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Мэр Львова Садовый хочет со вторника перевести учеников 5-11 классов на дистанционное обучение

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Мэр Львова Садовый хочет со вторника перевести учеников 5-11 классов на дистанционное обучение

Со вторника, 16 марта, ученики 5-11 классов школ во Львове должны перейти на дистанционное обучение.

Как сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram, соответствующее решение будет предложено на рассмотрение комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, заседание которой должно состояться в понедельник, 15 марта. сообщает Цензор.НЕТ.

Учителям мэр предложил использовать этот день для организации дистанционного обучения.

"Это компромисс, который мы пытаемся найти в борьбе с вирусом. Младшие классы останутся в школе, потому что часто родителям не с кем оставить ребенка. И не стоит в такое сложное время создавать людям еще больше проблем", - пояснил Садовой.

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Он добавил, что во Львовской области наблюдается очень негативная динамика роста количества больных COVID-19 и госпитализаций.

"Ежедневно в больницы ложится гораздо больше людей, чем выписывается. Болезнь прогрессирует быстрее и агрессивнее, чем это было год назад. Мы все вместе должны оборвать цепь заболевания. И это касается не только школьников. Я прошу всех львовян быть ответственными перед собой и своими семьями. Шумные вечеринки, банкеты и праздники - это вещи, без которых можно обойтись", - написал Садовой.

Он призвал жителей города правильно носить маски, чаще мыть руки, пользоваться антисептиками и беречь себя и близких.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+4
Как Вам мэр Львова, 5 лет за ним дежурю, а не пора ли его поменять?
Ответы без обид.
Ваши мнения в любую сторону. Львов самый лучший город в Украине, тоже без обид)
Слава Украине! В этом году, до лета "Заживе Беларусь!!! Без Литвина, а он пойдёт по этапу.
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13.03.2021 17:44
+1
С сентября нужно было. Но даже так - Львов опять впереди остальной Украины
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13.03.2021 17:40
+1
Да, дети болеют бессимптомно, считай, переносят инфекцию взрослым.
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13.03.2021 17:41
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если у всех учеников есть ета самая дистанционная возможность, то может он и прав.
в любом случе думает о детях...
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13.03.2021 17:28 Ответить
С сентября нужно было. Но даже так - Львов опять впереди остальной Украины
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13.03.2021 17:40 Ответить
дельные вещи мер Львова говорит - когда хата горит сначалa детей выноси - и ето правильно.
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13.03.2021 17:42 Ответить
Как раз младшие классы это и есть самый большой риск передачи заражения.
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13.03.2021 17:36 Ответить
Да, дети болеют бессимптомно, считай, переносят инфекцию взрослым.
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13.03.2021 17:41 Ответить
мммм, Садист, мне бы на твое место.. Мер Львова Садовий хоче з вівторка перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання - Цензор.НЕТ 312
ничерта не делать, а просто высрать "заявление" раз в трираза в неделю.
оно правильно шо - если вирус особенно кринжов, то ну-ка, высру-ка постановление которое всем нахрен не надо, а потом - ка, пойду ка и схожу ка за счет лохов на унитаз ка. сказ... ка.
черт, посмотри ка на фото "дачи" Меркель ка, ... человек ка с нетрадиционной моральной систематикой ка. (******************)
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13.03.2021 17:42 Ответить
Как Вам мэр Львова, 5 лет за ним дежурю, а не пора ли его поменять?
Ответы без обид.
Ваши мнения в любую сторону. Львов самый лучший город в Украине, тоже без обид)
Слава Украине! В этом году, до лета "Заживе Беларусь!!! Без Литвина, а он пойдёт по этапу.
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13.03.2021 17:44 Ответить
Нічого - молодші дітки самі доставлять віруса додому...
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13.03.2021 18:28 Ответить
Давно треба таке зробити по всій Україні.
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13.03.2021 18:28 Ответить
при совке школы закрывали при 30% заболевших. И никто не умирал и эпидемиология была самая лучшая и опытная в мире . Это совок уничтожил все эпидемии от караколпакии до Чукотки. А нынешний моз растрелял бы как вредителей. Бацька сохранил совковую медецину
и еще посмеется над всем быдлом в масках. Маски в советах не носили при грипе.
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13.03.2021 19:16 Ответить
Садовый лучший мэр
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13.03.2021 23:07 Ответить
 
 