Когда речь идет о принципиальных вещах - на табло всегда должно быть минимум 226 голосов "Слуги народа", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов "Слуги народа" демонстрировать единство при принятии важных законопроектов.

Об этом он заявил сегодня, выступая на съезде партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ.

"Единство! Мы никогда не сделаем нашу Украину единой, если сами не будем сплоченными. У вас может быть дискуссия относительно деталей, но когда речь идет о принципиальных, важных для страны вещах, на табло всегда должно быть минимум 226 голосов, наших голосов, голосов "Слуги народа". Вам должно быть все равно, как голосуют другие партии, пусть это останется на их совести ", - отметил он.

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Он также призвал депутатов забыть о словах "Да, но", когда речь идет о выполнении обещаний по отношению к избирателям.