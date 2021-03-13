ГБР завершило расследование о завладении 4,7 млн грн, которые предназначались на строительство казарм

Следователи ГБР во Львове завершили досудебное расследование в отношении директора и владельца предприятия, завладевшего бюджетными средствами в особо крупных размерах, которые предназначались для строительства казарм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По данным следователей, подозреваемый умышленно подделал акты приема выполненных строительных работ, в которых указал объемы, виды и стоимость работ, фактически не выполненных.

В ГБР отмечают, что на основании этих актов Западное территориальное квартирно-эксплуатационное управление выплатило предприятию злоумышленника более 4,7 миллиона гривен, 2,4 млн из которых он присвоил.

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Кроме того, компания выполнила работу с нарушением проектной документации и строительных норм, что негативно повлияло на состояние казарм.

"Руководитель предприятия подозревается в:

- завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины);

- служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия (ч.2 ст.366 УК Украины);

- легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (ч.1 ст.209 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что одновременно завершено расследование уголовного производства в отношении юридического лица, к которому могут быть применены меры уголовно-правового характера, а также наложен арест на имущество.

Санкции статей, которые инкриминируют злоумышленнику, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.