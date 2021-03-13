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Новости Политика Украины
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Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2548) Корниенко (651)

Разумков не вошел в состав политсовета "Слуги народа" из-за занятости на должности спикера ВР, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков не вошел в состав политсовета

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не вошел в состав политического совета партии "Слуга народа" в связи с занятостью на должности председателя парламента.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава политсилы Александр Корниенко на брифинге в субботу.

"Не думаю, что у него есть много возможностей уделять внимание партийной работе. К тому же, он сам неоднократно заявлял, что хотел бы сосредоточиться на работе над парламентской реформой", - отметил Корниенко.

В то же время, по словам лидера фракции и главы политсовета партии "Слуга народа" Давида Арахамии, желательно, чтобы такие должностные лица, как президент, премьер-министр и спикер парламента оставались аполитичными.

Вместе с тем он подчеркнул, что работа в политсовете "не будет требовать много времени", поэтому он полагает, что у министров, которые вошли в его состав, "не будет проблем с этим".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В политсовет "Слуги народа" вошли министры Федоров, Малюська, Ткаченко и Стефанишина

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+15
Целый день нам вещают о нюансах копошения опарышей в куче говна под названием СН.
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13.03.2021 18:34
+15
Просто у Разумкова мозги есть не вляпываться еще больше в болото зеленого цвета.
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13.03.2021 18:37
+10
Разумков не вошел в состав политсовета "Слуги народа" из-за занятости на должности спикера ВР, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8945 Разумков не вошел в состав политсовета "Слуги народа" из-за занятости на должности спикера ВР, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8074
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13.03.2021 18:32
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все поверили
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13.03.2021 18:29 Ответить
Не запросили.
Між ним та Зе пробігла чорна кішка.
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13.03.2021 18:30 Ответить
Просто у Разумкова мозги есть не вляпываться еще больше в болото зеленого цвета.
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13.03.2021 18:37 Ответить
Та ні, це младориглО само вирішило отпєтлять, бо зе-концом засмерділо!)))
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13.03.2021 19:04 Ответить
Разумков не вошел в состав политсовета "Слуги народа" из-за занятости на должности спикера ВР, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8945 Разумков не вошел в состав политсовета "Слуги народа" из-за занятости на должности спикера ВР, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8074
показать весь комментарий
13.03.2021 18:32 Ответить
Разумков не вошел в состав политсовета "Слуги народа" из-за занятости на должности спикера ВР, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6654
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13.03.2021 18:33 Ответить
Или, потому шо не дурень. Но не пройдет. Тех, кто пытается казаться незапачканным, у нас ненавидят даже больше, чем зебилов. Так или иначе ему уже вскоре придется определяться, где он и с кем он.
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13.03.2021 18:34 Ответить
Целый день нам вещают о нюансах копошения опарышей в куче говна под названием СН.
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13.03.2021 18:34 Ответить
Це нагадало, як при совку під час з'їздів кпрс всюди по радіо, тб, газетах тільки про це і казали (писали). Добре, хоч зараз конспектувати "матеріали" не примушують.
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13.03.2021 18:48 Ответить
Всі раді. І я трохи.
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13.03.2021 18:35 Ответить
Разумков не війшов. Зеленський не зробив. Так виходить, що і писати ні про що. Цікаво, а за опублікування таких великих досягнень платять? Це ж тиму піар.
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13.03.2021 18:37 Ответить
Как то насрать на бульканье зе-гавна...
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13.03.2021 18:40 Ответить
Разумкофа списать в утиль, продажный.
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13.03.2021 18:42 Ответить
спикер очень занят, зато министры абсолютно свободны
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13.03.2021 18:48 Ответить
во блин...а агрохимия мамой клялся,шо работа в политсовете не будет занимать много времени Разумков не вошел в состав политсовета "Слуги народа" из-за занятости на должности спикера ВР, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8745
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13.03.2021 18:48 Ответить
То у міністрів. Правда він переплутав, то в них міністерська робота багато часу не займала і займати не буде.
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13.03.2021 18:50 Ответить
Разум как нормальная крыса начал драпать с тонущего корабля , под гордым названием Осел Оманский . Он прекрасно понимает , что на нового преза он не тянет , но у него получиться подобрать осколки ослинного электората , когда Осла посадят , а его пария разбежится в разные стороны.
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13.03.2021 18:49 Ответить
Щоб не говорили, а Разумков таки розумний і видно тверезо оцінює майбутню перспективу цієї "партії-солянки".
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13.03.2021 18:50 Ответить
Разумкова никто не спрашивал. после президентских рейтингов куда вошел и Разумков, Зе лупенский очень осерчал.
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13.03.2021 18:54 Ответить
И НЕ НАШЛОСЬ КОМУ УТЕШИТЬ БЕДНОЕ ДИТЁ? Как бы аппетита не лишился.
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14.03.2021 05:44 Ответить
Йому ніколи - під час засідань РНБО він шастає по регіонах з людьми на піприємствах спілкується, та й анекдотично так виглядає у ролі члена політсили , в яку вступив, а хоче не обмазатись... Нехай відкушує рейтинги й у ОПЗЖ ПРорідної ПРорегіональної й у Слуг політтехнологічних діточок своїх - ТУДИ ЇМ УСІМ Й ДОРОГА!
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13.03.2021 18:55 Ответить
Разумков Всех перехитрил , - Но так и Остался в Крыле молодых регионах.
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13.03.2021 19:03 Ответить
Разумков не ввійшов до складу політради "Слуги народу" через зайнятість на посаді спікера ВР, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1858
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13.03.2021 19:07 Ответить
Так мозги компостируют.
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13.03.2021 20:26 Ответить
Партия насчитывающая 893 члена, собралась создавать политсовет партии в составе 73 членов. Правда в ходе выборов оказалось что согласились только 62.Дубинский остается членом партии Зеленского. Прекрасно. Мы рады это слышать
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13.03.2021 19:19 Ответить
Хитрожопый сцикер затеял свою игру. Видя судорожные метания булавоносца и очевидную потерю им части иликтората, сцикер надеется занять ватную нишу. ....Не голосует и даже не ходит на РНБО и прозрачно намекает на "предвыборные принципы" !?
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13.03.2021 19:31 Ответить
Шо, реально не ходит на заседания РНБО?
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13.03.2021 20:25 Ответить
Комитет Рады с понедельника рассмотрит создание ВСК по "вагнеровцам" и Медведчуку

