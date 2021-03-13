У министров не возникнет проблем со временем из-за участия в политсовете "Слуги народа", - Арахамия
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Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что работа министров в политсовете партии не будет занимать много времени.
Об этом он рассказал журналистам, комментируя вхождение в политсовет партии четырех министров, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Это не executive орган, это политический орган, поэтому он занимает гораздо меньше времени, чем управляющий областной организацией, например. Поэтому я не думаю, что у министров возникнет большая проблема с этим", - сказал Арахамия.
Он отметил, что политсовет будет разделен на так называемые комитеты.
"Там будут те люди, которые могут больше времени уделять этой организационной работе, а министры могут присоединяться по желанию. Я в этом не вижу большой нагрузки", - добавил нардеп.
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А Міністерством юстиції ще з 2019 року керує собачийротпортнов.
Они все-равно ни хрена не делают, только сказки для ЗЕ сочиняют.
Источник: https://censor.net/ru/n3253160
Такі дані наводить Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.
Зазначається, що обмеження січневого карантину (з 8 по 24 січня включно) спричинили певне затухання виробничої активності більшості суб'єктів економічної діяльності, посиливши песимістичні настрої бізнесу.
Водночас скорочення зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ) у січні 2021 року становило 4,0% (у січні 2020 року - падіння на 2,5%).
Основний негативний внесок у динаміку ЗІВ сформували такі виробничі ВЕД як: промислове виробництво, будівництво та сільське господарство.
ну если он профи...а не просто тратит гос/деньги и протирает штаны...