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В Польше обе дозы прививки получили уже 1,5 млн человек, 2,8 млн - одну

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

В Польше обе дозы прививки получили уже 1,5 млн человек, 2,8 млн - одну

В Польше более 2,8 миллионов человек уже получили прививку первой дозой COVID-вакцины, 1,5 млн - уже получили обе дозы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на PAP.

Согласно последним данным, в стране сделали в общей сложности почти 4,4 млн прививок от коронавируса.

Более 2 835 000 получили прививки первой дозой, и 1 555 400 человек - уже обеими дозами вакцины. Население страны - около 38 млн.

С начала вакцинации, Польша получила около 5 300 000 доз.

Премьер Матеуш Моравецкий в пятницу заявил, что количество прививок за день можно будет увеличить в разы, если только страна получит больше вакцины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К середине 2021 года Украина сможет вакцинировать только около 3% населения, - прогноз S&P Global Ratings

"Мы готовы увеличить количество вакцинированных за день в три-четыре раза, и вакцинировать за месяц 10 млн и даже более 10 млн человек. Все что нам надо - это больше доз", - сказал он.

Моравецкий рассказал, что общался о поставках вакцин с президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, и призывы ускорить поставки звучат также от премьеров нескольких других стран.

"Давление имеет смысл, так как даже утверждение вакцины Johnson & Johnson произошло на несколько дней раньше, чем ожидали. Это означает, что эти вакцины попадут в Польшу скорее", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2021 годы мы вакцинируем двумя дозами всех желающих, если не будет катаклизмов с поставкой препаратов, - Ляшко

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+8
нам не нужны протухшие барыги-профи !
у нас НОВЫЕ ЛИЦА, не запятнанные ни умом, ни способностями, ни опытом!
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13.03.2021 16:56
+7
Ну так польшей руководит профи, а не шут из корпоративов олигархов
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13.03.2021 16:50
+6
А в Украине, все дружно сговорились что бы подгадить Степанову!
Поэтому, вакцинировано менее 50 000 человек!
Все не так: транспорт, погода, 42 000 000 неблагодарных гражданина, плохие СМИ, вспышки на солнце...
Один Степанов все правильно делает!
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13.03.2021 16:52
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а у нас ?
ПРОТИВОГАЗ !!!! В Польше обе дозы прививки получили уже 1,5 млн человек, 2,8 млн - одну - Цензор.НЕТ 6648
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13.03.2021 16:49 Ответить
Ну так польшей руководит профи, а не шут из корпоративов олигархов
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13.03.2021 16:50 Ответить
нам не нужны протухшие барыги-профи !
у нас НОВЫЕ ЛИЦА, не запятнанные ни умом, ни способностями, ни опытом!
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13.03.2021 16:56 Ответить
У Польщі обидві дози щеплення отримали вже 1,5 млн осіб, 2,8 млн - одну - Цензор.НЕТ 389 У Польщі обидві дози щеплення отримали вже 1,5 млн осіб, 2,8 млн - одну - Цензор.НЕТ 3165
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13.03.2021 18:07 Ответить
І лайкнути себе не забув, молодець.
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13.03.2021 18:09 Ответить
Дания,Норвегия,Исландия,Италия,Румыния,Болгария уже приостановили вакцинацию AstraZeneca. При этом производства не Индии, а Великобритании. Так что может не было ты счастья, да несчастье помогло.. Тромбоэмболия это очень серьёзно.
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13.03.2021 17:38 Ответить
У них есть другие вакцины. Астразенеку покупают поскольку пфайзер в дефиците, но группы риска можно прививать пфайзером. У нас - пшик.
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13.03.2021 17:44 Ответить
Тромбоэмболия это очень серьёзно. Но причинно-следственную связь с вакциной надо доказать.
А вот Канаде несчастье "не помогло". Они вакцинацию Астрозенекой не приостанавливали.
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13.03.2021 18:48 Ответить
А в Украине, все дружно сговорились что бы подгадить Степанову!
Поэтому, вакцинировано менее 50 000 человек!
Все не так: транспорт, погода, 42 000 000 неблагодарных гражданина, плохие СМИ, вспышки на солнце...
Один Степанов все правильно делает!
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13.03.2021 16:52 Ответить
И у нас бы пошла вакцинация, если бы это были Пфайзер, Модерна или Johnson & Johnson, как у первых стран мира, а не полученная, скорее всего малоэффективная вакцина, которую смог доставить через прокладку министр степанов.
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13.03.2021 16:54 Ответить
Заявили, что привезли 250 000 доз вакцины!
Да я в жизни не поверю, что не набралось 250 000 желающих!
Кто то скажет не нужна мне вакцина из Китая, но в стране, где живет 42 000 000 человек, найдется 250 000 желающих.
Это элементарная статистика.
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13.03.2021 16:57 Ответить
Народ давно не доверяет власти, потому и не вакцинируется. Согласна, что насчет количества доз - очередная брехня.
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13.03.2021 17:05 Ответить
Если бы было 250 000 комплектов вакцины, желающие нашлись бы и весьма быстро.
Либо вакцины попросту нет, либо руки растут из задницы, поэтому, организовать процесс вакцинации не в состоянии, либо не вакцинируют что бы банально списать препарат и продать.
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13.03.2021 17:10 Ответить
Но даже медики практически не вакцинируются, считая, что большинство из них переболело, и не стоит себя подвергать испітанию малоизученной вакцині.
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13.03.2021 17:13 Ответить
Кто то покупает Apple за 35000 грн, но кто то покупает китайский телефон за 3000 грн.
На любой продукт, любого качества, спрос будет.
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13.03.2021 17:15 Ответить
Когда касается здоровья, народ более осторожен и учитівает качество, а не только цену.
Во, Великобритания дает !

