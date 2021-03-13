В Польше обе дозы прививки получили уже 1,5 млн человек, 2,8 млн - одну
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В Польше более 2,8 миллионов человек уже получили прививку первой дозой COVID-вакцины, 1,5 млн - уже получили обе дозы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на PAP.
Согласно последним данным, в стране сделали в общей сложности почти 4,4 млн прививок от коронавируса.
Более 2 835 000 получили прививки первой дозой, и 1 555 400 человек - уже обеими дозами вакцины. Население страны - около 38 млн.
С начала вакцинации, Польша получила около 5 300 000 доз.
Премьер Матеуш Моравецкий в пятницу заявил, что количество прививок за день можно будет увеличить в разы, если только страна получит больше вакцины.
"Мы готовы увеличить количество вакцинированных за день в три-четыре раза, и вакцинировать за месяц 10 млн и даже более 10 млн человек. Все что нам надо - это больше доз", - сказал он.
Моравецкий рассказал, что общался о поставках вакцин с президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, и призывы ускорить поставки звучат также от премьеров нескольких других стран.
"Давление имеет смысл, так как даже утверждение вакцины Johnson & Johnson произошло на несколько дней раньше, чем ожидали. Это означает, что эти вакцины попадут в Польшу скорее", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
ПРОТИВОГАЗ !!!!
у нас НОВЫЕ ЛИЦА, не запятнанные ни умом, ни способностями, ни опытом!
А вот Канаде несчастье "не помогло". Они вакцинацию Астрозенекой не приостанавливали.
Поэтому, вакцинировано менее 50 000 человек!
Все не так: транспорт, погода, 42 000 000 неблагодарных гражданина, плохие СМИ, вспышки на солнце...
Один Степанов все правильно делает!
Да я в жизни не поверю, что не набралось 250 000 желающих!
Кто то скажет не нужна мне вакцина из Китая, но в стране, где живет 42 000 000 человек, найдется 250 000 желающих.
Это элементарная статистика.
Либо вакцины попросту нет, либо руки растут из задницы, поэтому, организовать процесс вакцинации не в состоянии, либо не вакцинируют что бы банально списать препарат и продать.
На любой продукт, любого качества, спрос будет.
Во, Великобритания дает !
Вакцинация в Великобритании может пройти на три недели быстрее, чем планировалось раньше. Опять же вопрос доверия.
"Расширить программу по вакцинации населения стране удалось лишь благодаря увеличению поставок препаратов. Поэтому власти хотят, чтобы уже к Пасхе все граждане старше 40 лет получили свою первую дозу вакцины."
В Индии, сотни фармацевтических компаний и раз они до сих пор работают, значит их препараты покупают!
Нам о качестве Астразенеки ,индийского производства должны лично от своего имени
сказать учёные иммунологи ,генетики ,независимые от власти.
60% всех вакцин в мире вырабатывается на мощностях Индии. НО, вакцины от кори, коклюша, столбняка, полиомиелита, дифтерии и другие давно апробированы, а вакцина от короны мало изучена, нет дальности исследований и результатов выявления побочных действий. И при этом министр Степанов и вся украинская система здравоохранения давно не вызывают доверия.
вакцинироваться ? Если можно в процентах к их общему числу
Коллега заболела короной и ее супруг и родная сестра, уже зарегистрировались на вакцинацию.
С какого места мы начали путь к Зеленскому...
кому-то нравится прививка,
а кому-то нет
но разницы между ними нет - все равно не сделают, прививку
"какая разница"- это философия жизни ЗЕльоных с партбилетами и без оных, называемая в народе "пофигизм", т.е. умственная и моральная тупость и уродство
не, ну если нам улыбается это ссущество - то рады будем, чего уж тут уж.
мля, я уже чуть ли не ватная скотина с ехним - "втараясранафивропе танчиковскокаделали а
жрали гнилую капусту, но вяликими ыли"
ну Вы даете!
да вся стране в ЗЕ-говне, а Вы за Степанова
Как же люблю слушать это мычание - ээ, мммм, аааа, ыыыы - прямо "обтекаю", будучи не бабой, а мужиком.
Вы, просто - в "пульс" попа.л блин
Что Вы там ожидаете увидеть, когда получившие 2 дозы плюс переболевшие суммарно составляют 9% населения Польши?
ViWa
И чо
кишені асфальт, інформаційно-просвітницька кампанія відсутня (виступи Кварталу не в рахунок).
В результаті у нашої влади суцільне щастя, коли громадяни відмовляються вакцинуватися. Якщо б раптово нарід прозрів і рвонув вакцинуватися, то в Гідранта і його
шапітоОП була б натуральна істерика.
Тому більшість отримає виключно природний імунітет, звісно з числа хто виживе, хіба ЄС і США подарують нам вакцину.