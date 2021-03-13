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Принципы, с которыми мы шли к власти, не должны меняться в зависимости от политического сезона, - Разумков на съезде "Слуги народа"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Принципы, с которыми мы шли к власти, не должны меняться в зависимости от политического сезона, - Разумков на съезде

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал членов политической партии "Слуга народа" продолжать выполнять программные принципы политсилы, с которыми они пришли к власти.

Об этом он заявил сегодня, выступая на съезде партии, информирует Цензор.НЕТ.

"Команда - это всегда принципы, с которыми мы шли к власти... Важно, чтобы те обещания, те принципы, те задачи, которые мы ставили для себя и которые ставили перед нами люди, не менялись в зависимости от ситуации, в зависимости от волн, от солнца или непогоды на улице, или сезона, в том числе политического. Я очень хочу пожелать, чтобы мы продолжали идти с теми ценностями и принципиальными подходами, которые у нас были, есть и, я уверен, будут оставаться", - отметил он.

Он также подчеркнул, что только работая на общий результат, депутаты смогут достичь результатов.

"Я уверен, что будет еще много задач, вызовов и проблем...Работать надо сообща, с пониманием того, зачем мы пришли", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский на съезде "Слуги народа": Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+14
Принципы, с которыми мы шли к власти./ Шефир: "У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, заинтересованных в войне, она закончится. Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет ".- Мы вам так верили, товарищ ШЭфир, как, может быть, не верили себе. Комика в кипе, радостно колотящего хреном по роялю, сделали президентом Украины. Четыреждыуклониста от ВСУ сделали верховным-выше не бывает-главнокомандующим ВСУ. А она не затихает.
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13.03.2021 12:42
+12
да, в нього ще та льовочкіно-овощна закалка. Практика політтехнолога в стані ригів була недаремною особисто для нього.
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13.03.2021 12:31
+10
А по моему шимпанзе от которых мы произошли сильно опережают его в мыслительном процессе.
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13.03.2021 12:29
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Доведите судебную реформу до конца иначе в стране то что все знают будет
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13.03.2021 12:26 Ответить
Два принципи СН - брехати і слугувати не Україні та українському народу - а мафії олігархів та Путіну...
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13.03.2021 19:18 Ответить
Юзик хотели узурпировать полицию? Мне кажется им это удалось
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13.03.2021 19:33 Ответить
первый кто попытался предать, предателей предупреждает, очень символично.
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13.03.2021 12:26 Ответить
Разумков пожалуй единственный из зеленой братии кто дружит с головой и здравым смыслом.Поэтому его и пытаются убрать. Принципы, с которыми мы шли к власти, не должны меняться в зависимости от политического сезона, - Разумков на съезде "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 9996
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13.03.2021 12:26 Ответить
А по моему шимпанзе от которых мы произошли сильно опережают его в мыслительном процессе.
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13.03.2021 12:29 Ответить
да, в нього ще та льовочкіно-овощна закалка. Практика політтехнолога в стані ригів була недаремною особисто для нього.
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13.03.2021 12:31 Ответить
еще эта хитрожопая морда - бывших рыгианалов не бывает -скользкий тип как не пытайся но в политике ничего не светит и вашим и нашим и Мертвечука не обидеть не голосовавши против санкции и против говноканалов также не голосовал тебя раскусили давно есть хитрее тебя
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13.03.2021 12:28 Ответить
"те задачи, которые мы ставили для себя и которые ставили перед нами люди"
Ну вас ми знаємо поіменно, а список "людей" хотілося б побачити...
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13.03.2021 12:28 Ответить
Принципы, с которыми мы шли к власти, не должны меняться в зависимости от политического сезона, - Разумков на съезде "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 4644
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13.03.2021 12:31 Ответить
Твое дело подписывать решения снбо, а не рассуждать о принципах. Принципы потом будут.
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13.03.2021 12:32 Ответить
