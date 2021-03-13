Бороться с пропагандой РФ нужно не только на украинском, но и на русском языке, - замглавы ОП Костюк
В противодействии российской пропаганде нельзя упускать такой инструмент как русский язык.
Об этом в программе "Официальный разговор" телеканала "Дом" заявил заместитель главы Офиса Президента Украины Юрий Костюк, передает Цензор.НЕТ.
"Считаю, что нельзя упускать такой инструмент противодействия в этой [информационной] войне как русский язык. Что бороться с российской пропагандой нужно не только на украинском, но и на русском языке", - подчеркнул он.
Получать правдивую информацию об Украине на русском языке важно как до жителей оккупированных территорий, так и для русскоговорящих диаспор, проживающих за рубежом.
"Мы можем это делать - как внутри страны, так и для большой русскоговорящей части диаспор из бывшего Советского Союза, которые проживают в Израиле, Германии, Австралии, во многих иных странах. С ними тоже нужно коммуницировать именно на этом языке", - уверен замглавы Офиса Президента.
Костюк пояснил, что есть часть аудитории, к которой "мы сегодня уже не достучимся на украинском языке". Поэтому с ней необходимо работать на русском языке.
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Многие не поймут, только в Дагестане больше 40 языков (наречий) а официально принятых ООН 180 языков. Мощнее надо, напористее))).
І мене цікавить - а яким чином саме вони збираються боротись - знову запустити рашкінські фільми про доблесних кацапських визволителів і крутити блатняки по радіо? Тоді це пропаганда ************** язІка, а не боротьба з пропагандою кремля.
От коробить повій зі слуг народу та українська мова, як вужі на пательні викручуються, лишень би не українська.....все таки мова має значення?
Я не против мовы, я против ее насильственного навязывания, я люблю спiлкуватись на мовi за столом, анекдоти, жарти, пiснi.... но думаю я на русском. И еще. Русский, входит в 5 официальных языков ООН, русскоязычные сайты, на втором месте в мировом интернете, ну и так, бытовуха, кто-то видел человека, разговаривающего с турецкими, или египетскими торгашами (практически все они знают русский), или сам пробовал поговорить с ними по-украински? Уверяю, не получится. Удачи, и у всех прошу прощения, сегодня ПРОЩЕННОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
УКРАИНСКИЙ ЗАКОН ПОСТРОЕН НА ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕПИСАННОЙ ПРАКТИКЕ, и имеет отношение к праву покупателя на язьік страны, гражданином которой он является, а не самому язьіку и заставлянию на нем говорить:
1. В ЕВРОПЕ: В любой стране Европы, не зависимо, кто пришел, предоставитель услуги приветствует клиента или начинает разговор с клиентом на гос.языке страны.
В УКРАИНЕ:
а) Конституция ст. 10: Гос.языком в Украине является украинский язык.
б) Статья 30 Закона о гос.языке: Государственный язык в сфере обслуживания потребителей п.1. языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык.
2. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
1) если на первые слова предоставителя услуги клиент отвечает на гос.языке, клиента продолжают обслуживать на гос.языке страны.
3. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
2) если клиент отвечает не на гос.языке, то переходят на язык клиента, если знают его. (Статья 30 п.3: По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон.)
НО: Статья 20. Государственный язык в сфере трудовых отношений
1. во время пребывания на работе и выполнении обязанностей по трудовому договору никто не может быть принужден использовать другой язык, чем государственный, кроме случаев:
а) обслуживание потребителей и других клиентов, которые являются иностранцами или лицами без гражданства;
3. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
3) пытаются на пальцах, если не знают языка клиента. Что иногда ни к чему не приводит. Клиент не получает услугу.4. В ЕВРОПЕ:
Для того, чтобы клиент мог получить услугу на гос.языке, понять указания начальства, сотрудник должен иметь уровень знаний гос.языка не ниже В2. Часто знание другого языка прописано в условиях приема на работу. Знание гос.языка и уровень прописано всегда или за умолчанием, потому само государство заботиться о том, чтобы работник пришел к работодателю с достаточным для трудовой деятельности уровнем знания гос.языка - обязательные гос.языковые курсы. Выучил на уровень В1 - уборщик, хочешь только им работать - вперед. Хочешь выше должность - учишь гос.язык до уровня желаемой должности.
В УКРАИНЕ:
В Украине все знают украинский, но есть особый слой населения, которые открыто и нагло отказываются обеспечивать право другого. Видят только свое. Это русские. А точнее, украинцы с украинским паспортом, которые себя считают русскими. Их клинит только в Украине. А вот в Европе обслуживают по неписанной европейской практике без быкования. Если не могу, то их просто не берут на работу с людьми.
"
Власть заставила приличную часть населения смотреть вражеские каналы.
Ну не хотят они смотреть на украинском. Нужно было оставить им 2 канала на русском, пусть смотрят. А остальные украиноязычные.