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Зеленский назвал сверхважные законы, которые помогут завершить реформы в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский назвал сверхважные законы, которые помогут завершить реформы в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал "Слуг народа" основное внимание уделять не тому, что уже сделано, а тому, что пока не сделано.

Об этом он заявил сегодня в ходе съезда партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По словам Владимира Зеленского, сейчас для Украины сверхважными являются законы, которые закончат земельную реформу, децентрализацию, введут народовластие. Кроме этого он отметил законы, необходимые для судебной реформы, экономического роста, пенсионного обеспечения, амнистии капиталов, преодоления коррупции, восстановления справедливости и выполнения всех остальных обещаний власти.

"Программа президента и программа партии "Слуга Народа" – именно это наша повестка дня. И никакие правки кого-либо не остановят нас на этом пути", – заявил глава государства.

Читайте также: Политикам придется поломать голову, придумывая новые предвыборные обещания. Мы за 2 года сделали то, что другие не смогли за десятилетия, - Зеленский

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+24
Зеленський назвав надважливі закони, які допоможуть завершити реформи в Україні - Цензор.НЕТ 9716
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13.03.2021 14:38
+21
Зеленський назвав надважливі закони, які допоможуть завершити реформи в Україні - Цензор.НЕТ 2797
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13.03.2021 14:47
+20
Зеленський назвав надважливі закони, які допоможуть завершити реформи в Україні - Цензор.НЕТ 6426
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13.03.2021 14:40
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до нас знов завітало покращення!
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13.03.2021 15:17 Ответить
СТРАНЕ НЕДОСТАТОЧНО ГОВНА ОТ СУК НАРОДА , ОНИ РЕШИЛИ ДОБАВИТЬ
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14.03.2021 04:15 Ответить
Главный закон за который они обязаны проголосовать , это что президентом Украины должен быть человек не ниже IQ 130 и тогда Осел обязан будет свалить в отставку добровольно , бо с его 70 балами только воровать номера у других и таких же идиотов этим веселить.
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13.03.2021 15:22 Ответить
полагаю, ты лично замерял IQ у всех президентов Украины? Зеленський назвав надважливі закони, які допоможуть завершити реформи в Україні - Цензор.НЕТ 2296
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13.03.2021 20:46 Ответить
Человек у которого 100 и больше , во первых не врет все время , просто по тому что он понимает , что его слова могут проверить , а обещания потребуют выполнить . Во вторых если его подчиненные проявляют крайние проявления тупости , типа перепутать название страны пребывания , то от них избавляются сразу и без сожалений заменяя профессионалами и т д .Но вам зелебобикам такие элементарные вещи обычно сложно понять.
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13.03.2021 21:03 Ответить
вообще-то наоборот - успешные лжецы обычно обладают высоким, а не низким уровнем интеллектом. чтоб ты был в курсе
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13.03.2021 21:11 Ответить
*интеллекта
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13.03.2021 21:11 Ответить
Ну да человек с высоким интеллектом не знает значения слова ФИЗИОЛОГИЯ , которая у него сильно отличается от другого мужчины. Зеленський назвав надважливі закони, які допоможуть завершити реформи в Україні - Цензор.НЕТ 5193
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13.03.2021 21:30 Ответить
о как. а можно узнать чем он отличается физиологически от другого мужчины?
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13.03.2021 21:33 Ответить
Так у него и спроси , это ж он утверждал , что он физиологически отличается от Пороха. Или память отшибло , так гугл в помощь , пересмотри его интервью.
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13.03.2021 21:38 Ответить
Так я в президенты , да и вообще в политику не собираюсь .
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13.03.2021 21:31 Ответить
а разве не опускаться до оскорблений - это хорошая черта только для тех, кто в президенты собирается?
как же вы деградировали...
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13.03.2021 21:34 Ответить
В вашем случае , не стоит путать констатацию факта с оскорблением. При чем под вами я имею ввиду сразу всех зелебобиков .
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13.03.2021 21:40 Ответить
Когда вы зелебобики начинаете слюни на монитор кидать , для меня это как бальзам на раны.
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13.03.2021 23:13 Ответить
Давай, лечись бальзамом! Но хроникам вряд-ли поможет.
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14.03.2021 08:22 Ответить
Давай жги еще . Зеленський назвав надважливі закони, які допоможуть завершити реформи в Україні - Цензор.НЕТ 1840 Зеленський назвав надважливі закони, які допоможуть завершити реформи в Україні - Цензор.НЕТ 1840
И к стати в ютубе посмотри познавательное видео про бальзам , его не только пьют . Особенно тот , что на раны . Зеленський назвав надважливі закони, які допоможуть завершити реформи в Україні - Цензор.НЕТ 1840
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14.03.2021 08:37 Ответить
Я про раны и говорю: лечи раненую голову. Можешь примочки делать. Главное-лечись!
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14.03.2021 12:04 Ответить
Зеленський назвав надважливі закони, які допоможуть завершити реформи в Україні - Цензор.НЕТ 2128 Зеленський назвав надважливі закони, які допоможуть завершити реформи в Україні - Цензор.НЕТ 6653
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14.03.2021 15:03 Ответить
Вылитое ***** Зеленський назвав надважливі закони, які допоможуть завершити реформи в Україні - Цензор.НЕТ 2165. Только наше, украинское
Зеленський назвав надважливі закони, які допоможуть завершити реформи в Україні - Цензор.НЕТ 6730
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13.03.2021 15:25 Ответить
Сами себя хвалите если бы была какая то совесть то помалкивали бы.
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13.03.2021 15:27 Ответить
За словами Володимира Зеленського, зараз для України надважливими є закони...
Але самим важливим є закон, який прирівнює всіх клоунів до держслубовців найвищого рангу, недарма ж Гідрант казав про своє шапіто, що "вони всі президенти")
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13.03.2021 15:29 Ответить
А що воно збирається завершувати ?
Реформи, яких не провело ?
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13.03.2021 15:32 Ответить
Ну бы вас всех нахер, вместе с вашими обисцяннями! Зеленський назвав надважливі закони, які допоможуть завершити реформи в Україні - Цензор.НЕТ 4841
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13.03.2021 15:53 Ответить
Когда будет зарплата по 4000$?
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13.03.2021 15:57 Ответить
полагаю, сразу как только дашь ссылку на видео где именно Зеленский (это важно) обещал (!) з/п в $4000
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13.03.2021 20:47 Ответить
"По словам Владимира Зеленского... он отметил законы, необходимые для судебной реформы... преодоления коррупции"

