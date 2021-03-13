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Новости Политика Украины
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Зеленский (16627) Слуга народа (2548)

Мы за 2 года сделали то, что другие не смогли за десятилетия, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мы за 2 года сделали то, что другие не смогли за десятилетия, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в том, что его команда смогла воплотить в жизни те обещания, которые десятилетиями давали разные политики в Украине.

Об этом он заявил сегодня, выступая на съезде партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы за 2 года смогли сделать то, что другие политики обещали десятилетиями. Теперь им придется поломать голову, чтобы придумать новые обещания для следующих выборов", - заявил Зеленский. 

Он также напомнил "Слугам народа", что они должны защищать интересы 40 млн украинцев.

"Не важно, кто против нас, важно за кого мы. Это более 40 млн украинцев", - отметил Зеленский. 

"Те, кто были друзьями, сейчас бросают в нас грязью", - добавил президент.

Он также уточнил, что власти противостоят олигархи с их СМИ, депутаты, потерявшие мандаты, чиновники, лишившиеся бизнеса, царьки, "потерявшие землю, которая якобы и не продается".

Читайте также: Когда речь идет о принципиальных вещах - на табло всегда должно быть минимум 226 голосов "Слуги народа", - Зеленский

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+72
Политикам придется поломать голову, придумывая новые предвыборные обещания. Мы за 2 года сделали то, что другие не смогли за десятилетия, - Зеленский - Цензор.НЕТ 216
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13.03.2021 12:09
+69
ТУПОЙ ЗЕЛЕНЫЙ ОСЕЛ----на примерах ПОКАЖИ,что сделала твоя ШОБЛА за 2 года ????? ПРОСРАЛИ экономику,ОПУСТИЛИ АРМИЮ ниже плинтуса,КОРРУПЦИЯ расцвела полным ходом и т.д, У ТЕБЯ МОЗГИ НА МЕСТЕ ???????????????????????
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13.03.2021 12:15
+59
Йому звіздіти , що дихати !!)))
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13.03.2021 12:08
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ДАНИЛОВ, ЦИТАТЫ:
Украину разрывают на две части: с одной стороны - Россия, с другой - Америка, и некоторые наши политики не от большого ума ездят туда кланяться.
(Зеленский: Надо ли нам в ЕС и НАТО? Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным )
… Ринат Леонидович Ахметов прошел тяжелую жизнь. Я сам из Луганска, тоже жил на Донбассе и хоронил очень многих своих друзей. Я могу сказать, что Ахметов, выжив в той мясорубке и создав свой нынешний бизнес - далеко не дурак.
Поверьте мне, у него нет желания конкурировать с российскими олигархами.

И как раз на сегодняшний день наши олигархи заинтересованы в том, чтобы Украина была независимой. Единой и неделимой


Еще один вопрос - я бы прекратил эту риторику по поводу бандитов и уголовников в Партии регионов.
Если этот так, то почему они не сидят в тюрьме? Если вы их не посадили, то прекратите на эту тему разговаривать.

Но я понял - старая номенклатура никогда страну строить не будет ( Данилов 59 лет)


Да, власть Кучмы была недемократична, она переходила все границы. Но, тем не менее, власть-то УВАЖАЛИ!
29 БЕРЕЗНЯ 2007
https://www.pravda.com.ua/articles/2007/03/29/3221653/
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13.03.2021 13:55 Ответить
За два роки стільки набрехали,що не набрезали всі за 28 років. чого .го .а брехати вміють. Піар і брехня--головна їх перевага.
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13.03.2021 14:01 Ответить
это что например?
повысил комуналку в 2 раза ?
продукты питания в 2 раза?
убил микро и средний бизнес ?
действительно такого ещё никто не делал.. даже янукович был умнее
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13.03.2021 14:02 Ответить
Що вже когось посадили з бандитів-олігархів?
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13.03.2021 14:09 Ответить
у мене питання- воно читає коменти українців на цензорі?
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13.03.2021 14:10 Ответить
А навіщо йому вміти читати - цим у нього мендель займається!
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13.03.2021 14:17 Ответить
А воно що, ще й читати вміє???
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13.03.2021 14:37 Ответить
Рахит бл.... Членограй.
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13.03.2021 14:14 Ответить
Да уж! Что, что , а врать зеленсий умеет похуже путина!! Зеленский , со своей безграмотной бандой кухарок и баянистов, так наруководил Украиной за два года,. что вся страна оказалась в глубокой жопе!! Придурки безмозглые!!!!!! Скорее бы вас уже вышвырнули из Банковой!! Ваше присутствие там токсично для всех украинцев!!
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13.03.2021 14:19 Ответить
Безполезно, выберут новых и начнется все по новому кругу. Нет в Украине реальных украинских лидеров.
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13.03.2021 14:27 Ответить
которым можно доверять. Все рвутся во власть для решения личных вопросов.
"Гроші це влада, а влада це ще більші гроші" (С)
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13.03.2021 14:29 Ответить
Україна має бути парламентською республікою. Українці визнають лише колективно прийняті рішення. Так було завжди з часів козаччини. Кожен українець - сам собі гетьман. Такий менталітет народу. І ніякий президент українському народу не буде лідером. Тим більше у сто крат, коли цей президент не є етнічним українцем. Це закон природи для цієї землі під назвою Україна і для її народу.
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13.03.2021 17:59 Ответить
Политикам придется поломать голову, придумывая новые предвыборные обещания. Мы за 2 года сделали то, что другие не смогли за десятилетия, - Зеленский

