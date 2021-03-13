Бороться с пропагандой РФ нужно не только на украинском, но и на русском языке, - замглавы ОП Костюк

В противодействии российской пропаганде нельзя упускать такой инструмент как русский язык.

Об этом в программе "Официальный разговор" телеканала "Дом" заявил заместитель главы Офиса Президента Украины Юрий Костюк, передает Цензор.НЕТ.

"Считаю, что нельзя упускать такой инструмент противодействия в этой [информационной] войне как русский язык. Что бороться с российской пропагандой нужно не только на украинском, но и на русском языке", - подчеркнул он.

Получать правдивую информацию об Украине на русском языке важно как до жителей оккупированных территорий, так и для русскоговорящих диаспор, проживающих за рубежом.

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"Мы можем это делать - как внутри страны, так и для большой русскоговорящей части диаспор из бывшего Советского Союза, которые проживают в Израиле, Германии, Австралии, во многих иных странах. С ними тоже нужно коммуницировать именно на этом языке", - уверен замглавы Офиса Президента.

Костюк пояснил, что есть часть аудитории, к которой "мы сегодня уже не достучимся на украинском языке". Поэтому с ней необходимо работать на русском языке.