В Польше обе дозы прививки получили уже 1,5 млн человек, 2,8 млн - одну

В Польше более 2,8 миллионов человек уже получили прививку первой дозой COVID-вакцины, 1,5 млн - уже получили обе дозы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на PAP.

Согласно последним данным, в стране сделали в общей сложности почти 4,4 млн прививок от коронавируса.

Более 2 835 000 получили прививки первой дозой, и 1 555 400 человек - уже обеими дозами вакцины. Население страны - около 38 млн.

С начала вакцинации, Польша получила около 5 300 000 доз.

Премьер Матеуш Моравецкий в пятницу заявил, что количество прививок за день можно будет увеличить в разы, если только страна получит больше вакцины.

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"Мы готовы увеличить количество вакцинированных за день в три-четыре раза, и вакцинировать за месяц 10 млн и даже более 10 млн человек. Все что нам надо - это больше доз", - сказал он.

Моравецкий рассказал, что общался о поставках вакцин с президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, и призывы ускорить поставки звучат также от премьеров нескольких других стран.

"Давление имеет смысл, так как даже утверждение вакцины Johnson & Johnson произошло на несколько дней раньше, чем ожидали. Это означает, что эти вакцины попадут в Польшу скорее", - добавил он.

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