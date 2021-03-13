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Новости Политика Украины
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устав (39) Слуга народа (2548) Корниенко (651)

"Слуги народа" утвердили новую редакцию устава. В составе партии будет два руководящих органа

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Политическая партия "Слуга народа" в ходе сегодняшнего съезда утвердила новую редакцию своего устава.

Об этом заявил председатель партии Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы решили формализовать те отношения, которые есть в партии и создать определенную новую структуру", - заявил председатель партии Александр Корниенко на съезде партии в субботу в Киеве.

Он уточнил, что в составе партии будет два больших руководящих органа - политический совет, который непосредственно формирует съезд партии, и национальный совет громад. Аналогичная структура будет повторяться на региональном уровне.

Вместе с тем "Слуга народа" планирует предусмотреть в своем составе систему секретарей.

Также, согласно новой редакции устава, партия планирует создавать первичные ячейки, которые смогут инициировать перед областными организациями вопрос отзыва депутатов местных советов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В политсовет "Слуги народа" вошли министры Федоров, Малюська, Ткаченко и Стефанишина

Кроме того, новая редакция устава предусматривает обновленный подход приема в членство партии. С этой целью будут созданы номинационные комитеты, которые будут проводить собеседования с претендентами.

По словам Корниенко, задачей политического совета станет разработка тактики и стратегии партии во взаимодействии с экспертным сообществом и общественностью. Национальный совет громад в свою очередь станет площадкой для обсуждения проектов государственных решений в сфере местного самоуправления, региональной политики и обмена опытом между региональными организациями.

"Такая структура позволит партии обеспечить максимальное участие членов партии не только в принятии, но и в разработке партийных решений, формулировать проекты политических решений и обсуждать их принятие непосредственно с депутатами или министрами, гибко реагировать на изменения ситуации", - пояснил лидер партии Александр Корниенко.

Также обновленный устав предусматривает, что треть государственного финансирования партии направляется на деятельность местных организаций. Смета будет утверждаться национальным советом громад по согласованию с председателем партии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский - представителям "СН" в регионах: Мы предоставили вам все необходимое. Не ждите инструкций из центра, а проявляйте инициативу

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
Показовий графік демонструє місце Медведчука (під шконкою) при Порошенкові.

"Слуги народа" утвердили новую редакцию устава. В составе партии будет два руководящих органа - Цензор.НЕТ 1272
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13.03.2021 14:52
+8
Один орган -- это просто Беня. А второй орган -- смотрящие от Бени.
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13.03.2021 14:54
+6
"Слуги народа" утвердили новую редакцию устава. В составе партии будет два руководящих органа - Цензор.НЕТ 695"Слуги народа" утвердили новую редакцию устава. В составе партии будет два руководящих органа - Цензор.НЕТ 3838"Слуги народа" утвердили новую редакцию устава. В составе партии будет два руководящих органа - Цензор.НЕТ 6831
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13.03.2021 14:55
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Показовий графік демонструє місце Медведчука (під шконкою) при Порошенкові.

"Слуги народа" утвердили новую редакцию устава. В составе партии будет два руководящих органа - Цензор.НЕТ 1272
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13.03.2021 14:52 Ответить
"Слуги народа" утвердили новую редакцию устава. В составе партии будет два руководящих органа - Цензор.НЕТ 9492
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13.03.2021 14:58 Ответить
Мертвечук був на 62 місці в рейтингу, опустився до 90 позиції при Порошенку, а при ЗЄбанаті піднявся на 7 !!! місце

"Слуги народа" утвердили новую редакцию устава. В составе партии будет два руководящих органа - Цензор.НЕТ 7224 "Слуги народа" утвердили новую редакцию устава. В составе партии будет два руководящих органа - Цензор.НЕТ 5447"Слуги народа" утвердили новую редакцию устава. В составе партии будет два руководящих органа - Цензор.НЕТ 6963
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13.03.2021 15:00 Ответить
Засунь эти графики и диаграммы себе в ду..у!
Знаем мы цену этой заказухи и манипуляций.
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13.03.2021 16:38 Ответить
Так а зачем? Им всеравно торба,
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13.03.2021 14:53 Ответить
"Слуги народа" утвердили новую редакцию устава. В составе партии будет два руководящих органа - Цензор.НЕТ 7860

...
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13.03.2021 14:53 Ответить
Один орган -- это просто Беня. А второй орган -- смотрящие от Бени.
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13.03.2021 14:54 Ответить
А Зеленский??? Или его обрезали?)
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13.03.2021 15:00 Ответить
Даже западные журналисты знают кто реальный "папа"

