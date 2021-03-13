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Бороться с пропагандой РФ нужно не только на украинском, но и на русском языке, - замглавы ОП Костюк

Бороться с пропагандой РФ нужно не только на украинском, но и на русском языке, - замглавы ОП Костюк

В противодействии российской пропаганде нельзя упускать такой инструмент как русский язык.

Об этом в программе "Официальный разговор" телеканала "Дом" заявил заместитель главы Офиса Президента Украины Юрий Костюк, передает Цензор.НЕТ.

"Считаю, что нельзя упускать такой инструмент противодействия в этой [информационной] войне как русский язык. Что бороться с российской пропагандой нужно не только на украинском, но и на русском языке", - подчеркнул он.

Получать правдивую информацию об Украине на русском языке важно как до жителей оккупированных территорий, так и для русскоговорящих диаспор, проживающих за рубежом.

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"Мы можем это делать - как внутри страны, так и для большой русскоговорящей части диаспор из бывшего Советского Союза, которые проживают в Израиле, Германии, Австралии, во многих иных странах. С ними тоже нужно коммуницировать именно на этом языке", - уверен замглавы Офиса Президента.

Костюк пояснил, что есть часть аудитории, к которой "мы сегодня уже не достучимся на украинском языке". Поэтому с ней необходимо работать на русском языке.

Автор: 

информационная война (679) пропаганда (3670) россия (95388) украинский язык (1189) русский язык (570) Костюк Юрий (14) Офис Президента (1795)


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Топ комментарии
+14
Во-во. Нужно показать убийцам-мокшанам, что пропаганда в рашке это пропаганда, что украинцы это не фошизды, а миролюбные, забавные хахлы и для этого зделать рюзьге изыг единственно государственным. Потому, что нам очень важно что думают макшане. Переубедим их и вайна сразу закончидзза.
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13.03.2021 21:39
+12
Фігня. Українську розуміють всі. Навіть лапті, коли я писав українською на їхніх форумах, а тамжінашілюді і подавно.
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13.03.2021 21:36
+11
В Германии например нет почти ничего на украинском языке но на русском есть все и каналы и газеты и прочее. Хотите им подарить еще русскоязычный продукт? Для зарубежных украинцев нет ничего. Похоже сегодняшней Украине наплевать на украинцев все думают о россиянах.
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13.03.2021 21:38
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кроют сверху, а твой мозг явно в нижнем полушарии, может только подлизать.
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14.03.2021 15:45 Ответить
"Считаю, что нельзя упускать такой инструмент противодействия в этой [информационной] войне как русский язык. Что бороться с российской пропагандой нужно не только на украинском, но и на русском языке" Источник: https://censor.net/ru/n3253175
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Многие не поймут, только в Дагестане больше 40 языков (наречий) а официально принятых ООН 180 языков. Мощнее надо, напористее))).
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14.03.2021 00:07 Ответить
при чем тут Дагестан? Твои тупьіе друзья приводят в пример всегда Швейцарию, у тебя новая методичка7
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14.03.2021 15:20 Ответить
Правильно.
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14.03.2021 00:43 Ответить
Пока чиновники борются с эрейфийской пропагандой люди едут в рашку на заработки и никого не спрашивают. Экономику в Украине поднимать надо, уровень жизни поднимать надо, социальные стандарты поднимать надо. Одной агитацией сыт не будешь.
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14.03.2021 07:28 Ответить
а какая разніца? раз всє панімают украінскій, то нехай буде тільки українська мова.
І мене цікавить - а яким чином саме вони збираються боротись - знову запустити рашкінські фільми про доблесних кацапських визволителів і крутити блатняки по радіо? Тоді це пропаганда ************** язІка, а не боротьба з пропагандою кремля.
От коробить повій зі слуг народу та українська мова, як вужі на пательні викручуються, лишень би не українська.....все таки мова має значення?
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14.03.2021 08:01 Ответить
тай на куй нам такі громадяни, що розуміють твльки мову кацапів-рабів? кацапська мова одна із причин тієї війни, хочете знову затягнути пісню что большінство відіт сни на руцком, но панімают украінскій.
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14.03.2021 08:06 Ответить
Що до діаспор то якраз треба на українській мові саме цього потребує наша діаспора ,цей лапоть думає всі такі тупі як він ,а як хочуть боротись з рос. пропогандою показали заблокувавши супутникові теле. канали ,росія хоче створювати так званий "русский мир" а ми що будем допомагати їм ,чи будем створювати український світ?
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14.03.2021 09:07 Ответить
то ти пропонуєш боротися із ворожєю пропагандою у діаспрі?
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14.03.2021 09:20 Ответить
Російськомовний продукт, створений за межами Московії, завжди матиме провінційний характер. Реальна вартість його - копійка. Чи варто марно витрачати гроші? Крім того, мова неминуче несе сліди ментальності спільноти, яка її створила. Так що користь з такої "боротьби" - роспропагандою - нульова.
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14.03.2021 09:43 Ответить
Положа правую руку, на левое сердце, скажу, что не понимаю нападок на русский язык. Я учился в украиномовной школе до 6-го класса, их две из 28 в городе было (УССР). Прикиньте, как повезло))) Я попросил родителей перевести меня в русскую, что они и сделали. Почему я попросил? Просто русский язык гораздо больше распространен, я читал русскую литературу, одну из самых.... слова подобрать тяжело, мощных, сильных, вдохновенных. Русский язык, очень сложен для изучения иностранцами, он действительно сложный, но имеет гамму оттенков. Говорить о блатняке, мате... ну у каждого свой уровень знания русского языка, он (язык) многообразен)))
Я не против мовы, я против ее насильственного навязывания, я люблю спiлкуватись на мовi за столом, анекдоти, жарти, пiснi.... но думаю я на русском. И еще. Русский, входит в 5 официальных языков ООН, русскоязычные сайты, на втором месте в мировом интернете, ну и так, бытовуха, кто-то видел человека, разговаривающего с турецкими, или египетскими торгашами (практически все они знают русский), или сам пробовал поговорить с ними по-украински? Уверяю, не получится. Удачи, и у всех прошу прощения, сегодня ПРОЩЕННОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
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14.03.2021 11:46 Ответить
не важно, на каком тьі учился, украинское образование не дает нужньіх современньіх знаний. Если б давало, то тьі б понял, что не на язьік нападают, а речь идет о праве на мову. Поєтому твое прошле не имеет значения для твоего настоящего. Тебе не зватает очень большого пласта знаний, и видно страна флажка тебе тоже єтого не дала, потому что у тебя советское образование, єто та самая скрепа, которая как антивируска в твоем мозгу работает против всего несоветского именно она тебя не дотянула до прочтения мовного закона, а заставялет филоософствовать без базьі знаний.

