"Слуга народа" будет просить Зеленского идти на второй президентский срок, - Арахамия

Члены политической партии "Слуга народа" намерены призывать президента Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок.

Об этом на брифинге после съезда сказал лидер фракции "Слуга народа", глава политсовета одноименной партии Давид Арахамия, информирует корреспондент Цензор.НЕТ .

"Мы будем просить его идти на второй срок. А как он решит, это уже его личное решение", - сказал Арахамия.

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