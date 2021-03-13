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Новости Политика Украины
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Зеленский (16627) референдум (1495) Слуга народа (2548) Стефанчук Руслан (578)

"Слуга народа" под эгидой Зеленского объедет территориальные общины для обсуждения законопроекта о местном референдуме, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Текст законопроекта о местном референдуме в ближайшее время появится на сайте Верховной Рады.

Об этом рассказал в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук.

"Мы его сейчас подготовили, в среду я дал задачу сигнализировать текст, потом мы его передаем на вычитку и в ближайшее время выставляем на сайте Верховной Рады для обсуждения. После этого под эгидой президента мы объедем очень много местных территориальных общин, чтобы обсудить непосредственно это у них... Понятно, что мы не объедем все, но восток, запад, юг, север - мы охватим. Возьмем результаты интернет-обсуждения и затем дорабатываем, отправим на венецианку и выносим в зал", - рассказал Стефанчук.

Читайте также: Зеленский поручил Раде принять закон о местных референдумах

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
"Слуга народа" под эгидой Зеленского объедет территориальные общины для обсуждения законопроекта о местном референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2400
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13.03.2021 15:07
+9
Я так понимаю, что без бития они не мыслят житие.
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13.03.2021 15:08
+8
Какие нафиг местные референдумы? Для чего? Чтобы рашке проще было Украину по кускам отхватывать?
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13.03.2021 15:12
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"Слуга народа" под эгидой Зеленского объедет территориальные общины для обсуждения законопроекта о местном референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2400
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13.03.2021 15:07 Ответить
Я так понимаю, что без бития они не мыслят житие.
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13.03.2021 15:08 Ответить
"Слуга народа" под эгидой Зеленского объедет территориальные общины для обсуждения законопроекта о местном референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5253
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13.03.2021 15:12 Ответить
"Слуга народа" под эгидой Зеленского объедет территориальные общины для обсуждения законопроекта о местном референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5498
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13.03.2021 15:14 Ответить
Ну а че - пусть попробуют
Лечебная попаболь для слуги урода шо пасха в Божий день
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13.03.2021 18:31 Ответить
Подібна впертість пояснюється виконанням замовлення, гроші на котре не тільки взяли, а і встигли просрати.
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13.03.2021 15:09 Ответить
Да оно трусливое - пообещать ему Гиляку - и оно замолкнет 😀😀😀
Просто все церемонятся
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13.03.2021 15:12 Ответить
Прочла « слуга народа ОБЪЕДАЕТ»😀😀😀
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13.03.2021 15:10 Ответить
Если смотришь на его рожу, то автоматически текс так и воспринимается... "Слуга народа" под эгидой Зеленского объедет территориальные общины для обсуждения законопроекта о местном референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2251
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13.03.2021 15:12 Ответить
Рожа у него офуефшая от наглости 😀😀😀
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13.03.2021 15:15 Ответить
Те саме...)))
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13.03.2021 16:58 Ответить
Какие нафиг местные референдумы? Для чего? Чтобы рашке проще было Украину по кускам отхватывать?
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13.03.2021 15:12 Ответить
Проходили мы уже местные референдумы в Крыму и на Донбассе в 2014-м, все знают чем они закончились. зебилы либо тупые либо специально хотят развала страны.
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13.03.2021 15:12 Ответить
принижень продовжує руйнувати нашу державність
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13.03.2021 15:15 Ответить
Очевидно, що цей свин відповідальний за федералізацію.
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13.03.2021 15:18 Ответить
эгида зеленского - щит сделанный из шкуры зеленского.
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13.03.2021 15:18 Ответить
да...а в карантинные зоны... красные тоже мотанетесь?
а может по больничкам пройдетесь - обстановку узнаете...про референдум посипите у ШВЛов меценатами купленных...
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13.03.2021 15:22 Ответить
Місцеві референдуми потрібні для того, щоб повернути не тільки вулиці Жукова, але і площі Леніна разом із пам'ятниками, а також регіональну російську як офіційну
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13.03.2021 15:22 Ответить
Правильно так, - "Слуга народа" под эгидой Зеленского объедает территориальные общины"
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13.03.2021 15:24 Ответить
Понесли "лайно на ветилятор"!
Нам до повного щастя бракує тільки місцевих референдумів, тут і так гірше нікуди після вибору наріду, а тут ********** ще збирається хрінь всяку впроваджувати поза Верховну раду.
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13.03.2021 15:35 Ответить
Вообще-то Зеленский - прежде всего, Президент, а потом уже глава партии. И главная его обязанность, раз его выбрал народ страны Президентом, выполнять функции Президента, а не разъезжать регулярно по стране с агитацией за свою партию. Или наоборот? Нечестно как-то по отношению к остальным гражданам.
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13.03.2021 15:53 Ответить
Что этот дурень как с писанной торбой с этим референдумом бегает???