УКРАИНСКИЙ ЗАКОН ПОСТРОЕН НА ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕПИСАННОЙ ПРАКТИКЕ, и имеет отношение к праву покупателя на язьік страны, гражданином которой он является, а не самому язьіку и заставлянию на нем говорить:
1. В ЕВРОПЕ: В любой стране Европы, не зависимо, кто пришел, предоставитель услуги приветствует клиента или начинает разговор с клиентом на гос.языке страны.
В УКРАИНЕ:
а) Конституция ст. 10: Гос.языком в Украине является украинский язык.
б) Статья 30 Закона о гос.языке: Государственный язык в сфере обслуживания потребителей п.1. языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык.
2. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
1) если на первые слова предоставителя услуги клиент отвечает на гос.языке, клиента продолжают обслуживать на гос.языке страны.
3. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
2) если клиент отвечает не на гос.языке, то переходят на язык клиента, если знают его. (Статья 30 п.3: По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон.)
НО: Статья 20. Государственный язык в сфере трудовых отношений
1. во время пребывания на работе и выполнении обязанностей по трудовому договору никто не может быть принужден использовать другой язык, чем государственный, кроме случаев:
а) обслуживание потребителей и других клиентов, которые являются иностранцами или лицами без гражданства;
3. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
3) пытаются на пальцах, если не знают языка клиента. Что иногда ни к чему не приводит. Клиент не получает услугу.4. В ЕВРОПЕ:
Для того, чтобы клиент мог получить услугу на гос.языке, понять указания начальства, сотрудник должен иметь уровень знаний гос.языка не ниже В2. Часто знание другого языка прописано в условиях приема на работу. Знание гос.языка и уровень прописано всегда или за умолчанием, потому само государство заботиться о том, чтобы работник пришел к работодателю с достаточным для трудовой деятельности уровнем знания гос.языка - обязательные гос.языковые курсы. Выучил на уровень В1 - уборщик, хочешь только им работать - вперед. Хочешь выше должность - учишь гос.язык до уровня желаемой должности.
В УКРАИНЕ:
В Украине все знают украинский, но есть особый слой населения, которые открыто и нагло отказываются обеспечивать право другого. Видят только свое. Это русские. А точнее, украинцы с украинским паспортом, которые себя считают русскими. Их клинит только в Украине. А вот в Европе обслуживают по неписанной европейской практике без быкования. Если не могу, то их просто не берут на работу с людьми.
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14.03.2021 11:57 Ответить
ни в одной стране мира тьі не усльішишь бьікование обслуги, только в Украине.
Боротися із пропагандою РФ потрібно не тільки українською, а й російською мовою, - заступник голови ОП Костюк - Цензор.НЕТ 9538"
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14.03.2021 12:00 Ответить
Как бороться с пропагандой?
Власть заставила приличную часть населения смотреть вражеские каналы.
Ну не хотят они смотреть на украинском. Нужно было оставить им 2 канала на русском, пусть смотрят. А остальные украиноязычные.
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14.03.2021 15:24 Ответить
Всі Українці розуміють українську мову,перестаньте плазувати перед носіями мови окупанта,які вбивають нас тільки за нашу українську мову!!!
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14.03.2021 21:18 Ответить
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