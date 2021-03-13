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Киевская областная организация "Слуги народа" рассмотрит вопрос пребывания Дубинского на посту руководителя

Киевская областная организация

Партия "Слуга народа" созывает на 14 марта конференцию Киевской областной организации, чтобы рассмотреть кадровые вопросы, в частности пребывание народного депутата Александра Дубинского в должности руководителя и его вхождение в другие руководящие органы политсилы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.

"Распоряжение о созыве конференции выдал глава партии "Слуга народа" по требованию членов Киевской областной организации. Узнав о формировании новых руководящих органов партии, решение о котором было принято на 11 внеочередном съезде, партийцы заявили о недопустимости вхождения в национальный совет громад настоящего руководителя областной организации Александра Дубинского", - отмечается в сообщении на сайте партии.

Также члены областной парторганизации возмущены тем, что позиция некоторых ее членов относительно дальнейшего пребывания Дубинского в должности руководителя и, тем более, его автоматического вхождения в руководящие органы партии, представляется как позиция всей организации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубинский избран в руководство партии "Слуга народа", несмотря на санкции США

Именно поэтому, информируют в пресс-службе политсилы, партийцы обратились в высшие руководящие органы партии с требованием инициировать созыв внеочередной конференции областной организации, чтобы рассмотреть кадровые вопросы, а также формирования политического совета Киевской области.

"Мы рассмотрели предложения партийцев, и по их требованию, согласно уставу, созываем завтра, 14 марта, конференцию Киевской областной организации. Инициировать подобные вопросы и настаивать на их рассмотрении - право членов партии, и мы не видим причин не удовлетворить это требование", - подчеркнул глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

По новой редакции устава, подобные решения подлежат согласованию председателем политического совета и председателем национального совета общин. Соответственно, Давид Арахамия и Александр Завитневич согласовали данное решение главы партии.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Также читайте: Дубинского могут лишить статуса главы "слуг народа" Киевщины, - Кирилл Тимошенко

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

13 марта состоялся 11-й внеочередной съезд политической партии "Слуга народа". На нем, в частности, присутствовали Президент Владимир Зеленский, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Денис Шмыгаль.

На съезде члены партии внесли изменения в устав и образовали два руководящие органа: Политический совет партии и Национальный совет громад. Дубинский вошел в новый руководящий орган партии "СН" - Национальный совет громад.

Читайте также: ОП поощрял Дубинского работать против Порошенко, но его кинули, - СМИ

Автор: 

