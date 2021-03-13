Местные советы станут инициаторами исключения, - Корниенко об очищении "Слуги народа" от засланных казачков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Новый политический совет партии "Слуга народа" должен будет проводить оценку деятельности народных депутатов.
Об этом заявил глава партии Александр Корниенко на съезде "Слуги народа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, местные советы партии должны инициировать исключение, а политический совет должен проводит оценку деятельности депутатов.
"Мы должны придерживаться принципов субсидиарности и местные советы должны брать ответственность за исключение таких людей в парламенте. В первую очередь я о партии говорю, что касательно наших фракций, то мы обсудим принципы взаимодействия политичного совета партии с фракцией Рады и советами партий в областях", - сказал Корниенко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что команду партии очищают от "случайных людей и засланных казачков".
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буба хоть в каске и бронике от армани вайнуйшку клоунскую затеял?
и до антракта еще минут 40.
и танцы с бубнами....
там все случайные люди, клоуны и дилетанты !!!!!!!!!!!!!
- очень обидно....
Основные заслуги - 1. За полтора года угробили экономику. 2. Увеличили госдолг на 60%...
Дубинський класний чувак. Які до нього можуть бути претензії?
Приват, тьфу, привет клоунам от дядюшки Джо
@Lviv_UA_SUБоротьба Зеленського з олігархами триває
_____________Статки (млрд $)
_____________19/20 20/21
Ахметов______2.8 -> 7.6
Коломойський_1.1 -> 1.8
Пінчук_______1.4 -> 2.5
Жеваго_______1.1 -> 2.1
Новинський___0.8 -> 1.4
Боголюбов____1.2 -> 1.7
Бужанский, Шевченко и Дубинский - первые засланные козачки, которым надо дать пинка под зад. И баба нардеп ещё есть, которая фанатка русского мира (фамилию забыл).