"Во-первых, эскалация на фронте, которая развенчивает двухлетний миф Зеленского о перемирии.
Во-вторых, это - неспособность власти защитить страну от пандемии. Никто в мире не был к ней готов, но одни за год организовали защиту своих стран, включая массовую вакцинацию, другие, как Зеленский, - провалили.
В-третьих, Офис президента хочет замести свои следы в "Вагнергейте", когда очевидна причастность ближайшего окружения главы государства к сливу россиянам секретной информации о совместной спецоперации украинских и западных спецслужб.
В-четвертых, Банковая хочет отвлечь внимание от санкций против Коломойского, которые в действительности являются черной меткой самому Зеленскому"
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13.03.2021 16:21 Ответить
Повторить слова порошенка может любой дурак! Санкции против мертвейчука- черная метка пороху!!!
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13.03.2021 16:32 Ответить
Ще раз, для тих, хто в танку - не порошенко, а зе - слуга олигархів = ликбез Зеленський назвав надважливі закони, які допоможуть завершити реформи в Україні - Цензор.НЕТ 558

https://twitter.com/Illya_Ayzin/status/1369008680021147654
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13.03.2021 16:41 Ответить
А то не попрошенко а зеленський подарував мудачуку нафтопровід у 2015 році,то зеленський допоміг придбати телеканали пропхав у раду зажопників і підсаджував у літак мудачука коли той літав до *****?
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13.03.2021 17:29 Ответить
Зеленський назвав надважливі закони, які допоможуть завершити реформи в Україні - Цензор.НЕТ 6280
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13.03.2021 23:59 Ответить
Ти сам собі відповів.Стволрені попрошенком умови збагатили мудачука,пинчука фірташа ахмєтова .
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14.03.2021 08:08 Ответить
Вставьте «жабу» с Коломойским и лягушонком из мапет шоу
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14.03.2021 02:36 Ответить
"И никакие правки кого-либо не остановят нас на этом пути", - заявил глава государства"

