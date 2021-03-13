Принципы, с которыми мы шли к власти, не должны меняться в зависимости от политического сезона, - Разумков на съезде "Слуги народа"
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал членов политической партии "Слуга народа" продолжать выполнять программные принципы политсилы, с которыми они пришли к власти.
Об этом он заявил сегодня, выступая на съезде партии, информирует Цензор.НЕТ.
"Команда - это всегда принципы, с которыми мы шли к власти... Важно, чтобы те обещания, те принципы, те задачи, которые мы ставили для себя и которые ставили перед нами люди, не менялись в зависимости от ситуации, в зависимости от волн, от солнца или непогоды на улице, или сезона, в том числе политического. Я очень хочу пожелать, чтобы мы продолжали идти с теми ценностями и принципиальными подходами, которые у нас были, есть и, я уверен, будут оставаться", - отметил он.
Он также подчеркнул, что только работая на общий результат, депутаты смогут достичь результатов.
"Я уверен, что будет еще много задач, вызовов и проблем...Работать надо сообща, с пониманием того, зачем мы пришли", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Ну вас ми знаємо поіменно, а список "людей" хотілося б побачити...
прибарворовать и грабить - и вот воруют и грабят!
И он принял сторону Слуг народа 😀😀😀
чета разумков все норовит против течения гребсти
Какие, в жопу, принцыпы?
Можно перечислить?
Только "за всё хорошее против всего плохоло" - не повторять!