В 2021 годы мы вакцинируем двумя дозами всех желающих, если не будет катаклизмов с поставкой препаратов, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко гарантировал, что в 2021 году все желающие в нашей стране смогут вакцинироваться от коронавируса.
Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24" 12 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.
Он отметил, что в месяц вполне можно делать по пять миллионов прививок.
"Я просчитал и говорю вам официально: в 2021 году мы провакцинируем всех, у кого будет желание, двумя дозами. Главное, чтобы не было никаких срывов и глобальных катаклизмов в поставках вакцин", – заявил он.
Ляшко также отметил, что видел много сорванных кампаний иммунопрофилактики – в 2008-м, 2015-м и 2018-м годах.
"Кампания по COVID-19 запустилась, кампания будет доведена до логического завершения. Это я гарантирую как главный санитарный врач", – подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Как же без них.
за полгода - 3%.. за год, от силы, 10-15%...
кули, чемпионы мира по коронавирусу - в январе они орали о "5 млн. прививок в месяц"))
К середине 2021 года Украина сможет вакцинировать только около 3% населения, - прогноз S&P Global Ratings 529 16
Он не сказал, что вакцинирует столько-то процентов.
Он сказал, что вакцинирует всех желающих.
А работа по уменьшению количества желающих ведется передовыми темпами.
Представляю ту тишину
потому что это не врачи должны получать большие зарплаты, а власть должна платить врачам большие зарплаты.
Взять любой их выперд, так им все и всё должны - экономика должна, пенсионеры должны, армия должна, весь мир должен.
и ни разу ни одна зелёная падла не сказала " Я должен"
.
А кого не встигнемо, то той отримує просто клізму)))