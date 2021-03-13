В политсовет "Слуги народа" вошли министры Федоров, Малюська, Ткаченко и Стефанишина

Партия "Слуга народа" сегодня в ходе съезда утвердила состав политического совета партии.

В политсовет вошли народные депутаты, министры и региональные представители. Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В состав политсовета, в частности, вошел председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, нардепы Максим Ткаченко, Юрий Аристов, Андрей Герус, Евгения Кравчук, Александр Санченко, Марина Бардина, первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук. Среди министров, которые вошли в состав - министр культуры Александр Ткаченко, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр юстиции Денис Малюська, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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