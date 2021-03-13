Ляшко о вакцинировании людей 80+: "Даже к одному человеку приедут и будут делать прививки прямо на дому"
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Людям пожилого возраста, которым сложно передвигаться, прививки будут делать мобильные бригады на дому.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал в интервью изданию "Новое время", отвечая на вопрос, как планируют работать мобильные бригады во время вакцинации людей 80+.
"Мы приближаем для людей пожилого возраста место проведения прививки к месту их проживания. К маломобильным людям мы будем направлять мобильную бригаду, чтобы сделать прививки на дому вместе с людьми, которые занимаются их опекой. И это будет наша стратегия иммунопрофилактики - приблизить место прививки к месту жительства человека ... Даже к одному человеку приедут и будут делать прививки ... Прямо на дому", - сказал Ляшко.
По его словам, многое будет зависеть также и от продукта, который будет использоваться.
"Сейчас мы используем десятидозные флаконы. В дальнейшем, если, например, вакцина Sinovac приедет, то это будет доза - шприц. То есть одна доза в шприце сразу уже упакована. Ее для таких целей использовать рациональнее, экономнее, меньше коэффициент разлива. Поэтому, если она поступит, мы пересмотрим нашу дорожную карту и скажем, что вот здесь мы приоритезируем, наращиваем мобильные бригады, и они поедут работать именно с маломобильным населением", - рассказал главный санитарный врач.
Как сообщалось, в конце 2020 года Украина заключила соглашение на поставку 1,9 млн доз вакцины производства Sinovac Biotech. 10 марта Минздрав сообщил о регистрации вакцины китайского производителя Sinovac Biotech "Короновак". Ожидается, что первая поставка этой вакцины составит 700 тыс. доз.
"Синовак" (Sinovac Biotech) - крупнейшая китайская компания по производству вакцин, основанная в Пекине в 2001 году, производит от 300 до 500 млн доз вакцин в год. "Синоваком" были разработаны и выведены на рынок вакцины против гепатита А и А и В, вирусов гриппа, включая "птичий", паротит.
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Алло, да, выезжайте, тут лшко опять разбушевался. Нет, галоперидол уже не катит, да, да, берите эвтаназионное средство, поциен никакой уж что уж.
ведь не первое столетие зверствует,и не всех убивает .
вы очень поверхностно читаете кацапские росказни.но шапочку фольгированную продолжайте носить.и вышки 5ж обходите по дуге 10 км.
Але коли людина довго не жила в спільноті, як сімья Ликових, то при контакті з ********* людьми вимерли практично всі. Про ці механізми давно пишуть навіть в періодиці. Не кажучи про науково-популярну літературу. Дуже співчуваю, якщо Ви про це нічого не чули.
твоя днк в безпеці,і нічого з нею не станеться,хіба що полізеш у чорнобильску зону за пригодами.
а к другому значит уже и не придут ?