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Новости Политика Украины
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Зеленский (16621) Слуга народа (2548)

Зеленский - представителям "СН" в регионах: Мы предоставили вам все необходимое. Не ждите инструкций из центра, а проявляйте инициативу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский - представителям

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в ходе съезда партии "Слуга народа" обратился к представителям команды в регионах с призывом не ждать пошаговых инструкций из центра, а проявлять инициативу и менять к лучшему свою общину, село, город, регион.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Берите на себя, пожалуйста, инициативу и ответственность. Тем более, что мы предоставили вам для этого все, я считаю, абсолютно все необходимое: полномочия, средства и другие ресурсы. Давайте помнить, что именно из тысяч маленьких изменений на местах состоят глобальные изменения в стране ", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что партия "слуги народа" всегда и будет работать не для части общества, для 73% или 54%, а на благо всех граждан Украины.

Читайте также: Зеленский на съезде "Слуги народа": Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+18
Это не партия, это стая, сорбранная впопыхах под выборы. Исчезнет Бенина кукла и все забудут за его массовку.
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13.03.2021 13:07
+16
Зеленский - представителям "СН" в регионах: Мы предоставили вам все необходимое. Не ждите инструкций из центра, а проявляйте инициативу - Цензор.НЕТ 5916
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13.03.2021 13:09
+15
Зеленский - представителям "СН" в регионах: Мы предоставили вам все необходимое. Не ждите инструкций из центра, а проявляйте инициативу - Цензор.НЕТ 3571
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13.03.2021 13:04
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Зеленский - представителям "СН" в регионах: Мы предоставили вам все необходимое. Не ждите инструкций из центра, а проявляйте инициативу - Цензор.НЕТ 3571
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13.03.2021 13:04 Ответить
это типа - дали ментам пистолет и ксиву (все необходимое) - а дальше не ждите зп, проявляйте инициативу Зеленский - представителям "СН" в регионах: Мы предоставили вам все необходимое. Не ждите инструкций из центра, а проявляйте инициативу - Цензор.НЕТ 3665
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13.03.2021 13:19 Ответить
Зелена пліснява, це лялькі кремлівського балагана !!! Лялькі не спроможні самостійно мислити та діяти !!! Дійство відбувається згідно кремлівського сценарія і за волею ляльководів !!!)))
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13.03.2021 13:34 Ответить
Слуга "урода" здувся - не має жодних власних ініциатив, хоче аби за нього на місцях все вирішували самостійно.
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13.03.2021 13:06 Ответить
Зеленский - представителям "СН" в регионах: Мы предоставили вам все необходимое. Не ждите инструкций из центра, а проявляйте инициативу - Цензор.НЕТ 8406
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13.03.2021 13:08 Ответить
реальность
Зеленський - представникам "СН" у регіонах: Ми надали вам все необхідне. Не чекайте інструкцій із центру, а проявляйте ініціативу - Цензор.НЕТ 3404
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13.03.2021 14:22 Ответить
Главное, чтобы не местные феодалы решали вместе с полицией
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13.03.2021 13:11 Ответить
Это не партия, это стая, сорбранная впопыхах под выборы. Исчезнет Бенина кукла и все забудут за его массовку.
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13.03.2021 13:07 Ответить
Я не забуду, і не пробачу отих довбнів що обрали це опудало за президента.
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13.03.2021 13:09 Ответить
а я їм завжди втикую. Навіть тим, хто перекрасився на схожу масть.
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13.03.2021 13:16 Ответить
Маю великий список тих хто тут голосив за кловунів перед виборами.
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13.03.2021 13:24 Ответить
в мене також. Але є такі, що покаялися.
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13.03.2021 13:36 Ответить
хорошее и верное слово - массовка...причем не только из штата а и из случайных прохожих...
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13.03.2021 13:10 Ответить
"...Колись і я так жив: ї*ав бездумно я кіз і ховрахів
І, розважаясь, бл*дям у жопи йоршика встромляв.
Я просто неба жив, як соловейко,
І політуру пив, і самогон,
Тепер возвисився…
Вчорашні уркагани, ханиги, волоцюги, п*дараси
Сидять в палаті серів і балдєють:
Свобода, бл*дь!
Свобода, бл*дь!
Свобода!"

(с) Лесь Подерв'янський "Король Літр"
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13.03.2021 13:31 Ответить
Йорік один залишається стояти. Обличчя у його геройськи вимазане сажою, руки міцно тримають Заратустру і авоську з пляшками. Над місцем побоїща шириться переможне "Ура!". Йоріка хапають і підкидають в гору. В навступившому апофеозі Йоріка несуть на руках як лідєра і національного героя. Сидячі на плечах у вдячного народа він переможно дрочить. Звучать фанфари, гімни і кантати. (с)
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13.03.2021 14:45 Ответить
В Запорожье под руководством зеленского+коломойского разрушают кожно-венерологический диспансер - это крупное 5-ти этажное здание, 3 лаборатории, столовая. Врачей уже уволили и сейчас выносят весь металл, только общественники пытаются защитить больницу.
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13.03.2021 13:09 Ответить
Буряк їм в поміч. Вони ж його обрали мером.
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13.03.2021 13:20 Ответить
Десь в Америці мером міста обрали кота... а в нас вже буряки вибирають...

