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Враг из гранатометов обстреливал позиции ОС у Водяного и Песков, а также сбросил с БПЛА два ВОГ-17, - пресс-центр

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Враг из гранатометов обстреливал позиции ОС у Водяного и Песков, а также сбросил с БПЛА два ВОГ-17, - пресс-центр

В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток 13 марта зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В этом же направлении, применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", вооруженные формирования Российской Федерации сбросили над позициями Объединенных сил два выстрела ВОГ-17.

Кроме того, вблизи населенного пункта Пески российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

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"На действия российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет", - отмечается в сообщении.

Враг из гранатометов обстреливал позиции ОС у Водяного и Песков, а также сбросил с БПЛА два ВОГ-17, - пресс-центр 01

Напомним, за минувшие сутки, 12 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. Вследствие вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения, не совместимые с жизнью. Еще один украинский воин получил боевое травмирование.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+9
Як з "адекватнимАтветом" обіцяним кравчуком та іншими клоунами?
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13.03.2021 18:45
+9
Кажуть Байрактари вже є, та говнокомандувач не дає дозволу. Атопутіннападьот.
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13.03.2021 19:07
+7
СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!! Враг из гранатометов обстреливал позиции ОС у Водяного и Песков, а также сбросил с БПЛА два ВОГ-17, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 233 Враг из гранатометов обстреливал позиции ОС у Водяного и Песков, а также сбросил с БПЛА два ВОГ-17, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 233 Враг из гранатометов обстреливал позиции ОС у Водяного и Песков, а также сбросил с БПЛА два ВОГ-17, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 233
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13.03.2021 18:39
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СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!! Враг из гранатометов обстреливал позиции ОС у Водяного и Песков, а также сбросил с БПЛА два ВОГ-17, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 233 Враг из гранатометов обстреливал позиции ОС у Водяного и Песков, а также сбросил с БПЛА два ВОГ-17, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 233 Враг из гранатометов обстреливал позиции ОС у Водяного и Песков, а также сбросил с БПЛА два ВОГ-17, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 233
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13.03.2021 18:39 Ответить
ЗЕперемиріє триває. Пострілюють.(С)
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13.03.2021 18:41 Ответить
всем хто открывал огонь в ответ - без премии...
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13.03.2021 18:41 Ответить
Як з "адекватнимАтветом" обіцяним кравчуком та іншими клоунами?
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13.03.2021 18:45 Ответить
як завжди - "несистематический огонь с той стороны...."

а мы почему то хаваем.....
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13.03.2021 20:17 Ответить
было бы совсем неплохо если бы волонтеры какой фонд учредили - для тех кто овечает на кацапцкий огонь огнем.
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13.03.2021 18:45 Ответить
Озвучил мою мысль!!! СПАСИБО, единомышленник!
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13.03.2021 19:43 Ответить
моя лишняя копейка именно туда бы и пошла....
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13.03.2021 22:54 Ответить
Я сподіваюсь, що ми "нєправакуємо"?
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13.03.2021 18:52 Ответить
ежедневное унижение от кацапов
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13.03.2021 18:56 Ответить
Когда Зеля или Алексеич закупят турецкие Байрактары? Вот тогда кацапам будут кранты.
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13.03.2021 19:00 Ответить
Кажуть Байрактари вже є, та говнокомандувач не дає дозволу. Атопутіннападьот.
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13.03.2021 19:07 Ответить
І снаперські гвинтарі є ,Баретти 12,7 мм ,на складах !!!)))
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13.03.2021 19:17 Ответить
а смысл? - зеленые не по родину защищать.
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13.03.2021 20:04 Ответить
антиснайперские группы когда вернуться ???
мало раненных от снайперов ихтамнетских наших воинов и выбывших из строя навсегда мало???
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13.03.2021 19:18 Ответить
при бубе - никогда.
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13.03.2021 20:06 Ответить
бубовье ето хлоп хлопушек и звон бубенцов - смешно от них дела ожидать а от развалить да могут....
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13.03.2021 20:09 Ответить


Анатолий Штирлиц



Як перестати ржати я навіть не знаю. Пропаганда раіссі вдарила по пропаганді раіссі

Ворог із гранатометів обстрілював позиції ОС біля Водяного ій Пісків, а також скинув із БПЛА два ВОГ-17, - пресцентр - Цензор.НЕТ 3989
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13.03.2021 19:18 Ответить
Не бачу дозвіл Президента ЗЕ командирам на передовій самим приймати рішення чим та як відповідати ворогу на ,,провокації,, в ДІЇ.Адже люба вогнева точка ворога мала бути знешкоджена відповідною зброєю а не стріляниною в бік ворога стрілковою зюроєю.А це значить що заборона для командирів існує.
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13.03.2021 19:22 Ответить
Навіть я, жінка, розумію цю логіку.
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13.03.2021 19:46 Ответить
возвращай войска на прежние позиции, перестун.
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13.03.2021 19:32 Ответить
Вчера убили нашего защитника.....Вечная ему память и царствие небесное! А ДОЛГ ЖИВЫХ -ОТОМСТИТЬ !
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13.03.2021 19:36 Ответить
вы головного в каске видели? - так отож...
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13.03.2021 20:20 Ответить
Ми ж начє не jиди...Звідки цей Сєктор Газа?
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13.03.2021 21:29 Ответить
Когда уже эта сволота угомониться. Куда смотрит преЗЕдент?
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14.03.2021 07:49 Ответить
 
 