Вакцинация в Великобритании может пройти на три недели быстрее, чем планировалось раньше. Опять же вопрос доверия.

"Расширить программу по вакцинации населения стране удалось лишь благодаря увеличению поставок препаратов. Поэтому власти хотят, чтобы уже к Пасхе все граждане старше 40 лет получили свою первую дозу вакцины."
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13.03.2021 17:20 Ответить
Какая осторожность?!
В Индии, сотни фармацевтических компаний и раз они до сих пор работают, значит их препараты покупают!
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13.03.2021 17:25 Ответить
народ не более осторожен,народ просто тупой. по наличию масок в АТБ и в поликлиниках можно делать перепись идиотов.
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13.03.2021 22:24 Ответить
руки не из задници. просто, с сша и немцами не (договоришься) а с китайцами и индусами можно. вот и тянут резину. думаешь просто так не подали заявку в первые дни, год назад? хрен там, не знали как на этом заработать. теперь знают.
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13.03.2021 17:21 Ответить
А как может власть гарантировать качество вакцины ?
Нам о качестве Астразенеки ,индийского производства должны лично от своего имени
сказать учёные иммунологи ,генетики ,независимые от власти.
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13.03.2021 17:22 Ответить
Комаровский уже высказался по этому поводу: "Вакцинируйтесь".

60% всех вакцин в мире вырабатывается на мощностях Индии. НО, вакцины от кори, коклюша, столбняка, полиомиелита, дифтерии и другие давно апробированы, а вакцина от короны мало изучена, нет дальности исследований и результатов выявления побочных действий. И при этом министр Степанов и вся украинская система здравоохранения давно не вызывают доверия.
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13.03.2021 17:34 Ответить
Він вже про осельтамивир якось висказався. Шо йому ВОЗ нашептує, то й людям каже, а потім морозиться.
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13.03.2021 22:35 Ответить
Сколько по этой статистике лично у Вас друзей знакомых желающих
вакцинироваться ? Если можно в процентах к их общему числу
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13.03.2021 17:18 Ответить
Нет проблем.
Коллега заболела короной и ее супруг и родная сестра, уже зарегистрировались на вакцинацию.
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13.03.2021 17:22 Ответить
Интересно где бифуркация между нами и Польшей.
С какого места мы начали путь к Зеленскому...
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13.03.2021 16:55 Ответить
путь начался лет 20-ть назад, с развращения публики сиониским каналом БаблоМойского
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13.03.2021 16:57 Ответить
вот вам и какая разница...
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13.03.2021 16:57 Ответить
... да нет никакой разницы!
кому-то нравится прививка,
а кому-то нет

но разницы между ними нет - все равно не сделают, прививку В Польше обе дозы прививки получили уже 1,5 млн человек, 2,8 млн - одну - Цензор.НЕТ 2707
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13.03.2021 16:59 Ответить
я не про прививку, а президента ))
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13.03.2021 17:01 Ответить
вся печаль в том, что "какая разница" - это конкретно ни за прививку, президента или "асхвальтированные фонари".
"какая разница"- это философия жизни ЗЕльоных с партбилетами и без оных, называемая в народе "пофигизм", т.е. умственная и моральная тупость и уродство
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13.03.2021 17:21 Ответить
Стебанов - обосрался
не, ну если нам улыбается это ссущество - то рады будем, чего уж тут уж.
мля, я уже чуть ли не ватная скотина с ехним - "втараясранафивропе танчиковскокаделали а жрали гнилую капусту, но вяликими ыли"
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13.03.2021 17:06 Ответить
Стебанов - обосрался

