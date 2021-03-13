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"Слуга народа" под эгидой Зеленского объедет территориальные общины для обсуждения законопроекта о местном референдуме, - Стефанчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Текст законопроекта о местном референдуме в ближайшее время появится на сайте Верховной Рады.
Об этом рассказал в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук.
"Мы его сейчас подготовили, в среду я дал задачу сигнализировать текст, потом мы его передаем на вычитку и в ближайшее время выставляем на сайте Верховной Рады для обсуждения. После этого под эгидой президента мы объедем очень много местных территориальных общин, чтобы обсудить непосредственно это у них... Понятно, что мы не объедем все, но восток, запад, юг, север - мы охватим. Возьмем результаты интернет-обсуждения и затем дорабатываем, отправим на венецианку и выносим в зал", - рассказал Стефанчук.
Топ комментарии
+11 Прощай немытая раССея
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+9 jklpqrs
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+8 Tierre
показать весь комментарий13.03.2021 15:12
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Лечебная попаболь для слуги урода шо пасха в Божий день
Просто все церемонятся
а может по больничкам пройдетесь - обстановку узнаете...про референдум посипите у ШВЛов меценатами купленных...
Нам до повного щастя бракує тільки місцевих референдумів, тут і так гірше нікуди після вибору наріду, а тут ********** ще збирається хрінь всяку впроваджувати поза Верховну раду.
Загострення на сході не стосується верховного головнокомандувача? Розмови про Уркаїну без представників держави ніяким чином не в компетенції найвеличнішого? Порушення прав людини в середині країни не є проблемою гаранта Конституції?
Аааа! Знаю! То все рейтинг не підніме та й не розуміє те вісля в тому нічого, а ще й робить щось для цього треба! А тут буде лєпота! Поїхав, потрусив мордою, зібрав данину і знову у відпустку!
настоящие на это не способны им и так хорошо, но голод не тетка, он научит как демократию любить. Только окружающая среда и бытие меняет сознание.
Мол, перемены грядут.. .
Только по прежнему слуги народные
Лучше хозяев живут.
(с) КВН, УПИ, 1989
Центр протидії дезінформації (як завжди - "найкращий в світі") у Зе презентували, але не запустили. Запуск відкладено до того моменту, коли знайдуть керівника, а знайти його можна тоді, коли вирішать чим цей центр буде займатися. Одним словом - потрібну річ можуть перетворити в фарс по одній простій причині - дезінформацію хочуть звести до фейків проти влади.
Якщо ми говоримо про дезінформацію, то вся наша історія за останні 7 років зводилась до того, що ми під дезінформацією розуміли фейки. І, на жаль, останнім часом ми чуємо з боку влади, насамперед, Офісу президента, про те, що дезінформація призводить до того, що люди щось там неправильно розуміють, і у підсумку фейкова інформація стає причиною нелюбові до влади. Тобто, за великим рахунком, все це дуже мало відрізняється від знаменитого «козлы, которые мешают нам жить» Віктора Федоровича Януковича. Я б дуже не хотів, щоб ми звели правильне починання з подібним центром до пошуків фейкометів, як висловився Єрмак під час презентації центру. Він всю свою промову звів фактично до створення фейків.
Якщо ми хочемо перемагати як держава і народ, то маємо це розуміти і шукати протидію чужій правді, що нав'язує неправильні і злочинні щодо нашої країни і народу істини. От це і є основою боротьби з дезінформацією на сьогоднішній момент - створення своєї правди і вибивання з мізків людей чужої, ворожої для нас і для нашої держави правди. І фейки - лише маленька частина цієї історіі.
Ми поки що не розуміємо, як виглядатиме центр по боротьбі з дезінформацією - чуємо лише якісь загальні фрази. І мене дуже непокоїть, що ми всю дезінформацію зводимо до боротьби з фейками. Для цього є факт-чекінг, який може все перевірити і виявити фейки.
Щодо самого центру, то його створення - лише верхівка айсбергу. На мою думку, це має бути невелика інформаційна структура, що займається виключно одним - медійними речами, і працювати там мають саме медійники. Керівник цього центру повинен бути медійною авторитетною людиною, з якою будуть вимушені рахуватись вороги. Такий собі кумулятивний прес-секретар, що видає правильні меседжі і розвінчує ворожі, неправильні посили. Тоді робота цього центру матиме сенс. Однак є ще нижня частина айсбергу. От там мають бути і кібервійська, і розуміння, як правильно працювати, скажімо, з російськими «Телеграм»-каналами, проводити інформаційні кампанії і моніторити їх ефективність. Це має бути спільна робота і СБУ, і Головного управління розвідки, і цілого ряду громадських організацій. Наразі я, наприклад, нічого не почув про залучення громадських організацій, а вони роблять 50% такої роботи в інших країнах.
Джерело: блог Вадима Денисенка