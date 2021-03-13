РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13642 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
2 225 23
Ткаченко Александр (428) Слуга народа (2548) Стефанчук Руслан (578) Федоров Михаил (433) Малюська Денис (293) Кравчук Евгения (361) Бардина Марина (6) Стефанишина Ольга вице-премьер (165) Санченко (6)

В политсовет "Слуги народа" вошли министры Федоров, Малюська, Ткаченко и Стефанишина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В политсовет

Партия "Слуга народа" сегодня в ходе съезда утвердила состав политического совета партии.

В политсовет вошли народные депутаты, министры и региональные представители. Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В состав политсовета, в частности, вошел председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, нардепы Максим Ткаченко, Юрий Аристов, Андрей Герус, Евгения Кравчук, Александр Санченко, Марина Бардина, первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук. Среди министров, которые вошли в состав - министр культуры Александр Ткаченко, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр юстиции Денис Малюська, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Читайте также: В политсовет "Слуги народа" могут войти некоторые министры и просто известные люди, - Кравчук

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+12
кунсткамера
показать весь комментарий
13.03.2021 13:38
+9
- Мы - новое домоуправление нашего дома, - в сдержанной ярости заговорил чёрный. - Я - Швондер, она - Вяземская, он - товарищ Пеструхин и Шаровкин. И вот мы…
- Это вас вселили в квартиру Фёдора Павловича Саблина?
- Нас, - ответил Швондер.
- Боже, пропал Калабуховский дом! - в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками.
показать весь комментарий
13.03.2021 13:41
+7
Лялькова скриня, кремлівського лялькового балагана !!!))))
показать весь комментарий
13.03.2021 13:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кунсткамера
показать весь комментарий
13.03.2021 13:38 Ответить
Лялькова скриня, кремлівського лялькового балагана !!!))))
показать весь комментарий
13.03.2021 13:43 Ответить
ТУПЕЙ еще тупее !!!Хочу выделить "министра" малюску----- тюрьмы продал,ВИП-камеры подготовил,реформы просрал,ВОТ КАК НАДО рулить министерством !!!
показать весь комментарий
13.03.2021 14:02 Ответить
Кровати переставили? В политсовет "Слуги народа" вошли министры Федоров, Малюська, Ткаченко и Стефанишина - Цензор.НЕТ 9929
показать весь комментарий
13.03.2021 13:40 Ответить
Лялькі не спроможні самостійно мислити та діяти ,дійство відбувається згідно з кремлівським сценарієм та за волею ляльководів !!!)))
показать весь комментарий
13.03.2021 13:45 Ответить
Ой, чувствую, фильмец бэллингкэтовский откроет новую страницу в истории страны... И кремль опечалится, и Беня вздрогнет. Этот фильм 100% не последний. У нас здесь расследовать можно много лет непрерывно и снимать потоком целые сериалы не короче Санта-Барбары. И про сценарии, и про кукловодов.
показать весь комментарий
13.03.2021 13:52 Ответить
В бидла сорому немає (с.) Тому в нас нічого не відбудеться окрім тижня жвавого обговорення в змі і збіговиська пояснювальників/експердів на шоу шмар влащенко/штуцера.
показать весь комментарий
13.03.2021 14:05 Ответить
Можливо. Але припускаю, що ця подія наблизить момент, коли чаша терпіння переповниться. Все має критичну масу. Згадайте один із законів філософії, переростання кількості в якість.
показать весь комментарий
14.03.2021 11:12 Ответить
Так начиналась "Единая Расия"...
показать весь комментарий
13.03.2021 13:41 Ответить
- Мы - новое домоуправление нашего дома, - в сдержанной ярости заговорил чёрный. - Я - Швондер, она - Вяземская, он - товарищ Пеструхин и Шаровкин. И вот мы…
- Это вас вселили в квартиру Фёдора Павловича Саблина?
- Нас, - ответил Швондер.
- Боже, пропал Калабуховский дом! - в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками.
показать весь комментарий
13.03.2021 13:41 Ответить
Зелений шабаш.
показать весь комментарий
13.03.2021 13:41 Ответить
а Шмигаль?
показать весь комментарий
13.03.2021 13:44 Ответить
Він на лаві запасних !!)))
показать весь комментарий
13.03.2021 13:47 Ответить
длинная скамейка - залог успеха.
показать весь комментарий
13.03.2021 13:50 Ответить
нотист, бровист, массажист и паликмахтер - опа и прошла дамка в ферзи.
показать весь комментарий
13.03.2021 13:47 Ответить
Едгар, цинічний ґвалтівник собак та кіз, згодом статечна людина, член суспільства, депутат палати лордів.
Едмунд, життєрадісний споживач екскрементів, санітар лісу і друг природи, згодом статечна людина, член суспільства, професор Кємбріджського універсітєту.
Йорік, потворний нєдоносок, начітавшійся Заратустри. На початку п'єси - блазень, згодом - статечна людина, вождь англійського народу.

(с) Лесь Подерв'янський "Король Літр"
показать весь комментарий
13.03.2021 13:57 Ответить
за одне словосполучення "політрада" тре вішати. хоча цьому фейковому утворенню #какаяРазвзбдніца...
показать весь комментарий
13.03.2021 13:50 Ответить
Вираз ;дєпутат-слуґа народа; вони взагалі у Сраліна поцупили...
показать весь комментарий
13.03.2021 13:52 Ответить
очень напоминает политбюро .............
показать весь комментарий
13.03.2021 14:15 Ответить
кто к кому куда вошёл?
показать весь комментарий
13.03.2021 14:16 Ответить
и ни одного с мозгами... что не удивительно
показать весь комментарий
13.03.2021 14:22 Ответить
Легко потом в тюрьму будет садить.
показать весь комментарий
13.03.2021 15:45 Ответить
 
 