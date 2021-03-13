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В политсовет "Слуги народа" могут войти некоторые министры и просто известные люди, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В политсовет

В политсовет партии "Слуга народа" могут войти члены Кабинета Министров Украины. Такое решение будет принято на съезде партии в субботу, 13 марта.

Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"В политсовет войдут не только народные депутаты, но и некоторые министры и просто известные люди", - сказала Кравчук.

Нардеп отметила, что надо дождаться решения партии.

"Знаю, что Александр Ткаченко (министр культуры. - Ред.) должен войти в политсовет, очевидно, Ольга Стефанишина (Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. - Ред)", - рассказала Кравчук.

Кроме того, по ее словам, в политсовет может войти министр юстиции Денис Малюська.

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Автор: Вадим Куц
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"В политсовет войдут не только народные депутаты, но и некоторые министры и просто известные люди", - сказала Кравчук.
В политсовет "Слуги народа" могут войти некоторые министры и просто известные люди, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6597
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13.03.2021 13:03 Ответить
Дякую! Дуже дякую! Зебiли зробили це разом!
В политсовет "Слуги народа" могут войти некоторые министры и просто известные люди, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7807
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13.03.2021 13:04 Ответить
вот ведь неблагодарный...а в политсовет партии не просится В политсовет "Слуги народа" могут войти некоторые министры и просто известные люди, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2178.
хотя очень известный люд
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13.03.2021 13:07 Ответить
а захотят? В политсовет "Слуги народа" могут войти некоторые министры и просто известные люди, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7133
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13.03.2021 13:05 Ответить
"..охвицера, митрополичьи басы, маркёры,...." (С)
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13.03.2021 13:06 Ответить
Портнов - очень известный человек....Приглашайте.... Кварталовские скоморохи - их тоже каждая собака знает.... Сивоха сейчас свободен, может позаседать в политсовете.... Арестович - обосРался на весь мир - заработал известность и может помочь слугам ....Сколько стульев в политсовете ? Я могу предложить ещё кандидатур 100-200....
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13.03.2021 13:15 Ответить
До політради "Слуги народу" можуть увійти деякі міністри та просто відомі люди, - Кравчук.
Хоч якась "гарна звістка" за сьогодні)))
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13.03.2021 13:51 Ответить
Не забудьте квнщику штаны простирнуть. Стыдоба в таком виде спать на советах. Спать надо в опрятном виде, пусть и с перегаром, но не обосц@вшись.
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13.03.2021 20:26 Ответить
 
 