К середине 2021 года Украина сможет вакцинировать только около 3% населения, - прогноз S&P Global Ratings https://censor.net/ru/n3253133
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13.03.2021 16:37 Ответить
не ну что то идет по плану!
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13.03.2021 16:50 Ответить
А шо у нас были реформы?
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13.03.2021 17:00 Ответить
У мене таке враження, що ВСЕ,чому зараз читаю, за ці майже 2 роки я ВЖЕ читав.
Отже, панове, не будемо повторюватись.
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13.03.2021 17:51 Ответить
Що, знову збудувати золотий унітаз?
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13.03.2021 18:01 Ответить
зеля при подталкивании Штатов закрыл 3 канала и все! больше ж никаких досягнень за 2 года не было и нет! и сразу победные марши, фанфары, идем на второй срок, величайший реформатор, победа и т.д. слуги вы шо кизданулись???
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13.03.2021 18:04 Ответить
Друзья, у кого-то еще остаются сомнения, шо нас в очередной раз хотят нае... насунуть ? Ну кто, где, на каких майданах, митингах, в заявлениях национальных авторитетов, в соц. сетях, в конце концов, слышал, что ГЛАВНЫМИ требованиями нашей нации на данном этапе есть земельная реформа, децентрализация и какое-то загадочное народовластие ? А как же обеспечение законности, справедливости и равенства всех перед законом, реформа судебной и правоохранительной систем, реальное подавление коррупции на всех уровнях, де(хай Бог милует)олигархизация, возврат украденной национальной собственности и покарание воров, реальная, а не мнимая реформа госуправления и т.д. ? А иначе, земельная реформа - это воровство последнего нац.ресурса, принадлежащего по Конституции всему народу. Децентрализация - это передача полномочий обворовывать регионы местным баронам и барончикам. А народовластие - это замыливание глаз возможностью поставить галочку напротив медицинского каннабиса или количества айкосов, отпускаемых в «одни руки»… Може,пора цім хлопцям «дякувати» ? У меня все !
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13.03.2021 18:10 Ответить
Народ довнден до ручки, поэтому с радостью продаст свои сх паи олигрхаи и латифундистам! В условиях войны... особенно войны в головах...это просто конец стране. Украинцы претендуют на роль всемирных безземельных рабов. И это грустно.
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13.03.2021 18:19 Ответить
Друже, наш народ веками "доводят до ручки". Пора включать мозги. А то опять останемся без "ручек", "ножек" и прочих карандашей. А тема "паев" - отдельный разговор. Там одни ??? и !!!.
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13.03.2021 18:29 Ответить
Ти маєш пай? То можеш продавать,а якщо не маєш то закрий свою смердючу пельку і не вирішуй за інших ,кому що робити.Ніхто ту землю не збирається продавать а хто хотів той вже давно продав за безцінь і забув що вона була.
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13.03.2021 19:03 Ответить
Не розумію собачої і вчити не буду бо не хочу.ПНХ -НЕ СМЕРДИ ****** ПОГАНЬ.
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13.03.2021 20:19 Ответить
Цк смішно в кіно, Зеленський, а в житті ти виглядаєш придурком.
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13.03.2021 18:33 Ответить
"Зеленский назвал сверхважные законы, которые помогут завершить реформы в Украине" - 10 патронів - і в Україні буде порядок! Вдумливі розстріли і ввічливі арешти бидлоеліти - врятують Україну!
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13.03.2021 19:02 Ответить
Закон про импичмент еще. Переписать надо. Под державу в смартфоне.
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13.03.2021 19:17 Ответить
тупе , ссучене ,квартальне чьмо.