ХХХХХ
)))))
Недоумок Зеленский, с одной стороны да, вы столько напридумывали, что переплюнуть вас будет сложно. Но.
Снимается продолжение сериала про Голобородько. В продолжении Голобородько оказывается колаборантом, изменником, кидающим за решетку партриотов, волонтеров, активистов. Но кандидат на президентское кресло, видя как страдает народ, какой в стране начался разгул реакции, не может ждать три года до следующих выборов, которые Голобородько попытается фальсифицировать и принимает решение ликвидировать Голобородько. Пиф-паф и в дамки, недоумок
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13.03.2021 14:34 Ответить
Сколько не говори слово "халва", во рту слаще не станет. Ты явно бредишь.
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13.03.2021 14:35 Ответить
Бывает, и комар себя орлом считает, поскольку крылья есть, и он на них летает.))
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13.03.2021 14:57 Ответить
Да,просрать и развалить все за два года не удавалось еще никому.
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13.03.2021 15:00 Ответить
Чому не смієтесь?Що не смішно?
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13.03.2021 15:05 Ответить
а то, это что?
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13.03.2021 15:08 Ответить
Лозкнг будет только один.Загоним клоунов обратно в цирк!!
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13.03.2021 15:15 Ответить
ЗЕкоманда наклала і кладе такі купи лайна що прийдеться розгрібати десятиліттями.
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13.03.2021 15:25 Ответить
Заява Президії Центральної Ради партії "Європейська Солідарність": "Від політики окозамилювання з допомогою "відосиків" президента Володимира Зеленського час перейти до реальних справ і відповідей на ключові для країни питання України. Банкова натомість прагне створити димову завісу".
Ця завіса має відволікти увагу суспільства від неспроможності некомпетентної влади невігласів та дилетантів дати відповідь на чотири ключових виклики.
По-перше, ескалація на фронті, яка розвінчує дворічний міф Зеленського про перемир'я.
По-друге, це - нездатність влади захистити країну від пандемії. Ніхто в світі не був до неї готовий, але одні за рік організували захист своїх країн, включно з масовою вакцинацією, інші, як Зеленський - провалили.
По-третє, Офіс Президента хоче замести свої сліди у "Вагнергейті", коли є очевидною причетність найближчого оточення глави держави до зливу росіянам секретної інформації про спільну спецоперацію українських та західних спецслужб.
По-четверте, Банкова хоче відволікти увагу від санкцій проти Коломойського, які насправді є чорною міткою самому Зеленському.
Санкції США проти Коломойського означають, що сам Коломойський офіційно визнаний корупціонером, а його кошти - брудними. Тож настав час переходити від загальних фраз про «деолігархізацію» до конкретних кримінальних справ і підозри олігарху Ігорю Коломойському, якого США визнали причетним до глобальної корупції.
В цьому контексті правоохоронцям варто дати відповіді і на питання про мільйонні виплати корупційних грошей Коломойського структурам Зеленського. І зайнятися поверненням цих грошей, виведених в офшори, в український бюджет. Так, повернення державі грошей, вкрадених Коломойським, має починатися з «95-го кварталу». Команда Зеленського протягом майже 10 років отримувала від цього одіозного олігарха десятки мільйонів щедрих вливань, в тому числі і шляхом вимивання фінансових ресурсів з рахунків пограбованого ПриватБанку.
