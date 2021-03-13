Наемники РФ стягивают технику к линии соприкосновения и проводят боевое слаживание, - Украинская сторона СЦКК

Наблюдатели ОБСЕ фиксируют скопления военной техники на неподконтрольной территории Донбасса. Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что это говорит о проведении оккупантами обучения и боевого слаживания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников. Согласно отчету СММ ОБСЕ № 58/2021 от 12 марта 2021 года мини-БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировал на аэродроме вблизи населенного пункта Переможное вблизи Луганска большое скопление военной техники оккупантов: установку реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" калибра 122 мм и 2С3 "Акация" калибра 152 мм, прицепные гаубицы 2А65 "Мста-Б" калибра 152 мм и Д-30 "Жаба" калибра 122 мм, а также противотанковую пушку БС-3, калибра 100 мм. Вблизи населенного пункта Хрустальный ̶ 21 установку реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.

По информации украинской стороны СЦКК, на полигоне рядом с населенным пунктом Мирное патруль СММ ОБСЕ также зафиксировал 4 танка Т-72 и один Т-64, а на аэродроме возле н.п. Переможное один танк Т-72.

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В отчете отмечается, что такое значительное скопление военной техники оккупантов свидетельствует о намерениях и в дальнейшем осуществлять провокации вдоль линии разграничения. "Наращивание вооружения и сосредоточение военной техники в районах полигонов - является прямым доказательством проведения обучения и боевого слаживания подразделений вооруженных формирований РФ", - отмечается в сообщении.

Миссия также зафиксировала факты ограничения свободы передвижения. В частности, на блокпосту вблизи населенного пункта Кременец наемник вооруженных формирований РФ задержал на 50 минут патруль ОБСЕ, который следовал в направлении Донецка. Также было зафиксировано проведение российскими наемниками инженерных работ по расширению оборонительных позиций в районе донецкого аэропорта в направлении линии разграничения.

Украинская сторона СЦКК продолжает фиксировать случаи нежелания незаконных вооруженных группировок ОРДЛО выполнять взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня.

Офицеры УС СЦКК своевременно реагируют на такие нарушения, сообщая СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

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