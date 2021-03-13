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Новости Коронавирус и карантин
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Бессонница и озноб, - Минздрав рассказал о побочных реакциях на вакцину Covishield. ИНФОГРАФИКА

Бессонница и озноб, - Минздрав рассказал о побочных реакциях на вакцину Covishield. ИНФОГРАФИКА

Среди побочных реакций организма человека от вакцины против коронавируса производства Covishield\AstraZeneca может быть утомляемость, головная боль, лихорадка и бессонница.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"Все лекарства, включая вакцины, имеют свои риски. Обычно любые побочные эффекты незначительны и могут длиться лишь несколько дней", - говорят в Минздраве.

Там отметили, что после введения вакцины организм формирует иммунный ответ, который должен защитить от тяжелого течения и осложнений. Так, после введения вакцины Covishield\AstraZeneca возможны следующие реакции: покраснение, боль, отек в месте инъекции, лихорадка или озноб, головная боль, боль в мышцах или суставах. Также возможно увеличение лимфатических узлов, тошнота, утомляемость и бессонница.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ рекомендует продолжать применение вакцины AstraZeneca, - пресс-секретарь Харрис

Однако в Минздраве уверяют, что эти реакции нормальные и проходят через несколько дней после вакцинации. В случае появления дискомфорта после прививки в министерстве советуют гражданам обращаться к своему семейному врачу или терапевту.

Бессонница и озноб, - Минздрав рассказал о побочных реакциях на вакцину Covishield 01
Бессонница и озноб, - Минздрав рассказал о побочных реакциях на вакцину Covishield 02
Бессонница и озноб, - Минздрав рассказал о побочных реакциях на вакцину Covishield 03

Также читайте: Ляшко о вакцинировании людей 80+: "Даже к одному человеку приедут и будут делать прививки прямо на дому"

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
чувак, ти будеш колоть те, що буде в наявності. файзери і модерни розписані по приватних клініках ще з того року
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13.03.2021 23:55
+8
Родичку на московії добровілно-примусово (працює вчителькою, 60+) ширнули спутніком. Хоча перехворіла до цього... Так каже що рубало так, думала, шо все..."пріплила". Після щеплення три дні відчуття було наче знов захворіла, тільки гірше...потім попустило. От така х-ня...
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14.03.2021 00:03
+7
Самые худшие побочки от короны - издохнуть можно
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14.03.2021 00:45
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Правила форума Совет форумчан
Я буду колоть себе что астрасенеку, что пфайзер, что модерну. Не буду: синовак, спутник.

Всё просто.
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13.03.2021 23:46 Ответить
чувак, ти будеш колоть те, що буде в наявності. файзери і модерни розписані по приватних клініках ще з того року
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13.03.2021 23:55 Ответить
Если в наличии будет синовак или спутник - не буду колоть. Остальные можно по очереди, в порядке доступности
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14.03.2021 00:38 Ответить
ну и как бы будет пфайзер в частной клинике - пойду заплачу и уколюсь в частной
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14.03.2021 00:48 Ответить
Де він буде?
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14.03.2021 06:43 Ответить
на мій хлопський розум - неможливо так швидко зробити вакцину.
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13.03.2021 23:52 Ответить
на хлопський розум можна зробити тільки те, що робить хлоп.
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14.03.2021 00:12 Ответить
ну чому ж, якщо непервірену, з непрогнозованою трєкторією наслідками, то цілком, як бачите можливо. Головне для виробника: встигнути "вплигнути у вагон". А потім подивимось на дурнів, які піддалися на шантаж "мифсєумрьом", - як вони переносять, які у них діти народяться, як зменшиться довголіття.
Тут ще фокус - хто пізно зробив вакцину, той не встигає продати велику партію. Бо вже йде вірус "із зовсім іншою клінічною картиною". А це означає, що він відрізняється от ковід19. І заново робим (чи переробляємо) вакцину із непрогнозованим результатом.
Третя світова почалася. Але без застосування ядерної зброї.
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14.03.2021 12:07 Ответить
ЗЕлохи уколів нібаяцца!
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13.03.2021 23:52 Ответить
Лёшик Гончаренко из ПЕСа тоже. Укололся и очень гордится этим, видеоблог об этом ведет.
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14.03.2021 02:25 Ответить
стіпашка відкат від богатирьової одержав і йому до сріки побочні реакції.
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13.03.2021 23:55 Ответить
Мелочи какие,но это только в первое врямя,а что будет через месяц,другой?Кто ж знает как организм себя поведёт?Вот Зе уже укололи понаблюдаем за ним несколько месяцев,если волосы и зубы не повыпадают,значит можно и народ вакцинировать.
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14.03.2021 00:01 Ответить
А якщо не зможе грати на піаніні? Отож.
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14.03.2021 00:11 Ответить
Все кому интересно уже знают. Астрасенека уже прошла клиническое тестирование
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14.03.2021 00:42 Ответить
Зеблазню вкололи вітамін С на камеру , а без камери , іншу вакцину !
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14.03.2021 01:04 Ответить
"Зе уже укололи понаблюдаем за ним несколько месяцев,если волосы и зубы не повыпадают,значит можно и народ вакцинировать."