Зеленський - представникам "СН" у регіонах: Ми надали вам все необхідне. Не чекайте інструкцій із центру, а проявляйте ініціативу - Цензор.НЕТ 3551
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13.03.2021 13:35 Ответить
Буряк Ахметкин протяже.
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13.03.2021 13:47 Ответить
Буряк здесь не причём, это всё из облсовета гадость идёт - старух, фукс и жук
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13.03.2021 13:57 Ответить
Зеленский - представителям "СН" в регионах: Мы предоставили вам все необходимое. Не ждите инструкций из центра, а проявляйте инициативу - Цензор.НЕТ 5916
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13.03.2021 13:09 Ответить
а як це стосується теми новини?
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13.03.2021 13:14 Ответить
дуже просто: вислюк оманський знов показав зебілам які ви тупі)
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13.03.2021 13:20 Ответить
Він не перший. Але картинка не за темою.
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13.03.2021 13:50 Ответить
Це ти так собі вирішив? Мене з твоєї зєбільної скотоферми звинувачували вже, що я всі картинки кидаю проти зєсцикла наркоманського. То ти мене вже знову звинувачуєш?
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13.03.2021 14:23 Ответить
То пости їх за темою. І буде тобі щастя.
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13.03.2021 14:27 Ответить
Я за темою пости роблю, але видно до тебе не доходить? Ти за зєлєнського голосував же?
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13.03.2021 14:35 Ответить
Не за темою. Ні.
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13.03.2021 14:38 Ответить
В тюрьмі будеш по правилам існувати, тут форум вільних людей.
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13.03.2021 14:43 Ответить
Був колись.
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13.03.2021 14:46 Ответить
Не знаю що там колись було. Для мене все гуд.
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13.03.2021 14:59 Ответить
🤑
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13.03.2021 15:00 Ответить
хто опять зверька выпустил и без присмотра оставил?
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13.03.2021 13:10 Ответить
Зеленский - представителям "СН" в регионах: Мы предоставили вам все необходимое. Не ждите инструкций из центра, а проявляйте инициативу - Цензор.НЕТ 3734
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13.03.2021 13:10 Ответить
Тобто: "отлюбитесь от меня и решайте все самостоятельно - я сам в душеньке не е[b]у, где я нахожусь".
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13.03.2021 13:11 Ответить
Представителям "СН" в регионах: инициатива наказуема. Отвечать придется. Думайте.
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13.03.2021 13:12 Ответить
Центр - Юстасу.
Не ждите от нас указаний. Заводите на местах своих Мендельш, контрактуйтесь напрямую с Афганистаном или Колумбией и ЖГИТЕ!!! Порите полную чушь и творите отстойную дичь. Как мы тут, в центре.
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13.03.2021 13:14 Ответить
Саме так, на більше в них не вистачить розуму!
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13.03.2021 13:21 Ответить
Ой, Вася Рибніков, ти встигай записувати!
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13.03.2021 13:14 Ответить
Рыбников на квартальцах себе состояние сделает!
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13.03.2021 13:28 Ответить
тю, зє в регіонах немає. Пук в нікуди.
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13.03.2021 13:16 Ответить
Настало время окуительных историй для красивых видосиков накануне черного дня зебилов - вагнергейта
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13.03.2021 13:17 Ответить
Боже збав від ініциативи зелених недоумків з трускавецькими дипломами! Вже проходили.
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13.03.2021 13:17 Ответить
клован - центр!
хера се дожились....
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13.03.2021 13:22 Ответить
Если перевести слова Осла на человеческий язык то будет : Того кокса , что мне Баканыч подогнал , на всех не хватит , по тому делиться не буду , проявляйте инициативу и ищите сами .
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13.03.2021 13:23 Ответить
zeЛенін - "Мы предоставили вам все необходимое. Не ждите инструкций....."

