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К середине 2021 года Украина сможет вакцинировать только около 3% населения, - прогноз S&P Global Ratings

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

К середине 2021 года Украина сможет вакцинировать только около 3% населения, - прогноз S&P Global Ratings

Международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что в Украине будут очень медленные темпы вакцинации от коронавируса COVID-19. К середине года будут обеспечены вакциной только менее 3% населения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом говорится в сообщении агентства.

Как отметили в S&P, в первой половине 2021 года Украина должна получить 2,3 миллиона доз - из 8 миллионов гарантированных - через центр всемирного доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX) Всемирной организации здравоохранения. Этого достаточно для введения двух доз на человека для 2,7% населения.

Кроме того, напомнили в S&P, на данный момент власти ожидают 25 миллионов доз из различных источников, чего достаточно для иммунизации 30% населения двумя дозами.

"Однако доставка вакцины, скорее всего, будет медленной", - считают в S&P.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 9 304 человека, всего - 47 541, - Минздрав

Напомним, вакцинация в Украине началась 24 февраля, в ее рамках используется препарат Covishield индийского производства, который изготовлен по лицензии AstraZeneca. Закуплена партия объемом 500 000 доз должна пойти на вакцинацию около 250 000 украинцев.

По данным международного опроса Gallup International, Украина заняла первое место в списке стран, население которых считает, что власть не справляется с коронакризисом. Недовольны решениями правительства 77% украинцев.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+11
Ябы назвал их: Зелные гадёныши
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13.03.2021 12:34
+10
вы помните кого выбирали?

молодые не отягощенные знаниями и опытом ЛИЦА.
так теперь любуйтесь на эти лица
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13.03.2021 12:30
+10
Зеленые негодяи решили, что для украинцев нельзя делать бесплатные прививки: те, кому надо уехать в другую страну (а Европа без вакцинации к себе не пустит), пойдут в платные клиники, а там уже цены будут от 1500 грн. Плавали, знаем, тесты ПЦР тоже были по такой цене.
Если бы эти придурки реально хотели вакцинировать население, то самое умное и доступное было бы нанять иностранную компанию, те в состоянии развернуть сотни пунктов вакцинации за неделю, причем, с украинскими же сотрудниками. Это, в итоге, будет даже дешевле, чем выброшенные, не использованные в срок вакцины.
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13.03.2021 12:30
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ето зеленый турбопрорыв.
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13.03.2021 12:29 Ответить
Степанов нарисует нужную цифру...
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13.03.2021 12:30 Ответить
Зебіли прагнуть знищити всіх людей пенсійного та передпенсійного віку аби не платити їм пенсію. Геноцид - умисне знищення нації не має строків давності, а тому всім зебілам треба готуватися сидіти пожиттєво разом з клоуном і його куратором.
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13.03.2021 13:00 Ответить
вы помните кого выбирали?

