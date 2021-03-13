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Ляшко о вакцинировании людей 80+: "Даже к одному человеку приедут и будут делать прививки прямо на дому"

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Ляшко о вакцинировании людей 80+:

Людям пожилого возраста, которым сложно передвигаться, прививки будут делать мобильные бригады на дому.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал в интервью изданию "Новое время", отвечая на вопрос, как планируют работать мобильные бригады во время вакцинации людей 80+.

"Мы приближаем для людей пожилого возраста место проведения прививки к месту их проживания. К маломобильным людям мы будем направлять мобильную бригаду, чтобы сделать прививки на дому вместе с людьми, которые занимаются их опекой. И это будет наша стратегия иммунопрофилактики - приблизить место прививки к месту жительства человека ... Даже к одному человеку приедут и будут делать прививки ... Прямо на дому", - сказал Ляшко.

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По его словам, многое будет зависеть также и от продукта, который будет использоваться.

"Сейчас мы используем десятидозные флаконы. В дальнейшем, если, например, вакцина Sinovac приедет, то это будет доза - шприц. То есть одна доза в шприце сразу уже упакована. Ее для таких целей использовать рациональнее, экономнее, меньше коэффициент разлива. Поэтому, если она поступит, мы пересмотрим нашу дорожную карту и скажем, что вот здесь мы приоритезируем, наращиваем мобильные бригады, и они поедут работать именно с маломобильным населением", - рассказал главный санитарный врач.

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Как сообщалось, в конце 2020 года Украина заключила соглашение на поставку 1,9 млн доз вакцины производства Sinovac Biotech. 10 марта Минздрав сообщил о регистрации вакцины китайского производителя Sinovac Biotech "Короновак". Ожидается, что первая поставка этой вакцины составит 700 тыс. доз.