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13.03.2021 15:59 Ответить
Пуйло дало наказ зеленому шапіто під будь-яким соусом протягти федералізацію.
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13.03.2021 17:24 Ответить
Стефанчук похожий на Калывана из мультфильма
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13.03.2021 16:28 Ответить
Как вы говорите, - "Слуга народа" под эгидой Зеленского объест территориальные общины? Ну, такие как Стефанчук и прочии "Слуги народа" под эгидой таких, как Зеленский ещё лет 30 объедают членов территориальных громад Украины. Ни как не объдят, но судя по аппетиту нагулянному ими за два не полных года у руля, вот эти ЗЕлёные скоро обгладают до косточек.
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13.03.2021 16:29 Ответить
Толстопузику уже в Раде развернуться негде.
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13.03.2021 16:29 Ответить
этим дебилам мало референдумов? "Слуга народу" під егідою Зеленського об'їде територіальні громади для обговорення законопроєкту про місцевий референдум, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9316
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13.03.2021 16:34 Ответить
У голови держави роботи немає, що воно планує державним коштом на екскурсії поїхати?
Загострення на сході не стосується верховного головнокомандувача? Розмови про Уркаїну без представників держави ніяким чином не в компетенції найвеличнішого? Порушення прав людини в середині країни не є проблемою гаранта Конституції?
Аааа! Знаю! То все рейтинг не підніме та й не розуміє те вісля в тому нічого, а ще й робить щось для цього треба! А тут буде лєпота! Поїхав, потрусив мордою, зібрав данину і знову у відпустку!
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13.03.2021 17:22 Ответить
Без утворення этих самих тер громад по конституции ст 143. на загальных сборах, где зборам передается вся влада (/полиция,суды,податкова,прокуратура ит,д, ) ничего не будет . Строят с фундамента а не воздушные замки сверху. Это могли делать древние люди
настоящие на это не способны им и так хорошо, но голод не тетка, он научит как демократию любить. Только окружающая среда и бытие меняет сознание.
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13.03.2021 17:40 Ответить
ця тема обвиватєля не цікавить. Якщо про "хтось всрався" - мільйонні перегляди та обговорення на кожному повороті.
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14.03.2021 11:00 Ответить
Вот мародеры зеленые, после вашего двухгодичного ярма территориальные общины и так недоедают, а они их еще и объедать собрались.
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13.03.2021 17:49 Ответить
простой вопрос- "разве, народу в Украине, кроме рашистов и их "слуг" кому то нужны местные референдумы?
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13.03.2021 18:44 Ответить
Слуги борзєют с каждым днем все больше и наглее.
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13.03.2021 18:53 Ответить
У меня глубокое чувство что они живут в параллельной реальности и вообще не понимаю что сейчас происходит да Вы в следующий раз вообще никуда не попадете Вас уже ненавидят больше чем партию регионов
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13.03.2021 21:27 Ответить
Вадим Денисенко: "Основа боротьби з дезінформацією від Зеленського - створення своєї "правди" і вибивання з мізків людей можливості адекватного сприйняття дійсності"
Центр протидії дезінформації (як завжди - "найкращий в світі") у Зе презентували, але не запустили. Запуск відкладено до того моменту, коли знайдуть керівника, а знайти його можна тоді, коли вирішать чим цей центр буде займатися. Одним словом - потрібну річ можуть перетворити в фарс по одній простій причині - дезінформацію хочуть звести до фейків проти влади.
Якщо ми говоримо про дезінформацію, то вся наша історія за останні 7 років зводилась до того, що ми під дезінформацією розуміли фейки. І, на жаль, останнім часом ми чуємо з боку влади, насамперед, Офісу президента, про те, що дезінформація призводить до того, що люди щось там неправильно розуміють, і у підсумку фейкова інформація стає причиною нелюбові до влади. Тобто, за великим рахунком, все це дуже мало відрізняється від знаменитого «козлы, которые мешают нам жить» Віктора Федоровича Януковича. Я б дуже не хотів, щоб ми звели правильне починання з подібним центром до пошуків фейкометів, як висловився Єрмак під час презентації центру. Він всю свою промову звів фактично до створення фейків.
Якщо ми хочемо перемагати як держава і народ, то маємо це розуміти і шукати протидію чужій правді, що нав'язує неправильні і злочинні щодо нашої країни і народу істини. От це і є основою боротьби з дезінформацією на сьогоднішній момент - створення своєї правди і вибивання з мізків людей чужої, ворожої для нас і для нашої держави правди. І фейки - лише маленька частина цієї історіі.
Ми поки що не розуміємо, як виглядатиме центр по боротьбі з дезінформацією - чуємо лише якісь загальні фрази. І мене дуже непокоїть, що ми всю дезінформацію зводимо до боротьби з фейками. Для цього є факт-чекінг, який може все перевірити і виявити фейки.
Щодо самого центру, то його створення - лише верхівка айсбергу. На мою думку, це має бути невелика інформаційна структура, що займається виключно одним - медійними речами, і працювати там мають саме медійники. Керівник цього центру повинен бути медійною авторитетною людиною, з якою будуть вимушені рахуватись вороги. Такий собі кумулятивний прес-секретар, що видає правильні меседжі і розвінчує ворожі, неправильні посили. Тоді робота цього центру матиме сенс. Однак є ще нижня частина айсбергу. От там мають бути і кібервійська, і розуміння, як правильно працювати, скажімо, з російськими «Телеграм»-каналами, проводити інформаційні кампанії і моніторити їх ефективність. Це має бути спільна робота і СБУ, і Головного управління розвідки, і цілого ряду громадських організацій. Наразі я, наприклад, нічого не почув про залучення громадських організацій, а вони роблять 50% такої роботи в інших країнах.
Джерело: блог Вадима Денисенка
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14.03.2021 11:09 Ответить
 
 