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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ стягивают технику к линии соприкосновения и проводят боевое слаживание, - Украинская сторона СЦКК

Наемники РФ стягивают технику к линии соприкосновения и проводят боевое слаживание, - Украинская сторона СЦКК

Наблюдатели ОБСЕ фиксируют скопления военной техники на неподконтрольной территории Донбасса. Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что это говорит о проведении оккупантами обучения и боевого слаживания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников. Согласно отчету СММ ОБСЕ № 58/2021 от 12 марта 2021 года мини-БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировал на аэродроме вблизи населенного пункта Переможное вблизи Луганска большое скопление военной техники оккупантов: установку реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" калибра 122 мм и 2С3 "Акация" калибра 152 мм, прицепные гаубицы 2А65 "Мста-Б" калибра 152 мм и Д-30 "Жаба" калибра 122 мм, а также противотанковую пушку БС-3, калибра 100 мм. Вблизи населенного пункта Хрустальный ̶ 21 установку реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.

По информации украинской стороны СЦКК, на полигоне рядом с населенным пунктом Мирное патруль СММ ОБСЕ также зафиксировал 4 танка Т-72 и один Т-64, а на аэродроме возле н.п. Переможное один танк Т-72.

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В отчете отмечается, что такое значительное скопление военной техники оккупантов свидетельствует о намерениях и в дальнейшем осуществлять провокации вдоль линии разграничения. "Наращивание вооружения и сосредоточение военной техники в районах полигонов - является прямым доказательством проведения обучения и боевого слаживания подразделений вооруженных формирований РФ", - отмечается в сообщении.

Миссия также зафиксировала факты ограничения свободы передвижения. В частности, на блокпосту вблизи населенного пункта Кременец наемник вооруженных формирований РФ задержал на 50 минут патруль ОБСЕ, который следовал в направлении Донецка. Также было зафиксировано проведение российскими наемниками инженерных работ по расширению оборонительных позиций в районе донецкого аэропорта в направлении линии разграничения.

Украинская сторона СЦКК продолжает фиксировать случаи нежелания незаконных вооруженных группировок ОРДЛО выполнять взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня.

Офицеры УС СЦКК своевременно реагируют на такие нарушения, сообщая СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

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Наемники РФ стягивают технику к линии соприкосновения и проводят боевое слаживание, - Украинская сторона СЦКК 01

Автор: 

Донбасс (26955) СЦКК (725) наемники рф (2071) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+28
Зря , не стоит недооценивать врага , это всегда плохо заканчивается.
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13.03.2021 20:42
+20
И что, Украина молча будет наблюдать за развёртыванием? Ведь пока наступление не началось, пара ударов по скоплениям тараканов может резко модифицировать планы противника. Они на земле Украины а не на РФ.
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13.03.2021 20:40
+14
Проводисть з'їзд "слуг урода".
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13.03.2021 20:47
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Зелёные предатели и дорожку им скатертью расстелили: разминировали.
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13.03.2021 20:52 Ответить
Ті б видел,какую еще дорогу построили
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13.03.2021 20:56 Ответить
Как на грозный Терек, на широкий берег
Козаки выводили 40 тысяч лошадей
И покрылось поле, и покрылся берег ... (с)
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13.03.2021 20:57 Ответить
Правильно... Есть "кабанский кизяк" .А це не "Український КОЗАК "!!!
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13.03.2021 21:27 Ответить
Современный Бой и эта армада не имеет никакого смысла , - Это даже и не Показатель о количестве техники как показатель Силы , а как Утиль.В россии нет тех , кто готов поддержать в случае конфликта и поддержка Зимбабве не показатель Эффективности.А Украина, - та за нами Справедливость и ввесь цивилизованный Мир.
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13.03.2021 20:58 Ответить
Найманці РФ стягують техніку до лінії зіткнення і проводять бойове злагодження, - Українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 2496
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13.03.2021 21:06 Ответить
Главное, не поддаваться на провокации, и все будет ОК, как говаривал товарищ Сталин в 1941 году.
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13.03.2021 21:10 Ответить
Украина тоже должна стягивать вооружения!!!
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13.03.2021 21:13 Ответить
Та... То просто кацапи щьоки надувають...Трєнірують...
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13.03.2021 21:24 Ответить
Отож і буде - вони з тренованими надутими щоками, а ми, отримавши в праву щелепу, підставим ліву, і будемо в ОБСЕ і до "мірового сообчества" верещать. Аліев нам потрібен. З стальними Фаберже.
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13.03.2021 23:04 Ответить
А зеля увидит в их глазах желание закончить войну?
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13.03.2021 21:29 Ответить
Комуно-фашист путлер не способен развязать третью мировую, его главная цель держать мир в напряжении, ни в коем случае не допускать мирного решения вопросов, любой ценой продолжать бесконечные, ни к чему не приводящие переговоры, мир для беса путлеоа равносилен смерти, это Гаага, Запад может уничтожить кремлевского преступника только санкциями, либо физическое уничтожение.
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13.03.2021 21:30 Ответить
Посетила одна нехорошая мысль. Надоело это уже все.
Раздайте автоматы и патроны адекватным. Мне пулемет..
И дайте "коридор" кацапам, пусть заходят. Заодно и местную вату и подкацапников проредим.
Ну наши дети же должны жить нормально!!!
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13.03.2021 22:14 Ответить
Тут короткоствол нормальный только от Авакова в подарок можно получить, а Вы про пулемет...
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13.03.2021 23:00 Ответить
А ми ж "нєправакуємо"! Ми ж в ОБСЕ скавчим...
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13.03.2021 22:58 Ответить
В аннексированом Крыму назвали стоимость первой опреснительной станции, которую планируют разместить в Ялте. Ее построят за 3 млрд российских рублей (почти $41 млн - ред.).

Технические параметры установки и производитель названы не были из-за санкционного режима.
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13.03.2021 23:25 Ответить
Да, Жирновский уже и дату озвучил - 15 марта.
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13.03.2021 23:34 Ответить
:Жириновский первый рванет из России,как только там закачает.Он использует право(только для руководства) 2-х(а может и 5-ти) паспортов.
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14.03.2021 09:30 Ответить
петро - живый там?
-та да вроде
-так пали вже давай, гад...
-а я шо роболю?
-та бачу вже....
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13.03.2021 23:35 Ответить
А что стягивают в ответ ВСУ?
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14.03.2021 00:36 Ответить
А ВСУ,в угоду Зе и ко,все фиксирует и продолжает неуклонно выполнять,то бишь, терпеть и приносить себя в жертву "странному"перемирию.. ,от которого давно должно самостоятельно избавиться..
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14.03.2021 11:51 Ответить
В самый раз испробовать на практике джавелины и байрактары
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14.03.2021 01:10 Ответить
В отчете отмечается, что такое значительное скопление военной техники оккупантов свидетельствует о намерениях и в дальнейшем осуществлять провокации вдоль линии разграниченияИсточник: https://censor.net/ru/n3253173 опять типа провокации??? Вот в Крыму тоже типа провокации были ! Может хватит уже про провокации говорить и признать что рашка воюет с нами и все перемирия и есть провокации.
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14.03.2021 03:38 Ответить
Залишається чекати не провокацій, а бліцкригу від противника. І тоді наші кордони чекає модифікація, а не провокація.
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14.03.2021 06:32 Ответить
Может быть,может быть..Ведь сепарские главари еще не отказались от намерений завладеть всей территорией ДонЛуг.областей,тем паче, россияки неплохо вооружают их и всячески подзуживают на реванш
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14.03.2021 12:00 Ответить
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