Ни шмурдяк от Пфайзера, ни шмурдяк от Астра-Зенеки, ни вообще какой-либо шмурдяк "от ковида" не проверяли на канцирогенность, это невозможно чисто физически, проверка на канцирогенность занимает годы.
Именно поэтому на сайте австралийской гос. организации (Australian Therapeutic Goods Administration), занимающейся одобрением/разрешением к использованию мед. предпаратоw, про "вакцины" от Пфайзер и Астра-Зенека написано, что их "зарегистрировали предварительно" (provisionary registration), что означает, что данная массовая "вакцинация" - это 3-й этап трайла, то есть как раз и будет проверкой на канцирогенность вакцины.
(https://www.tga.gov.au/covid-19-vaccine-provisional-registrations)

Население может участвовать в экперименте по тестированию на населении вакцины, ежели население отдает себе отчет именно в том, что на них проводят испытание как на подопытных объектах исследования.

Проблема возникнет потому, что власти как-то забыли сообщить населению, что это именно 3-й этап испытания вакцины, и проблема возникнет в том случае, если вакцина окажется канцирогенной (или канцирогенной для определенных групп населения, диабетиков, например и так далее) и государству потом будут выставлены испытуемыми "кроликами" многомиллиадные иски.

Степанов должен знать, что мед. эксперименты на людях без их согласия на оные являются преступлением, не имеющим срока давности.
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14.03.2021 06:10 Ответить
Пфайзер, Модерна и Астразенека производят поверхностный белок вируса ковид-19. То есть они делают часть того,что делает сам вирус при заражении, но в меньшей степени. И если бы пр-во клетками такого белка приводило бык онкологии, то у переболевших ковидом такой риск существенно выше.
Есть вирусы, которые кроме областей генома gag, poly, env только некоторые содержат ген оnc. И далеко не все вирусы с ней вызывают онкологию. Ген поверхностного белка содержится только в области env. Прежде чем ересь писать почитайте хоть что ни будь о вирусах.
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14.03.2021 11:24 Ответить
На, ротшильдовский, жри, не обляпайся:

"Vaccine approval under 'normal' circumstances
The TGA requires a manufacturer or importer (the "sponsor") to demonstrate the safety and efficacy of their product.
That is, companies need to show not only that their product is not harmful, but it does what it is supposed to do.

Sponsors must submit a https://www.australianclinicaltrials.gov.au/what-clinical-trial substantive body of clinical data , gathered according to https://www.tga.gov.au/publication/note-guidance-good-clinical-practice Good Clinical Practice guidelines, which are developed in keeping with https://www.ich.org/ world's best practice .
The TGA also reviews the data using https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-clinical-evaluation-new-vaccines_en.pdf internationally recognised guidelines from the European Medicines Agency.

The https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2019/07/IFPMA-ComplexJourney-2019_FINAL.pdf key data for approval arises from the https://www.australianclinicaltrials.gov.au/what-clinical-trial/phases-clinical-trials third phase of clinical trials . These test a new product on very large groups, which can number in the tens of thousands. The TGA review can take https://www.tga.gov.au/prescription-medicines-overview up to eleven months .
If a therapeutic good is approved, but a problem later emerges, the TGA can https://www.tga.gov.au/about-australian-recall-actions recall it ."
https://theconversation.com/how-will-covid-19-vaccines-be-approved-for-use-in-australia-153640

Понял, ротшильдовский?
НИКАКОЙ ФАЗЫ 3 ИСПЫТАНИЙ НЕ БЫЛО< и НИКАКИХ ОБЫЧНЫХ 3 МЕСЯЦЕВ.

Готовьтесь остаться голыми со Степановым, если вы вообще живыми останетеса, ведь, как я написала, медицинские щксперименты над населением без огласия на то оного приравниватся к преступлениям против человечества, а они не имяют срока давносрти.

