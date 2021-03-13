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Новости Политика Украины
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Зеленский (16627) срок (62) Арахамия (957) Слуга народа (2548)

"Слуга народа" будет просить Зеленского идти на второй президентский срок, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Члены политической партии "Слуга народа" намерены призывать президента Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок.

Об этом на брифинге после съезда сказал лидер фракции "Слуга народа", глава политсовета одноименной партии Давид Арахамия, информирует корреспондент  Цензор.НЕТ .

"Мы будем просить его идти на второй срок. А как он решит, это уже его личное решение", - сказал Арахамия.

Читайте также: После первой каденции я передам "ключики от новой Украины другому человеку, которому будет уже легче", - Зеленский

Автор: Ірина Дашківська
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+53
"Слуга народа" будет просить Зеленского идти на второй президентский срок, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6474

...
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13.03.2021 15:58
+42
"Слуга народа" будет просить Зеленского идти на второй президентский срок, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5950
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13.03.2021 15:53
+38
Ви ще обсеретесь за три роки так, що вас просто заплюють виборці!
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13.03.2021 15:53
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Страница 3 из 3
Твари вы не досидите первый срок.
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13.03.2021 17:50 Ответить
Я уже говорил, что самое противное, что сейчас нельзя Майдана. Зеля, по указке карлика и бабушки, к этому и ведет. Путин уверенно идет в говно, хоть и не так быстро, как хотелось бы...
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13.03.2021 17:58 Ответить
есть хорошая вероятность того, что пуйло уверенно придет в гавно к 2024 году, таки дойдет
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13.03.2021 20:15 Ответить
Зеле два варианта и оба это сроки. Либо президент, либо узник СИЗО. Только могучая поддержка зелефилов поможет, но где они, ау.
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13.03.2021 17:50 Ответить
Плакальщиц наймуть. 100 днів і ночей будуть просити.
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13.03.2021 17:51 Ответить
Как вы смотрите на это, хорошо или плохо???
В центре Харькова, на проспекте Независимости, вскоре появится огромное красивейшее казино. Лицензию на обустройство гигантского игорного заведения получило ООО "ФКМ-4", принадлежащее миллионеру и меценату Александру Ярославскому.
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13.03.2021 17:51 Ответить
теперь Ярославский князь Слобожанщины
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13.03.2021 18:23 Ответить
Так , "гетьман" зе розтавляє своїх . Багато пережила Україна , але такої ганьби ще не було . Зебіли пі..ри !
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14.03.2021 08:22 Ответить
там ошибка вместо "мечтать" следует читать - *******...
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13.03.2021 18:47 Ответить
не удивлюсь если и на третий выберут
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13.03.2021 18:00 Ответить
БОЛТ НА РЫЛО ОН НАРОДА
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14.03.2021 04:16 Ответить
лучше было бы им сделать аборт
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13.03.2021 18:06 Ответить
успеет на первом сроке сдать Украину ТНК и олигархам
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13.03.2021 18:13 Ответить
А разве Украина и так давно не сдана олигархам?
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13.03.2021 22:19 Ответить
браво, кварталл рулить ууу
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13.03.2021 18:14 Ответить
"Дурень думкою радіє", "Чим би дитя не тішилося...", "Примусь дурня Богу молитися...." - народна мудрість.
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13.03.2021 18:24 Ответить
ЦІКАВО ЧИ АРАМАЛЬДІВСЬКИЙ УПРОСИТЬ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПІТИ В ПРЕЗИДЕНТИ,, ВІН ДУМАЄ СХОДИТИ ЗЕ ТУДИ НЕНАЧЕ В МАГАЗИН, НЕХАЙ ІДЕ, ХТО ЙОГО ДЕРЖИТЬ,,
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14.03.2021 07:17 Ответить
ну что б победить на выборах надо небояться выйти на улицу к простому народу ..и если люди незачмирят то гуд зачмырят то и стадион не спасет
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13.03.2021 18:26 Ответить
А воно сцало завжди , хіба хтось бачив зе серед людей ? Таке ж сцикло , як і янукович .