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13.03.2021 20:07 Ответить
Словоблудниця зелена...
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13.03.2021 20:35 Ответить
А столицу в Кривой Рог переносить будут?
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13.03.2021 23:19 Ответить
И никакие правки кого-либо не остановят нас на этом пути Источник: https://censor.net/ru/n3253144
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В рифму: поскольку нам пофиг куда идти.
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13.03.2021 20:49 Ответить
Якщо ЗЕля ще так само "побореться" з олігархами, то вони просто луснуть від жиру
12.03.21 ЗЕленский: "Украина начала системную борьбу с олигархами и крупным бизнесом, которые долгие годы разворовывали страну, пользуясь ее слабостью и отсутствием законности".
Свежий рейтинг Форбс !!
Коломойский +800 млн долл за год правления ЗЕленского
Пинчук +900 млн долл за год правления ЗЕленского
Жеваго +1,1 млрд долл за год правления ЗЕленского
Новинский +600 млн долл за год правления ЗЕленского
И это - только первая пятерка!
=================
То есть - буквально за первый год, ЗЕкукла отбила своим бенефициарам половину их состояний.
И теперь, кукла должна сделать вид, как героически "борется с непосильно нажитыми состояниями" в том числе и при самом зеленском!
Лоха накормить сериалом "Слуга народа 4" - не в западло!
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13.03.2021 20:53 Ответить
Вовк опять Наполеона изображает. Реформатор 95 сорта.
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13.03.2021 23:15 Ответить
Под видом реформ они хотят сделать украинский народ рабами, а потом уничтожить его.
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14.03.2021 00:30 Ответить
Только власть военных украинцев спасет Украину.
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14.03.2021 00:57 Ответить
Вовочка, обо всех твоих "достижениях" будут поочередно рассказывать то украинские , то американские суды.
И самое главное - тебе бежать то некуда ... )
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14.03.2021 01:38 Ответить
Запутался мальчик Вова.
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14.03.2021 02:40 Ответить
Вова Зеленский и его свора уже давно под реформами подразумевают принятие асоциальных законов, которые превращают украинских граждан в нищих, покорных и абсолютно бесправных холопов.
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14.03.2021 08:11 Ответить
что оно там про барьбу с каррупцией . как говорила жюлька . блеет это шимпан-зе . оно даже на санкции дедушки ДЖО по козломойскому не может внятно что-то сказать --- дерьмак не велит . так что обисцянки про борьбу с олигархатом нам еще три года слушать --- вот если бы не ПОРОХ то оно каррупцию побороло бы ведь бенядиктова **** своя в доску на 300 проц.
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14.03.2021 08:34 Ответить
"сверхважными являются законы, которые ........... введут народовластие"
Далой выборы!
Дайош опрос!
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14.03.2021 10:57 Ответить
так це він просто "подмигивает, смотрите. какие ми удалие". Он з єрмаком і стрижуться одинаково під "корейське ясне сонечко". Як казав колись Ігорь Валерійович - "в 1917 році від різдва Христового, получилось? і в нас получиться". Однак їх всього 7 000 і знову крокодил не ловиться не росте кокос і вже троцкістів виганяють (дубинського) а законів "нормальних" нема, треба надолужити, нагально стоїть прийняття одного, основного закону " О влиянии солнечного затмения на повседневное состояние особей, находящих в стадии клинической идиотии " буде в тему і дороговказ на майбутнє. А також законодавчо утворити Вищу комісію психіатріїї
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14.03.2021 13:58 Ответить
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