В понедельник, 15 марта, на заседание регламентного комитета вынесут предложение о создании новой парламентской Временной следственной комиссии, которая будет расследовать историю с "вагнеровцами" и записи переговоров между Виктором Медведчуком и Владиславом Сурковым
Давид Арахамия
Разумков не ввійшов до складу політради "Слуги народу" через зайнятість на посаді спікера ВР, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3424Об этом на брифинге заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "ДС".

По его словам, группы "Довіра" и "За майбутнє", а также "Оппозиционная платформа "За жизнь" уже согласились делегировать своих депутатов в эту комиссию, фракции "Голос" и "Европейская солидарность" этого пока не сделали.

Коли пропонували комісію по вагнергейту ЄС та ГОЛОС - усі ці були проти . Ні на що не натякаю, але думаєтьс мені заплановано цими патрійоптами вийти на Пороха а не на Єрамка.
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13.03.2021 19:31 Ответить
Разумков - следующий президент.
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13.03.2021 20:24 Ответить
Не забивайте мальчику голову. Он ещё не дорос
Хватит уже одного молодого .
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13.03.2021 20:28 Ответить
Разумков іде у вільне плавання. На Слузі народу заявив про себе, показав чого вартий , а тепер він сам по собі. Потенційний кандитат на нас тупних виборах президента.
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13.03.2021 20:41 Ответить
Готовится к президенским выборам уже.На партию положил болт
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13.03.2021 21:23 Ответить
ЗЕ не любит конкурентов.
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14.03.2021 02:50 Ответить
 
 