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14.03.2021 08:26 Ответить
""Слуга народа" будет просить Зеленского идти на второй президентский срок, - Арахамия" - даже не просите. Зеленский сказал, что идёт на один срок. Зеленский не трепло чтобы идти на второй президентский срок.
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13.03.2021 18:29 Ответить
С куяли они просят? Ты обязан просить нас
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13.03.2021 18:34 Ответить
АРА,ХАМ и Я.
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13.03.2021 18:39 Ответить
будет Майдан они из власти уходить не собираются
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13.03.2021 18:43 Ответить
"Всем очевидно, что актеру дискомфортно
И чувствует себя не комильфо.
Он с булавою так же органичен,
Как конь в лилово-бежевом пальто"..

(В.Прозапас)
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13.03.2021 19:02 Ответить
Это у них такой тупой юмор,или на полном серьёзе?! Да кретин и один срок не досидит!
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13.03.2021 19:04 Ответить
прикинь, на полном серьезе они думают что у них есть хорошие шансы на второй срок, как доказывал мне тут Странник Виртуальный только что, но реальность неприятно их удивит
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13.03.2021 20:18 Ответить
"Слуга народу" проситиме Зеленського йти на другий президентський термін, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3607 "Слуга народу" проситиме Зеленського йти на другий президентський термін, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6570
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13.03.2021 19:04 Ответить
Rogopil zelenomordi - так назвав нашого очільника Великий художник України Поярков
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13.03.2021 19:11 Ответить
Боятся все сесть в тюрьму значит.отсосоте земрази .Байден трахнет коломойшу а без коломойши вы пустое место
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13.03.2021 19:12 Ответить
Стоп-стоп, пусть он ещё первый срок досидит в своём кресле, а ты уже губу раскатал, на второй замахнулся. Да не видать ему второго срока, как собственных ушей, ну разве что второй срок будет в тюрьме, то это уже совсем другое дело, это более реально...
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13.03.2021 19:14 Ответить
подозрюю, що більшість Украінців буде просити Пороха повернутися
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13.03.2021 19:16 Ответить
пусть будет как было, когда было лучше, чтобы не стало еще хуже
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13.03.2021 20:20 Ответить
ага, на специальную зазаборенную стройку, этот досидит, может следующий і поверне))
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14.03.2021 05:34 Ответить
Судячи з часу коментаря - ти не одну ніч не спав, щоб таку маючню придумати. Іди відісписі у спамі
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14.03.2021 09:57 Ответить
Ви праві - про Українців . Але , на жаль , є ще й насєлєніє , яке і вибирало кравчуків , кучмів , януковичів та зе . Ви можете сказати , що вони утнуть наступного разу ? Що завгодно ! І ще одне "пришестя" зе не потрібно виключати .
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14.03.2021 08:33 Ответить
Арахумія!!! Ти хоч переживи** КІНО** про провал з вагнеровцями,а потім вже ПРОСІТЬ,можлива ситуація як і з Коломойським,навипередки будете відхрещуватись від КЛОВУНА "Слуга народу" проситиме Зеленського йти на другий президентський термін, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7325
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13.03.2021 19:22 Ответить
"Слуга народа" будет просить Зеленского идти на второй президентский срок,
 А народ Украины будет просить зеленского идти на )(у...
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13.03.2021 19:25 Ответить
Сцена третья - специально обученный народ зовёт Вову Гадюнова на царство...
Но позвать-то не штука, вопрос в том, сколько Вове ещё смогут натягивать за уши рейтинг, пока он не превратится во второго Ющенко.
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13.03.2021 19:27 Ответить
на сухій гілляці на другий термін хай повіситсится дебілоїд криворожсський
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13.03.2021 19:44 Ответить
Прихлебатель небритый!. Да от тебя на всю страну воняет. Хоть бы как-то ваш первый срок выдержать. Без мата невозможно...