ну Вы даете!
да вся стране в ЗЕ-говне, а Вы за Степанова У Польщі обидві дози щеплення отримали вже 1,5 млн осіб, 2,8 млн - одну - Цензор.НЕТ 4651
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13.03.2021 17:23 Ответить
Конечно.
Как же люблю слушать это мычание - ээ, мммм, аааа, ыыыы - прямо "обтекаю", будучи не бабой, а мужиком.
Вы, просто - в "пульс" попа.л блин У Польщі обидві дози щеплення отримали вже 1,5 млн осіб, 2,8 млн - одну - Цензор.НЕТ 9622
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13.03.2021 17:34 Ответить
и у нас будет 1,5 миллиона!!! только, наверное на следующее 8 марта
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13.03.2021 17:15 Ответить
Что самое интересное никто даже не собирается увольнять Степанова и его шоблу по закупкам за провал с вакцинацией.
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13.03.2021 17:20 Ответить
И???https://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/
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13.03.2021 17:32 Ответить
Что Вы там ожидаете увидеть, когда получившие 2 дозы плюс переболевшие суммарно составляют 9% населения Польши?
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13.03.2021 18:58 Ответить
здесь эта сумма перевалила за 100% https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
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13.03.2021 19:09 Ответить
Вы на мой вопрос так и не ответили.
Что Вы там ожидаете увидеть, когда получившие 2 дозы плюс переболевшие суммарно составляют 9% населения Польши?
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13.03.2021 19:33 Ответить
да нет у меня ответов. Одни вопросы. Очень хочу заблуждаться (поскольку ни разу не инфекционист), но хотелось бы видеть более впечатляющую динамику в стране - чемпионе мира по борьбе с короновирусом. Кстати, цифра 101,6 на 100 человек взята с сайта ВВС.
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13.03.2021 20:11 Ответить
А что, ссылку на эту новость дать тяжело?
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13.03.2021 22:10 Ответить
А по поводу суммы не переживайте. Через погода и передолевших и вакцинированных можете оттуда смело вычеркивать. Для Польши я, по доброте душевной, этого не делал. У Польщі обидві дози щеплення отримали вже 1,5 млн осіб, 2,8 млн - одну - Цензор.НЕТ 1460
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13.03.2021 19:42 Ответить
А в Германии обе дозы уже 50 млн получили.
ViWa
И чо
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13.03.2021 18:48 Ответить
И осталось еще 33 млн вакцинировать.
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13.03.2021 18:53 Ответить
Это сказал я. И все поверили
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13.03.2021 19:52 Ответить
Вакцини в Україні в достатній кількості немає, гроші ковідні "закатали" в кишені асфальт, інформаційно-просвітницька кампанія відсутня (виступи Кварталу не в рахунок).

В результаті у нашої влади суцільне щастя, коли громадяни відмовляються вакцинуватися. Якщо б раптово нарід прозрів і рвонув вакцинуватися, то в Гідранта і його шапіто ОП була б натуральна істерика.

Тому більшість отримає виключно природний імунітет, звісно з числа хто виживе, хіба ЄС і США подарують нам вакцину.
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13.03.2021 18:53 Ответить
впечатляет!
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13.03.2021 19:08 Ответить
Как воспринимать эту отчетность? Я воспринимаю как рекламу...Как подталкивание к действию: смотри , не страшно, давай, не дрейф...Как вид рекламы....Хрущев тоже писал, что могли бы больше расстреливать, но не хватает патронов...., списков,,,сотрудников....
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13.03.2021 19:13 Ответить
Зарегистрировался в Дії на вакцинацию несколько дней назад, интересно в этом году очередь дойдет?
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13.03.2021 20:01 Ответить
Валить надо отсюда, надоело все до невозможности. Не дадут дожить до пенсии.
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13.03.2021 20:33 Ответить
Весь мир погряз во лжи. Ковидло - яркий пример нового политического управления миром
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13.03.2021 21:07 Ответить
Пускай колются, а мы подождем результата.
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14.03.2021 08:21 Ответить
 
 