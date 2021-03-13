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5 стран-членов ЕС просят разобраться с диспропорциями в распределении вакцин от коронавируса

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

5 стран-членов ЕС просят разобраться с диспропорциями в распределении вакцин от коронавируса

Австрия, Чехия, Словения, Болгария и Латвия призвали провести европейский саммит, чтобы обсудить диспропорции в распределении вакцин против коронавируса между государствами ЕС.

Об этом говорится в совместном письме этих государств, опубликованном в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы призываем вас... как можно скорее провести обсуждение этого важного вопроса среди лидеров (европейских государств)", - говорится в письме, направленном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европейского Совета Шарлю Мишелю.

В письме подчеркивается, что "поставки вакцины некоторыми фармацевтическими компаниями в ряд стран ЕС осуществляются не на справедливой основе".

"Если эта система сохранится, то она продолжит создавать и наращивать огромные диспропорции среди государств-членов к лету, в результате чего некоторые страны смогли бы достичь коллективного иммунитета за несколько недель, а другие сильно отстали бы", - отмечается в нем.

Канцлер Австрии Себастьян Курц в пятницу заявил, что некоторые страны ЕС могли тайно от других государств подписать контракты на дополнительные поставки вакцины против коронавируса COVID-19. По его словам, "есть данные, которые указывают на то, что были дополнительные соглашения между странами-членами ЕС и фармацевтическими компаниями". Он допустил, что некоторые страны ЕС в итоге получили больше вакцин, чем им полагалось по правилам распределения препарата, составленным исходя из численности населения того или иного государства.

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По мнению Курца, система поставок "не соответствует системе квот на душу населения". В качестве примера он привел Мальту, которая, как уточнил Курц, "до конца июня получит в три раза больше доз, чем Болгария... до конца июля".

Австрийский лидер подчеркнул, что ранее он обсуждал вопрос по поводу поставок вакцин с коллегами из других стран ЕС, в том числе из Бельгии, Греции, Польши, Словении и Чехии. Курц также призвал к гласности и транспарентности в обмене информацией по поводу вакцинации.

Вакцинация в ЕС началась в декабре прошлого года. Европейский регулятор к настоящему моменту одобрил три вакцины от коронавируса - производства компаний Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

ЕС еще в 2020 году разработал план по распределению вакцин между странами-членами. В последние месяцы СМИ часто критикуют этот план, считая, что он обеспечивает слишком медленные темпы вакцинации населения.

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Автор: Ірина Дашківська
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Це в ЄС, а ми пролітаємо мимо.
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13.03.2021 13:26 Ответить
ЭС, дорогой, как у себя разберешься, помоги и нам разобраться, чего тут наши ЗЕконовалы наворотили. Только не медиков высылай, а следователей. Ой, боимся, не выживем мы со степашкой-дурачком и вовой-центром... Не ковида уже боимся, своих дураков очень опасаемся!
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13.03.2021 13:37 Ответить
5 стран-членов ЕС просят разобраться с диспропорциями в распределении вакцин от коронавируса - Цензор.НЕТ 5869
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13.03.2021 13:45 Ответить
вас дивує? мене ні! бо ця пандемія показала що є супербагаті та впливові(пфайзер, модерна,кошерна астрозенека, джонсоніджонсон), є середнячки( тут сіновак катить на ура),та бідні та безталання такі як ми(тут ковішілд, спутнік)...і навіть серед багатих іде конкуренція за вакцини(те що пфайзер та астрозенека фізично не можуть покрити попит не секрет). а ми плентаємося десь врьовєн з африкою
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13.03.2021 13:48 Ответить
 
 