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13.03.2021 19:49 Ответить
Конечно, ведь где еще найти такую соплю, любимца убогих и слабоумных. Обезьянка и переживает
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13.03.2021 19:51 Ответить
Ярославського в мери Харькова!!!
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13.03.2021 19:54 Ответить
Партия насчитывающая 893 члена, собралась создавать политсовет партии в составе 73 членов. Правда в ходе выборов оказалось что согласились только 62.. "Слуга народу" проситиме Зеленського йти на другий президентський термін, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9605

Вовочка, обо всех твоих "достижениях" будут поочередно рассказывать то украинские , то американские суды. И самое главное - тебе бежать то некуда..Думай о первом тюремном сроке.(с)
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13.03.2021 19:56 Ответить
"Члены политической партии "Слуга народа" намерены призывать президента Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок"
ЧЛЕНИ, ви з дуба рухнули? Зрозуміло, що ви не проти залишитися ще на п'ять років .... така лафа.Кнопку "правильно" натиснув-хатинку собі прикупив ... а як обіцяв, як обіцяв .... в результаті- жопа злидні! "Слуга народу" проситиме Зеленського йти на другий президентський термін, - Арахамія - Цензор.НЕТ 305 Ганьба Ганьба.
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13.03.2021 20:05 Ответить
Обещал пойти на один срок и тут на тебе.
Но ничего, 73% лошков и не такое хавали
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13.03.2021 20:09 Ответить
Сто гривень кинули пенсіонерам,як кістку собаці,тарифи підняли до небес,третя частина населення виїхала за кордон, а СН із ЗЕ вже зібрались на другий термін,А ГУБУ ПІДБЕРІТЬ.
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13.03.2021 20:16 Ответить
такое впечатление, что Арахамия на себя в зеркало не смотрит
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13.03.2021 20:27 Ответить
Второй срок у бубочки только на зоне,или в Ростове "Слуга народу" проситиме Зеленського йти на другий президентський термін, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2139
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13.03.2021 20:33 Ответить
время сухумских макак...
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13.03.2021 20:49 Ответить
13.03.21
Свежий рейтинг Форбс.
Коломойский +800 млн долл за год правления ЗЕленского
Пинчук +900 млн долл за год правления ЗЕленского
Жеваго +1,1 млрд долл за год правления ЗЕленского
Новинский +600 млн долл за год правления ЗЕленского
И это - только первая пятерка!
=================
То есть - буквально за первый год, ЗЕкукла отбила своим бенефициарам половину их состояний.
И теперь, кукла должна сделать вид, как героически "борется с непосильно нажитыми состояниями" в том числе и при самом зеленском!
Лоха накормить сериалом "Слуга народа 4" - не в западло!
Nick Vest
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13.03.2021 20:53 Ответить
а петька где??
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14.03.2021 05:30 Ответить
аа, он во второй пятёрке....
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14.03.2021 05:40 Ответить
а Медведчук в 21 раз збільшив статки при ПП було 55 млн-тепер при ЗЕ стало 1,2 млрд. УП написала і Букви і Фокус
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14.03.2021 12:17 Ответить
И конечно же пойдёт. Он уже понял, что за слова не обязательно отвечать.
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13.03.2021 21:16 Ответить
Оно же говорило,что на один срок идет
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13.03.2021 21:17 Ответить
Господи нам одного неполного цирка и шапито с головой до отвращения хватает а они на второй срок только не вроли президента полное стадо зеленое какие они мерзкие блюдолизы
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13.03.2021 21:24 Ответить
Во первых, это не порядочно. Зеленский заявил, что идет на один срок.
Получается обманет избирателей, если пойдет на второй срок.
Во вторых, второй срок ему не грозит, как впрочем и Порошенко.
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13.03.2021 21:27 Ответить
Ослу до конца первого срока досидеть и то проблема .А второй срок у него то же будет , ну когда первый за госизмену отсидит , получит второй за коррупцию , пожизненный как он и хотел для ТОП корупционеров.
