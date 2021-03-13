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ГБР завершило расследование о завладении 4,7 млн грн, которые предназначались на строительство казарм

ГБР завершило расследование о завладении 4,7 млн грн, которые предназначались на строительство казарм

Следователи ГБР во Львове завершили досудебное расследование в отношении директора и владельца предприятия, завладевшего бюджетными средствами в особо крупных размерах, которые предназначались для строительства казарм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По данным следователей, подозреваемый умышленно подделал акты приема выполненных строительных работ, в которых указал объемы, виды и стоимость работ, фактически не выполненных.

В ГБР отмечают, что на основании этих актов Западное территориальное квартирно-эксплуатационное управление выплатило предприятию злоумышленника более 4,7 миллиона гривен, 2,4 млн из которых он присвоил.

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Кроме того, компания выполнила работу с нарушением проектной документации и строительных норм, что негативно повлияло на состояние казарм.

"Руководитель предприятия подозревается в:

- завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины);

- служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия (ч.2 ст.366 УК Украины);

- легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (ч.1 ст.209 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что одновременно завершено расследование уголовного производства в отношении юридического лица, к которому могут быть применены меры уголовно-правового характера, а также наложен арест на имущество.

Санкции статей, которые инкриминируют злоумышленнику, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Автор: 

строительство (1997) ГБР (2974) Львовская область (2896)


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Фото в новости иллюстрационное или тех самых казарм, что построили?
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13.03.2021 23:08 Ответить
Коли почнете розслідування про закатування ковідного фонду в асфальт?
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13.03.2021 23:11 Ответить
Ковідного чи антиковідного? "Как ви лодку назовьотє, так она і попливьот"...
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13.03.2021 23:24 Ответить
Обравши бідосю так і попливете.ДБР завершило розслідування про заволодіння 4,7 млн грн, які призначалися на будівництво казарм - Цензор.НЕТ 5033
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13.03.2021 23:50 Ответить
Розслідування почнуться тоді коли 73% зелетузіків не проголосують на достроково-чергових виборах за старого пана атамана! Сподіваюсь що смальцю за шкіру вже їм залили,зубожіння подолано,залишилось пережити покращення!
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14.03.2021 12:34 Ответить
Это же свинарчуки какие то!
Зеленский, уходи...
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13.03.2021 23:17 Ответить
Не, ну а шо?
Строили казармы, а вышли почему-то дачи. Не иначе как магия...
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13.03.2021 23:19 Ответить
Когда же уже в многострадальной стране перестанут красть?
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14.03.2021 16:01 Ответить
 
 