Зеленський - представникам "СН" у регіонах: Ми надали вам все необхідне. Не чекайте інструкцій із центру, а проявляйте ініціативу - Цензор.НЕТ 119
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13.03.2021 13:27 Ответить
Мм-дя...Как по мне,Порох был хорош именно в ПЕРЕХОДНЫЙ период...Боюсь,что после Зе,страну спасет только Хунта,настоящая военная,обязательно любящая эту страну и...Ненавидящая врагов Украины...Пусть даже "стадион,так стадион!"
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13.03.2021 13:30 Ответить
(unknown) створюй свою партію, наприклад "No clown". Зразкової Хунти не буває.
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13.03.2021 13:44 Ответить
Що надали...? Оголосіть весь список, будь ласка, бо "СН" в розпачі! Зеленський - представникам "СН" у регіонах: Ми надали вам все необхідне. Не чекайте інструкцій із центру, а проявляйте ініціативу - Цензор.НЕТ 2230
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13.03.2021 13:31 Ответить
Кароче, пацаны!
Хер его знает, чё такое политика, сами валяйте, придумывайте!
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13.03.2021 13:49 Ответить
слуги урода, проявляйте инициативу на местах и служите уроду резвее, слабо выродки служите уроду квартальному, слабо!
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13.03.2021 13:50 Ответить
Свадебные фотографы, клоуны, таксисты, и корабельные сосны! Срочно делайте шото! Рейтинг падает!
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13.03.2021 15:12 Ответить
Заява Президії Центральної Ради партії "Європейська Солідарність": "Від політики окозамилювання з допомогою "відосиків" президента Володимира Зеленського час перейти до реальних справ і відповідей на ключові для країни питання України. Банкова натомість прагне створити димову завісу".
Ця завіса має відволікти увагу суспільства від неспроможності некомпетентної влади невігласів та дилетантів дати відповідь на чотири ключових виклики.
По-перше, ескалація на фронті, яка розвінчує дворічний міф Зеленського про перемир'я.
По-друге, це - нездатність влади захистити країну від пандемії. Ніхто в світі не був до неї готовий, але одні за рік організували захист своїх країн, включно з масовою вакцинацією, інші, як Зеленський - провалили.
По-третє, Офіс Президента хоче замести свої сліди у "Вагнергейті", коли є очевидною причетність найближчого оточення глави держави до зливу росіянам секретної інформації про спільну спецоперацію українських та західних спецслужб.
По-четверте, Банкова хоче відволікти увагу від санкцій проти Коломойського, які насправді є чорною міткою самому Зеленському.
Санкції США проти Коломойського означають, що сам Коломойський офіційно визнаний корупціонером, а його кошти - брудними. Тож настав час переходити від загальних фраз про «деолігархізацію» до конкретних кримінальних справ і підозри олігарху Ігорю Коломойському, якого США визнали причетним до глобальної корупції.
В цьому контексті правоохоронцям варто дати відповіді і на питання про мільйонні виплати корупційних грошей Коломойського структурам Зеленського. І зайнятися поверненням цих грошей, виведених в офшори, в український бюджет. Так, повернення державі грошей, вкрадених Коломойським, має починатися з «95-го кварталу». Команда Зеленського протягом майже 10 років отримувала від цього одіозного олігарха десятки мільйонів щедрих вливань, в тому числі і шляхом вимивання фінансових ресурсів з рахунків пограбованого ПриватБанку.
Варто було б звільнити людей Коломойського з високих посад в Уряді, Офісі Президента, парламенті, Нацраді з питань телебачення та радіомовлення, державних компаніях, за допомогою яких він продовжує впливати і заробляти.
Виключити із фракції "Слуги народа" десятки народних депутатів, обраних за квотою Коломойського, яку йому, обманюючи виборців, надав особисто Зеленський.
Необхідно переглянути закони та інші рішення, на основі яких за участі або при потуранні Зеленського Коломойський протягом двох років отримав десятки мільярдів гривень.
У "Європейській Солідарності" не вірять в те, що Зеленський здатен виконати ці вимоги через його страх, що у відповідь на такі дії Коломойський розкаже Україні та всьому світу, із якого глини він зліпив цього Голобородька.
Два роки президентства. Час обіцяти давно минув. Настав час звітувати, звітувати нема чим, а на стадіоні просто засвистять.
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13.03.2021 15:28 Ответить
"Старое доброе" советское, "мы ж всё вам дали, а вы ...", нехитрый способ уклониться от ответственности.
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13.03.2021 16:05 Ответить
Об инциативах по раздеванию народа СН не надо напоминать, это они делают с удовольствием.
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13.03.2021 16:49 Ответить
Щас они проявят!
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13.03.2021 17:07 Ответить








Kostenko_Inna

@InYv_Sergienko

·3 ч

Сук...Вести со съезда точно, как с совковщины. Дубинского гнали-гнали и загнали в руководство партии. Зеленского уже просят остаться, хотя он и не думал уходить) Арахамия по ушам про стоимость на Мальдивах...Коля,вообще, треш какой умный)) Грустно все это....
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13.03.2021 21:56 Ответить
Как Вам нравиться, сказал - Проявляйте инициативу... От ихней инициативы уже изжога...
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14.03.2021 09:26 Ответить
 
 