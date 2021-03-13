Мэр Львова Садовый хочет со вторника перевести учеников 5-11 классов на дистанционное обучение
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Со вторника, 16 марта, ученики 5-11 классов школ во Львове должны перейти на дистанционное обучение.
Как сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram, соответствующее решение будет предложено на рассмотрение комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, заседание которой должно состояться в понедельник, 15 марта. сообщает Цензор.НЕТ.
Учителям мэр предложил использовать этот день для организации дистанционного обучения.
"Это компромисс, который мы пытаемся найти в борьбе с вирусом. Младшие классы останутся в школе, потому что часто родителям не с кем оставить ребенка. И не стоит в такое сложное время создавать людям еще больше проблем", - пояснил Садовой.
Он добавил, что во Львовской области наблюдается очень негативная динамика роста количества больных COVID-19 и госпитализаций.
"Ежедневно в больницы ложится гораздо больше людей, чем выписывается. Болезнь прогрессирует быстрее и агрессивнее, чем это было год назад. Мы все вместе должны оборвать цепь заболевания. И это касается не только школьников. Я прошу всех львовян быть ответственными перед собой и своими семьями. Шумные вечеринки, банкеты и праздники - это вещи, без которых можно обойтись", - написал Садовой.
Он призвал жителей города правильно носить маски, чаще мыть руки, пользоваться антисептиками и беречь себя и близких.
Пожалуйста, подождите...
в любом случе думает о детях...
ничерта не делать, а просто высрать "заявление" раз в трираза в неделю.
оно правильно шо - если вирус особенно кринжов, то ну-ка, высру-ка постановление которое всем нахрен не надо, а потом - ка, пойду ка и схожу ка за счет лохов на унитаз ка. сказ... ка.
черт, посмотри ка на фото "дачи" Меркель ка, ... человек ка с нетрадиционной моральной систематикой ка. (******************)
Ответы без обид.
Ваши мнения в любую сторону. Львов самый лучший город в Украине, тоже без обид)
Слава Украине! В этом году, до лета "Заживе Беларусь!!! Без Литвина, а он пойдёт по этапу.
и еще посмеется над всем быдлом в масках. Маски в советах не носили при грипе.