Киев (25484) Слуга народа (2629) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+7
Гнать в шею московского агента!
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13.03.2021 22:37
+7
Киевская областная парторганизация "Слуги народа" 14 марта рассмотрит вопрос пребывания Дубинского на посту руководителя - Цензор.НЕТ 655
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13.03.2021 22:45
+6
А партейные взносы они кому платят? Кало-мойше?
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13.03.2021 22:38
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Обосрались трошки
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13.03.2021 22:34 Ответить
Говорящее очко Бени так же как и само очко должно быть не на руководящей должности а в загоне для баранов-- там ему самое место
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14.03.2021 04:44 Ответить
"парторганизация" ? - а ничего в родине не изменилопсь....
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13.03.2021 22:35 Ответить
А партейные взносы они кому платят? Кало-мойше?
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13.03.2021 22:38 Ответить
Беня им платит,а они нажимают кнопку.
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14.03.2021 11:15 Ответить
Гнать в шею московского агента!
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13.03.2021 22:37 Ответить
Киевская областная парторганизация "Слуги народа" 14 марта рассмотрит вопрос пребывания Дубинского на посту руководителя - Цензор.НЕТ 6966
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13.03.2021 22:38 Ответить
может именно у киевских зебилов все же хватит остатков ума не вымазаться в гавне, после того как оно стало вонючим
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13.03.2021 22:40 Ответить
почему стало? оно всегда было таким...
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13.03.2021 23:41 Ответить
нет именно стало после санкционного клейма США особо токсичным и вонючим для всех. потому что до этого многие могли говорить, что они не слышат вони, а теперь нет
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13.03.2021 23:54 Ответить
вонь от дубинеску была всегда... некоторые не внюхивались в то дерьмо.
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13.03.2021 23:59 Ответить
не собираюсь спорить с тобой по поводу этого дерьма, ты спросил почему - я ответил
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14.03.2021 00:00 Ответить
эта вонючая, шолудивая сабака, может спровоцировать раскол в рядах, как минимум обласной организации.
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14.03.2021 00:01 Ответить
раскол Слуги Народа - это их ближайшая перспектива в организации любого уровня
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14.03.2021 00:04 Ответить
если Зеля будет показывать некий результат... подобный действий с медведчуковскими каналами..., харьковским предательствам. мотор-сичи... Слуги будут держаться на плаву.
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14.03.2021 00:10 Ответить
всегда найдется достачно вонючих шолудивых собак для раскола того сброда, что составляет Слугу Народа. Какой блок в Украине, собранный из разшерстной публики не раскалывался ранее?. Для того чтобы не расколоться Слуге Народа следует значительно уменьшить свой Кагал и свое представительство в Раде, потому что половина из этого кагала латентные малороссы и лояльные к россии совки, а они на это видать не пойдут на такую чистку, слишком жадно вцепились власть, ведь придется выстраивать коалицию и поделиться властью, а пока токсичных собачих ртов типа Бужанского или Дубинского и прочих там хватит на любое брожжение
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14.03.2021 00:41 Ответить
тем не менее рейтинги у них не растут, а падают, потому что с одной стороны робкий результат из под палки, и тут же с другой зеленая моча в глаза украинскому народу и штаны полные зеленые кала
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14.03.2021 00:43 Ответить
понедельник день тяжолый))))
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13.03.2021 22:43 Ответить
особенно если фильм Христо Грозева должен выйти
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13.03.2021 23:31 Ответить
ну-ну...уже на кордебалет похоже...
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13.03.2021 22:43 Ответить
Киевская областная парторганизация "Слуги народа" 14 марта рассмотрит вопрос пребывания Дубинского на посту руководителя - Цензор.НЕТ 2720
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13.03.2021 22:43 Ответить
Киевская областная парторганизация "Слуги народа" 14 марта рассмотрит вопрос пребывания Дубинского на посту руководителя - Цензор.НЕТ 655
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13.03.2021 22:45 Ответить
Пізніше вже заявив, що за один термін не може всього "насцанного в очі" виконати і потрібен ще один термін. Ну а чого ж "нас і здєсь нєплохо кормят".
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14.03.2021 06:07 Ответить
Деякі малайці тупиші ніж про них думають.
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13.03.2021 22:44 Ответить
Да они почти все такие.
Вспомни Биробиджан.
Или фамилии террористов в империи вместе в одесскими бандюками.
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13.03.2021 22:52 Ответить
у нас тотализатор был по футболу - рупь за вход и дальше твои предсказузи за "Динамо" на каждый тур.
было особенное, медаль за - "дуб в футболе"...
к чему вспомнил? - та ни к чему
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13.03.2021 22:47 Ответить
"Дубинский избран в руководство партии "Слуга народа", несмотря на санкции США." Санкції в кишеню слугам не покладеш! Якщо він в керівництві партії, то за що його у Києві викидати - що залишити їх без бабла?
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13.03.2021 22:48 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVGjAM30RI0XGk8BlMkqsJE0w2TrMoossRYvU_wtZBItlfCBfBE2f4YyMu2oGBZxF9VW_NUxR5vnN5Kv9QIR58UB2lz6BtmtkcKjpQ8_W5pp1SNhVhyffzegR-ovoNJsuw&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

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В феврале нас отвлекали от январских грабительских платежек с помощью закрытия телеканалов и "борьбы с русским миром".

В марте нас от февральских платежек будут отвлекать имитацией "борьбы с олигархами" и истерией вокруг коронавируса.

В апреле от мартовских платежек нас отвлекут новым жестким карантином.

Как я постоянно говорю, весь хлеб Зеленский у нас забрал. Поэтому будет пичкать зрелищами.

Хотя мы это вполне заслуживаем, поскольку сами избрали Зеленского президентом...
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13.03.2021 22:48 Ответить
Побільше залиште дубінського - й нарешті спецлужби США та Заходу дозволять белінгкетам правду показати.
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13.03.2021 22:51 Ответить
Ну а хто крім Дубинського піде командувати цвинтарем?
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13.03.2021 22:52 Ответить


