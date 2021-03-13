Крушение сухогруза у берегов Румынии: спасатели продолжают искать пропавшего без вести моряка, а также тело погибшего капитана

Спасатели продолжают искать искать двух украинцев с затонувшего у берегов Румынии сухогруза: один из них погиб и один считается пропавшим.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Украины в Румынии.

Накануне поисковая операция завершилась без результатов, утром в субботу поиски возобновили.

В операции участвуют силы и специальные суда Береговой охраны Пограничной полиции Румынии и Морской судоходной администрации.

"Спасатели ищут тело погибшего капитана затонувшего судна (в самом начале был зафиксирован в районе аварии, но его не смогли поднять на борт спасательного судна), а также первого помощника капитана, который с самого начала спасательной операции считается пропавшим без вести", - пояснили в посольстве.

Состояние спасенных моряков оценивается как удовлетворительное. Они будут оставаться в больнице Констанцы до 15 марта.

"В зависимости от состояния здоровья и срока завершения ряда следственных действий румынских правоохранительных органов, возвращения украинских моряков на родину следует ожидать на следующей неделе", - отмечают в посольстве.

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Как сообщалось, 11 марта у берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 украинцами на борту. 10 моряков спасены, 2 погибших, продолжались поиски 1 человека. Позже МИД обнародовал имена погибших и пострадавших граждан Украины.

Напомним, это не первое судно с украинским экипажем, затонувшее в акватории Черного моря .

Так, в январе-2021 у берегов Турции потерпел крушение российский сухогруз "Арвин".

На затонувшем судне находились 10 украинцев и два иностранца. Два человека погибли, шестерых спасли, еще четверо пропали без вести.

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