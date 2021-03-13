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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия в 2021 году направит 80 млрд рублей на целевую программу для Крыма: "Особый акцент будет уделен водоснабжению"

Россия в 2021 году направит 80 млрд рублей на целевую программу для Крыма:

Россия потратит около 80 млрд рублей на финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" в 2021 году.

Об этом заявил российский министр экономического развития Максим Решетников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"В этом году план - более 80 млрд рублей по всем направлениям. Мы понимаем, это большой фронт работ, но видим, что все работы развернуты и все работы идут. Особый акцент будет уделен водоснабжению", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму полностью истощены 2 водохранилища, третье приближается к "мертвому объему"

Автор: 

Крым (26371) россия (95388) вода (918)


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Топ комментарии
+18
Программа называется: "Переливание из пустого в порожнее".
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13.03.2021 23:32
+15
80 миллиардов уже не пойдут на танки, ракеты, геликоптеры.... дай Бог, чтоб еще и солнце помогло... высушило все солончаки до зыбучих песков... тогда 80 млрд. покажутся каплей...
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14.03.2021 00:15
+12
Украинская армия, которая есть у нас сегодня, - небо и земля с той, которая была до 2014 года.
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13.03.2021 23:27
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Сегодня стою возле киоска, слушаю краем уха, как бабенка, громко так, чтобы слышали, па руски говорит, видимо знакомой продавщице, а в Крыму камуналка за газ 800 грн на наши, а я три тыщи заплатила, татарам вабще скидка в два раза, как местным. И шо это за ху.ня?
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14.03.2021 23:35 Ответить
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