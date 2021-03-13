"Слуга народа" под эгидой Зеленского объедет территориальные общины для обсуждения законопроекта о местном референдуме, - Стефанчук

Текст законопроекта о местном референдуме в ближайшее время появится на сайте Верховной Рады.

Об этом рассказал в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук.

"Мы его сейчас подготовили, в среду я дал задачу сигнализировать текст, потом мы его передаем на вычитку и в ближайшее время выставляем на сайте Верховной Рады для обсуждения. После этого под эгидой президента мы объедем очень много местных территориальных общин, чтобы обсудить непосредственно это у них... Понятно, что мы не объедем все, но восток, запад, юг, север - мы охватим. Возьмем результаты интернет-обсуждения и затем дорабатываем, отправим на венецианку и выносим в зал", - рассказал Стефанчук.

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