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Новости Общество
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выплаты (542) дети (6027) помощь (6294) Гетманцев (389)

Матпомощь на детей хотят увеличить: 50 тыс. гривен - при рождении первого ребенка, 100 тыс. гривен - при рождении второго и 150 тыс. - при рождении третьего

Новости Цензор.НЕТ Общество

Размер материальной помощи при рождении первого ребенка следует увеличить. С 2014 года она в разы упала в долларовом эквиваленте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев написал на своей странице в Facebook.

Нардеп отметил, что с 2021 года государственный бюджет получил на 1 млрд гривен акцизного налога больше благодаря действиям налоговой и фискальной служб, которые продолжают борьбу с рынком фальсификата.

"По нашим подсчетам это позволит наполнить бюджет страны более, чем на 10 млрд гривен ежегодно. Этих средств хватит на самый важный, по моему мнению, вопрос - увеличение помощи при рождении ребенка", - подчеркнул глава комитета.

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Он обратил внимание, что с 2014 года не менялась сумма выплат родителям за рождение первого ребенка. В национальной валюте она составляет 41 280 гривен, однако в долларовом эквиваленте снизилась с 2612 до 1490 долларов.

"Выплаты помощи при рождении ребенка должны быть повышены. Мы предлагаем начать процесс из установления следующих сумм выплат: 50 тыс. гривен - при рождении первого ребенка, 100 тыс. гривен - при рождении второго и 150 тыс. при рождении третьего и каждого последующего ребенка", - рассказал нардеп.

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При таких размерах материальной помощи в соответствующий фонд необходимо ежегодно вкладывать 11,5 млрд гривен, которые, по словам Гетманцева, будут поступать за счет процесса выводы рынка алкоголя из тени.

Он также добавил, что намерен подать данную законодательную инициативу в проект государственного бюджета на 2022 год.

Напомним, с начала 2021 года одноразовую государственную помощь "пакет малыша", которая предоставляется при рождении ребенка, в виде денежной компенсации получили более 34 тысяч украинских семей.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+18
Роми зараз поголівно почнуть називати дітей Зеленськими.
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13.03.2021 17:08
+11
Дурних немає, спочатку підвищуйте пенісії.
Хто ж буде народжувати голодранців, які не матимуть майбутнього - лише роми.
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13.03.2021 17:07
+10
Навіщо щось робити, якщо можна знову, як в 2019- тому, наобісцяти "мудрому" наріду в очі і у вуха?
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13.03.2021 17:21
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Мадам вы в 21 веке живете , хоть вы может этого и не знаете , но в интернете при помощи которого вы со мной общаетесь , можно узнать любую инфу , в том числе и о том как живут люди в других странах и для этого не надо даже выходить из комнаты.
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14.03.2021 10:03 Ответить
Кто тебе виноват що тебе запросы в Гугле мама набирает и то неверно...
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14.03.2021 10:14 Ответить
Понты. Где деньги, Зин?
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13.03.2021 20:20 Ответить
Конкретный вопрос! А что будете делать с теми мамашами, которые бабки получили, а ребенка бросили или даже ликвидировали, что сегодня активно процветает? И самое главное - а где бабки-то возьмете или это очередной лохотрон?
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13.03.2021 20:44 Ответить
Для начала найди таких мамаш.
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13.03.2021 22:04 Ответить
то ты с кацапией може попутал? Матеріальну допомогу на дітей хочуть збільшити: 50 тисяч гривень, коли народится перша, 100 тисяч гривень друга та 150 тисяч третя - Цензор.НЕТ 6176
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14.03.2021 11:58 Ответить
Однозначно нужно повышать
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14.03.2021 00:17 Ответить
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