РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6261 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
1 388 23
съезд (367) Арахамия (957) Слуга народа (2548)

У министров не возникнет проблем со временем из-за участия в политсовете "Слуги народа", - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У министров не возникнет проблем со временем из-за участия в политсовете

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что работа министров в политсовете партии не будет занимать много времени.

Об этом он рассказал журналистам, комментируя вхождение в политсовет партии четырех министров, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это не executive орган, это политический орган, поэтому он занимает гораздо меньше времени, чем управляющий областной организацией, например. Поэтому я не думаю, что у министров возникнет большая проблема с этим", - сказал Арахамия.

Он отметил, что политсовет будет разделен на так называемые комитеты.

"Там будут те люди, которые могут больше времени уделять этой организационной работе, а министры могут присоединяться по желанию. Я в этом не вижу большой нагрузки", - добавил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" будет просить Зеленского идти на второй президентский срок, - Арахамия

Автор: Вадим Куц
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Уверен, даже если министры в Украине вообще перестанут ходить на работу, разницы никто не заметит.
показать весь комментарий
13.03.2021 16:41
+5
Время будут тратить только на получение конвертов с кешем и подписи ?
показать весь комментарий
13.03.2021 16:41
+5
дам тобе один политсовет: вали, пока не поздно
показать весь комментарий
13.03.2021 16:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Время будут тратить только на получение конвертов с кешем и подписи ?
показать весь комментарий
13.03.2021 16:41 Ответить
Міністри-привиди в фантомній політраді.Одне бабло в них реальне.
показать весь комментарий
13.03.2021 16:42 Ответить
дам тобе один политсовет: вали, пока не поздно
показать весь комментарий
13.03.2021 16:41 Ответить
Уверен, даже если министры в Украине вообще перестанут ходить на работу, разницы никто не заметит.
показать весь комментарий
13.03.2021 16:41 Ответить
Политбюро. У міністрів не виникне проблем із часом через участь у політраді "Слуги народу", - Арахамія - Цензор.НЕТ 434
показать весь комментарий
13.03.2021 16:43 Ответить
У міністрів не виникне проблем із часом через участь у політраді "Слуги народу", - Арахамія - Цензор.НЕТ 4945 Які проблеми? Чим вони займаються? Все, що могли, за два роки вже знищили.

А Міністерством юстиції ще з 2019 року керує собачийротпортнов.
показать весь комментарий
13.03.2021 16:45 Ответить
У нас снова КПСС завелась?
показать весь комментарий
13.03.2021 16:46 Ответить
Ну теперь будем долго наблюдать поток сознания этого идиота. Ведь праздник-то какой состоялся. Сходка зелёной плесени.
показать весь комментарий
13.03.2021 16:47 Ответить
У министров не возникнет проблем со временем из-за участия в политсовете "Слуги народа", - Арахамия

Они все-равно ни хрена не делают, только сказки для ЗЕ сочиняют.
показать весь комментарий
13.03.2021 16:49 Ответить
Якщо більшість підприємств приватизовані,а державні дихають на ладан то нафіг ті міністри потрібні?Апарати міністерств майже не помінялись з радянських часів,але тоді була потужна економіка,розвинена промисловість.Дев"яносто відсотків цього всього пішло в...Тоді чим керують,що планують тисячі отих щурів що бігають з паперами по кабміну?
показать весь комментарий
13.03.2021 16:59 Ответить
В Польше обе дозы прививки получили уже 1,5 млн человек, 2,8 млн - А Давид Арахамия считает, что работа министров в политсовете партии не будет занимать много времени. У міністрів не виникне проблем із часом через участь у політраді "Слуги народу", - Арахамія - Цензор.НЕТ 2308
Источник: https://censor.net/ru/n3253160
показать весь комментарий
13.03.2021 17:01 Ответить
слышь ты политический орган вали в отставку нехер пдд нарушать стал своим корытом с борзыми номерами на зебре нучмсь просто цивилизованно вести себя ну а потом в политику а не наоборот
показать весь комментарий
13.03.2021 17:03 Ответить
на цьому тижні не було опубліковано жодного загальноукраїнського рейтинга...
показать весь комментарий
13.03.2021 17:05 Ответить
В січні 2021 року реальний валовий внутрішній продукт України скоротився на 2,6-2,8%. Економіка падає другий рік поспіль.
Такі дані наводить Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.
Зазначається, що обмеження січневого карантину (з 8 по 24 січня включно) спричинили певне затухання виробничої активності більшості суб'єктів економічної діяльності, посиливши песимістичні настрої бізнесу.
Водночас скорочення зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ) у січні 2021 року становило 4,0% (у січні 2020 року - падіння на 2,5%).
Основний негативний внесок у динаміку ЗІВ сформували такі виробничі ВЕД як: промислове виробництво, будівництво та сільське господарство.
показать весь комментарий
13.03.2021 17:14 Ответить
а любой министр не должен быть вне политики?
ну если он профи...а не просто тратит гос/деньги и протирает штаны...
показать весь комментарий
13.03.2021 17:14 Ответить
В тране нет проблем? Правда Давид Мальдивский?
У міністрів не виникне проблем із часом через участь у політраді "Слуги народу", - Арахамія - Цензор.НЕТ 7403
показать весь комментарий
13.03.2021 17:18 Ответить
У міністрів не виникне проблем із часом через участь у політраді "Слуги народу", - Арахамія - Цензор.НЕТ 3809
показать весь комментарий
13.03.2021 18:42 Ответить
схвалюю вибір голови СН - найкреативніший чувак у штовхані слуг до прірви (кажуть він у в патріотичних партіях бував- НАШ КАЗАЧОК !)
показать весь комментарий
13.03.2021 19:01 Ответить
сценарій - лайно. гра ціх зелених баранів непереконлива. кожна бабуся в атб розглядаючи нові цінники щодня кляне бездарне владне шобло. А ось їх прокльони збуваються. Поки антракт, зепадло43.
показать весь комментарий
13.03.2021 19:13 Ответить
Животные развлекаются. За мой счёт...
показать весь комментарий
13.03.2021 22:22 Ответить
Министры занимаются партийными делами и в годы войны? это есть преступление против государства Украина У міністрів не виникне проблем із часом через участь у політраді "Слуги народу", - Арахамія - Цензор.НЕТ 3598
показать весь комментарий
14.03.2021 11:13 Ответить
 
 