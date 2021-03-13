Зеленский назвал сверхважные законы, которые помогут завершить реформы в Украине
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский призвал "Слуг народа" основное внимание уделять не тому, что уже сделано, а тому, что пока не сделано.
Об этом он заявил сегодня в ходе съезда партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
По словам Владимира Зеленского, сейчас для Украины сверхважными являются законы, которые закончат земельную реформу, децентрализацию, введут народовластие. Кроме этого он отметил законы, необходимые для судебной реформы, экономического роста, пенсионного обеспечения, амнистии капиталов, преодоления коррупции, восстановления справедливости и выполнения всех остальных обещаний власти.
"Программа президента и программа партии "Слуга Народа" – именно это наша повестка дня. И никакие правки кого-либо не остановят нас на этом пути", – заявил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
как же вы деградировали...
И к стати в ютубе посмотри познавательное видео про бальзам , его не только пьют . Особенно тот , что на раны .
Але самим важливим є закон, який прирівнює всіх клоунів до держслубовців найвищого рангу, недарма ж Гідрант казав про своє шапіто, що "вони всі президенти")
Реформи, яких не провело ?
"Во-первых, эскалация на фронте, которая развенчивает двухлетний миф Зеленского о перемирии.
Во-вторых, это - неспособность власти защитить страну от пандемии. Никто в мире не был к ней готов, но одни за год организовали защиту своих стран, включая массовую вакцинацию, другие, как Зеленский, - провалили.
В-третьих, Офис президента хочет замести свои следы в "Вагнергейте", когда очевидна причастность ближайшего окружения главы государства к сливу россиянам секретной информации о совместной спецоперации украинских и западных спецслужб.
В-четвертых, Банковая хочет отвлечь внимание от санкций против Коломойского, которые в действительности являются черной меткой самому Зеленскому"
https://twitter.com/Illya_Ayzin/status/1369008680021147654
К середине 2021 года Украина сможет вакцинировать только около 3% населения, - прогноз S&P Global Ratings https://censor.net/ru/n3253133
Отже, панове, не будемо повторюватись.
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В рифму: поскольку нам пофиг куда идти.
12.03.21 ЗЕленский: "Украина начала системную борьбу с олигархами и крупным бизнесом, которые долгие годы разворовывали страну, пользуясь ее слабостью и отсутствием законности".
Свежий рейтинг Форбс !!
Коломойский +800 млн долл за год правления ЗЕленского
Пинчук +900 млн долл за год правления ЗЕленского
Жеваго +1,1 млрд долл за год правления ЗЕленского
Новинский +600 млн долл за год правления ЗЕленского
И это - только первая пятерка!
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То есть - буквально за первый год, ЗЕкукла отбила своим бенефициарам половину их состояний.
И теперь, кукла должна сделать вид, как героически "борется с непосильно нажитыми состояниями" в том числе и при самом зеленском!
Лоха накормить сериалом "Слуга народа 4" - не в западло!
И самое главное - тебе бежать то некуда ... )
Далой выборы!
Дайош опрос!