А теперь пшел, ротшильдовский и помни, что уже откинулся один ротшильд в Швейцарии, а другой (близкий), на вертолете, во Франции упал
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14.03.2021 12:16 Ответить
* НИКАКИХ ОБЫЧНЫХ 11 МЕСЯЦЕВ

11 месяцев обычно вакцины рассматрива1т, а здесь как подсоютелись то под клиентом из-за 909 померших стариков на всю австралю (а в год в Австралии 165 тысяч человек, то есть 909 смертей стариков - это 0.5%)

И еще напоминаю, вторично: в Швейцарии один ротшильд досрочно, в 57 лет, преставился, а другой их близкий во Франции на вертолете на прошлой неделе упал.
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14.03.2021 12:18 Ответить
Держи, чучело антиваксерное, это с того же сайта
It's helpful, too, to remember that attitudes to vaccines sit on a continuum. At one extreme are the convinced antivaxxers, who propagate wild conspiracy theories and attract great attention. But a far larger proportion of the population lie towards the centre of this continuum.

https://theconversation.com/astrazeneca-vaccine-careless-talk-has-dented-confidence-and-uptake-in-europe-156021
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14.03.2021 12:28 Ответить
волосы и зубы то фигня.
последствия могут быть похлеще...
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14.03.2021 17:36 Ответить
Родичку на московії добровілно-примусово (працює вчителькою, 60+) ширнули спутніком. Хоча перехворіла до цього... Так каже що рубало так, думала, шо все..."пріплила". Після щеплення три дні відчуття було наче знов захворіла, тільки гірше...потім попустило. От така х-ня...
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14.03.2021 00:03 Ответить
А мою знайому два рази вже ширнули, і нічого. Каже - нормально. На них точно експериментують - на підприємстві вкололи 50% під страхом звільнення, іншим - ні.
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14.03.2021 06:47 Ответить
хай 3 тижні пройде після щеплення.
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14.03.2021 00:11 Ответить
Астрасенека уже намного более трех недель назад прошла клинические тесты на людях.
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14.03.2021 00:43 Ответить
А ковишилд?
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14.03.2021 01:17 Ответить
Это та же астрозенека, но произведенная на фармпредприятии в Индии.
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14.03.2021 07:54 Ответить
Ковишилд не оригинальная астразенека ,качественный состав тот же ,а количественный разнится . Нет информации о степени очистки составляющих ковишилда и о
полной идентичности техпроцесса.
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14.03.2021 09:32 Ответить
Даже аналгин, произведенный на разных фармпредприятиях Украины, разный, хотя имеет одно название, один состав действующего вещества и его количество и требует регистрации. А уж дженерики... "Национальное агентство по санитарному надзору (Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa) Бразилии, разрешившее применять Covishield, в презентации, посвященной результатам своей экспертизы, сообщило буквально следующее: банки клеток SII и AstraZeneca отличаются. «Это означает, что продукты, произведенные этими двумя производителями, на самом деле имеют разное непосредственное происхождение и, следовательно, могут представлять собой разные продукты, даже если они имеют схожие характеристики."
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15.03.2021 13:49 Ответить
Это только полу-правда .. Весь "радужный спектр" побочек которые могут, а скорее всего вылезут у вакцинируемого в течении года -двух не знает НИКТО !!! от слова - Совсем никто не знает !!!
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14.03.2021 00:41 Ответить
Самые худшие побочки от короны - издохнуть можно
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14.03.2021 00:45 Ответить
да, вы правы...если вы еще не переболели Короной и по собственной инициативе заражаетесь ею хоть и в легкой форме через вакцинацию то да - это единственный способ как не пропелять от вирусняка !!!
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14.03.2021 00:48 Ответить
Узнаешь если доживешь.
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14.03.2021 08:10 Ответить
Ув.форумчане,да не тратьте силы и время на всемирный космический анализ "побочек".Все перечисленные симптомы присущи любому уколу,хоть с вакциной хоть с дистиллированной водой.Вам об этом так может рассказать любой "колющийся" наркоман или бодибилдирг.Успокойтесь и помните,что Далай Лама укололся ковишилдом,а ему с Тибета все видится гораздо лучше,чем нам...
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14.03.2021 13:20 Ответить
ну раз Далай Лама укололся значить... Вам не смешно !?
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14.03.2021 14:58 Ответить
бессонница в ознобе. Нынче похолодало. И тарифы, жизнь странная штука
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14.03.2021 00:49 Ответить
А жизнь какая!? А доллар почём!?