молодые не отягощенные знаниями и опытом ЛИЦА.
так теперь любуйтесь на эти лица
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13.03.2021 12:30 Ответить
"с лица воду не пить"...
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13.03.2021 12:31 Ответить
К середине 2021 года Украина сможет вакцинировать только около 3% населения, - прогноз S&P Global Ratings - Цензор.НЕТ 3929
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13.03.2021 12:38 Ответить
Деньги в никуда,провал полный и крайних как всегда не будет. К середине 2021 года Украина сможет вакцинировать только около 3% населения, - прогноз S&P Global Ratings - Цензор.НЕТ 6761
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13.03.2021 12:30 Ответить
думаю крайним, как всегда, сделают Порошенка или Супрун. К середине 2021 года Украина сможет вакцинировать только около 3% населения, - прогноз S&P Global Ratings - Цензор.НЕТ 2864
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13.03.2021 12:35 Ответить
Зеленые негодяи решили, что для украинцев нельзя делать бесплатные прививки: те, кому надо уехать в другую страну (а Европа без вакцинации к себе не пустит), пойдут в платные клиники, а там уже цены будут от 1500 грн. Плавали, знаем, тесты ПЦР тоже были по такой цене.
Если бы эти придурки реально хотели вакцинировать население, то самое умное и доступное было бы нанять иностранную компанию, те в состоянии развернуть сотни пунктов вакцинации за неделю, причем, с украинскими же сотрудниками. Это, в итоге, будет даже дешевле, чем выброшенные, не использованные в срок вакцины.
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13.03.2021 12:30 Ответить
Ябы назвал их: Зелные гадёныши
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13.03.2021 12:34 Ответить
Это какой-то позор?
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13.03.2021 12:33 Ответить
впечатляет..ничего..но жить в совецкой росии с такими темпами не рекомендуется
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13.03.2021 12:45 Ответить
Чемпионы по борьбе с ковидом, дибилы
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13.03.2021 12:35 Ответить
Кловуни якими були, такими і залишились. Дебіли ті хто їх привів до влади.
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13.03.2021 12:38 Ответить
... около 3% ... оставшегося населения.
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13.03.2021 12:35 Ответить
ЗЕпереміга! Ура!!!К середине 2021 года Украина сможет вакцинировать только около 3% населения, - прогноз S&P Global Ratings - Цензор.НЕТ 5484
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13.03.2021 12:36 Ответить
Ну, 3% вакцинированных дебилов тоже неплохо... Хотя учитывая общее количество умственно-ущербных в этой стране, этот процент нужно значительно увеличить.
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13.03.2021 12:36 Ответить
Ковід, зніяковілий і спантеличений, збіжить з України в Антарктиду.
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13.03.2021 12:36 Ответить
К середине 2021 года Украина сможет вакцинировать только около 3% населения, - прогноз S&P Global Ratings - Цензор.НЕТ 1527
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13.03.2021 12:39 Ответить
можливо це і не погано...буде природній імунітет у залишків населення.
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13.03.2021 12:40 Ответить
Выпросили бы лицензию и организовали бы выпуск у себя. Есть кому и как. И даже под небольшой интерес люди бы пошли.....
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13.03.2021 12:41 Ответить
работают по дидовскому дивизу - "лучше меньше да лучше" ))
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13.03.2021 13:03 Ответить
Три процента - это депутаты и им подобные??
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13.03.2021 13:08 Ответить
Обзивати тут цих "майстрів спорту" з боротьби з коронавірусом- це як "дуля в кишені"... Притягнути їх до якоїсь відповідальності тепер, коли при владі ВОНИ, котрі "зробили" ЇХ, напевно, неможливо... Але ВОНИ повинні знати, що за такий злочин "проти народу" покарання буде неминуче!
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13.03.2021 13:08 Ответить
До середини 2021 року Україна зможе вакцинувати лише близько 3% населення, - прогноз S&P Global Ratings - Цензор.НЕТ 9286
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13.03.2021 13:25 Ответить
Остальным 97% мучеников - вечная память. Аминь.
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13.03.2021 13:26 Ответить
Остальные просто переболеют и приобретут коллективный иммунитет естественным путем.
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13.03.2021 13:30 Ответить
Не все.
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13.03.2021 13:58 Ответить
ну испанка была обычным гриппом, однако не многие переболели, а просто ласты склеили.