"Синовак" (Sinovac Biotech) - крупнейшая китайская компания по производству вакцин, основанная в Пекине в 2001 году, производит от 300 до 500 млн доз вакцин в год. "Синоваком" были разработаны и выведены на рынок вакцины против гепатита А и А и В, вирусов гриппа, включая "птичий", паротит.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+21
Звучит как угроза...
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13.03.2021 18:09
+10
Ляшко про вакцинацію людей 80+: "Навіть до однієї людини приїдуть і робитимуть щеплення безпосередньо вдома" - Цензор.НЕТ 8710
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13.03.2021 18:41
+7
я думаю, люди будут от вас отбиваться.. а кто-то достанет прикопанный "Максим"..
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13.03.2021 18:09
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Звучит как угроза...
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13.03.2021 18:09 Ответить
Очень тонко, супер! Найдут всех.
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13.03.2021 18:27 Ответить
Этот садюга никак не уймется. Почему состав вакцин частично засекречен? Что ты вкалываешь людям? Какое имеешь право вкалывать неизвестный состав? Себе вколи, падла.
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13.03.2021 19:19 Ответить
что вам даст состав вакцины?вы в этом разбираетесь?
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13.03.2021 21:53 Ответить
Если бы я в этом не разбиралась, я бы тем более отказалась в себя вкалывать непонятную для меня жижу. Инструкция должна быть в которой указано все и это обязательно для всех препаратов для введения в организм. Если тебе это невдомек, то ешь, пей и колись чем угодно, мне наплевать, я говорю о себе и о правилах продажи товаров и медикаментов и безопасности.
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14.03.2021 17:34 Ответить
Потише будь.хамить мне не надо.ты вливаешь и впихиваешь в себя непонятную жижу которую покупаешь в АТБ и тебя это не парит.и мне правда наплевать на тебя,что ты будешь делать,не хочешь колоться не колись,ходи без маски.при регистрации любого препарата предоставляют все его составляющие и компоненты.препарат зарегистрирован.любой зарегистрированный препарат должен иметь инструкцию.и эта как ты называешь жижа тоже имеет инструкцию.но она тебе ничего не даст потому как ты не фармацевт- химик.предложи тебе сейчас вакцину от Пфайзера ты за инструкцию даже не заикнешся.
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14.03.2021 23:58 Ответить
То же самое скажи себе. Хочешь колись, я пишу вообще людям, а не кацапским ботам. ПНХ.
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15.03.2021 18:57 Ответить
су ка климактеричная. не срись, й обнутых вакцинировать не будут. так что тебе ничего не грозит.
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15.03.2021 20:23 Ответить
Літнім людям, яким важко передвигатися, ці щеплення - явна смерть.
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13.03.2021 18:33 Ответить
я думаю, люди будут от вас отбиваться.. а кто-то достанет прикопанный "Максим"..
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13.03.2021 18:09 Ответить
Ляшко о вакцинировании людей 80+: "Даже к одному человеку приедут и будут делать прививки прямо на дому" - Цензор.НЕТ 301 Ляшко о вакцинировании людей 80+: "Даже к одному человеку приедут и будут делать прививки прямо на дому" - Цензор.НЕТ 9121
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13.03.2021 18:16 Ответить
Ляшко о вакцинировании людей 80+: "Даже к одному человеку приедут и будут делать прививки прямо на дому" - Цензор.НЕТ 2007
Алло, да, выезжайте, тут лшко опять разбушевался. Нет, галоперидол уже не катит, да, да, берите эвтаназионное средство, поциен никакой уж что уж.
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13.03.2021 18:18 Ответить
Олегу Ляшку про піар можна не паритись, поки є цей
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13.03.2021 18:23 Ответить
Цей прідурок
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13.03.2021 18:29 Ответить
а тебе то чо с этого припекает? Ляшко про вакцинацію людей 80+: "Навіть до однієї людини приїдуть і робитимуть щеплення безпосередньо вдома" - Цензор.НЕТ 292 половина участников ато были за дружбу с расеей,но это не помешало им целенаправленно убивать ворюг,залезших в чужой огород...
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13.03.2021 18:44 Ответить
Дивимся прямий ефір з Іршавської лікарні.
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13.03.2021 18:29 Ответить
https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/3838640179514800
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13.03.2021 18:30 Ответить
Лікарі, як ви в очі людям дивитиметися?
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13.03.2021 18:45 Ответить
Степашкин напарник Хрюша.
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13.03.2021 18:30 Ответить
А мізерну пенсію в такому самому пориві видають?
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13.03.2021 18:34 Ответить
Где тот старый добрый пдр Ляшко)) этот даже землю не жрет
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13.03.2021 18:40 Ответить
Ляшко про вакцинацію людей 80+: "Навіть до однієї людини приїдуть і робитимуть щеплення безпосередньо вдома" - Цензор.НЕТ 8710
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13.03.2021 18:41 Ответить
Ой, читайте підручники з біології (вірусології). Вірус, який не вбив, остається у днк людини (не повніфстю звичайнож, фрагментарно) і передається потомству. На цьому й побудоване розуміння вродженого імунітету.
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13.03.2021 18:49 Ответить
да?а чо ж тогда не появилось поколения с иммунитетом к гриппу? Ляшко про вакцинацію людей 80+: "Навіть до однієї людини приїдуть і робитимуть щеплення безпосередньо вдома" - Цензор.НЕТ 882
ведь не первое столетие зверствует,и не всех убивает Ляшко про вакцинацію людей 80+: "Навіть до однієї людини приїдуть і робитимуть щеплення безпосередньо вдома" - Цензор.НЕТ 2453.
вы очень поверхностно читаете кацапские росказни.но шапочку фольгированную продолжайте носить.и вышки 5ж обходите по дуге 10 км.
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13.03.2021 19:04 Ответить
гигикайте далі. А я з метою просвітлення таких доповім: вірус грипу мутує досить швидко. Але не просто не всіх убиває, а вбиває дуже небагатьох (статисттика).
Але коли людина довго не жила в спільноті, як сімья Ликових, то при контакті з ********* людьми вимерли практично всі. Про ці механізми давно пишуть навіть в періодиці. Не кажучи про науково-популярну літературу. Дуже співчуваю, якщо Ви про це нічого не чули.
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14.03.2021 11:52 Ответить
усе так...але запам'ятовується це ніяк ні генами,а імунною системою організму...і всі ці зразки імунного реагування на віруси не передадуться нащадкам,а сконають разом з небіжчиком. Ляшко про вакцинацію людей 80+: "Навіть до однієї людини приїдуть і робитимуть щеплення безпосередньо вдома" - Цензор.НЕТ 3646
твоя днк в безпеці,і нічого з нею не станеться,хіба що полізеш у чорнобильску зону за пригодами.
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14.03.2021 11:58 Ответить
Кто будет этим счастливцем?
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13.03.2021 18:49 Ответить
пока приедут, тем, кто за 80, будет уже 120
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13.03.2021 18:55 Ответить
пздц..они иепнулись там стариков под "нож пускать" или это по просьбе пенсионного фонда !? Ляшко про вакцинацію людей 80+: "Навіть до однієї людини приїдуть і робитимуть щеплення безпосередньо вдома" - Цензор.НЕТ 9226
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13.03.2021 19:01 Ответить
Ну так уже ведь было озвучено что у нас на 13 млн работающих 11 млн. пенсионеров. Пенсию чем платить то? Понимать надо ПФ Украины. Они для пенсионеров стараются. Ну тех кто выживет.
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13.03.2021 20:25 Ответить
Даже к одному человеку приедут и будут делать прививки прямо на том свете
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13.03.2021 19:12 Ответить
Ляшко про вакцинацію людей 80+: "Навіть до однієї людини приїдуть і робитимуть щеплення безпосередньо вдома" - Цензор.НЕТ 6957
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13.03.2021 19:23 Ответить
Это да. У населения массовый психоз.
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13.03.2021 22:34 Ответить
До селищ в 50 км од райцентрів можуть тепер доіхати , - зима пройшла . Подивимось . ))
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13.03.2021 19:25 Ответить
Вас, брехунів і ваших посіпак-лікарів треба щепити кожен день.
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13.03.2021 19:25 Ответить
Ляшко про вакцинацію людей 80+: "Навіть до однієї людини приїдуть і робитимуть щеплення безпосередньо вдома" - Цензор.НЕТ 7876
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13.03.2021 19:58 Ответить
Прищепити їм одне місце, щоб заспівали як соловейко.
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13.03.2021 20:10 Ответить
Я не высококлассный специалист, как Ляшко, но слышал, что даже оригинальной АстроЗенекой, производитель, не рекомендует прививаться 65+. И еще, ну выдам сов. секретную информацию - вакцинация АстроЗенека приостановлена в 12 странах ЕС, а Ковидшелд разрешена, только в экстренных случаях, т. к. не прошла третью стадию испытаний. Ее сейчас ИСПЫТЫВАЮТ, в Мняньме, Танзании, Афганистане, ну и.... еще где-то.
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13.03.2021 22:17 Ответить
Тю. И за что воевали, если фашисты к тебе в дом теперь придут ?
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13.03.2021 22:31 Ответить
.

а к другому значит уже и не придут ?
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14.03.2021 11:13 Ответить
 
 