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14.03.2021 01:00 Ответить
твоя жизнь зависит от вакцины Пфайзер. Здравствуй, свободный человек. А то не дай Бог не впустят в Европу. Главное свобода.
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14.03.2021 01:19 Ответить
Привьюсь только тем, что откроет возможности посещать США и ЕС. ЗЫ.: В Индокитай и в Рашку не собираюсь...
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14.03.2021 00:58 Ответить
AstraZeneca европейская вакцина разрешенная в Европе.
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14.03.2021 07:06 Ответить
Какая из стран ЕС приобрела ковишилд ?
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14.03.2021 09:34 Ответить
Украина страна даже не третьего мира) вот Индия более развита чем Украина. Она вакцину производит. А мы нет. Поэтому голодранцы будут колоть то на что хватит денег.
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14.03.2021 12:44 Ответить
В ЕС есть заводы Астразенеки. Какой ей смысл устраивать конкуренцию на рынке ЕС со своим же лицензионным продуктом? При выдаче лицензии такие моменты обязательно учитывают.
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14.03.2021 13:08 Ответить
Кто бы сомневался ,что предусмотрено лицензией ,это не из-за конкуренции ,
о чём тут речь , Астразенека страхуется ,чтобы в случае чего не отвечать.
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14.03.2021 13:28 Ответить
Нет, это лично Ротшильд позвонил по приказу с планеты Нубиру.
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14.03.2021 13:52 Ответить
Вот если даже предположить, что всеобщая вакцинация это благо.. в Украине, Италии ..., она идёт так медленно, что пока провакцинируют всех, у тех, первых уже давно антитела иссякнут, ведь хватает только на полгода! То есть получается, эта вакцинация может длиться вечно.. (с)
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14.03.2021 01:01 Ответить
"...длиться вечно..."
Как и от разных штаммов гриппа.
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14.03.2021 09:35 Ответить
степашка вибрав не правильну стратегію вакцинування..
через те, що лікарі не хочуть масово щепиться,
треба половину вакцини спрямувати на масове щеплення,
щеплення тих, хто сам прийде, за власним бажанням
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14.03.2021 09:40 Ответить
Нет, вечно они в Италии локдауны устраивать не смогут - денег у них нет.
Более того, русские Италию подберут тогда, собственно, уже подбирают.
Русские на Европу денег не пожалеют, и без всяких процентов дадут...
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14.03.2021 12:20 Ответить
Найбільш небезпечне це тяжка алергічна реакція, хтось рано чи пізно від цього помре і тоді як почнеться...
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14.03.2021 01:06 Ответить
Для цього і є медицина, яка спочатку повинна перевірити на алергічні реакції, а не колоти любий шмурдяк всім підряд.
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14.03.2021 06:50 Ответить
Если об этом узнают.
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14.03.2021 09:39 Ответить
В Індії живуть індуси. Почитайте інструкції на ліки - там пишуть реакцію на їх приймання в тому числі в залежності від раси. Сам у шоці! Давно нічого не приймав, слава Богу, і не бачив. А тут таке от понаписувано на метрових простинях.
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14.03.2021 06:54 Ответить
у них там і раса не одна
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14.03.2021 12:12 Ответить
Забыли ещё про один побочный эффект.
Откат!)
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14.03.2021 07:27 Ответить
Самый главный побочный эффект, это тупость населения, которое избрало себе президентом клоуна! Вместо того ,что бы требовать у зедебилов безопасные вакцины, обсуждают побочные явления дешевых вакцин. А тем временем в цивилизованных странах типа Франции и Британии делают по 400-500 тысяч вакцинаций в день.!!!
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14.03.2021 08:20 Ответить
Мы более отсталые чем та же Индия. Они хоть вакцину производят.нас не с Британией надо сравнивать а с Гаити и Бангладеш.
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14.03.2021 12:46 Ответить
О, у выживших еще и побочные реакции наблюдаются? О_о
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14.03.2021 08:44 Ответить
Побочная реакция - летательный исход
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14.03.2021 09:04 Ответить
Вакцинировался в четверг и никаких побочных эффектов, от слова вообще.
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14.03.2021 10:09 Ответить
Беспокоясь исключительно о спокойствии граждан Минздрав не разъяснил:
- озноб - от охлаждения тела до температуры окружающей среды с последующим незначительным подъёмом от процессов гниения;
- бессоница - от "остекленения" глазных яблок с последующей потерей функции закрытия век.
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14.03.2021 12:23 Ответить
 
 