за то да на Грипп у людей есть хоть какой то иммунитет, хоть все одно умирают от него.
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13.03.2021 16:59 Ответить
И ШО цивилизация кончилась после эпидемии испанки или может из за этого гриппа хоть одна страна с карты пропала . Так вроде нет .Смертность от испанки была выше , бо первая мировая в разгаре была и антибиотиков не кто не изобрел.
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13.03.2021 17:16 Ответить
До середини 2021 року Україна зможе вакцинувати лише близько 3% населення, - прогноз S&P Global Ratings
Решту зебілів буде "вакцинувати" в онлайні канал Г+Г розповідями про "найвеличнішого лідера **********")))
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13.03.2021 14:00 Ответить
Мировое правительство хочет воткнуть уколы таким странам как Украина,Одэрбэйджан(Кремль нерусский и сюда хочет свою туфту воткнуть,ведь их войска не освобождают ГалаБэйЯшар(Кельбаджар) и Лачин ,простому народу России и др.Через пол года никакого " созданного супергриппа" не будет и кто тогда будет в выигрыше? Почему Путин не втыкает себе "укол зонтиком", почему депутаты и министры России бояться, а народ обязывают,каждый день придумывая "новые страшные штамы"???.Посмотрим через полгода(максимум).
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13.03.2021 14:11 Ответить
Интересно,на сколько % к тому времени это самое население уменьшится по вине этих самых "вакцинаторов"?
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13.03.2021 14:12 Ответить
Надо не 3, а 73, так лудшее.
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13.03.2021 14:24 Ответить
Ну если так, то вся вакцинация бессмысленна. Чтобы наработать нужный уровень иммунитета необходимо вакцинировать порядка 80% населения. Иначе эффекта от вакцинации не будет. Если учитывать, что по различным данным срок действия вакцины 9 месяцев, то при таких темпах можно дать только порядка 6% вакцинированных. Посему подобное действо обречено на провал изначально. Значит выбрали не тот путь борьбы. Необходимо создавать эффективные лекарства, которые бы помогали организму бороться с ковидом. А иммунная система сама бы уже нарабатывала антитела в процессе болезни.
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13.03.2021 14:35 Ответить
Итоги вакцинации в Великобритании
https://healthimpactnews.com/2021/460-dead-243612-reported-injuries-from-covid-19-vaccines-reported-in-the-u-k/
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13.03.2021 14:38 Ответить
Вот меня искренне радует , что 73% идиотов в Украине на своей шкуре ощущают последствия своего безмозглого выбора.
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13.03.2021 14:48 Ответить
блдь,каквы утомили этими 73-76%...
тебя,дурачка,тоже вакцинируют.каждый месяц-с платежкой.от фирташа и ахметки.равно,как и почти всех.
а ты дальше ищи тех,кто страдает от мук выбора клоуна.
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13.03.2021 15:38 Ответить
Я вам дебилам уже устал объяснять , что мне по хер квартплата , я в частном доме живу , электричество мне солнечные панели производят , а дом отапливаю твердотопливным котлом ,который топлю брикетами которые сам летом и делаю , хотя газовый котел то же есть , но этой зимой почти не пользовался им. Так что раком Осел ставит именно ВАС , а не меня.
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13.03.2021 17:21 Ответить
Просто таких как вы в Украине - тысячные доли процента. Отсюда вы и неинтересны властям, и вы можете кичиться своей "энергетической независимостью". А будь вас 15-30% от населения - поверьте, и вас бы раком поставили какими нибудь сборами или налогами за солнечные панели, брикеты и твердотопливный котел. И кто нибудь другой бы потешался над вашими возмущениями, как вас обирает Осел
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13.03.2021 17:54 Ответить
да трындит этот "независимый" производитель брикетов,как осел оманский.
онлайн нарисовал свою картинку мечты из сьемного хруща на окраине Киева...
платит,он.платит,как родным-и ахметке,и фирташу с беней.
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13.03.2021 18:09 Ответить
Шо жаба тебя зелебобик давит , так ты включай мозг , научись работать и многое делать своими руками и у тебя все будет , а то так и будешь слюни пускать.
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13.03.2021 18:34 Ответить
Даже Осел не настолько тупой , что бы ввести налоги на солнце . А то будет как в мультфильме про Чеполино.
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13.03.2021 18:36 Ответить
чепушило, там был Чипполино.))
и не топи печку брикетами сильно,зелебобиков в твоей порожней башке только станет больше.
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15.03.2021 15:12 Ответить
но это будут правильные 3%, свои
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13.03.2021 16:03 Ответить
 
 