Варто було б звільнити людей Коломойського з високих посад в Уряді, Офісі Президента, парламенті, Нацраді з питань телебачення та радіомовлення, державних компаніях, за допомогою яких він продовжує впливати і заробляти.
Виключити із фракції "Слуги народа" десятки народних депутатів, обраних за квотою Коломойського, яку йому, обманюючи виборців, надав особисто Зеленський.
Необхідно переглянути закони та інші рішення, на основі яких за участі або при потуранні Зеленського Коломойський протягом двох років отримав десятки мільярдів гривень.
У "Європейській Солідарності" не вірять в те, що Зеленський здатен виконати ці вимоги через його страх, що у відповідь на такі дії Коломойський розкаже Україні та всьому світу, із якого глини він зліпив цього Голобородька.
Два роки президентства. Час обіцяти давно минув. Настав час звітувати, звітувати нема чим, а на стадіоні просто засвистять.
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13.03.2021 15:29 Ответить
Лукашенко здоровый человек на фоне Зели. А Зеля совсем плох стал....
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13.03.2021 15:47 Ответить
Вот это и называется "проклятие власти".Человек живет в мире иллюзий,которые старательно поддерживают окружающие его помошники.Он реально знает только то что хочет знать и слышать.Ни один из великих деятелей не считали себя великими,в отличии от мелких и самовлюбленных засранцев.
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13.03.2021 16:07 Ответить
Господи помилуй нас. Избавь нас быстрее от этого тупого ЗЕ, пока пока люди не совершили страшный грех и не повесили его с его ЗЕбыдлом. Избавь 73% или уже меньше, но все равно избав от зелёного лукавого, и даруй им разум, если он ещё там хоть на один процент присутствует. Аминь.
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13.03.2021 16:21 Ответить
Сделали -падение ВВП на 8%. При Зеленском все годы экономика только падала. Падение уровня жизни украинского народа при быстром росте цен на самое необходимое. Развал государственного управления и медицины при потоках лжи и массовом, бесконтрольном казнокрадстве.
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13.03.2021 16:42 Ответить
Плачу, и плачу( Дебил у власти(
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13.03.2021 16:59 Ответить
Не ломайте голову, тікайте, поки "не наломали дров".
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13.03.2021 18:04 Ответить
Интересно, а когда у нас легализуют травку, хочу такую же)
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13.03.2021 19:16 Ответить
Щоб ти всрався й непи..дів чмо зелене
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13.03.2021 19:37 Ответить
13.03.21
Свежий рейтинг Форбс.
Коломойский +800 млн долл за год правления ЗЕленского
Пинчук +900 млн долл за год правления ЗЕленского
Жеваго +1,1 млрд долл за год правления ЗЕленского
Новинский +600 млн долл за год правления ЗЕленского
И это - только первая пятерка!
=================
То есть - буквально за первый год, ЗЕкукла отбила своим бенефициарам половину их состояний.
И теперь, кукла должна сделать вид, как героически "борется с непосильно нажитыми состояниями" в том числе и при самом зеленском!
Лоха накормить сериалом "Слуга народа 4" - не в западло!
Nick Vest
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13.03.2021 20:55 Ответить
Al Makarski - "То есть - буквально за первый год, ЗЕкукла отбила своим бенефициарам половину их состояний."