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13.03.2021 21:35 Ответить
второй не получится, его скорее отправят с седьмого этажа чем дадут свидетельствовать
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14.03.2021 08:30 Ответить








Boris Borisenko

@BorisenkoBoris


Андрій Павловський За рік 73 тисячі медиків втратили роботу
(дані Держ\центру зайнятості) І це в час пандемії На виплати безробітним не вистачає 3 млрд грн
В стрiчкi багато ЗЕ-шанувальникiв Голосуйте за ЗЕ на другий термiн
ЯКЩО ДОЖИВЕТЕ
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13.03.2021 22:02 Ответить
Ария Хама за Харю зеКришную.
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13.03.2021 22:10 Ответить
Я думаю, що все закінчиться на першому терміні...Народ двічі такої помилки не зробить надіюсь чи може новий серіал покажуть
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13.03.2021 22:13 Ответить
"Слуга народу" проситиме Зеленського йти на другий президентський термін, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1866
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13.03.2021 22:22 Ответить
Слова не мальчика, но мужа. Жаль только что сказаны лицедеем-клоуном.
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14.03.2021 07:29 Ответить
Ахєрєнія відчув смак влади, звичайно, що він нікуди вже не забажає з неї йти. Ну, а Янелоха і сраним віником не виженеш, він же не лох якийсь, щоб самому йти з Банкової, де все на шару.
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13.03.2021 23:03 Ответить
Дуже слізно прошу бубочку і " слуг уродів" іти дуже дуже далеко звідси і ніколи не повертатися!
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13.03.2021 23:18 Ответить
Найстрашніший сон порохоботів))))
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13.03.2021 23:35 Ответить
Порохоботи непогано себе почувають на свої порохоботьськи, за свій сон нехай хвилюється мудрий нарід...
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14.03.2021 00:42 Ответить
Да, і ще,вибрали на перший- виберемо і на другий! Не сумнівайтесь!
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13.03.2021 23:36 Ответить
Та ми у вас, дебілах, ніколи й не сумнівалися.
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14.03.2021 00:43 Ответить
Такого обнищания как при Порошенко украинские топ-олигархи не испытывали никогда, поэтому Зеленский надолго
«Форбс» только что обновил рейтинг украинских богачей. Согласно того рейтинга, в 2020-2021 украинские богачи богатеют так, что голова кругом идет. Ахметов разбогател на 178%. Пинчук обогатился на 78%, Константин Жеваго на 118%, Коломойский на 70%. Боголюбов стал богаче на 42%. Новинский разбогател на 73%. Медведчук с 55 млн прыгнул на 1 миллиард 200 млн!Эти цифры - ответ на вопрос, почему действующей властью все абсолютно довольны. Почему журналистов не интересуют действительно вопиющие ситуации в стране. Почему в различных активистов - тотальный анабиоз. Почему импорт угля из ОРДЛО на Центрэнерго не приводит к редутам, а импорт электричества из России - к Майданам. Во времена Порошенко, то есть от 2014 по 2018 по тому же Форбс все выше перечисленные олигархи понесли серьезные убытки.Как вам динамика состояния богачей при Порошенко и за один год пребывания у власти Зеленского? Вам все понятно? Даже не сомневайтесь, просто так эта власть не уйдет. Ее будут держать до последнего. Телеканалы олигархов из кожи лезть будут, чтобы доказать рядовому обывателю, что то, что за окном - высшее благо, а возвращение Порошенко - это что-то подобно Армагеддону.
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13.03.2021 23:43 Ответить
вот это залип.... синяк только не оставь - маринка не поймёт, ладно бы на шее, но откуда там "Слуга народу" проситиме Зеленського йти на другий президентський термін, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4787
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14.03.2021 05:45 Ответить
Сраколиз небритий...
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13.03.2021 23:59 Ответить
Пусть хотя бы первый отсидит сначала... И не в президентском кресле...
