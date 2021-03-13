Зеленский назвал сверхважные законы, которые помогут завершить реформы в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал "Слуг народа" основное внимание уделять не тому, что уже сделано, а тому, что пока не сделано.

Об этом он заявил сегодня в ходе съезда партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По словам Владимира Зеленского, сейчас для Украины сверхважными являются законы, которые закончат земельную реформу, децентрализацию, введут народовластие. Кроме этого он отметил законы, необходимые для судебной реформы, экономического роста, пенсионного обеспечения, амнистии капиталов, преодоления коррупции, восстановления справедливости и выполнения всех остальных обещаний власти.

"Программа президента и программа партии "Слуга Народа" – именно это наша повестка дня. И никакие правки кого-либо не остановят нас на этом пути", – заявил глава государства.

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