Даже не сомневайтесь, просто так эта ze-власть не уйдёт. Её будут держать, как говорят - до последнего. Теперь телеканалы этих олигархов будут из кожи вон лезть, чтобы доказать обычному обывателю, что за окном при зеЛенине - высшее благо.
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13.03.2021 21:44 Ответить
Поставили всю Украину на колени перед ****** и ковидом)))))
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13.03.2021 21:30 Ответить
Кацапи в коментах бісяться.
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13.03.2021 22:02 Ответить
Огласите, пжлуста, весь список!
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13.03.2021 22:06 Ответить
.....а многим дружащим с головой вообще это в голову не приходило .............Мы за 2 года сделали то, что другие не смогли за десятилетия, - Зеленский
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13.03.2021 22:23 Ответить
.....а многим дружащим с головой вообще это в голову не приходило .............Мы за 2 года сделали то, что другие не смогли за десятилетия, - Зеленский
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13.03.2021 22:26 Ответить
це лайно за два роки богато справ наробило, і за кожну справу є статья
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13.03.2021 22:31 Ответить
ЧТО?
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ?!!!

СПИСОК, ФАКИН ЩИТ!!!
Ми за 2 роки зробили те, що інші не змогли за десятиліття, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4081
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13.03.2021 22:40 Ответить
Что они сделали за сегодня:

1. Зеленский на съезде "Слуги народа": Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей.
2. Александр Дубинский вошел в новый руководящий орган партии "СН".
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13.03.2021 22:50 Ответить
Зе-наркоман и "Слуги" за два года НАВРАЛИ столько,
сколько остальные партии вместе взятые наврали за 10 лет!
Ми за 2 роки зробили те, що інші не змогли за десятиліття, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1283
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13.03.2021 23:20 Ответить
Так всра** ся змогли лише ви
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13.03.2021 23:35 Ответить
Сначала ему ссут в уши его подхалимы, а потом он нам...
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13.03.2021 23:40 Ответить
Зробили велике, велике, величезне НІ#УЯ!!!
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14.03.2021 00:28 Ответить
Только власть военных украинцев спасет Украину...
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14.03.2021 01:03 Ответить
Да уж....Главному Слуге смерть от скромности явно не грозит....Главное, чтобы не захлебнулся своими слюнками на фоне самолюбования при выдаче желаемого за действительное.
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14.03.2021 02:12 Ответить
Это точно.
ЗЕ и СН умудрились поломать и похерить даже то, что никогда не ломалось и не херилось.
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14.03.2021 02:42 Ответить
То, что долбанул ОПЗЖ, да, закрыл телеканалы, да, гоняет Шария, да... Но за 25 лет - загнул, ох загнул!
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14.03.2021 03:24 Ответить
не сделали,но натворили делов!
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14.03.2021 06:10 Ответить
зачитайте весь список несделанного - не повысили зарплат, не вывели страну из экономического тупика, не избавились от воров, называющих себя олигархами и т.д. и т.п.
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14.03.2021 07:54 Ответить
Согласен. Только вы не сделали, а наделали, ослы.
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14.03.2021 08:33 Ответить
Вадим Денисенко: "Основа боротьби з дезінформацією від Зеленського - створення своєї "правди" і вибивання з мізків людей можливості адекватного сприйняття дійсності"
Центр протидії дезінформації (як завжди - "найкращий в світі") у Зе презентували, але не запустили. Запуск відкладено до того моменту, коли знайдуть керівника, а знайти його можна тоді, коли вирішать чим цей центр буде займатися. Одним словом - потрібну річ можуть перетворити в фарс по одній простій причині - дезінформацію хочуть звести до фейків проти влади.
Якщо ми говоримо про дезінформацію, то вся наша історія за останні 7 років зводилась до того, що ми під дезінформацією розуміли фейки. І, на жаль, останнім часом ми чуємо з боку влади, насамперед, Офісу президента, про те, що дезінформація призводить до того, що люди щось там неправильно розуміють, і у підсумку фейкова інформація стає причиною нелюбові до влади. Тобто, за великим рахунком, все це дуже мало відрізняється від знаменитого «козлы, которые мешают нам жить» Віктора Федоровича Януковича. Я б дуже не хотів, щоб ми звели правильне починання з подібним центром до пошуків фейкометів, як висловився Єрмак під час презентації центру. Він всю свою промову звів фактично до створення фейків.
Якщо ми хочемо перемагати як держава і народ, то маємо це розуміти і шукати протидію чужій правді, що нав'язує неправильні і злочинні щодо нашої країни і народу істини. От це і є основою боротьби з дезінформацією на сьогоднішній момент - створення своєї правди і вибивання з мізків людей чужої, ворожої для нас і для нашої держави правди. І фейки - лише маленька частина цієї історіі.
Ми поки що не розуміємо, як виглядатиме центр по боротьбі з дезінформацією - чуємо лише якісь загальні фрази. І мене дуже непокоїть, що ми всю дезінформацію зводимо до боротьби з фейками. Для цього є факт-чекінг, який може все перевірити і виявити фейки.
Щодо самого центру, то його створення - лише верхівка айсбергу. На мою думку, це має бути невелика інформаційна структура, що займається виключно одним - медійними речами, і працювати там мають саме медійники. Керівник цього центру повинен бути медійною авторитетною людиною, з якою будуть вимушені рахуватись вороги. Такий собі кумулятивний прес-секретар, що видає правильні меседжі і розвінчує ворожі, неправильні посили. Тоді робота цього центру матиме сенс. Однак є ще нижня частина айсбергу. От там мають бути і кібервійська, і розуміння, як правильно працювати, скажімо, з російськими «Телеграм»-каналами, проводити інформаційні кампанії і моніторити їх ефективність. Це має бути спільна робота і СБУ, і Головного управління розвідки, і цілого ряду громадських організацій. Наразі я, наприклад, нічого не почув про залучення громадських організацій, а вони роблять 50% такої роботи в інших країнах.

Джерело: блог Вадима Денисенка
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14.03.2021 11:07 Ответить
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