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14.03.2021 00:37 Ответить
Размечтались, клоуны. Пусть он сначала первый срок досидит. А там видно будет. Может и пойдёт ...на настоящий срок...пожизненный..есть за что...
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14.03.2021 02:18 Ответить
....и будет повторение *19того, только уже с двумя "патриотами" во втором туре
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14.03.2021 05:48 Ответить
але ж воно казало , якщо не впораюсь , то " піду " і п і ш о в ..... дуже смачно жрати та спати фотографам при такий владі .....
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14.03.2021 07:27 Ответить
а я прошу зеклоуна іти на х..й досрочно!
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14.03.2021 07:29 Ответить
И ЗА ШО НАМ ТАКОЕ СЧАСТЬЕ. МЫ ЭТОГО НЕ ПЕРЕЖИВЕМ. РАЗВЕ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ РЕВОЛЮЦИЮ . УМНЫХ ДО УМНЫХ. СНАЧАЛА ПРОСВИТА ПОТОМ РЕВОЛЮЦИЯ И ВЕРА ЧТО БУДЕТ ПО ДРУГОМУ А ТАМ ЯКОСЬ САМИ ДАМО СОБИ РАДУ, ПОМЕНЯВ СИСТЕМУ А КЛОУНЫ И МАРОДЕРЫ САМИ ОТПАДУТ.
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14.03.2021 07:38 Ответить
ПОРОХОБОТЫ НЕГОДУЮТ "Слуга народу" проситиме Зеленського йти на другий президентський термін, - Арахамія - Цензор.НЕТ 869
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14.03.2021 07:41 Ответить
Накосячили ,,слуги,, дуже багато. Їх забаганки не співсподають з моїм уявленням розвитку країні.
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14.03.2021 07:43 Ответить
когда арахамье помоется и побреется, пусть напишет челобитную на второй срок... а сам готовится...
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14.03.2021 07:52 Ответить
Вже підбирає склад "команди" із вагнерів, Портних, Фірташек, "секретарок"!!!
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14.03.2021 08:14 Ответить
Товаріщі, панімєшь, видвінулі мєня на втарой срок, панімаєшь!
"Слуга народу" проситиме Зеленського йти на другий президентський термін, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5981
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14.03.2021 08:15 Ответить
Какой, нахрен, второй срок?!
Проотвечавшемуся петуху ЗЕлёносопельному БлаЗЕню и всем негодяям из падлючего ЗЕ-шапито лучше пораньше для себя побеспокоиться о нафталине, чтобы потом не пришлось думать о полотенечном.
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14.03.2021 10:26 Ответить
Послушание и покорность: Зеленский пытается превратить «Слугу народа» в «Партию регионов» 14 марта, 2021Без рубрикиКомментарии: 0
"Слуга народу" проситиме Зеленського йти на другий президентський термін, - Арахамія - Цензор.НЕТ 813Партия Зеленского все больше скатывается во времена Януковича…
В субботу, 13 марта, «Слуга народа» провела партийный съезд, во время которого делегаты занялись реформированием партии. На съезд пришел и президент Владимир Зеленский с явной целью мотивировать депутатов голосовать правильно. Впрочем, попытка обновления партии власти на новой основе, чем-то напоминающая «Партию регионов», не выглядит такой уж убедительной.
Об этом говорится в сегодняшней статье «Апострофа».
Голосуйте или проваливайте
Неоднократно заявляя о том, что он кардинально отличается от старых политиков, президент Владимир Зеленский повторяет многие старые политические модели, которые активно использовали его предшественники. Чего только стоит демонстрация могущества «Слуги народа», в съезде которой помимо главы государства приняли участие и премьер-министр Денис Шмыгаль, и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. В последний раз появление на партийном съезде трио руководителей государства состоялось в 2012 году - во времена тотального доминирования «Партии регионов». Судя по риторике Зеленского, из своих «слуг» он намерен «лепить» что-то подобное.
