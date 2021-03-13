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Новости Политика Украины
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Слуга народа (2548) Корниенко (651)

Местные советы станут инициаторами исключения, - Корниенко об очищении "Слуги народа" от засланных казачков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Местные советы станут инициаторами исключения, - Корниенко об очищении

Новый политический совет партии "Слуга народа" должен будет проводить оценку деятельности народных депутатов.

Об этом заявил глава партии Александр Корниенко на съезде "Слуги народа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, местные советы партии должны инициировать исключение, а политический совет должен проводит оценку деятельности депутатов.

"Мы должны придерживаться принципов субсидиарности и местные советы должны брать ответственность за исключение таких людей в парламенте. В первую очередь я о партии говорю, что касательно наших фракций, то мы обсудим принципы взаимодействия политичного совета партии с фракцией Рады и советами партий в областях", - сказал Корниенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что команду партии очищают от "случайных людей и засланных казачков".

Читайте также: Принципы, с которыми мы шли к власти, не должны меняться в зависимости от политического сезона, - Разумков на съезде "Слуги народа"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
"Политикам придется поломать голову, придумывая новые предвыборные обещания. Мы за 2 года сделали то, что другие не смогли за десятилетия" - Зеленский на съезде. Местные советы станут инициаторами исключения, - Корниенко об очищении "Слуги народа" от засланных казачков - Цензор.НЕТ 4420

Основные заслуги - 1. За полтора года угробили экономику. 2. Увеличили госдолг на 60%...
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13.03.2021 14:15
+5
Виявлятимуть засланих кловунів не з 95-го цирку. Местные советы станут инициаторами исключения, - Корниенко об очищении "Слуги народа" от засланных казачков - Цензор.НЕТ 4920
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13.03.2021 14:00
+4
неужели решили ликвидировать всю партию ????????????
там все случайные люди, клоуны и дилетанты !!!!!!!!!!!!!
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13.03.2021 14:13
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Виявлятимуть засланих кловунів не з 95-го цирку. Местные советы станут инициаторами исключения, - Корниенко об очищении "Слуги народа" от засланных казачков - Цензор.НЕТ 4920
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13.03.2021 14:00 Ответить
О-оо... О5 советы! Снова здарова...
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13.03.2021 14:02 Ответить
разоружайтесь перед партией!
буба хоть в каске и бронике от армани вайнуйшку клоунскую затеял?
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13.03.2021 14:04 Ответить
"что касательно наших фрикций, то мы обсудим принципы взаимодействия...."
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13.03.2021 14:07 Ответить
Так у стаи СН в местных советах 90% -- это и есть засланные козачки. Просто сброд.
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13.03.2021 14:09 Ответить
становится все интереснее и интереснее - в таком цирке я еще не был....
и до антракта еще минут 40.
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13.03.2021 14:10 Ответить
36. Месяцев, ****.
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13.03.2021 15:28 Ответить
та мы терпеливые, даст бог и до антракта доживем, не первый раз замужем.....
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13.03.2021 15:31 Ответить
я бы выбрал в следующий раз ету звизду за червяьчкив у садочку шо хрумае....
и танцы с бубнами....
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13.03.2021 15:38 Ответить
неужели решили ликвидировать всю партию ????????????
там все случайные люди, клоуны и дилетанты !!!!!!!!!!!!!
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13.03.2021 14:13 Ответить
От мені також цікаво - де вони стільки наберуть нових з відбитою головою? Місцеві ради стануть ініціаторами виключення, - Корнієнко про очищення "Слуги народу" від засланих козачків - Цензор.НЕТ 2067
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13.03.2021 18:06 Ответить
Вовік націлився на десятиріччя правління, на кшталт Лукашенка та *****.
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13.03.2021 14:14 Ответить
mark my words - буба просто так не уйдет...
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13.03.2021 14:18 Ответить
вы себе цурес на всю голову выбрали с которым никто не хочет иметь дела...
- очень обидно....
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13.03.2021 14:23 Ответить
"Политикам придется поломать голову, придумывая новые предвыборные обещания. Мы за 2 года сделали то, что другие не смогли за десятилетия" - Зеленский на съезде. Местные советы станут инициаторами исключения, - Корниенко об очищении "Слуги народа" от засланных казачков - Цензор.НЕТ 4420

Основные заслуги - 1. За полтора года угробили экономику. 2. Увеличили госдолг на 60%...
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13.03.2021 14:15 Ответить
"Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання Радіо Свобода щодо ймовірності виключення Олександра Дубінського із лав партії заявив, що він особисто не має до Дубінського «сформованих претензій»."

Дубинський класний чувак. Які до нього можуть бути претензії?
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13.03.2021 14:20 Ответить
местные советы партии??? Это кто такие???
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13.03.2021 14:21 Ответить
Ну а между делом, 11.03.2020 г. Канцлерский суд штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" к..., по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «Приватом» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, провел специальное заседание по вопросу оформления юридического факта принятия доказательств, переданных Financial Crimes Enforcement Network в части валютных транзакций бизнес-подразделения Capital One Financial Corporation по обналичиванию чеков в сумме 34.808 млн.$, имеющих непосредственное отношение к деятельности фигурантов дела.
Приват, тьфу, привет клоунам от дядюшки Джо
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13.03.2021 14:23 Ответить
Гросмейстер Бендера

@Lviv_UA_SUБоротьба Зеленського з олігархами триває
_____________Статки (млрд $)
_____________19/20 20/21
Ахметов______2.8 -> 7.6
Коломойський_1.1 -> 1.8
Пінчук_______1.4 -> 2.5
Жеваго_______1.1 -> 2.1
Новинський___0.8 -> 1.4
Боголюбов____1.2 -> 1.7
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13.03.2021 14:29 Ответить
Какие местные советы?
Бужанский, Шевченко и Дубинский - первые засланные козачки, которым надо дать пинка под зад. И баба нардеп ещё есть, которая фанатка русского мира (фамилию забыл).
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13.03.2021 14:30 Ответить
учитывая ,что в местных советах"зе слуги" пролетели,как фанера над Парижем "бери шинель иди домой"
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13.03.2021 14:39 Ответить
там засранных казачков большинство.
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13.03.2021 14:45 Ответить
Вообще то рыба с головы
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13.03.2021 14:52 Ответить
Ну а то! Как есть с головы.
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13.03.2021 16:29 Ответить
 
 