"Слуги народа" утвердили новую редакцию устава. В составе партии будет два руководящих органа - Цензор.НЕТ 159
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13.03.2021 15:02 Ответить
Два органи - чоловічий і жіночий...
Задля гендерної рівності... Біля рояля.
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13.03.2021 17:36 Ответить
а парламентська фракція - виконавчий орган цих палат..
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13.03.2021 19:12 Ответить
"Слуги народа" утвердили новую редакцию устава. В составе партии будет два руководящих органа - Цензор.НЕТ 695"Слуги народа" утвердили новую редакцию устава. В составе партии будет два руководящих органа - Цензор.НЕТ 3838"Слуги народа" утвердили новую редакцию устава. В составе партии будет два руководящих органа - Цензор.НЕТ 6831
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13.03.2021 14:55 Ответить
Дуже цікава новина 🥴
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13.03.2021 14:56 Ответить
Это можно объяснить легко- всё это фейк, партия, собрания, что они приняли, выступления. Формальность безнаказанно п_здить деньги
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13.03.2021 14:56 Ответить
ну один орган я знаю, а хто другой? - барабанщик?
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13.03.2021 14:56 Ответить
Тепер будуть грати на роялі двома органами? Дуетом?
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13.03.2021 14:56 Ответить
Один орган "Укрцирк", а другий "офіс головного нарколога".
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13.03.2021 14:57 Ответить
"Слуги народа" утвердили новую редакцию устава. В составе партии будет два руководящих органа - Цензор.НЕТ 9007
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13.03.2021 14:59 Ответить
Партия, насчитывающая 893 члена...Зебилье, это о вас. Но может это ошибка? Может речь идет о присутствующих на сходке? шо скажете?
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13.03.2021 14:58 Ответить
до "победы" коксового дурачка никакой партии не существовало в природе, всё это х_ня
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13.03.2021 15:01 Ответить
Так и есть, это чистейшее надувательство. Но случайно попался на глаза количественный состав партии. Потому и решил уточнить, поскольку, как по мне, цифра крепко раздута.
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13.03.2021 15:05 Ответить
всему нашему мексиканско-сериальному населению, ради политической и исторической грамотности стоило бы почитать майн камф, почему то запрещённую. Там как раз о том, что такое партия и как её создать, а на это сборище воришек в Парковом противно смотреть, там кстати главный дурень раньше скакал на корпоративах
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13.03.2021 15:09 Ответить
тока please не выключайте ето зеленое кино
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13.03.2021 15:00 Ответить
Якщо є гра на піано в "чотири руки", то "два органа" - це саме то!
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13.03.2021 15:01 Ответить
Прошло два года... "Партия" решила обзавестись органами ... Мозг в органах не предусмотрен , только три горла .
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13.03.2021 15:03 Ответить
Автопарк слуг народа около Паркового с каждым днём все круче 😀😀😀
Видео на тему

https://youtu.be/iRtyRR9zCkA
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13.03.2021 15:04 Ответить
Кому цікаві події в партії без ідеології й осередків,що виникла з нуля,жорстко прив'язана до лідера,рейтинг якої за два роки впав втричі ?
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13.03.2021 15:05 Ответить
Далеко идущие планы фантазеров. В реальности через год рейтинг будет ниже статистической погрешности.
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13.03.2021 15:09 Ответить
***
https://youtu.be/o9mOBedFdEk

(пісня від Душі)
Ми стомились від брехні,
Ми стомилися від болю,
Ми говорим "Ні війні!
Не такої прагнем долі!"
Закривавлені давно
Ваші куплені мандати,
А ми прагнем одного,
Щоб не гинули солдати!
стаття:
13.03.21 12:00 Співачка Христина Панасюк: "Відправляєш нову пісню хлопцям у ДАП - а вони її вмикають у радіоефір замість переговорів. Командир дуже свариться, але потім дякує..
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13.03.2021 15:12 Ответить
болить и дуже... - слiв нема як.
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13.03.2021 15:21 Ответить
Два керівних органа-жувальний і іпальний.
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13.03.2021 15:20 Ответить
ПАДДОНКИ
и устав их из двух пунктов

1 воровать
2 олигархам утроить статки
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13.03.2021 16:21 Ответить
Створення повноцінної партійної структури СН- це сила!.
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13.03.2021 16:34 Ответить
в составе партии будет два руководящих органа: орган бабушки и орган дедушки! "Слуги народу" затвердили нову редакцію статуту. У складі партії буде два керівні органи - Цензор.НЕТ 7969
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13.03.2021 16:37 Ответить
тошнит!(
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13.03.2021 16:56 Ответить
Один у них орган знаю, ним на раялє грають, а другий який? "Слуги народу" затвердили нову редакцію статуту. У складі партії буде два керівні органи - Цензор.НЕТ 4434 "Слуги народу" затвердили нову редакцію статуту. У складі партії буде два керівні органи - Цензор.НЕТ 2907
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13.03.2021 17:38 Ответить
Дурник думкою багатіє.так і про цих істот
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13.03.2021 19:25 Ответить
Слуги Госдепа.
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14.03.2021 09:22 Ответить
 
 