В тему - В Atlantic Council сравнили действия Зеленского с «худшими днями Порошенко и даже Януковича»
Открывая партийное собрание, глава государства озвучил ключевое пожелание, выполнение которого он ждет от своих депутатов. «У вас может быть дискуссия относительно деталей, но когда речь идет о принципиальных вещах, на табло всегда должно быть по меньшей мере 226 наших голосов», - сказал он, отметив, что депутатам должно быть безразлично, как голосуют их коллеги, а самое важное сейчас - это законы, которые закончат децентрализацию, реформу земли, народовластия, судебную реформу, амнистию капиталов и преодоление коррупции.
Мотивировав таким образом членов партии власти, Зеленский сразу же отметил, что партию «постепенно очищают от засланных казачков и случайных людей», таким образом намекнув что тем депутатам, которые не голосуют «правильно», как скажет руководство - не по дороге с СН. Завершив свой краткий спич, глава государства покинул собрание.
В тему - Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей - Зеленский на съезде СН
Главным решением съезда стало утверждение новой редакции устава партии, касающейся внесения изменений в структуру политсилы. Помимо политсовета, среди руководящих органов «Слуга народа» появляется Национальный совет общин, куда по должности будут входить главы всех областных организаций. Подобная структура будет также продублирована на областном уровне партии.
Согласно решению съезда, политсовет парии «Слуга народа» будет насчитывать 73 члена, хотя на съезде партии избрали 64 представителя, остальных 9 членов выберут в течение месяца.
В политсовет вошли народные депутаты Давид Арахамия (возглавил совет), Юрий Аристов, Евгения Кравчук, Андрей Клочко, Вадим Галайчук, Максим Ткаченко, Андрей Герус, Михаил Радуцкий, Никита Потураев, Николай Тищенко (он взял самоотвод) и первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Также в высший руководящий орган СН вошли члены Кабинета министров: министр культуры и информполитики Александр Ткаченко, вице-премьер-министры Михаил Федоров и Ольга Стефанишина и министр юстиции Денис Малюська.
В тему - Партия «слуг» Зеленского решила просить его идти на второй срок
Некоторую интригу внес спикер Рады Дмитрий Разумков, который так и не вошел в руководство партии. Председатель партии СН Александр Корниенко отметил, что Разумков - «занятой человек».
«Не думаю, что у него много возможностей уделять внимание партийной работе», - сказал Корниенко, отметив, что Разумков неоднократно заявлял, что главной задачей для себя видит выполнение функций председателя Рады и проведение реформы парламента.
Молодые регионы
Определив состав политсовета и Совета регионов и утвердив доктрину, которая является программой партии, «слуги» фактически решили дать старт перезапуску партии власти, который по замыслу отдаленно напоминает «Партию регионов». Но будет ли замысел успешным - большой вопрос. Политтехнолог Сергей Гайдай считает, что для этого у нынешней власти слишком мало опыта.
«В Украине пока еще никто настоящих партий не строил. Насчет СН я бы сказал, что это команда людей, которая образовалась под брендом «Слуга народа» и создала в парламенте самую большую фракцию в истории Украины. Пока партию Зеленскому не очень удается строить, потому что какого-то командного единства, уже не говоря об идеологическом - нет. Правда, это касается и большинства других украинских партий. Кроме небольших идеологических проектов вроде «Свободы». К тому же, партии всего пару лет, и достаточного опыта ни у Зеленского, ни у его партийцев нет», - сказал эксперт в комментарии изданию.
С коллегой не соглашается политический эксперт Константин Матвиенко. По его мнению, у СН есть прочная основа для строительства настоящей политсилы.
«Для строительства партии у СН есть прочная основа: монобольшинство и фракции практических во всех местных советах, хоть и миноритарные. Кроме того, 12 облсоветов возглавляют именно «слуги». У «слуг» есть некая схожесть с «Партией регионов», но последняя создавалась по разнарядке через трудовые коллективы и другие сообщества, а в СН вошло много активной молодежи, которая придает политсиле динамичности», - говорит Матвиенко.
