Зеленский - представителям "СН" в регионах: Мы предоставили вам все необходимое. Не ждите инструкций из центра, а проявляйте инициативу
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в ходе съезда партии "Слуга народа" обратился к представителям команды в регионах с призывом не ждать пошаговых инструкций из центра, а проявлять инициативу и менять к лучшему свою общину, село, город, регион.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Берите на себя, пожалуйста, инициативу и ответственность. Тем более, что мы предоставили вам для этого все, я считаю, абсолютно все необходимое: полномочия, средства и другие ресурсы. Давайте помнить, что именно из тысяч маленьких изменений на местах состоят глобальные изменения в стране ", - сказал Зеленский.
Он также отметил, что партия "слуги народа" всегда и будет работать не для части общества, для 73% или 54%, а на благо всех граждан Украины.
Пожалуйста, подождите...
І, розважаясь, бл*дям у жопи йоршика встромляв.
Я просто неба жив, як соловейко,
І політуру пив, і самогон,
Тепер возвисився…
Вчорашні уркагани, ханиги, волоцюги, п*дараси
Сидять в палаті серів і балдєють:
Свобода, бл*дь!
Свобода, бл*дь!
Свобода!"
(с) Лесь Подерв'янський "Король Літр"
Не ждите от нас указаний. Заводите на местах своих Мендельш, контрактуйтесь напрямую с Афганистаном или Колумбией и ЖГИТЕ!!! Порите полную чушь и творите отстойную дичь. Как мы тут, в центре.
хера се дожились....
Хер его знает, чё такое политика, сами валяйте, придумывайте!
Ця завіса має відволікти увагу суспільства від неспроможності некомпетентної влади невігласів та дилетантів дати відповідь на чотири ключових виклики.
По-перше, ескалація на фронті, яка розвінчує дворічний міф Зеленського про перемир'я.
По-друге, це - нездатність влади захистити країну від пандемії. Ніхто в світі не був до неї готовий, але одні за рік організували захист своїх країн, включно з масовою вакцинацією, інші, як Зеленський - провалили.
По-третє, Офіс Президента хоче замести свої сліди у "Вагнергейті", коли є очевидною причетність найближчого оточення глави держави до зливу росіянам секретної інформації про спільну спецоперацію українських та західних спецслужб.
По-четверте, Банкова хоче відволікти увагу від санкцій проти Коломойського, які насправді є чорною міткою самому Зеленському.
Санкції США проти Коломойського означають, що сам Коломойський офіційно визнаний корупціонером, а його кошти - брудними. Тож настав час переходити від загальних фраз про «деолігархізацію» до конкретних кримінальних справ і підозри олігарху Ігорю Коломойському, якого США визнали причетним до глобальної корупції.
В цьому контексті правоохоронцям варто дати відповіді і на питання про мільйонні виплати корупційних грошей Коломойського структурам Зеленського. І зайнятися поверненням цих грошей, виведених в офшори, в український бюджет. Так, повернення державі грошей, вкрадених Коломойським, має починатися з «95-го кварталу». Команда Зеленського протягом майже 10 років отримувала від цього одіозного олігарха десятки мільйонів щедрих вливань, в тому числі і шляхом вимивання фінансових ресурсів з рахунків пограбованого ПриватБанку.
Варто було б звільнити людей Коломойського з високих посад в Уряді, Офісі Президента, парламенті, Нацраді з питань телебачення та радіомовлення, державних компаніях, за допомогою яких він продовжує впливати і заробляти.
Виключити із фракції "Слуги народа" десятки народних депутатів, обраних за квотою Коломойського, яку йому, обманюючи виборців, надав особисто Зеленський.
Необхідно переглянути закони та інші рішення, на основі яких за участі або при потуранні Зеленського Коломойський протягом двох років отримав десятки мільярдів гривень.
У "Європейській Солідарності" не вірять в те, що Зеленський здатен виконати ці вимоги через його страх, що у відповідь на такі дії Коломойський розкаже Україні та всьому світу, із якого глини він зліпив цього Голобородька.
Два роки президентства. Час обіцяти давно минув. Настав час звітувати, звітувати нема чим, а на стадіоні просто засвистять.
Kostenko_Inna
@InYv_Sergienko
·3 ч
Сук...Вести со съезда точно, как с совковщины. Дубинского гнали-гнали и загнали в руководство партии. Зеленского уже просят остаться, хотя он и не думал уходить) Арахамия по ушам про стоимость на Мальдивах...Коля,вообще, треш какой умный)) Грустно все это....