, брехоло
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13.03.2021 12:19 Ответить
Смени тон, хамло, ты не со своей женой общаешься. Второе, государство использует все работающие механизмы для того, чтобы закрыть рупоры кремля в Украине. Это не спонтанное решение, первой ласточкой было выдворение этой падали из переговорного процесса в Минске, куда его внедрил Порошенко, как он говорил , по указке Меркель, но, как оказалось, по своей личной инициативе.
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13.03.2021 12:28 Ответить
хамло ты в зеркале видишь, ту..пое. А закрытие рупоров было при Порохе, когда закрыли Одноглазники, Вконтактике и более 80 раша-каналов. А твой ЗЕл,упа - цирк устраивает. Бо все зрители мертвечуковских каналов, перебрались на НАШ, 24, Интер и т.д. Ну и что поменялось, идио..ттина ЗЕбильная?
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13.03.2021 12:32 Ответить
Из-за вашего тотального хамства и мата форум просто опустел, продолжайте дальше загаживать нормальные издания, потом будет общаться друг с другом
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13.03.2021 13:16 Ответить
Опустєл? А-га-га))) Пиши ще))) Кому треба твоя ЗЕбільна думка?)))
...За останні два роки, статки Медведчука (да-да, того самого, якого вже 22 дні типу угнєтают, вводять і виводять санкції і решту фрікцій совєршают), так ось його статки виросли у 21 раз - з 55 млн доларів до 1200 млн доларів. Ніхреново так чувак під санкціями, ага. Ну і вишеньку вам на ваше дефлопе - за часів Пороха Медведчук збіднів у 5 разів, бо до 55 млн у 2018 році мав 270,5 млн доларів у 2013 році
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13.03.2021 13:44 Ответить
И кого уже выжал?
Все на месте. В тюрьме только Антоненко
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13.03.2021 12:10 Ответить
так вот он какой Гетьман Неньки.
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13.03.2021 11:57 Ответить
То есть Осел сначала набрал в партию людей олигархов , а теперь разговаривает о принципах ? Оно видать уже так мозги высушило регулярным употреблением кокса , что тупо не понимает какой бред несет.
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13.03.2021 11:59 Ответить
Коли йдеться про принципові речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 голосів "Слуги народу", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4337
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13.03.2021 12:04 Ответить
Коли йдеться про принципові речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 голосів "Слуги народу", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9113
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13.03.2021 12:07 Ответить
В контексті останніх рішень РНБО
Ну, а на тих, хто не буде голосувати як потрібно Зеленському РНБО введе санції, а СБУ посадить Коли йдеться про принципові речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 голосів "Слуги народу", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1636
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13.03.2021 12:11 Ответить
Сейчас партия зеленского - это бордель для олигархов. Захотел ахметов провалить закон про экологию предприятий - купил себе четыре десятка слуг и они не голосовали за закон обязывающий предприятия ахметова и прочих установить очистительные сооружения, захотел беня гнать электричество и з ********** - купил себе полсотни герусов и они пролоббировали закон и таких инфидентов уже сотни. Так что зеленский и его говнопартия - шлюхи у олигархов
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13.03.2021 12:13 Ответить
Когда речь идет о принципиальных вещах - маникюрш и аналтабу там вообще не должно быть.
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13.03.2021 12:14 Ответить
Мертвечуків за грати!!! Бені санкції і вручення підозри про корупцію для початку звільнення Татарова і Венедіктовой закриття пропагандонів НАШ решта шо ти гундосиш популізм і все в майбутньму часі та набір загальних фраз які подобаеться лохотрату але ніколи не втілиться в життя так само це було і рік назад друга весна прийшла а посадок нема, сажають тільки патріотів і активістів-і не розпинайся зелене чмо ваша партія слугів скоро буде мати кілька %-все- поїзд пройшов ти обіср..ся блазень вже тобі нічого не допоможе і якраз буде тільки гірше чекаємо на кіно але не від тебе а від bellingcat -а твоя "хуженебудет" вже не актуальна
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13.03.2021 12:16 Ответить
Залишилося іще заснувати "партійну поліцію", ну як у Німетчині у 1933 р. з правом превентивного арешту
Коли йдеться про принципові речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 голосів "Слуги народу", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3785
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13.03.2021 12:18 Ответить
и был же шанс и вроде все правильно делали - не... испугались сами себя и захотели опять не зека, а клована....
следующий хто? судя по стремительной деградации ето должна быть шимпанзе из киевского зоопарка....
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13.03.2021 12:19 Ответить
Коли йдеться про принципові речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 голосів "Слуги народу", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7830
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13.03.2021 12:35 Ответить
Корабельные сосны, насильники-уголовники, воры, аферисты за денежки проголосуют за любые законопроекты, за любую хрень и отстой...
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13.03.2021 12:53 Ответить
А методічки видадуть!?... Коли йдеться про принципові речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 голосів "Слуги народу", - Зеленський - Цензор.НЕТ 272
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13.03.2021 13:18 Ответить
Коли йдеться про принципові речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 голосів "Слуги народу", - Зеленський
Я це слабо уявляю, бо коли дивлюся на табло Гідранта мені весь проглядається Беня і Ко!
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13.03.2021 13:55 Ответить
Ради этих голосов весь это мудакопровод СН и делался.
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13.03.2021 16:46 Ответить
чувачьок, тебе никто ниче не должен!
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13.03.2021 16:50 Ответить
 
 