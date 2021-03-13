Россия в 2021 году направит 80 млрд рублей на целевую программу для Крыма: "Особый акцент будет уделен водоснабжению"
Россия потратит около 80 млрд рублей на финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" в 2021 году.
Об этом заявил российский министр экономического развития Максим Решетников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"В этом году план - более 80 млрд рублей по всем направлениям. Мы понимаем, это большой фронт работ, но видим, что все работы развернуты и все работы идут. Особый акцент будет уделен водоснабжению", - сказал он.
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Petrov Viktor
показать весь комментарий14.03.2021 23:35 Ответить Мне нравится 0
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