1. Зеленский на съезде "Слуги народа": Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей.
2. Александр Дубинский вошел в новый руководящий орган партии "СН".
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13.03.2021 22:52 Ответить
Правда в тому, що серед цієї новоствореної "партії" практично немає принципових, адекватних, вмотивованих і освічених людей. Те що ви перериваєте свій відстійник в пошуку ще більшого лайна не означає, що там є хоч один діамант.
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13.03.2021 22:54 Ответить
"...- М-м-м... Так, может быть, вы, святой отец, партийный?
- М-может быть!
Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем "может быть?" смачно
плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо
Ипполита Матвеевича и тоже попал...."
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13.03.2021 23:01 Ответить
У Дубинскго в его ТГ уже истерика. Пишет, что это Банковая против него играет. Так мы и не сомневались, разве Госдеп позволит Зе, чтобы Дубинский, что либо возглавил в СН и в Украине в частности)
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13.03.2021 23:02 Ответить
По театральному жанру зрителя надо постоянно держать в напряжении, в неведении, а шоумен так привык, и ему так фортит и бабло шло не хило, вам не нравится, это ваше дело, а я так привык, шаг вперед и два назад.
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13.03.2021 23:03 Ответить
Э, суки нароту, вы там с дуб.инским поосторожней! А что наташка витренко скажет, ведь оно ей племянник, если не ошибаюсь...
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13.03.2021 23:05 Ответить
интересно... где вырил такую инфу? она тоже их тех...?
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13.03.2021 23:39 Ответить
її дівоче призвіще дубінська. матері лазаря кагановича теж дівоче призвіще дубінська, перед заміжжям вона жила в Полтаві а родом з бессарабії, яка етнічно відносить до Румунії. Про це писав внучатий племінник лазаря(емігрант).
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14.03.2021 01:29 Ответить
з етнічним відношенням до румунії ви погарячились... хоча, в якійсь мірі і прояснився паспорт дубінеску...етнічне відношення малайців дуже специфічне... продиктоване катехізисом...
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14.03.2021 08:28 Ответить
как тока мозги включились тут же понял де то ******.
неправильного сына мамка с батькой сделали.....
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13.03.2021 23:12 Ответить
Жаль, так и не заслушали начальника транспортного цеха(с)
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13.03.2021 23:14 Ответить
https://hvylya.net/news/226867-slugi-naroda-prosyat-zelenskogo-idti-na-vtoroy-srok "Слуги народа" просят Зеленского идти на второй срок , а некоторые слуги просят ,чтобы на 26лет как Лукашенко и Коля при нём
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13.03.2021 23:21 Ответить
зЕлох от скромности, не помрёт! =)
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13.03.2021 23:36 Ответить
Пожалуйста, палата №6 може прийняти їх всіх гамузом.
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14.03.2021 06:10 Ответить
дубинеску - кость в горле обласной парторганизации. гнать передаста со всех постов.
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13.03.2021 23:37 Ответить
С темой знаком плохо, а принцип "не читал, но осуждаю", мне как-то чужд. Погуглил. Что сделал плохого Дубнинский? Много квартир, и машин? Мама любе швидкiсть? Согласен, для, подавляющего большинства украинцев это не понятно, как и то, что у 18-летнего Дубнинского, было пять точек продаж, на киевском радиорынке. Для сопляка, это крайне круто. Дальше он только рос. Спросите у парней из нац. корпуса, чем они по жизни занимаются. Санкции США? Основание то, что он знакомый Деркача, который вмешивался в выборы президента США. Как-то слишком закручено. Может какая-то секретная информация? Х. З. В общем, стало не интересно, сами гуглите и думайте, но, с Деркачом я точно дружить не буду.
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14.03.2021 00:41 Ответить
почитай в гуглі про його відношення до антимайдану, про його висери ще тоді на адресу США.
А "плівки Деркача" та його участь в їх "презентації" для Держдепу стали "останньою краплею".
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14.03.2021 10:21 Ответить
17 авто а тормозов нету, завжди спішив туди, де гроші. Ну хто ж знав, що трамп просере вибори і сенат. Ти помниш как все начиналось, все било впервие и вновь, как строили лодки и лодки звались - вера. надежда.любовь. А вони йому тільки підморгували. Єрмак використав його і викинув як ...... а тепер всі сахаються і переходять на інший тротуар. Тримайся, Сашко. ЕЩЕ ПОТЯРЯНО НЕ ВСЕ. дай тому єрмаку, щоб знав як насміхатися.
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14.03.2021 01:37 Ответить
Воля членів парторганізації? Ну і ну. Колись щось подібне було, прикривалося "волею народу".
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14.03.2021 06:13 Ответить
Знову буде проти мови виступати...?США сказали , що деркач шпигун РФ і наклали санкції на нього і на дубінського....?Війна ж в Україні?! І він у керівництві партії...?А як це?Знову ті ж самі граблі..?"Скажи мені хто твій дубінський і я скажу хто ти...?"
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14.03.2021 07:54 Ответить
Грязного цыганского румына(как он жрет в раде,тьфу..) и ещё провокатора(зарабатывал на крови Майдана),за все делишки на нары.
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14.03.2021 10:51 Ответить
как эта, вечно голодная пасть и позорная мразь берет за щеку мамин тормозк в Раде, такого низкого существа в Раде еще не было... надеюсь и не будет.
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14.03.2021 12:01 Ответить
 
 