Впрочем, перед «слугами» стоит немало вызовов.
«У них будут и кадровые, и организационные проблемы, и амбиции многим будут мешать. Кроме того, СН не справились с главным вызовом для политсилы - коррупцией. Это впридачу к проваленной вакцинации, испорченным отношениям с МВФ, дорогами, «сошедшими вместе со снегом», и так далее», - добавляет Матвиенко.
Успехи, неудачи и Дубинский
Примечательно, что Александр Корниенко назвал на съезде не только «феноменальные», но и «неприятные» результаты деятельности СН. Он отметил, что по результатам местных выборов в октябре прошлого года партия получила «феноменальные результаты, которых не было ни у одной партии», то есть речь идет о количестве избранных депутатов местных советов. Вместе с тем Корниенко напомнил, от СН на этих выборах не избрали ни одного мэра ни в одном областном центре страны.
Но, говоря о победах и поражениях, Корниенко явно специально проигнорировал тему, которая интересовала множество партийцев и прессу. Речь идет о дальнейшей судьбе Александра Дубинского, против которого введены санкции в США. Несмотря на исключение из фракции Дубинский остается главой Киевской областной парторганизации. Также он стал членом Национального совета общин. Вдвойне остро этот вопрос встал из-за введенных США против Игоря Коломойского санкций, которые в пятницу вечером прокомментировал президент Зеленский.
«Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства, чтобы вернуть в Украину справедливость. Ее главный принцип заключается в том, что мы четко видим разницу между понятиями «большой бизнес» и «олигархический класс». А вот фамилии здесь не играют никакой разницы - это Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой. Важно одно: ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и впредь создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и на других государственных служащих. Первое - поддерживается. Второе - заканчивается», - сказал президент в видеообращении.
Несмотря на то, что в измененном уставе партии был предусмотрен пункт, согласно которому глава партии имеет право исключать любого члена политсилы за действия, которые ее дискредитируют, право такого решения Корниенко переложил на областную организацию СН.
Казалось, что таким образом вопрос по Дубинскому спустили на тормозах. Однако уже после съезда свежеиспеченный член политсовета партии, нардеп Юлия Гришина анонсировала собрание областной ячейки СН. «14 марта, Киевская областная организация «Слуги Народа» рассмотрит кадровые вопросы. Да, речь о том, о чём вы подумали», - отметила она.
Сам Дубинский моментально отреагировал на пост Гришиной, назвав происходящее «мошенничеством».
«Осторожно!!! В партии «Слуга народа» аферисты с Банковой занялись мошенничеством! Никаких конференций Киевская областная организация завтра не проводит. Ни один член Киевской областной организации не обращался ни в областную организацию, ни к её руководству с предлож
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14.03.2021 11:20 Ответить
Зеленского надо с президентского кресла , сразу в тюрьму и надолго!!
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14.03.2021 13:09 Ответить
Успокоитесь тогда когда развалите полностью страну.
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14.03.2021 17:37 Ответить
...завєршить хочєт...Дорозвалити весь жмттєвийй простір українського народу.
....Я ім, бл...дям хохляцкім, пакажу!...
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19.08.2021 18:04 Ответить
П'ятий президент Петро Порошенко і другий президент Леонід Кучма очолили рейтинг політиків, які, на думку громадян України, зробили найбільше для зміцнення державності та суверенітету України.
Про це свідчить опитування, яке проводилось фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.
Питання було відкритим, тобто респонденти мали самі назвати імена одного чи кількох політиків. Результати вийшли наступними (наведено лише ті варіанти відповіді, які назвали 1% і більше респондентів): Петро Порошенко 10,2%; Леонід Кучма 10,0%; В'ячеслав Чорновіл 8,5%; Леонід Кравчук 6,1%; Володимир Зеленський 5,6%; Віктор Ющенко 5,4%; Юлія Тимошенко 4,6%; Віктор Янукович 2,2%; Юрій Бойко 2,0%;
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19.08.2021 18:47 Ответить
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