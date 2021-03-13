Киевская областная организация "Слуги народа" рассмотрит вопрос пребывания Дубинского на посту руководителя

Партия "Слуга народа" созывает на 14 марта конференцию Киевской областной организации, чтобы рассмотреть кадровые вопросы, в частности пребывание народного депутата Александра Дубинского в должности руководителя и его вхождение в другие руководящие органы политсилы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.

"Распоряжение о созыве конференции выдал глава партии "Слуга народа" по требованию членов Киевской областной организации. Узнав о формировании новых руководящих органов партии, решение о котором было принято на 11 внеочередном съезде, партийцы заявили о недопустимости вхождения в национальный совет громад настоящего руководителя областной организации Александра Дубинского", - отмечается в сообщении на сайте партии.

Также члены областной парторганизации возмущены тем, что позиция некоторых ее членов относительно дальнейшего пребывания Дубинского в должности руководителя и, тем более, его автоматического вхождения в руководящие органы партии, представляется как позиция всей организации.

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Именно поэтому, информируют в пресс-службе политсилы, партийцы обратились в высшие руководящие органы партии с требованием инициировать созыв внеочередной конференции областной организации, чтобы рассмотреть кадровые вопросы, а также формирования политического совета Киевской области.

"Мы рассмотрели предложения партийцев, и по их требованию, согласно уставу, созываем завтра, 14 марта, конференцию Киевской областной организации. Инициировать подобные вопросы и настаивать на их рассмотрении - право членов партии, и мы не видим причин не удовлетворить это требование", - подчеркнул глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

По новой редакции устава, подобные решения подлежат согласованию председателем политического совета и председателем национального совета общин. Соответственно, Давид Арахамия и Александр Завитневич согласовали данное решение главы партии.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

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Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

13 марта состоялся 11-й внеочередной съезд политической партии "Слуга народа". На нем, в частности, присутствовали Президент Владимир Зеленский, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Денис Шмыгаль.

На съезде члены партии внесли изменения в устав и образовали два руководящие органа: Политический совет партии и Национальный совет громад. Дубинский вошел в новый руководящий орган партии "СН" - Национальный совет громад.

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