А принципы и не меняются: шли прибар воровать и грабить - и вот воруют и грабят!
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13.03.2021 12:33 Ответить
А шо, там были принципы?? Интересно какие?....
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13.03.2021 12:34 Ответить
До Разумкова дошло, шо регионалы его используют и выбросят , придя к власти.
И он принял сторону Слуг народа 😀😀😀
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13.03.2021 12:37 Ответить
єто одна и та же сторона.
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13.03.2021 12:47 Ответить
Какие принципы, если вы даже не знаете какая вы партия. То вы либертарианцы, то социалисты, то центристы. Вы даже Киву обскакали по скорости смены взглядов и принципов, если конечно вы не исповедуете принцип врать, врать, и ещё раз врать.
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13.03.2021 12:40 Ответить
беспринципные люди говорят о принципах...
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13.03.2021 12:41 Ответить
Принципы, с которыми мы шли к власти./ Шефир: "У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, заинтересованных в войне, она закончится. Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет ".- Мы вам так верили, товарищ ШЭфир, как, может быть, не верили себе. Комика в кипе, радостно колотящего хреном по роялю, сделали президентом Украины. Четыреждыуклониста от ВСУ сделали верховным-выше не бывает-главнокомандующим ВСУ. А она не затихает.
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13.03.2021 12:42 Ответить
Ви йшли до влади за принципом зробимо їх разом. І зробили аж 73% лохів, а потім зробили ще раз.
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13.03.2021 12:46 Ответить
Саме хітрожопе створіння серед зєлєпукіной шобли!!!!!!
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13.03.2021 12:46 Ответить
а как же тогда пропись новой редакции устава? Принципы, с которыми мы шли к власти, не должны меняться в зависимости от политического сезона, - Разумков на съезде "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 5831
чета разумков все норовит против течения гребсти Принципы, с которыми мы шли к власти, не должны меняться в зависимости от политического сезона, - Разумков на съезде "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 6116
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13.03.2021 12:48 Ответить
Хитрожопый сцикер затеял свою игру. Видя судорожные метания булавоносца и очевидную потерю им части иликтората, сцикер надеется занять ватную нишу. ....Не голосует и даже не ходит на РНБО и прозрачно намекает на "предвыборные принципы" !??
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13.03.2021 12:48 Ответить
Принципы, с которыми мы шли к власти, не должны меняться в зависимости от политического сезона, - Разумков на съезде "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 8843
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13.03.2021 12:52 Ответить
Минуточку!
Какие, в жопу, принцыпы?
Можно перечислить?
Только "за всё хорошее против всего плохоло" - не повторять!
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13.03.2021 12:55 Ответить
та чувак принципы с понятиями просто слегка попутал )
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13.03.2021 13:02 Ответить
Это он о чем? Типа, не того он ожидал От Зеленского? Разумков то представитель партии регионов, а у них были совсем другие цели. Разумков понимал, что в заЖОПе ему не светит, прикинул, что Зеленский победит и Разумков сделает из слуги народа регионы номер 2. А тут "задачи меняются в зависимости от ситуации". Теперь ему надо создавать новую партию и первые после него будут Бужанский и Дубинеску.
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13.03.2021 13:04 Ответить
шли чтобы получать бабки в конвертах от бени
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13.03.2021 13:40 Ответить
Принцип один - интересы Бени. Как на выборах соблюден свято, так и сейчас не оспаривается. Только за два года у руля с избытком добавилось еще оманского дерьмеца. Мне не верите? Ермака спросите.
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13.03.2021 13:47 Ответить
Главные принципы Зеленского и "Слуг народа" - это полное отсутствие всяких принципов в борьбе за власть и деньги, полная пустота в голове и в сердце. Они не боролись за Украину на Майдане и не дрались с ее врагами на фронте, рискуя жизнью и здоровьем, они даже в тылу не особенно старались работать. Получив власть они фактически за 2 года добились одного- падения экономики почти на 8%, снижения уровня жизни народа. и сдачи позиций Украины во внешней политики.
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13.03.2021 15:06 Ответить
Скромняга, интеллигент.
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14.03.2021 09:29 Ответить
 
 