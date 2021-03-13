Бессонница и озноб, - Минздрав рассказал о побочных реакциях на вакцину Covishield. ИНФОГРАФИКА

Среди побочных реакций организма человека от вакцины против коронавируса производства Covishield\AstraZeneca может быть утомляемость, головная боль, лихорадка и бессонница.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"Все лекарства, включая вакцины, имеют свои риски. Обычно любые побочные эффекты незначительны и могут длиться лишь несколько дней", - говорят в Минздраве.

Там отметили, что после введения вакцины организм формирует иммунный ответ, который должен защитить от тяжелого течения и осложнений. Так, после введения вакцины Covishield\AstraZeneca возможны следующие реакции: покраснение, боль, отек в месте инъекции, лихорадка или озноб, головная боль, боль в мышцах или суставах. Также возможно увеличение лимфатических узлов, тошнота, утомляемость и бессонница.

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Однако в Минздраве уверяют, что эти реакции нормальные и проходят через несколько дней после вакцинации. В случае появления дискомфорта после прививки в министерстве советуют гражданам обращаться к своему семейному врачу или терапевту.







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